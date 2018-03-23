08:14 23 марта
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Американское командование обеспокоено возможностями российских ракет

Новые российские крылатые ракеты могут долететь до континентальной Америки, их запуск невозможно отследить, передает РИА Новости заявление главы Северного командования ВС США Лори Робинсон.



Россия отдает приоритет разработке новейших крылатых ракет, которые могут представлять опасность объектам на территории Северной Америки,
сказала Робинсон на сенатских слушаниях.


Она также выразила озабоченность, что запуски ракет невозможно отследить.

У меня вызывают беспокойство возможности этих новейших крылатых ракет, которые могут быть запущены с бомбардировщиков или подлодок с гораздо больших расстояний, чем у устаревших систем, и преодолеть нашу ПВО,
отметила Робинсон.

При этом она усомнилась в том, что Россия нанесет удар по территории Соединенных Штатов. Однако призвала «разработать новые тактику и методику для противодействия российским ракетам», подчеркнув при этом важность финансирования работ по созданию новых радаров и оборонных систем.

Напомним, 1 марта Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения. В том числе речь шла о крылатой ракете с ядерной энергоустановкой.

Использованы фотографии: https://www.airforcetimes.com/Patrick Kelley
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Комментарии 8

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:01
    подчеркнув при этом важность финансирования работ по созданию новых радаров и оборонных систем.
    И эта бабло выманивает у конгресса! Всё одинаковы у них там, что мужики, что не мужики! bully
    a.s.zzz888
    1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 08:05
      Призывают заставляют страны НАТО наращивать оборонный бюджет, сами их финансирование снижают, свой бюджет наращиват и клянчат еще гроши. Жадность фраера сгубит.
      Ушлый_башкорт
      1. Logall (Александр) Сегодня, 08:08
        Так никто этого не скрывает. Обращение было в том числе союзникам по НАТО
        подчеркнув при этом важность финансирования работ по созданию новых радаров и оборонных систем.
        Logall
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:07
      Какую собрались разрабатывать тактику и методику не зная характеристик и возможностей нового российского оружия request , это не пушки с пулеметами .
      Spartanez300
  2. vaaaaadik (вадим) Сегодня, 08:06
    А что только крылатые ракеты представляют опасность? Баллистические уже не в счет? Не злите нас ы, америка, в случае чего, будет стерта с карты мира в любом случае
    vaaaaadik
  3. s30461 (Голик Алексей Михайлович) Сегодня, 08:08
    Давайте, ребятки, разрабатывайте. Госдолг и печатный станок вам в помощь. И не обращайте внимание на слова ваших же экспертов, о том, что НАТО фактически уже проиграло гонку вооружений. Внезапно и бесповоротно.
    s30461
  4. 30 вис (Юрий) Сегодня, 08:09
    А Лори Робинсон, это он или она ,или оно .... Не могу понять ... Похоже оно .
    30 вис
  5. dojjdik (иван) Сегодня, 08:10
    побольше пусть бабла выколачивают чем больше на нужды военшины тем меньше денег на другие научные разработки-их прога по освоению Марса так же застрянет как и полеты на Луну потому как ненасытная военщина требовала все больше денег на создание "непробиваемого" про и на разрушение СССР
    dojjdik
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