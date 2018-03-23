10:53 23 марта
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Науэрт: один из приоритетов Госдепа – борьба с государственными СМИ России, КНР и Ирана

Одним из своих главных приоритетов Госдеп считает борьбу с государственными СМИ России, Китая и Ирана, передает РИА Новости заявление представителя ведомства Хезер Науэрт, которая в настоящее время исполняет обязанности заместителя госсекретаря США.

Науэрт: один из приоритетов Госдепа – борьба с государственными СМИ России, КНР и Ирана


Около полутора лет назад появился еще один приоритет и это приоритет для Global Engagement Centre – противостояние пропаганде СМИ, которыми владеют другие государства. Это то, что делается сейчас и это будет часть моей работы, я буду серьезно концентрироваться на этом. Я считаю, что это очень серьезный вопрос. Если мы посмотрим на пропаганду, она исходит от ряда государств, включая Россию, Иран и Китай,
сказала Науэрт на брифинге.


Она выразила благодарность конгрессу, который выделил дополнительные средства на эту борьбу.

По ее словам, $ 40 млн, переданные из бюджета Пентагона на развитие Global Engagement Centre, «будут направлены на решение двух важнейших вопросов – дерадикализацию, борьбу с экстремизмом и как раз противодействие пропаганде».

Напомним, во вторник конгрессмены Сет Мултон и Элайза Стефаник внесли на рассмотрение в палату представителей законопроект о борьбе с иностранной пропагандой, который содержит поправки в закон от 1934 года. В частности, законодатели предлагают обязать СМИ «предоставлять два раза в год отчеты в Федеральную комиссию по коммуникациям, которые будут публиковаться на ее сайте». Кроме того, журналисты должны будут снабжать свои материалы пометкой о том, что это издание спонсируется определенным государством.

Использованы фотографии: РенТВ
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Комментарии 8

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:37
    Нам бы тоже не мешало бороться с американскими грязноротым СМИ .
    Spartanez300
    1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 10:45
      Хезер Науэрт:
      ...Одним из своих главных приоритетов Госдеп считает борьбу с государственными СМИ России, Китая и Ирана...

      По простоте душевной считал, что дипломаты двигают внешнюю политику государства, налаживают контакты, ну в край - осуществляют мониторинг, сбор информации... feel
      Ан нет, был не прав - оказывается борьба со СМИ, во главе угла "дипломатов" мериносии wassat
      Так и надо было просто вывеску поменять и не "городить огород": вместо Госдеп назваться - АнтиСМИ yes
      Всё чётко, ясно и понятно laughing
      Андрей К
  2. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 10:38
    туда не смотри, сюда смотри!!!
    wink
    Masya Masya
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 10:39
    Борьба с правдой - конек матрасии, кредо.. Сколько существует на Земле это извращенное государство, столько оно и состоит в антагонистах с правдой. Ложь, провокации, подмена понятий - сущность полосатых.
    Egorovich
    1. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 10:42
      Цитата: Egorovich
      Борьба с правдой - конек матрасии.

      Борьба с правдой это очередной признак их падения.
      КОСМОС
  4. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 10:41
    Любой парадокс легко решается элементарной логикой. Чего добиваются США? - мобилизации Европы и поляризации мировых сил. Что они для этого делают? Производят абсурд, от которого невозможно отказаться. Проблема остается в одном: Европа сыта по-горло и войнами и всеми кулинарными изысками мирной жизни. И не готова от этого отказаться. Войну придется начинать именно американцам с бриттами с помощью хохлов, запрягая всю Европу в дроги. А другого варианта нет... кроме как мирно жить.
    Denis Obukhov
  5. НесНосНый Сегодня, 10:49
    Пример берут с западных СМИ. А Fox news -это негосударственный канал в США? Что-то запутался. Пример новости этого канала с марта до конца года 2003 г. Поостоянный показ толп "иракцев", как они радостно приветствует войска НАТО. Ведь теперь иракский народ на пути демократии. Обзор "успешных действий" там войск США.
    НесНосНый
  6. taiga2018 (Макар) Сегодня, 10:50
    ну наконец то!ну наконец то закончилась эта сказочка запада про свободу печати,свободу слова и т.п. другой бред,которым они нас пичкали...
    taiga2018
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