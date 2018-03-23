В Пентагоне объяснили, почему РФ и КНР представляют «возрастающую угрозу»

Россия и Китая намерены изменить мировой порядок и устоявшиеся территориальные границы, поэтому эти два государства представляют все более возрастающую угрозу безопасности США и их союзников,

Россия и Китая представляют серьезную угрозу для безопасности США и их союзников, поскольку хотят изменить мировой порядок, передает РИА Новости заявление замминистра обороны США Джона Руда.сказал Руд на слушаниях в сенате.Он подчеркнул, что главным вызовом в укреплении американской безопасности является «усиление долгосрочного соперничества с такими ревизионистскими странами, как Россия и Китай».По мнению замминистра, Вашингтону и его партнерам «необходимо повышать военные расходы, чтобы противостоять не только российской и китайской угрозам, но и странам изгоям, как Северная Корея и Иран».Руд также заявил, что Вооруженные силы США остаются самыми сильными в мире, отметив при этом, что другие страны также не стоят на месте – они модернизируют и улучшают свои армии. В частности, замминистра напомнил о недавнем выступлении Владимира Путина, в котором он рассказал о новых российских вооружениях.