Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Пекин предостерег Белый дом от торговой войны
Китай требует от Вашингтона воздержаться от исполнения объявленных решений в сфере торговли, передает РИА Новости заявление китайского посла в США.
Посол также выразил разочарование в связи с действиями американских властей и заявил, что выступает твердо против подобных мер. Он также подчеркнул, что Пекин не боится торговой войны.
Позднее правительство КНР опубликовало список американских товаров, на которые могут быть наложены пошлины в качестве ответных мер.
В четверг Дональд Трамп подписал меморандум, в рамках которого потребовал от торгового представителя США «в 15-дневный срок представить список китайских товаров, подпадающих под рост пошлин», а также инициировать в ВТО иск к китайской стороне по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.
Мы призываем США воздержаться от исполнения, принимать решения внимательно и избегать того, чтобы подвергать опасности торговые отношения Китая и США с целью повредить другим – в конечном итоге это окончится вредом для самих (США),говорится в заявлении.
Посол также выразил разочарование в связи с действиями американских властей и заявил, что выступает твердо против подобных мер. Он также подчеркнул, что Пекин не боится торговой войны.
Если США начнут торговую войну, Китай будет сражаться до конца, чтобы защитить свои законные интересы всеми необходимыми способами,добавил он.
Позднее правительство КНР опубликовало список американских товаров, на которые могут быть наложены пошлины в качестве ответных мер.
В четверг Дональд Трамп подписал меморандум, в рамках которого потребовал от торгового представителя США «в 15-дневный срок представить список китайских товаров, подпадающих под рост пошлин», а также инициировать в ВТО иск к китайской стороне по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти