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В Южной Корее проходит испытания беспилотник большой дальности
В Республике Корея проводятся летные испытания прототипа разведывательно-ударного БЛА большой дальности, известного под обозначением KUS-FS (Korean Unmanned System), сообщает bmpd.
Беспилотник разработан авиапромышленным дивизионом южнокорейской авиакомпании Korean Air при участии Агентства оборонных исследований Минобороны РК.
Первый полет данный прототип совершил в 2012 году. Теперь, судя по снимкам, проходит испытания уже с полным комплектом оборудования и целевой нагрузки. Полностью испытания должны быть завершены к концу текущего года.
«KUS-FS является весьма крупным летательным аппаратом взлетным весом до 4,5 тонн и оснащенным убирающимся шасси. Длина аппарата составляет около 13 метров, а размах крыла – 25 метров. Используется турбовинтовой двигатель серии Pratt & Whitney Canada PT6 мощностью около 1200 л.с. с толкающим винтом. Крейсерская скорость полета составляет около 250 км/ч, продолжительность полета – от 24 до 32 часов, оперативный потолок – до 15500 метров», – говорится в материале.
Беспилотник разработан авиапромышленным дивизионом южнокорейской авиакомпании Korean Air при участии Агентства оборонных исследований Минобороны РК.
Первый полет данный прототип совершил в 2012 году. Теперь, судя по снимкам, проходит испытания уже с полным комплектом оборудования и целевой нагрузки. Полностью испытания должны быть завершены к концу текущего года.
«KUS-FS является весьма крупным летательным аппаратом взлетным весом до 4,5 тонн и оснащенным убирающимся шасси. Длина аппарата составляет около 13 метров, а размах крыла – 25 метров. Используется турбовинтовой двигатель серии Pratt & Whitney Canada PT6 мощностью около 1200 л.с. с толкающим винтом. Крейсерская скорость полета составляет около 250 км/ч, продолжительность полета – от 24 до 32 часов, оперативный потолок – до 15500 метров», – говорится в материале.
Использованы фотографии: Fangnook / twitter.com/2008junwoo
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