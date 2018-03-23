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Ситуация в Сирии
Турция намерена продолжить контртеррористическую операцию в районе Манбиджа в Алеппо. САА продвинулась у Айн-Тармы на востоке от Дамаска. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В минувшие сутки город Хараста покинули более 1800 боевиков вместе с семьями. Кроме того, противники обменялись пленными, что было одним из условий заключенного соглашения. Тринадцать военнослужащих вернулись в ряды Сирийской арабской армии (САА) в обмен на освобождение пяти боевиков. В районе города Айн-Тарма на протяжении дня разворачивались бои между террористической коалицией и правительственными войсками. Под контроль САА перешли все фермы в окрестностях населенного пункта Айн-Тарма, а также база транспортных средств. Во второй половине дня сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон доставили гуманитарный груз в Восточную Гуту, обеспечив продовольствием около 8000 мирных граждан.
В ходе дальнейшей зачистки города Африн на северо-западе Алеппо было обнаружено хранилище оружия и боеприпасов, ранее принадлежавшее YPG. В окрестностях города были найдены ракеты производства США. Также стало известно, что Турция намеревается выступить против радикальных формирований курдов в районе города Манбидж в том случае, если Вашингтон, оказывающий поддержку силам YPG, не достигнет соглашения с Анкарой.
В первой половине дня в юго-восточную часть провинции Дейр-эз-Зор было передислоцировано подкрепление Сирийской арабской армии (САА). Дополнительные части САА направились к населенным пунктам Хатла и Хшам, чтобы зачистить данные территории от подпольных групп террористов. Вечером бомбардировки в регионе возобновили американские ВВС. Под ударом авиации оказалось нефтяное месторождение «Аль-Мильх» у населенного пункта Хаджин.
На севере провинции Хама вновь отмечались ожесточенные боестолкновения между войсками САР и боевиками террористической коалиции. Интенсивные перестрелки зафиксированы в районе населенных пунктов Аль-Латамина, Кафр Зета, Аз-Закят и Аз-Зиядия.
В минувшие сутки город Хараста покинули более 1800 боевиков вместе с семьями. Кроме того, противники обменялись пленными, что было одним из условий заключенного соглашения. Тринадцать военнослужащих вернулись в ряды Сирийской арабской армии (САА) в обмен на освобождение пяти боевиков. В районе города Айн-Тарма на протяжении дня разворачивались бои между террористической коалицией и правительственными войсками. Под контроль САА перешли все фермы в окрестностях населенного пункта Айн-Тарма, а также база транспортных средств. Во второй половине дня сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон доставили гуманитарный груз в Восточную Гуту, обеспечив продовольствием около 8000 мирных граждан.
В ходе дальнейшей зачистки города Африн на северо-западе Алеппо было обнаружено хранилище оружия и боеприпасов, ранее принадлежавшее YPG. В окрестностях города были найдены ракеты производства США. Также стало известно, что Турция намеревается выступить против радикальных формирований курдов в районе города Манбидж в том случае, если Вашингтон, оказывающий поддержку силам YPG, не достигнет соглашения с Анкарой.
В первой половине дня в юго-восточную часть провинции Дейр-эз-Зор было передислоцировано подкрепление Сирийской арабской армии (САА). Дополнительные части САА направились к населенным пунктам Хатла и Хшам, чтобы зачистить данные территории от подпольных групп террористов. Вечером бомбардировки в регионе возобновили американские ВВС. Под ударом авиации оказалось нефтяное месторождение «Аль-Мильх» у населенного пункта Хаджин.
На севере провинции Хама вновь отмечались ожесточенные боестолкновения между войсками САР и боевиками террористической коалиции. Интенсивные перестрелки зафиксированы в районе населенных пунктов Аль-Латамина, Кафр Зета, Аз-Закят и Аз-Зиядия.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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