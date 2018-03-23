Бывших военнослужащих ВС Украины, проживающих в Крыму, обеспечат жильем - указ президента

Президент России Владимир Путин подписал указ о праве на обеспечение жильем бывших украинских военных, проживающих в Крыму, документ опубликован на портале правовой информации.Согласно документа, правом на жилье обладают российские граждане, проживающие на полуострове, состоявшие на учете в качестве нуждающихся в жилье и уволенные до 18 марта 2018 года с военной службы из ВС и правоохранительных органов Украины, в которых предусмотрена военная служба.Также эта норма касается экс-сотрудников органов военного управления и воинских формирований, а также органов госслужбы, спецсвязи и защиты информации Украины.Отмечается, что аналогичное право приобретают члены семей указанных граждан, если они уже умерли.Напомним, в августе 2017 года Владимир Путин поручил губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову решить озвученную на прямой линии проблему военных пенсионеров, которые частично отслужили необходимый срок в вооруженных силах Украины.