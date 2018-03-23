Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
США поставят Саудовской Аравии противотанковые управляемые ракеты
Госдеп США одобрил продажу Саудовской Аравии противотанковых управляемых ракет TOW 2B на общую сумму в $670 млн, передает ТАСС.
В агентстве по оборонному сотрудничеству Пентагона уточнили, что королевство планирует получить «6696 ракет, запасные части, техническую документацию, приспособления, расходные материалы, учебные заряды, а также услуги по подготовке личного состава, техническую и логистическую поддержку».
В военном ведомстве утверждают, что сделка «соответствует проводимой США внешней политике», направленной, в частности, на «усиление безопасности дружественных стран, способствующих политической стабильности и экономическому росту на Ближнем Востоке».
«Предложенная продажа этой техники и поддержка не изменят основной военный баланс сил в регионе», – заключили в Пентагоне.
Соответствующее уведомление о планируемой сделке также направлено в Конгресс. У законодателей есть 30 дней на изучение военного контракта и возможное его блокирование.
Саудиты также намерены заказать запчасти для парка бронетехники, в том числе для американских танков М1А2 Abrams и БМП М2 Bradley, а также техническое обслуживание вертолетов АН-64 Apache.
В агентстве по оборонному сотрудничеству Пентагона уточнили, что королевство планирует получить «6696 ракет, запасные части, техническую документацию, приспособления, расходные материалы, учебные заряды, а также услуги по подготовке личного состава, техническую и логистическую поддержку».
В военном ведомстве утверждают, что сделка «соответствует проводимой США внешней политике», направленной, в частности, на «усиление безопасности дружественных стран, способствующих политической стабильности и экономическому росту на Ближнем Востоке».
«Предложенная продажа этой техники и поддержка не изменят основной военный баланс сил в регионе», – заключили в Пентагоне.
Соответствующее уведомление о планируемой сделке также направлено в Конгресс. У законодателей есть 30 дней на изучение военного контракта и возможное его блокирование.
Саудиты также намерены заказать запчасти для парка бронетехники, в том числе для американских танков М1А2 Abrams и БМП М2 Bradley, а также техническое обслуживание вертолетов АН-64 Apache.
Использованы фотографии: http://nevskii-bastion.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти