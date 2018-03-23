13:45 23 марта
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Бывших военнослужащих ВС Украины, проживающих в Крыму, обеспечат жильем - указ президента

Президент России Владимир Путин подписал указ о праве на обеспечение жильем бывших украинских военных, проживающих в Крыму, документ опубликован на портале правовой информации.

Бывших военнослужащих ВС Украины, проживающих в Крыму, обеспечат жильем - указ президента


Согласно документа, правом на жилье обладают российские граждане, проживающие на полуострове, состоявшие на учете в качестве нуждающихся в жилье и уволенные до 18 марта 2018 года с военной службы из ВС и правоохранительных органов Украины, в которых предусмотрена военная служба.


Также эта норма касается экс-сотрудников органов военного управления и воинских формирований, а также органов госслужбы, спецсвязи и защиты информации Украины.

Отмечается, что аналогичное право приобретают члены семей указанных граждан, если они уже умерли.

Напомним, в августе 2017 года Владимир Путин поручил губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову решить озвученную на прямой линии проблему военных пенсионеров, которые частично отслужили необходимый срок в вооруженных силах Украины.

Использованы фотографии: kremlin.ru
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Комментарии 36

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  1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:44
    Все правильно, они остались в Крыму, они поддержали Россию, Россия должна поддержать их...
    Ratmir_Ryazan
    1. Anarchist (Александр) Сегодня, 11:46
      уволенные до 18 марта 2018 года с военной службы из ВС и правоохранительных органов Украины

      Хорошо быть дезертиром -
      Путин даст вам всем квартиры!
      topwar.ru/…vossoedineniya-kryma…rf…
      ... Цитата: Оверлок. или привлекательности и выгоды в действиях военнослужащих. 3 или 4 из оставшихся офицеров уже судят за шпионаж. И ещё не вечер.
      Anarchist
      1. gippernano (Neo) Сегодня, 11:50
        А вы в землянке сырой не завидуйте. Вам иудам МВФ даст, главно чтоб щеки не лопнули
        gippernano
        1. Anarchist (Александр) Сегодня, 11:58
          Мы Россиюшку не передавали, а на квартиры сами заработали! Тяжело, иногда неоправданно трудно, но дом на кровные купил. А "эти" пусть сперва докажут, что достойны, что и Россию не предадут!
          Anarchist
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:42
          А никто и не завидует.Просто надо еще разобраться кто эти люди и ВСЕ ли военные пенсионеры России обеспечены жильем.Кроме как"бывших сотрудников и служак ВСУ и прочих"
          Цитата: gippernano
          А вы в землянке сырой не завидуйте. Вам иудам МВФ даст, главно чтоб щеки не лопнули
          210окв
        3. Now we are free (Искандер) Сегодня, 13:43
          В Крыму.
          -Что это за вой за перекопом Холмс?
          -Элементарно Ватсон, это присягнувшие Хунте украинские военные сожалеют, что не остались в Крыму...
          Now we are free
      2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:14
        Цитата: Anarchist
        уволенные до 18 марта 2018 года с военной службы из ВС и правоохранительных органов Украины

        Хорошо быть дезертиром -
        Путин даст вам всем квартиры!
        topwar.ru/…vossoedineniya-kryma…rf…
        ... Цитата: Оверлок. или привлекательности и выгоды в действиях военнослужащих. 3 или 4 из оставшихся офицеров уже судят за шпионаж. И ещё не вечер.

        А Вы предлагаете урезать эту категорию граждан России в правах ? А шпионам и всяким , кто нарушает закон по этому самому закону влеплять , сколько заслужили ..Те , кто стал гражданином России , тот должен получать и всё , что связано с этим статусом , тем более пенсионеры..А так Вашу логику можно переносить и на другие категории - и что же тогда выйдет ? По моему ничего хорошего..
        КВУ-НСвД
      3. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 12:59
        На Украине тоже русские, кто это не забыл, тот не дезертир, а патриот.
        Beltasir Matyagu
        1. Anarchist (Александр) Сегодня, 13:07
          Вы бы ещё дворянских "отпрысков" вспомнили... Те тоже гордятся, что потомки русских князей. Льют грязюшку на Россиюшку и гордятся, патриоты фиговы. Любишь Россию - живёшь в России, никак иначе! (За исключением лиц, которые живут на чужбине по долгу службы)
          Anarchist
      4. igor1981 (Игорь) Сегодня, 13:31
        Цитата: Anarchist
        Хорошо быть дезертиром -
        Путин даст вам всем квартиры!



        Уважаемые администраторы сайта, верните поскорее возможность ставить минусы. Я бы сейчас влепил этому Анархисту минус.
        igor1981
    2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:48
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Все правильно, они остались в Крыму, они поддержали Россию, Россия должна поддержать их...
      Так это и есть Крымчане....Куда им уходить было, родня, семья вся рядом была.... yes
      XXXIII
    3. Злой543 Сегодня, 11:54
      А те кто уехал, узнав об этом, пусть бьются головой об угол. Им выдадут жилье... На кладбище
      Злой543
    4. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:15
      Пока тихо на фронте можно и в игры поиграться.



      Владыка Ситх
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 12:25
        а что за игра ?
        просто экспл
        1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:30
          Hearts of Iron IV

          Владыка Ситх
          1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 12:52
            спасибо за ответ , но все же не тот жанр что подумал сначала .
            сам фанат серии генералов , там есть мод холодная война , реальная техника нато и СССР времен 80х .
            (буки , шилки , грачи , Т-64,72,80 , конкурсы и прочие ништяки) ,
            просто экспл
            1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:28
              Та я думаю за Сирию начать в этом моде.
              Владыка Ситх
  2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:45
    Заголовок броский, а в статье просто констатация того, что положено всем военнослужащим - вне зависимости от места прохождения службы.
    Единственное нововведение - подвели законодательно решение проблемы военных (и к ним приравненных) пенсионеров служивших до референдума в/на б/у Украине.
    Решили этот вопрос, ну и слава Богу!
    Андрей К
    1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:52
      Не сомневаюсь, что это будет деланно со временем, но необходимо обратить внимание на в/сл и в других регионах.
      rotmistr60
      1. Околоточный (Алексей) Сегодня, 12:20
        Да, а другие, чем хуже? Знакомые пенсионеры в РФ через суды добиваются получение сертификата. У меня родители умерли, пришлось на себя дом оформлять, был уже на пенсии. Формально - гуляй Вася. А что 20 лет по общагам и наемным скитался?
        Околоточный
        1. maratk (Марат) Сегодня, 12:52
          разница в том, что Крым присоединился в 2014 году и указ касается именно военных БЫВШЕЙ Украины!!! И Путин не в ответе за 90-ые годы и тем более за развал СССР!!! Ныне действующие военные получают жильё в срок!
          maratk
    2. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 12:05
      Андрей, Вы правы заголовок эффектный. По поводу заголовков: сколько раз встречаются эдакие кричащие заголовки,а прочтешь заметку о думаешь: на фига такой крик, можно проще и по делу
      Монархист
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 12:34
        Цитата: Монархист
        ...Вы правы заголовок эффектный...

        Закон жанра, просто если вещи своими именами называть - рейтинги многих "СМИ" просто рухнут.
        За неимением новостей - придумают, за отсутствием фактуры - состряпают negative
        Андрей К
  3. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 11:59
    во оккупанты, что делают.... интересно, как живётся уехавшим из Крыма на любимую нэньку, в парче ходят и рябчиков жрут, наверно...
    Denis Obukhov
  4. Vitauts (Vitauts) Сегодня, 12:13
    30 сребреников предателям. Правильно, надо расплатится
    Vitauts
    1. Околоточный (Алексей) Сегодня, 12:21
      На марш Ваффен СС посмотри, предатель и потомок предателей. fool На предательском языке не в падлу писать?
      Околоточный
      1. Vitauts (Vitauts) Сегодня, 12:37
        незнание историй, низкий моральный уровень и психологические проблемы автора, вот что видно по вашему ответу на мои комментарии
        Vitauts
      2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 12:53
        это предвыборный иуда , скоро исчезнет.
        просто экспл
    2. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 12:41
      Не все же хотят воевать на Донбассе со своим народом! Кто-то не хочет в этом участвовать, да ещё под предводительством кровавой шоблы, дорвавшейся до власти.
      Лена Петрова
  5. Yrec (Юрий) Сегодня, 12:14
    Лояльность неофитов обходится дороже лояльности тех кто не трижды присягу принимал.
    Yrec
  6. Сашк0 (Александр) Сегодня, 12:16
    А я против. Опять в Крым все, какое отношение имеют люди служившие в армии другого государства к квартирам из бюджета, которые оплачены, в том числе и из моих налогов?
    Мои родители работали на нашу страну и в горе и в радости, пенсии мягко говоря не высокие, а люди объективно работали на другую страну, платили налоги в чужой кошелек , а им все ништяки, как то не справедливо. ИМХО
    Сашк0
    1. astronom1973n (Сергей) Сегодня, 12:25
      Цитата: Сашк0
      А я против. Опять в Крым все, какое отношение имеют люди служившие в армии другого государства к квартирам из бюджета, которые оплачены, в том числе и из моих налогов?

      Согласен полностью.Квартирами обеспечивать необходимо только тех,кто увольняется или уволился уже после возвращения Крыма в состав РФ.А то категория хитрых(мягко сказано) в свое время(начало 90-х) сбежали в теплое место,бросив службу,а теперь получают квартиру.За что?За фактическое дезертирство с ДВ или Сибири?И не факт ,что определенная часть перешедших в наши ВС,не держит камня за пазухой.Как знать.Но кто нас слушает....
      astronom1973n
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 13:02
        Цитата: astronom1973n
        Цитата: Сашк0
        А я против. Опять в Крым все, какое отношение имеют люди служившие в армии другого государства к квартирам из бюджета, которые оплачены, в том числе и из моих налогов?

        Согласен полностью.Квартирами обеспечивать необходимо только тех,кто увольняется или уволился уже после возвращения Крыма в состав РФ.А то категория хитрых(мягко сказано) в свое время(начало 90-х) сбежали в теплое место,бросив службу,а теперь получают квартиру.За что?За фактическое дезертирство с ДВ или Сибири?И не факт ,что определенная часть перешедших в наши ВС,не держит камня за пазухой.Как знать.Но кто нас слушает....

        Да бросьте, нет там столько квартир в Крыму, служебное будут давать скорей всего... Пахать надо будет до увольнения, а там может еще оставят или нет, квартирку, как служил, что делал...
        Согласно документа, правом на жилье обладают российские граждане, проживающие на полуострове, состоявшие на учете в качестве нуждающихся в жилье и уволенные до 18 марта 2018 года с военной службы из ВС и правоохранительных органов Украины, в которых предусмотрена военная служба.
        А тут становится вообще понятно, что у кого есть хоть что нибудь, ничего не светит вообще.... yes
        XXXIII
        1. astronom1973n (Сергей) Сегодня, 13:03
          Цитата: XXXIII
          А тут становится вообще понятно, что у кого есть хоть что нибудь, ничего не светит вообще....

          Это ж братья (украинцы) извернутся! Халява-наше(их)все! fellow И нуждаться будут прайдами.!
          astronom1973n
          1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 13:12
            Цитата: astronom1973n
            Цитата: XXXIII
            А тут становится вообще понятно, что у кого есть хоть что нибудь, ничего не светит вообще....

            Это ж братья (украинцы) извернутся! Халява-наше(их)все! fellow И нуждаться будут прайдами.!
            Если предположить, то могут изворачиваться сколько хотят, там же будут смотреть на все, семейное положение, есть жилье , нет, сколько на службе, какой контракт с Мин. Обороны подписан.....На местах бюрократы сидят, матерый спецназ так сказать, там так легко не будет......Это в телевизоре красиво все, а как столкнешься с этим, можно открывать второй фронт... yes
            XXXIII
    2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 13:05
      Цитата: Сашк0
      я против. Опять в Крым все, какое отношение имеют люди служившие в армии другого государства к квартирам из бюджета, которые оплачены, в том числе и из моих налогов?

      Это граждане РФ, там нет чужих.... yes
      Цитата: Сашк0
      Мои родители работали на нашу страну и в горе и в радости, пенсии мягко говоря не высокие, а люди объективно работали на другую страну, платили налоги в чужой кошелек , а им все ништяки, как то не справедливо. ИМХО

      Квартира же есть у родителей ? у вас ? ..... hi
      XXXIII
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