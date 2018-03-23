Пекин предостерег Белый дом от торговой войны

Мы призываем США воздержаться от исполнения, принимать решения внимательно и избегать того, чтобы подвергать опасности торговые отношения Китая и США с целью повредить другим – в конечном итоге это окончится вредом для самих (США),

Если США начнут торговую войну, Китай будет сражаться до конца, чтобы защитить свои законные интересы всеми необходимыми способами,