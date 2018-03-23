10:56 23 марта
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В Пентагоне объяснили, почему РФ и КНР представляют «возрастающую угрозу»

Россия и Китая представляют серьезную угрозу для безопасности США и их союзников, поскольку хотят изменить мировой порядок, передает РИА Новости заявление замминистра обороны США Джона Руда.



Россия и Китая намерены изменить мировой порядок и устоявшиеся территориальные границы, поэтому эти два государства представляют все более возрастающую угрозу безопасности США и их союзников,
сказал Руд на слушаниях в сенате.


Он подчеркнул, что главным вызовом в укреплении американской безопасности является «усиление долгосрочного соперничества с такими ревизионистскими странами, как Россия и Китай».

По мнению замминистра, Вашингтону и его партнерам «необходимо повышать военные расходы, чтобы противостоять не только российской и китайской угрозам, но и странам изгоям, как Северная Корея и Иран».

Руд также заявил, что Вооруженные силы США остаются самыми сильными в мире, отметив при этом, что другие страны также не стоят на месте – они модернизируют и улучшают свои армии. В частности, замминистра напомнил о недавнем выступлении Владимира Путина, в котором он рассказал о новых российских вооружениях.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:04
    Просто Россия и Китай хотят упорядочить мировой порядок , которого на данный момент не существует . А если США и далее будут вести себя нагло и по хамски по отношению к другим странам сами станут изгоями . И их армия уже не самая сильная , пора уже посмотреть на мир трезвыми глазами .
    Spartanez300
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:10
      Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:04 Новый
      Просто Россия и Китай хотят упорядочить мировой порядок .

      Вот если бы заключили военный союз с китайцами, тогда мерикатосам вообще нечего и дёргаться. Но пока имеем то, что имеем.
      a.s.zzz888
      1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:17
        Я думаю китайцы не куда не впрягались пока им не давили на экономическую глотку , а теперь если США будут продолжать это делать и дальше то полноценный военный и экономический союз России и КНР не за горами и вот тогда америкосы репу и зачешут .
        Spartanez300
      2. Logall (Александр) Сегодня, 09:18
        Россия и Китая намерены изменить мировой порядок
        Россия и Китая - это сила! Особенно Китая, особенно в такой транскрипции...
        Logall
        1. Варяг_0711 (Алексей) Сегодня, 09:25
          Не в тему, но размещу где только смогу, чтобы больше человек успело прочесть. Потому как это скорее всего мой последний комментарий.
          Хочу высказаться о «свободе» слова на этом сайте. Ниже привожу вчерашнее письмо от Скоморохова и свой ответ в его адрес. На ровном месте накидал мне три предупреждения, просто за то, что я посмел высказать свою точку зрения на политику сайта и на статью «САМОГО» Романа Скоморохова… На святое пАнимаИшь покусился.

          Вы нарушили правила сайта, допустили в комментарии:
          "Троллинг, провокация: Только вот за такие выражения мыслей на этом "свободном" сайте, мы вполне можем отправиться в бан...

          Ну а кто вам виноват, что вы мазохист?" в статье topwar.ru/138216-rossiya-vpered-v-buduschee. Будущее России: экономия на демократии У Вас 9 нарушений. Правила сайта

          Что Рома, правда глаза колет? Не нравится когда против шерсти гладят? А как же свобода слова? А, это же троллингом теперь называется, я как то об этом не подумал. То есть любое высказывание которое не нравится вам или Смирнову теперь можно подвести под понятие троллинг или флуд, в зависимости с какой ноги вы сегодня встали. Мне в общем то глубоко наплевать, можете меня забанить насовсем, мне и так надоело участвовать в вашем цирке, где есть только два мнения, одно ваше, другое не правильное. Вы и так превратили сайт в выгребную яму, где откровенные тролли, укроботы и ваши лепшие друзья под еврейским флагом, с удовольствием поливают Россию помоями и ничего им за это не бывает. Заметьте, ту самую Россию, за которую вы якобы так усердно радеете. Вы усилено выгоняете с сайта именно тех, кто пусть и с различными взглядами, но болеет за Россию душой по-настоящему. Зато отменой минусов вы заполонили сайт откровенными нацистами, либероидами, антисоветчиками, укроботами и прочей нечестью. Ну что ж флаг в руки и барабан на шею, авось в госдепе и оценят ваши старания. Только глядите не перестарайтесь, а то мало ли как оно в жизни бывает!
          Засим позвольте откланяться, честь имею!
          П.С. Жду бана, а то и правда надоел ваш русофобский шабаш... negative
          Варяг_0711
          1. Павел Цыбай (Матрас Палыч.) Сегодня, 09:46
            Я так же имею два предупреждения, которые не оспорить не объяснить не смог. И как понимаю это зависит от "ноги модера".
            Павел Цыбай
            1. Варяг_0711 (Алексей) Сегодня, 09:48
              Павел Цыбай (Матрас Палыч.) Сегодня, 09:46 ↑
              Я так же имею два предупреждения, которые не оспорить не объяснить не смог. И как понимаю это зависит от "ноги модера".
              Очень правильно понимаете. Спорить со Скомороховым или Смирновым себе дороже, но мне уже глубоко плевать на это.
              Варяг_0711
          2. Anarchist (Александр) Сегодня, 10:08
            Это не предел! Видел, сейчас не вспомню где, модераторы троллят. Уже до этого дошло, что дальше? Будем под диктовку комменты писать?
            Anarchist
            1. Варяг_0711 (Алексей) Сегодня, 10:27
              Anarchist (Александр) Сегодня, 10:08 ↑
              Это не предел! Видел, сейчас не вспомню где, модераторы троллят. Уже до этого дошло, что дальше? Будем под диктовку комменты писать?
              Не только под диктовку, но и строем в уборную ходить. Свобода слова здесь не для всех, а только для избранных. Как говорится, здесь все ровные, но есть ровнее.

              Ребята, мне то уже все равно, а вам бан могут выписать за флуд, так что аккуратнее с комментариями!
              Удачи всем!
              Варяг_0711
          3. shark (Владимир) Сегодня, 10:17
            Не знаю ,в чем там дело. Но инет для того и нужен,что бы человек мог высказаться. И наверное никто не имеет права решать, достойна ли его точка зрения быть прочитанной или нет. А минусы ,надеюсь вернут.
            shark
      3. Vadivak (Вадим) Сегодня, 09:22
        Цитата: a.s.zzz888
        Вот если бы заключили военный союз с китайцами,


        Китай и предлагал в открытую, кто мешал?

        «Мы сейчас наблюдаем агрессивные действия со стороны США, как в отношении России, так и Китая. Я считаю, что Россия и Китай могут создать альянс перед которым НАТО будет бессильно и это положит конец империалистическим стремлением Запада».
        Си Цзиньпин.1 июля 2016 г. выступление на 95-летии со дня основания компартии Китая.
        Vadivak
        1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:27
          Vadivak (Вадим) Сегодня, 09:22 ↑
          Цитата: a.s.zzz888
          Вот если бы заключили военный союз с китайцами,
          Китай и предлагал в открытую, кто мешал?

          Всё это так, но вопрос этот видимо больше подходит для ВВП.
          a.s.zzz888
      4. Окорок (джон) Сегодня, 09:23
        ""Вот если бы заключили военный союз с китайцами""
        а вы вообще уверены на 100% что такого договора не существует? янки как я понимаю не очень...
        Окорок
        1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:39
          Окорок (джон) Сегодня, 09:23 ↑ Новый
          ""Вот если бы заключили военный союз с китайцами""
          а вы вообще уверены на 100% что такого договора не существует?

          Если этот вопрос ко мне, попытаюсь ответить. По крайней мере официального Военного союза, Военного Договора о противостоянии сша, между РФ и КНР нет.
          a.s.zzz888
    2. Chertt (Алексей) Сегодня, 09:12
      Россия и Китая представляют серьезную угрозу для безопасности США и их союзников, поскольку хотят изменить мировой порядок

      А экСперты из пентагона не заметили, что "мировой порядок" уже изменился. Поздновато спохватились
      Chertt
    3. Vadivak (Вадим) Сегодня, 09:13
      Цитата: Spartanez300
      Просто Россия и Китай хотят упорядочить мировой порядок .

      Причем каждый по своему
      Vadivak
    4. хрыч (Хрыч) Сегодня, 09:24
      Цитата: Spartanez300
      Россия и Китай хотят упорядочить мировой порядок

      Просто самая большая и сильная (с учетом СЯС и ТЯО) страна, а также третья по территории и первая по населению страны не хотят подчиняться жалким англичашкам...
      хрыч
    5. влад66 (Владимир) Сегодня, 09:27
      Россия и Китая представляют серьезную угрозу для безопасности США и их союзников, поскольку хотят изменить мировой порядок

      Чуды в полосатых перьях,мир давно уже изменился, а мания величия все не отпускает.
      влад66
    6. gippernano (Neo) Сегодня, 10:50
      Мировой порядок уже изменился. Сенатору очки надо прописать. А деньгами они не скоро дыры залатают. Их станок, может злую шутку с ними сыграть. Они попали
      gippernano
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:09
    Он подчеркнул, что главным вызовом в укреплении американской безопасности является «усиление долгосрочного соперничества с такими ревизионистскими странами, как Россия и Китай».

    То есть, тут можно предположить, что мерикатосы теперь сами стали в качестве догоняющих. А в свете преподнесения им, наших последних новейших военных комплексов, можно даже и утверждать.
    a.s.zzz888
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:13
    Россия и Китая намерены изменить мировой порядок и устоявшиеся территориальные границы, поэтому эти два государства представляют все более возрастающую угрозу безопасности США и их союзников,
    Да .Мы это делаем.И надеюсь сделаем.
    Наблюдатель2014
  4. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:17
    Россия и Китая представляют серьезную угрозу для безопасности США и их союзников, поскольку хотят изменить мировой порядок

    Может наоборот, сохранить хотя бы ТАКОЙ порядок?
    Они мешают Фашингтону нагнуть остальных, так как ему хочется. Без такого "нагибания" Фашингтону просто не вынести долг в 21 триллион баксов. Нужны кто-то кого ещё можно ограбить. Москва и Пекин не дают этого сделать, следовательно угрожают экономической безопасности Матрасии.
    К-50
  5. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 09:19
    Лукавят. Не просто миропорядок хотим изменить, а американский миропорядок, чтобы США протрезвели от своей исключительности и перестали мир в гуано превращать.
    Alex-a832
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 10:53
      Чтобы США в новом миропорядке не играли никаких ролей, а только грузили вазилин бочках. А протрезвеют они или нет не важно
      gippernano
  6. Skay (Сергей) Сегодня, 09:21
    Россия и Китая намерены изменить мировой порядок и устоявшиеся территориальные границы,

    Американцы не договаривают, что это американский мировой порядок. По поводу устоявшихся территориальных границ вообще бы молчали. Достаточно вспомнить их хотелки по перекройке карты Ближнего Востока.
    Skay
  7. vaaaaadik (вадим) Сегодня, 09:22
    Англосаксы никогда не успокоятся,только сила может их поставить на место
    vaaaaadik
  8. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:22
    Всё очевидно. Не хотят матрасы гегемонию терять, но объективная реальность накатывает на них неумолимым катком. Им бы соломку стелить начинать, а они пыжатся из последних сил. Поэтому, как доллар рухнет - будет большой барабум, по-тихому сдуть пузырь не получится.
    Yrec
  9. лысова (владимир) Сегодня, 09:23
    Что не по зубам - то и угроза, хотя с Китаем она безусловна.
    лысова
  10. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:23
    Вся эта истерия надолго , но рано или поздно всё кончится переговорами..Просто пока американцы дозревают...
    КВУ-НСвД
  11. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:24
    В Пентагоне объяснили, почему РФ и КНР представляют «возрастающую угрозу» . Сказали бы проще, что слушания в сенате, crying это кастинг по выпрашиванию "необходимости повышения военных расходов"
    Теренин
  12. котовский (Константин) Сегодня, 09:25
    Руд также заявил, что Вооруженные силы США остаются самыми сильными в мире

    laughing Прокричал напоследок срывающимся голосом.. laughing
    поскольку хотят изменить мировой порядок

    Почему не уточняют?,американский мировой порядок..
    котовский
  13. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 09:25
    «Усиление долгосрочного соперничества с такими ревизионистскими странами, как Россия и Китай»

    Какие термины взяли на вооружение американцы, сразу вспомнились марксистско-ленинская философия и научный коммунизм. smile
    ul_vitalii
  14. Vard Сегодня, 09:25
    У США самая сильная армия!? Как бы не так... Для армии США есть такое понятие... неприемлемые потери... а вот для армий России и Китая, такого понятия нет...
    Vard
  15. Red_Hamer Сегодня, 09:30
    Россия и Китая представляют серьезную угрозу
    Россия и Китая намерены изменить мировой порядок
    Всем нихао! Да да, наса Китая она такая!
    Red_Hamer
  16. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:31
    Любой, кто может дать в ответ по зубам гопнику, априори представляет для него опасность
    Дормидонт
  17. Langf (Андрей ) Сегодня, 09:48
    А он (мировой порядок) давно ли изменился, чтобы его изменять? Такой визг-писк, будто вековые устои рушатся. Случилось лиходеям чутка миром порулить, так в крови утопли – какой же тут "порядок"?! К порядку заново возвращаться будем, без этого средневекового мазорхизма, но с методичным мордованием наглой рыжей рожи.
    Langf
  18. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 09:54
    Вашингтону и его партнерам необходимо перестать кошмарить территории с углеводородами, вмешиваться во внутренние дела далеких стран и угрожать КНР и России.
    Короче, не лезьте в наш лес на нашу поляну и спите спокойно.
    Балу
  19. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:57
    Россия и Китая представляют серьезную угрозу для безопасности США и их союзников
    Если Россия и Китай действительно по "взрослому" объединятся (экономически, договор о военном сотрудничестве и поддержке...), то кое кому останется только заказывать межпланетный корабль у главного мошенника по освоению космического пространства. Ну, а в этом пассаже даже комментарии не требуются
    Вооруженные силы США остаются самыми сильными в мире, отметив при этом, что другие страны также не стоят на месте
    Если вы такие сильные, то почему, а главное для чего так начали суетиться? Про ваших "союзников" лучше не вспоминать. Когда громче всех орет Польша, Прибалтика, часть Скандинавии и подвякивает бывшая "империя" Британия, наверное по их мнению "России стоит заткнуться и отойти в сторону". И кто об этом говорит?
    rotmistr60
  20. XXXIII (Владимир) Сегодня, 10:42
    В Пентагоне объяснили, почему РФ и КНР представляют «возрастающую угрозу»
    Конечно представляют, мы уже сколько раз говорили ,не надо наши грабли трогать, нам еще ими листву осенью убирать.... laughing
    XXXIII
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