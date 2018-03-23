10:54 23 марта
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Пекин предостерег Белый дом от торговой войны

Китай требует от Вашингтона воздержаться от исполнения объявленных решений в сфере торговли, передает РИА Новости заявление китайского посла в США.



Мы призываем США воздержаться от исполнения, принимать решения внимательно и избегать того, чтобы подвергать опасности торговые отношения Китая и США с целью повредить другим – в конечном итоге это окончится вредом для самих (США),
говорится в заявлении.


Посол также выразил разочарование в связи с действиями американских властей и заявил, что выступает твердо против подобных мер. Он также подчеркнул, что Пекин не боится торговой войны.

Если США начнут торговую войну, Китай будет сражаться до конца, чтобы защитить свои законные интересы всеми необходимыми способами,
добавил он.

Позднее правительство КНР опубликовало список американских товаров, на которые могут быть наложены пошлины в качестве ответных мер.

В четверг Дональд Трамп подписал меморандум, в рамках которого потребовал от торгового представителя США «в 15-дневный срок представить список китайских товаров, подпадающих под рост пошлин», а также инициировать в ВТО иск к китайской стороне по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 08:22
    Видимо не получится
    Умная обезьяна сидит на вершине холма и наблюдает, как в долине дерутся два тигра.
    © Мао Цзе Дун
    Vadivak
    1. Teberii (Андрей) Сегодня, 08:26
      Товарооборот в котором заинтересован и американский бизнес,такие меры могут обернуться против Трампа.
      Teberii
      1. Злой543 Сегодня, 08:33
        "а также инициировать в ВТО иск к китайской стороне по предполагаемым нарушениям в области лицензирования. "

        Что там насчет производства рпг и Калашниковых? А, господа американцы?
        Злой543
      2. Терский (Виктор) Сегодня, 08:44
        Цитата: Teberii
        Товарооборот в котором заинтересован и американский бизнес,может обернуться против Трампа.

        Возможно, но Китай в случае ввода пошлин пострадает гораздо больше США. Сравните долю товарооборота экспорт -импорт между США и Китаем, и все станет на свои места
        Терский
      3. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 09:01
        Цитата: Teberii
        Товарооборот в котором заинтересован и американский бизнес,такие меры могут обернуться против Трампа.

        Трамп прежде всего олигарх и мыслит чисто в экономической плоскости. Я не заметил, чтобы он уделял должное внимание геополитике. Он пытается вернуть производство в США и это правильно но действует грубо. Он рискует начать войну, выиграть одну - две битвы, а затем проиграть войну, так как, по всей видимости, игнорирует влияние геополитики на стабильность долларовой гегемонии. Он может просто не успеть восстановить все сферы производства в США до обрушения долларовой пирамиды, которое сам же и ускоряет.
        Alex-a832
    2. Терский (Виктор) Сегодня, 08:27
      Цитата: Vadivak
      Умная обезьяна сидит на вершине холма и наблюдает, как в долине дерутся два тигра.

      Но в этот раз обезьяне придется спустится с холма. С возвращением Вадим, hi!
      Терский
      1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 08:39
        Цитата: Терский
        Но в этот раз обезьяне придется спустится с холма. С возвращением Вадим,

        Придется и может тиграм будет не сладко
        Виктор добрый день, hi
        Vadivak
        1. Терский (Виктор) Сегодня, 08:56
          Цитата: Vadivak
          Виктор добрый день

          И тебе не хворать, Вадим.
          Цитата: Vadivak
          Придется и может тиграм будет не сладко

          laughing Это еще далеко не самый худший вариант итога повышения пошлин.
          Терский
        2. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 09:05
          Похоже, китайцы это практикуют вместо бани и прачечной одновременно.
          zapfen
    3. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:47
      Ну никак америкосам не живется мирно , хлебом не корми дай кому нибудь нагадить .
      Не пришлось бы жалеть потом о своем свинском поведении .
      Spartanez300
      1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 08:56
        Цитата: Spartanez300
        Не пришлось бы жалеть потом о своем свинском поведении .

        Вполне. Командование первого китайского авианосца "Ляонин". Первая официальная фотография. Имя командира корабля "чжэн" 峥 - означает "крутой" ( о горной вершине) , а имя политкомиссара "вэнь" 文 можно перевести как "культурный"
        Командир (слева) - Чжан Чжэн, старший капитан первого ранга, 1969 г.р.
        Политкомиссар ( справа) - Мэй Вэнь, старший капитан первого ранга, 1965 г.р.
        Vadivak
  2. Гардамир Сегодня, 08:39
    То есть вот именно так? Не высказали озабоченность, а предостерегли? Ну надо же, а что и так можно?
    Гардамир
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:02
      Лучше им было тогда высказать "китайское предупреждение" yes .
      Spartanez300
    2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 09:03
      Цитата: Гардамир
      То есть вот именно так? Не высказали озабоченность, а предостерегли? Ну надо же, а что и так можно?

      Можно. И даже нужно.
      Серж Горелый
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:14
    Позднее правительство КНР опубликовало список американских товаров, на которые могут быть наложены пошлины в качестве ответных мер.

    ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. Министерство коммерции КНР в пятницу опубликовало на своем сайте список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины в качестве контрмер на введенные США пошлины на сталь и алюминий.РИА Новости https://ria.ru/economy/20180323/1517078353.html

    Ну вот как то так у них будет.Пока так.
    a.s.zzz888
  4. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 09:14
    "Вот таким Хамсим образом...."
    pafegosoff
  5. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:24
    Торговая война сыграет против доллара, а значит приведёт к краху США. Её развязывание - фундаментальная ошибка матрасов.
    Yrec
    1. Essex62 (Александр) Сегодня, 09:41
      Ни в коем случае. Нет на планете такой силы , способной остановить станок для резания фантиков. Будут проигрывать , развяжут 3 мировую. Как всегда, ни чего нового. Нарыв удалять нужно, пока платформа для печатного станка существует- мир будет колбасить всегда.
      Essex62
    2. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 09:50
      Цитата: Yrec
      Торговая война сыграет против доллара, а значит приведёт к краху США. Её развязывание - фундаментальная ошибка матрасов.

      Это не ошибка, это меньшее из зол, нет у них уже выбора. В преддверии возможной войны, зависимость США от привозных товаров чревата, поэтому они вынуждены переходить к обороне.
      КОСМОС
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