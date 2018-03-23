13:48 23 марта
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США поставят Саудовской Аравии противотанковые управляемые ракеты

Госдеп США одобрил продажу Саудовской Аравии противотанковых управляемых ракет TOW 2B на общую сумму в $670 млн, передает ТАСС.

США поставят Саудовской Аравии противотанковые управляемые ракеты


В агентстве по оборонному сотрудничеству Пентагона уточнили, что королевство планирует получить «6696 ракет, запасные части, техническую документацию, приспособления, расходные материалы, учебные заряды, а также услуги по подготовке личного состава, техническую и логистическую поддержку».


В военном ведомстве утверждают, что сделка «соответствует проводимой США внешней политике», направленной, в частности, на «усиление безопасности дружественных стран, способствующих политической стабильности и экономическому росту на Ближнем Востоке».

«Предложенная продажа этой техники и поддержка не изменят основной военный баланс сил в регионе», – заключили в Пентагоне.

Соответствующее уведомление о планируемой сделке также направлено в Конгресс. У законодателей есть 30 дней на изучение военного контракта и возможное его блокирование.

Саудиты также намерены заказать запчасти для парка бронетехники, в том числе для американских танков М1А2 Abrams и БМП М2 Bradley, а также техническое обслуживание вертолетов АН-64 Apache.

Использованы фотографии: http://nevskii-bastion.ru
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Комментарии 18

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  1. Chertt (Алексей) Сегодня, 11:19
    Ждемс, чем ответит Иран
    Chertt
    1. РУСС (Максим) Сегодня, 11:25
      Цитата: Chertt
      Ждемс, чем ответит Иран

      Саудиты с оборванцами хуситами в Йемене разобраться не могут ,а уж Иран им вообще не по зубам.
      РУСС
      1. Chertt (Алексей) Сегодня, 11:28
        Цитата: РУСС
        а уж Иран им вообще не по зубам.

        Что бы это понять, думать нужно. А с этим вообще беда
        Chertt
        1. РУСС (Максим) Сегодня, 11:33
          Цитата: Chertt
          Цитата: РУСС
          а уж Иран им вообще не по зубам.

          Что бы это понять, думать нужно. А с этим вообще беда

          Это вы о чем?
          РУСС
          1. Chertt (Алексей) Сегодня, 11:39
            Я к тому, что нынешний, фактический правитель КСА Мухаммед ибн Салман, сначала делает а потом думает. Так было в Йемкне, Ливане, Катаре, Сирии. Так что ему хватит глупости и с Ираном открытый (не опосредованный) конфликт развязать
            Chertt
            1. Shahno (Павел) Сегодня, 11:41
              Горячий. Реально наш человек.Хотя я думаю вы переоцениваете внешние проявления. Там все серъезнее.
              Shahno
              1. Chertt (Алексей) Сегодня, 11:47
                Везде "все серьезнее", кроме Порошенко. Мы же здесь комментики пишем, а не развернутые монографии )))
                Chertt
                1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 12:55
                  Сауды не выбирают в противники тех, кто может дать сдачи. И то с повстанцами не могут справиться и несут потери. С Ираном войну начнут только если Израиль с США её развяжет, причём будут помогать только "издали". У них попросту нет врагов с танками.
                  Но для понтов могут и закупить партию ракет.
                  Shurik70
                  1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 13:13
                    Цитата: Shurik70
                    У них попросту нет врагов с танками.
                    Но для понтов могут и закупить партию ракет.

                    Дык, в сообщении(в кои-то веки !!!) матрасы говорят чистую правду wassat :
                    Предложенная продажа этой техники и поддержка не изменят основной военный баланс сил в регионе», – заключили в Пентагоне.
                    Одни наколотили понтов, другие на этом денег срубили - и все довольны. laughing
                    Paranoid50
    2. Vadivak (Вадим) Сегодня, 13:34
      .
      Цитата: ....
      США поставят Саудовской Аравии противотанковые управляемые ракеты

      Прямо в Сирию, для ИГИЛ
      Vadivak
  2. gippernano (Neo) Сегодня, 11:25
    Конкретно они их доют. Все с межконитинентальными ракетами воюют, а эти противотанковых нахапали на милиард.
    gippernano
    1. котовский (Константин) Сегодня, 11:37
      Цитата: gippernano
      Конкретно они их доют. Все с межконитинентальными ракетами воюют, а эти противотанковых нахапали на милиард.

      Кому как..
      Соседи наши жавелин к сармату приравнивают.. lol
      котовский
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:30
    Где поставить вооружения, разжечь конфликт, ликвидировать страну - там Сша. Что-то не слышно и не видно в оказании гуманитарной помощи сирийцам. А западные СМИ с удовольствием (была бы возможность) тыкнул их циничным рылом в то, что происходит по вине их стран.
    rotmistr60
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 11:31
    А что, у хуситов много танков? Да и знаменитые "сто миллиардов" в этой сделке не просматриваются... laughing
    Горный стрелок
  5. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:37
    че , на более дорогие джавелины денег даже у саудитов не хватило ?
    или мозгов как ими пользоваться ?
    кстати . а чьими танками они собрались бороться ?
    или по типу Ливана 2006 использовать ПТУР как противопехотное оружие ?
    (тогда хизбалоны по еврейским солдатам старыми ПТУР пуляли и доставили этим немало хлопот цахалу)
    просто экспл
  6. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:51
    Саудовская Аравия покупая оружие у США просто платит за свое спокойствие... По факту меняя нефть на оружие, которое им в таком количестве и не требуется...
    Ratmir_Ryazan
  7. Громобой Сегодня, 12:58
    «6696 ракет
    Девятка явно лишняя в этом дьявольском гостинце из Америки.
    Громобой
  8. АнтиFREEZ (Святослав) Сегодня, 13:43
    6696 ракет

    Они с какими танковыми армиями собрались воевать?
    АнтиFREEZ
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