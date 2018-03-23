10:55 23 марта
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Ситуация в Сирии

Турция намерена продолжить контртеррористическую операцию в районе Манбиджа в Алеппо. САА продвинулась у Айн-Тармы на востоке от Дамаска. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В минувшие сутки город Хараста покинули более 1800 боевиков вместе с семьями. Кроме того, противники обменялись пленными, что было одним из условий заключенного соглашения. Тринадцать военнослужащих вернулись в ряды Сирийской арабской армии (САА) в обмен на освобождение пяти боевиков. В районе города Айн-Тарма на протяжении дня разворачивались бои между террористической коалицией и правительственными войсками. Под контроль САА перешли все фермы в окрестностях населенного пункта Айн-Тарма, а также база транспортных средств. Во второй половине дня сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон доставили гуманитарный груз в Восточную Гуту, обеспечив продовольствием около 8000 мирных граждан.


В ходе дальнейшей зачистки города Африн на северо-западе Алеппо было обнаружено хранилище оружия и боеприпасов, ранее принадлежавшее YPG. В окрестностях города были найдены ракеты производства США. Также стало известно, что Турция намеревается выступить против радикальных формирований курдов в районе города Манбидж в том случае, если Вашингтон, оказывающий поддержку силам YPG, не достигнет соглашения с Анкарой.

В первой половине дня в юго-восточную часть провинции Дейр-эз-Зор было передислоцировано подкрепление Сирийской арабской армии (САА). Дополнительные части САА направились к населенным пунктам Хатла и Хшам, чтобы зачистить данные территории от подпольных групп террористов. Вечером бомбардировки в регионе возобновили американские ВВС. Под ударом авиации оказалось нефтяное месторождение «Аль-Мильх» у населенного пункта Хаджин.

На севере провинции Хама вновь отмечались ожесточенные боестолкновения между войсками САР и боевиками террористической коалиции. Интенсивные перестрелки зафиксированы в районе населенных пунктов Аль-Латамина, Кафр Зета, Аз-Закят и Аз-Зиядия.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Vard Сегодня, 08:44
    Что радует... идёт планомерное выдавливание противника из пригородов Дамаска... Турция давит курдов... а значит американцы проигрывают... так что будем посмотреть...
    Vard
    1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 08:48
      Цитата: Vard
      Турция давит курдов... а значит американцы проигрывают.

      Давит......Стоит туркам отключить подачу электроэнергии в Эрбиль и курды уже на коленях
      Vadivak
      1. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 09:37
        Вот ты бы смог жить без интернета?))))
        hhhhhhh
    2. Chertt (Алексей) Сегодня, 09:16
      Цитата: Vard
      идёт планомерное выдавливание противника из пригородов Дамаска

      Все равно основная проблема, была есть и будет, выдавливание, выбивание, (как угодно) Американцев. Пока сша в Сирии, все остальное вторично
      Chertt
  2. Гардамир Сегодня, 08:45
    В Сирии как всегда всё хорошо, если кто-то вам скажет, что опять кого то убили, кричите, вывсёврёте и ихтамнет..
    Гардамир
    1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 08:59
      Цитата: Гардамир
      В Сирии как всегда всё хорошо, если кто-то вам скажет, что опять кого то убили, кричите, вывсёврёте и ихтамнет..

      О да! В Сирии всё плохо, путинслил, ваще надо умных дядь с Вашингтона слушать. Правильно?
      Серж Горелый
      1. Гардамир Сегодня, 09:03
        Правильно?
        А при чём тут Вашингтон? Есть ещё Сечины, Миллеры, да и просто Шуваловы, которые вам ни копейки не заплатят, как ни старайтесь их защищать.
        Гардамир
        1. котовский (Константин) Сегодня, 09:09
          Цитата: Гардамир
          А при чём тут Вашингтон? Есть ещё Сечины, Миллеры, да и просто Шуваловы,

          Такое ощущение что они к вам по ночам приходят..
          По очереди..
          Попробуйте спать со светом.
          котовский
          1. Гардамир Сегодня, 09:13
            По очереди..
            Если бы, все разом. Да и жена будет против если я буду спать со Светой.
            Гардамир
            1. котовский (Константин) Сегодня, 09:27
              Цитата: Гардамир
              Если бы, все разом. Да и жена будет против если я буду спать со Светой.

              Жена поди устала уже слушать,про плохую экономику и ужжжжасное правительство.. wink
              котовский
              1. Гардамир Сегодня, 09:38
                устала уже слушать,
                Мы с ней живём здесь и всё сами видим. Платную медицину, засилье наркоманов и гастарбайтеров, неубранные дворы.
                Гардамир
                1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 09:55
                  Цитата: Гардамир
                  устала уже слушать,
                  Мы с ней живём здесь и всё сами видим. Платную медицину, засилье наркоманов и гастарбайтеров, неубранные дворы.

                  А где-то же есть Рай! Вот только где? Я в славном городе Париже в такую клоаку забрёл, думал живым не выйду - грязь вонь сплошные арабы и мммм французоафриканцы. Кстати шприцы спокойненько так под ногамт хрустели.
                  Серж Горелый
                2. котовский (Константин) Сегодня, 09:59
                  Цитата: Гардамир
                  Мы с ней живём здесь и всё сами видим. Платную медицину, засилье наркоманов и гастарбайтеров, неубранные дворы.

                  Я тоже тут живу и мог бы продолжить перечислять за вами. hi
                  Думаете если в каждом комментарии упоминать,то кто то увидит
                  и исправит? Не думаю. Но остальных читающих утомляет ваше ковыряние в болячках. wink
                  котовский
          2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 09:52
            Такое ощущение что они к вам по ночам приходят..
            По очереди..
            Попробуйте спать со светом.

            Точчно. Если есть в правительстве несимпатичный дядя - значит страна плохая... Примерно с этого и начиналась "Пьеристройка и Гласност. "
            Серж Горелый
  3. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:15
    Интересно мне, столкнутся турки с амерами лбами или нет? Хотелось бы на это посмотреть, хоть и стыдно мне за это желание. Хотя, скорее всего, нет. Не они там всё таки.
    Yrec
  4. Cергей Владимировичь (Cергей Владимировичь) Сегодня, 09:23
    Турция намерена продолжить контртеррористическую операцию в районе Манбиджа в Алеппо.
    Тоже хочет примазаться к победе над ИГ, за одно и курдов по геноцидить ,пока террористы им сирийскую нефть гнали через границу, они молчали и поставляли через свою границу наёмников и вооружение для террористов, как бы эти тюрки опять нож в спину не воткнули нам.
    Cергей Владимировичь
    1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 10:12
      Восток дело тонкое. Верить никому нельзя. Но сейчас, объективно, турки льют воду на нашу мельницу.
      Серж Горелый
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