Науэрт: один из приоритетов Госдепа – борьба с государственными СМИ России, КНР и Ирана

Около полутора лет назад появился еще один приоритет и это приоритет для Global Engagement Centre – противостояние пропаганде СМИ, которыми владеют другие государства. Это то, что делается сейчас и это будет часть моей работы, я буду серьезно концентрироваться на этом. Я считаю, что это очень серьезный вопрос. Если мы посмотрим на пропаганду, она исходит от ряда государств, включая Россию, Иран и Китай,

Одним из своих главных приоритетов Госдеп считает борьбу с государственными СМИ России, Китая и Ирана, передает РИА Новости заявление представителя ведомства Хезер Науэрт, которая в настоящее время исполняет обязанности заместителя госсекретаря США.сказала Науэрт на брифинге.Она выразила благодарность конгрессу, который выделил дополнительные средства на эту борьбу.По ее словам, $ 40 млн, переданные из бюджета Пентагона на развитие Global Engagement Centre, «будут направлены на решение двух важнейших вопросов – дерадикализацию, борьбу с экстремизмом и как раз противодействие пропаганде».Напомним, во вторник конгрессмены Сет Мултон и Элайза Стефаник внесли на рассмотрение в палату представителей законопроект о борьбе с иностранной пропагандой, который содержит поправки в закон от 1934 года. В частности, законодатели предлагают обязать СМИ «предоставлять два раза в год отчеты в Федеральную комиссию по коммуникациям, которые будут публиковаться на ее сайте». Кроме того, журналисты должны будут снабжать свои материалы пометкой о том, что это издание спонсируется определенным государством.