13:46 23 марта
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"Роскосмос" объявил тендер на утилизацию 9-ти МБР "Тополь"

Заявку на утилизацию девяти межконтинентальных баллистических ракет "Тополь" разместила на сайте госзакупок госкорпорация "Роскосмос". Цена контракта почти 10 млн. рублей.

"Роскосмос" объявил тендер на утилизацию 9-ти МБР "Тополь"


Согласно заявки необходимо провести утилизацию элементов уничтоженных ракет, реализацию полученных при этом материалов и уничтожение неликвидных отходов. Подрядчик должен иметь действующую лицензию на демонтаж военной техники, допуск к сведениям, составляющим военную тайну уровня "совершенно секретно" и документы, необходимые для работы с драгоценными металлами.


Отмечается, что при утилизации девяти ракет можно получить 1,8 килограмма золота, 42 килограмма серебра, 45 граммов платины, более 16 тонн черных и 13 тонн цветных металлов. Средства от их реализации должны быть перечислены в федеральный бюджет. Работы необходимо производить в Центре ликвидации МБР на предприятии "Воткинский завод" в Удмуртии.

Баллистическая ракета РС-12М "Тополь" была запущена в серийное производство в 1984 году. За 10 лет "Воткинский завод" выпустил порядка 400 ракет этого типа, затем выпуск "Тополей" был свернут, а завод занялся производством более совершенной МБР "Тополь-М".

На начало 2018 года в РВСН оставалось 36 ракет "Тополь"

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 23

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  1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 13:12
    А отстрелить их нельзя что ли? Спутник там какой вывести или ПРО протестировать.
    Серый брат
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:13
      Цитата: Серый брат
      ПРО протестировать.

      Американскую что ли.
      Аристарх Людвигович
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 13:15
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Американскую что ли.

        Свою конечно же.
        Американскую сразу боевыми блоками тестировать надо.
        Серый брат
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:34
          Так ведь для того и объявляют конкурс на идеи, как лучше утилизировать.
          Вот и посчитают, что выгоднее. Использовать как мишень или извлечь драгметаллы
          Shurik70
          1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 13:40
            Цитата: Shurik70
            Так ведь для того и объявляют конкурс на идеи, как лучше утилизировать.

            laughing
            Постпред РФ в ООН ходит по коридору, задумчиво бормочет себе под нос:

            - Куда же ещё пять? Куда же ещё пять?

            Его спрашивают:

            - О чём Вы?

            - Видите ли, по нашим расчётам на всю Британию хватает пяти боеголовок. А на ракете их десять. Вот и ломаем голову - куда девать ещё пять?
            Серый брат
        2. dim7ka (Дмитрий) Сегодня, 13:38
          По Москве предлагаете стрелять?)
          dim7ka
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:16
      Читаем внимательно статью...Сколько там всего добра....
      Цитата: Серый брат
      А отстрелить их нельзя что ли? Спутник там какой вывести или ПРО протестировать.
      210окв
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 13:20
        Цитата: 210окв
        Читаем внимательно статью...Сколько там всего добра....

        Это добро ещё извлечь надо, не в чистом виде же там всё.
        Серый брат
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:22
          Вот для этого и утилизируют..А не запускают или взрывают как СС20...
          Цитата: Серый брат
          Цитата: 210окв
          Читаем внимательно статью...Сколько там всего добра....

          Это добро ещё извлечь надо, не в чистом виде же там всё.
          210окв
    3. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 13:21
      Во англосаксы то в штаны наложут, подумают: "мы их прессуем прессуем, а они не то что не бояться ,а даже свои стратеги утилизируют" laughing
      Dimontius
    4. К-50 (Алексей) Сегодня, 13:22
      Цитата: Серый брат
      А отстрелить их нельзя что ли? Спутник там какой вывести или ПРО протестировать.

      Наверняка много желающих запустить малый спутник. Подолгу ждут места свободного под сопутствующий запуск Наверное всяко выгоднее, чем на "иголки" пускать.
      Да и вообще можно специальную программу под это дело разработать.
      Время и сроки списания известны, возможности тоже. Проведите тендер на места, осуществите запуск и "считайте денюжку".
      К-50
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 13:29
        Цитата: К-50
        , возможности тоже.

        Может они протухли совсем - такое я тоже могу допустить. "Воеводу" вон, методом пуска утилизируют, но они жидкостные. А в этих твёрдое топливо могло деградировать, если по американам стрелять то оно нормально (потому что ядерная ракета всегда попадает в эпицентр ядерного взрыва), а вот спутник можно и мимо орбиты закинуть.
        Серый брат
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:31
        Алексей hi Вы конечно правы..Насчет спутников.Только после недавнего скандала с "наноспутниками" желание как бы утихло.И еще.На какую орбиту сможет "Тополь" закинуть эти "шарики"?
        Цитата: К-50
        Цитата: Серый брат
        А отстрелить их нельзя что ли? Спутник там какой вывести или ПРО протестировать.

        Наверняка много желающих запустить малый спутник. Подолгу ждут места свободного под сопутствующий запуск Наверное всяко выгоднее, чем на "иголки" пускать.
        Да и вообще можно специальную программу под это дело разработать.
        Время и сроки списания известны, возможности тоже. Проведите тендер на места, осуществите запуск и "считайте денюжку".
        210окв
      3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:32
        Идея с запуском спутников конечно здравая , но неизвестно в каком состоянии Тополя , предлагаемые на утилизацию . Думаю , что полностью гожие ракеты с ресурсом никто бы сейчас "резать" не стал..
        КВУ-НСвД
        1. К-50 (Алексей) Сегодня, 13:37
          Цитата: КВУ-НСвД
          неизвестно в каком состоянии Тополя , предлагаемые на утилизацию .

          Если они стояли на боевом дежурстве, то вряд ли они доведены до состояния "протухли".
          Всё таки стратегическое оружие, а не отстой металлолома.
          К-50
  2. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 13:14
    А что, утилизировать испытывая какие нибудь новинки никак нельзя? Запускали же старый тополь недавно для испытания чего-то, оставляющего крайне непонятные следы в атмосфере.
    Рысь33
  3. Borik (Борис) Сегодня, 13:16
    По-видимому им уже замену предоставили в виде новейших "Скальпелей" или ещё чего-то из того арсенала чем мы в последнее время пугаем запад.
    Borik
    1. KCA Сегодня, 13:33
      "Тополь" древний как испражнения мамонта, его замена "Тополь-М" с 2012 года не поставляется в РВСН, замена "Тополя-М" - "Ярс"
      KCA
  4. keeper03 (Александр) Сегодня, 13:23
    А слабо в САР утилизировать, базу США например, в Эт-Танфе ?!
    keeper03
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:27
      Можно, но потом нашу базу в Сирии утилизируют. У янкесов сейчас в Средиземном море и Персидском заливе только на надводных кораблях 600 топоров. В Средиземном море 5 Берков и британский Дункан. В Персидском заливе еще усиленная АУГ: авианосец Рузвельт (Нимитц), 2 Тикондероги и 4 Берка.
      Аристарх Людвигович
    2. seregatara1969 (Сергей Таранущенко) Сегодня, 13:29
      каучуковую бомбу им послать туда и всё
      seregatara1969
  5. Дед Мозай (Володька) Сегодня, 13:30
    Уважаемое Министерство Обороны, россияне хотят выбрать способы утилизации Тополей! Можно продать, например, дружественному северокорейскому народу, или иранскому, для защиты от дерьмократии.
    Дед Мозай
    1. japs (Юрий) Сегодня, 13:39
      Сняли с языка, Уважаемый, я хотел бы выступить посредником на тендере среди КНДР, Ирана, Ливии
      по наивыгоднейшей продаже... С пользой для дела.
      japs
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