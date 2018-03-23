Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности Макмастера

Я рад объявить о том решении, что с 9 апреля (бывший) посол (в ООН) Джон Болтон будет моим новым помощником по национальной безопасности.

Президент США Дональд Трамп отравил в отставку своего помощника по вопросам национальной безопасности Герберта Макмастера. Его место займёт бывший представитель США в Организации Объединённых Наций Джон Болтон. О кадровых перестановках Трамп традиционно сообщил посредством Твиттера:При этом Трамп поблагодарил Макмастера за его «выдающуюся» работу и добавил, что он «навсегда останется другом».Напомним, что на своём посту Макмастер прослужил чуть больше года – с февраля 2017-го, когда сменил в должности Майкла Флинна.У него высшее юридическое образование. С 2001 по 2005 годы он находился на посту заместителя главы Госдепартамента США - возглавлял департамент по контролю над вооружениями и международной безопасности. Именно при нём начиналась кампания по одностороннему выходу США из договора по ПРО. В 2005-2006 годах Болтон был постпредом США в ООН.О конкретных причинах увольнения Макмастера Трамп в соцсети не сообщает.