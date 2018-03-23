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Американское командование обеспокоено возможностями российских ракет
Новые российские крылатые ракеты могут долететь до континентальной Америки, их запуск невозможно отследить, передает РИА Новости заявление главы Северного командования ВС США Лори Робинсон.
Она также выразила озабоченность, что запуски ракет невозможно отследить.
При этом она усомнилась в том, что Россия нанесет удар по территории Соединенных Штатов. Однако призвала «разработать новые тактику и методику для противодействия российским ракетам», подчеркнув при этом важность финансирования работ по созданию новых радаров и оборонных систем.
Напомним, 1 марта Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения. В том числе речь шла о крылатой ракете с ядерной энергоустановкой.
Россия отдает приоритет разработке новейших крылатых ракет, которые могут представлять опасность объектам на территории Северной Америки,сказала Робинсон на сенатских слушаниях.
Она также выразила озабоченность, что запуски ракет невозможно отследить.
У меня вызывают беспокойство возможности этих новейших крылатых ракет, которые могут быть запущены с бомбардировщиков или подлодок с гораздо больших расстояний, чем у устаревших систем, и преодолеть нашу ПВО,отметила Робинсон.
При этом она усомнилась в том, что Россия нанесет удар по территории Соединенных Штатов. Однако призвала «разработать новые тактику и методику для противодействия российским ракетам», подчеркнув при этом важность финансирования работ по созданию новых радаров и оборонных систем.
Напомним, 1 марта Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения. В том числе речь шла о крылатой ракете с ядерной энергоустановкой.
Использованы фотографии: https://www.airforcetimes.com/Patrick Kelley
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