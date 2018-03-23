Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Бывших военнослужащих ВС Украины, проживающих в Крыму, обеспечат жильем - указ президента
Президент России Владимир Путин подписал указ о праве на обеспечение жильем бывших украинских военных, проживающих в Крыму, документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно документа, правом на жилье обладают российские граждане, проживающие на полуострове, состоявшие на учете в качестве нуждающихся в жилье и уволенные до 18 марта 2018 года с военной службы из ВС и правоохранительных органов Украины, в которых предусмотрена военная служба.
Также эта норма касается экс-сотрудников органов военного управления и воинских формирований, а также органов госслужбы, спецсвязи и защиты информации Украины.
Отмечается, что аналогичное право приобретают члены семей указанных граждан, если они уже умерли.
Напомним, в августе 2017 года Владимир Путин поручил губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову решить озвученную на прямой линии проблему военных пенсионеров, которые частично отслужили необходимый срок в вооруженных силах Украины.
Согласно документа, правом на жилье обладают российские граждане, проживающие на полуострове, состоявшие на учете в качестве нуждающихся в жилье и уволенные до 18 марта 2018 года с военной службы из ВС и правоохранительных органов Украины, в которых предусмотрена военная служба.
Также эта норма касается экс-сотрудников органов военного управления и воинских формирований, а также органов госслужбы, спецсвязи и защиты информации Украины.
Отмечается, что аналогичное право приобретают члены семей указанных граждан, если они уже умерли.
Напомним, в августе 2017 года Владимир Путин поручил губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову решить озвученную на прямой линии проблему военных пенсионеров, которые частично отслужили необходимый срок в вооруженных силах Украины.
Использованы фотографии: kremlin.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти