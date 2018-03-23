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ВМС НОАК проведут боевые учения в Южно-Китайском море
Центральное телевидение Китая сообщает, что военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) в ближайшее время проведут боевые учения в акватории Южно-Китайского моря
Отмечается, что это плановые ежегодные учения, направленные на контроль и повышение уровня военных учений и всеобщей боевой способности одерживать победы.
В НОАК заявляют, что учения проводятся в рамках "решительной реализации приказа председателя КНР Си Цзиньпина о мобилизации и последовательного укрепления военно-морских сил страны".
В какой именно части Южно-Китайского моря и в какое время пройдут учения, в сообщении не указывается.
Отмечается, что это плановые ежегодные учения, направленные на контроль и повышение уровня военных учений и всеобщей боевой способности одерживать победы.
Учения не направлены против третьих стран или целей— говорится в сообщении телеканала
В НОАК заявляют, что учения проводятся в рамках "решительной реализации приказа председателя КНР Си Цзиньпина о мобилизации и последовательного укрепления военно-морских сил страны".
В какой именно части Южно-Китайского моря и в какое время пройдут учения, в сообщении не указывается.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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