"Роскосмос" объявил тендер на утилизацию 9-ти МБР "Тополь"

Заявку на утилизацию девяти межконтинентальных баллистических ракет "Тополь" разместила на сайте госзакупок госкорпорация "Роскосмос". Цена контракта почти 10 млн. рублей.Согласно заявки необходимо провести утилизацию элементов уничтоженных ракет, реализацию полученных при этом материалов и уничтожение неликвидных отходов. Подрядчик должен иметь действующую лицензию на демонтаж военной техники, допуск к сведениям, составляющим военную тайну уровня "совершенно секретно" и документы, необходимые для работы с драгоценными металлами.Отмечается, что при утилизации девяти ракет можно получить 1,8 килограмма золота, 42 килограмма серебра, 45 граммов платины, более 16 тонн черных и 13 тонн цветных металлов. Средства от их реализации должны быть перечислены в федеральный бюджет. Работы необходимо производить в Центре ликвидации МБР на предприятии "Воткинский завод" в Удмуртии.Баллистическая ракета РС-12М "Тополь" была запущена в серийное производство в 1984 году. За 10 лет "Воткинский завод" выпустил порядка 400 ракет этого типа, затем выпуск "Тополей" был свернут, а завод занялся производством более совершенной МБР "Тополь-М".На начало 2018 года в РВСН оставалось 36 ракет "Тополь"