13:49 23 марта
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ВМС НОАК проведут боевые учения в Южно-Китайском море

Центральное телевидение Китая сообщает, что военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) в ближайшее время проведут боевые учения в акватории Южно-Китайского моря

ВМС НОАК проведут боевые учения в Южно-Китайском море


Отмечается, что это плановые ежегодные учения, направленные на контроль и повышение уровня военных учений и всеобщей боевой способности одерживать победы.


Учения не направлены против третьих стран или целей
— говорится в сообщении телеканала

В НОАК заявляют, что учения проводятся в рамках "решительной реализации приказа председателя КНР Си Цзиньпина о мобилизации и последовательного укрепления военно-морских сил страны".

В какой именно части Южно-Китайского моря и в какое время пройдут учения, в сообщении не указывается.



Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 8

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  1. антивирус Сегодня, 11:30
    не хватает 10 эсминцев для проведения ежегодных учений у Марианских островов.
    скоро построят.
    проведут учения у Марианских ост-ов???
    антивирус
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:36
    Центральное телевидение Китая сообщает,
    А, что остается делать Китаю, который хотят так же, как и Россию назначить виновным, вот только пока вторым. Так может КНР пора объединиться с РФ не только воздержанием в СБ ООН
    rotmistr60
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 11:43
      Цитата: rotmistr60
      воздержанием в СБ

      Воздержание, это звучит laughing
      Цитата: rotmistr60
      Так может КНР пора объединиться с РФ

      И зачем России полтора миллиарда гибридов кроликов и плохих ксероксов ?
      Chertt
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:29
        И зачем России полто....
        А вы наверное не поняли, что разговор об экономическом и военном сотрудничестве? Так это я написал на других ветках поэтому лично для вас не удосужился объяснить. А как вы бы поняли "объединение" Китая и России в т.ч. и населением? Не глупо ли? Или главное что-то возразить?
        rotmistr60
      2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:33
        Воздержание, это звучит
        А вы может назовете это боле толерантно?
        rotmistr60
  3. vaaaaadik (вадим) Сегодня, 12:02
    Пускай немножко нервишки американцам попортят
    vaaaaadik
  4. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 12:06
    Вокруг Тайваня все крутится...
    США прямо-таки подталкивают КНР на агрессию, в том числе и экономической войной (новые пошлины на хайтек-товары, как пример - теперь прямым текстом говорят Пекину, что будут брать у Тайваня).
    А после агрессии - уже начинать душить санкциями официально
    ROSS_Ulair
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 13:08
      Цитата: ROSS_Ulair
      Вокруг Тайваня все крутится...

      И это тоже. yes Дык, в сообщении говорится:
      Учения не направлены против третьих стран или целей
      Вот, не против третьих. Видимо, против вторых или четвёртых, поди знай. laughing Формулировки как бы намекают.
      Paranoid50
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