08:12 23 марта
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Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности Макмастера

Президент США Дональд Трамп отравил в отставку своего помощника по вопросам национальной безопасности Герберта Макмастера. Его место займёт бывший представитель США в Организации Объединённых Наций Джон Болтон. О кадровых перестановках Трамп традиционно сообщил посредством Твиттера:
Я рад объявить о том решении, что с 9 апреля (бывший) посол (в ООН) Джон Болтон будет моим новым помощником по национальной безопасности.


При этом Трамп поблагодарил Макмастера за его «выдающуюся» работу и добавил, что он «навсегда останется другом».

Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности Макмастера



Напомним, что на своём посту Макмастер прослужил чуть больше года – с февраля 2017-го, когда сменил в должности Майкла Флинна.

Что известно о Джоне Болтоне?

У него высшее юридическое образование. С 2001 по 2005 годы он находился на посту заместителя главы Госдепартамента США - возглавлял департамент по контролю над вооружениями и международной безопасности. Именно при нём начиналась кампания по одностороннему выходу США из договора по ПРО. В 2005-2006 годах Болтон был постпредом США в ООН.

О конкретных причинах увольнения Макмастера Трамп в соцсети не сообщает.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 20

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:11
    Как перчатки меняет своё окружение трамп! laughing
    a.s.zzz888
    1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:23
      Цитата: a.s.zzz888
      Как перчатки меняет своё окружение трамп! laughing

      Скорее всего это смена команды лоббистов под новую гонку вооружений. Пока ещё халявный бюджет США позволяет набивать карманы производителям вооружений и их лобби. Трамп - олигарх, это его стихия.
      Alex-a832
      1. Злой543 Сегодня, 07:37
        А может готовит новую команду для новой войнушки
        Злой543
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:24
      Цитата: a.s.zzz888
      Как перчатки меняет своё окружение трамп!

      За то "забронзоветь" не успевают... А вообще, чем больше у них сумятицы и бардака, тем нам лучше. И еще, ОЧЕНЬ надеюсь, что на подобный ПОСТУПОК решится и Владимир Владимирович, в отношении ДАМ и К....
      svp67
      1. собаковод Сегодня, 07:29
        svp67 (Сергей) Сегодня, 07:24 ↑ Новый
        Цитата: a.s.zzz888
        . А вообще, чем больше у них сумятицы и бардака, тем нам лучше. ..
        А если это не сумятица и бардак, а новый вектор?
        собаковод
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:30
          Цитата: собаковод
          А если это не сумятица и бардак, а новый вектор?

          И с этим согласен, главное, что бы он, как можно чаще направление менял
          svp67
        2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:37
          собаковод Сегодня, 07:29 ↑ Новый
          svp67 (Сергей) Сегодня, 07:24 ↑ Новый
          Цитата: a.s.zzz888
          . А вообще, чем больше у них сумятицы и бардака, тем нам лучше. ..

          Это не мой пост. Будьте повнимательней, коллега. hi
          a.s.zzz888
          1. собаковод Сегодня, 07:50
            Приношу глубочайшие извинения! Больше этого не повторится! Клянусь соседским поросёнком!
            собаковод
            1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:51
              собаковод Сегодня, 07:50

              Ну, только если "соседским"...
              a.s.zzz888
        3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 08:10
          Цитата: собаковод
          А если это не сумятица и бардак, а новый вектор?
          Скорее всего так и есть. Если вспомнить как конгрессмены давили на Трампа после победы на выборах и то, как он буквально под их диктовку формировал свою команду, то по ходу дела он сейчас почувствовал свою силу. Рэкс Тиллерсон был из круга сенатора Маккейна, этот Макмастер тоже из клинонско-обамовской обоймы. Короче пошла зачистка окружения Трампа от элементов подконтрольных прошлой администрации.
          Ныробский
      2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:31
        "Разошелся, так и сыпет !"
        Наш ЕБН тоже всех менял !
        Uncle Lee
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:33
          Цитата: Uncle Lee
          Наш ЕБН тоже всех менял !

          У нас ТАКИХ "менял" в истории было ПРЕДОСТАТОЧНО... Взять хотя бы Павла 1, Никиту Сергеевича...
          svp67
          1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:39
            Мы своих "менял" пережили....Ихних переживем !
            Uncle Lee
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:33
      Это традиция у них.Частенько они рокируют.Ну что же..ждём от экса здравых рассуждений.А вот интересно.У нас кода отправляют в отставку...(уу..что я говорю am )тоже умом наделяют?
      Цитата: a.s.zzz888
      Как перчатки меняет своё окружение трамп! laughing
      210окв
    4. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 07:47
      Что же лохматый друга та кинул так беспардонно request . Получается и не друг и не враг а так yes .
      Spartanez300
  2. Чёрный Сегодня, 07:11
    "Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал" laughing ..Чёт он их быстро меняет,прям как трусы после бани. wassat
    Чёрный
  3. Glock (Oleg) Сегодня, 07:17
    Заменил на Джона Болтона. Тот еще ястреб. Он считает что любую проблему можно решить силой.
    Glock
  4. filatik (Алексей) Сегодня, 07:31
    Нужно же показать, что он хоть что-то делает
    filatik
  5. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:36
    Такой жизнерадостный дядька и не устроил Трампа request
    ul_vitalii
  6. Humans War (Сергей Колтак) Сегодня, 08:11
    И все конгрессмены как блаженные педики, зубы в камеру сушат, прикладом бы по этим зубам, зато в камеру щериться нечем будет :-)
    Humans War
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