15:42 23 марта
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На пожизненное? Савченко сравнила условия содержания в СИЗО Украины и России

Нардеп ВРУ, за арест которой высказалось большинство в Верховной раде накануне, провела ночь на пятницу 23 марта в следственном изоляторе Службы безопасности. После проведённой в СИЗО ночи Савченко не удержалась от сравнения содержания на Украине и в России. В зале Шевченковского суда, куда утром была доставлена Герой Украины, она заявила, что условия содержания в СИЗО СБУ в ряде моментов хуже, чем в России.

Савченко:
Везде камеры. Там не было ни одного угла, где бы меня не снимали. О какой евроинтеграции мы говорим, если наши СИЗО хуже, чем у врага?


Под «врагом» Савченко понимает Россию.


На пожизненное? Савченко сравнила условия содержания в СИЗО Украины и России


Видеокамеры стоят так, что я не могу раздеться, чтобы меня не снимали, что я не могу сходить в туалет, чтобы меня не снимали…


Между тем, официальный представитель ЛНР в Минской группе Владислав Дейнего (после задержания Савченко в Киеве) отметил, что Луганская народная республика готова предоставить Савченко политическое убежище.

Напомним, что нардепа Савченко подозревают в совершении целого ряда преступлений, предусмотренных такими статьями УК Украины как «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «Приготовление к преступлению», «Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией», «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», «Террористический акт», «Создание террористической группы», «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами». По совокупности всех этих статей Надежде Савченко грозит пожизненное заключение.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 43

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  1. Корсар0304 (Алексей) Сегодня, 13:31
    Дурдом-2. Стоило выходить из российской тюрьмы, чтобы попасть в украинскую wassat wassat

    Хотя-я-я... Бог шельму метит..
    Пущай сидит, дальше сравнивает. Поделом ей.
    Корсар0304
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 13:33
      что условия содержания в СИЗО СБУ в ряде моментов хуже, чем в России.

      Хорошая новость для Российских либерастов. В России тюрьмы лучше чем в цеЕвропе. Вээллком
      Chertt
      1. volodya (владимир) Сегодня, 13:35
        Пора просится обратно в нашу тюрьму!
        volodya
        1. Rusland (Виталий) Сегодня, 13:47
          Когда пожизненный срок закончится, добро пожаловать в нашу! smile
          Rusland
          1. kirgiz58 (Борис) Сегодня, 14:34
            Цитата: Rusland
            Когда пожизненный срок закончится, добро пожаловать в нашу!

            Даааас! От "Героя Украины" до "пожизненного" один шаг. wassat
            kirgiz58
        2. Татьяна Сегодня, 13:48
          Надьку Порошенко и его Ко ни за что не выпустят! Она ни под каким видом проамериканскому Киеву и лично Порошенко с его бандитской вольницей не нужна!

          В украинской тюрьме "Надюша" случайно косточкой подавится и супчиком захлебнётся! Или с лесенки, споткнувшись в полутьме, она случайно упадёт при вызыве на допрос и насмерь разобьётся или превратится в долгоиграющий "овощ" с летальным конечным исходом.
          Татьяна
        3. антивирус Сегодня, 14:09
          не удивлюсь-- паспорт РФ у нее найдут и торговаться будут за Сенцова
          антивирус
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:39
        Алексей hi "Хорошая" новость для либерастов-это Скрипаль в коме.А насчет Гади...У меня слов нет..Жанна Д,Арк на том свете в панике... crying
        Цитата: Chertt
        что условия содержания в СИЗО СБУ в ряде моментов хуже, чем в России.

        Хорошая новость для Российских либерастов. В России тюрьмы лучше чем в цеЕвропе. Вээллком
        210окв
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 13:46
          Цитата: 210окв
          А насчет Гади...У меня слов нет.

          Дмитрий hi Эта "узница" нам еще не раз пригодится. Из меня прорицатель как из ***** пуля, Но мне кажется у Надии большие (и странные) перспективы, в этой занимательной стране укРуина )))
          Chertt
      3. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:39
        Интересно, если Россия при следующем аресте начнёт требовать освободить "невинно пострадавшую" из украинских застенок ... Ну чисто прикола ради, что бы повысить градус сумасшествия этого мира.
        wassat
        Shurik70
        1. MooH (Андрей) Сегодня, 13:46
          Цитата: Shurik70
          Интересно, если Россия при следующем аресте начнёт требовать освободить "невинно пострадавшую" из украинских застенок ... Ну чисто прикола ради, что бы повысить градус сумасшествия этого мира.
          wassat

          MooH
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:46
          Александр good Тогда у меня претензии к Кремлю. sad bully .Где же "своих не бросаем"!Да! О чем это я?Это же к Ахеджаковой вопрос..
          Цитата: Shurik70
          Интересно, если Россия при следующем аресте начнёт требовать освободить "невинно пострадавшую" из украинских застенок ... Ну чисто прикола ради, что бы повысить градус сумасшествия этого мира.
          wassat
          210окв
        3. Rusland (Виталий) Сегодня, 13:59
          Уже в Совбезе наши попросили украинскую сторону разъяснить ситуацию по Савченко, так невзначай, типа, кстати о птичках ... smile
          Rusland
        4. БЛОНДИН (Сергей) Сегодня, 14:14
          Цитата: Shurik70
          Интересно, если Россия при следующем аресте начнёт требовать освободить "невинно пострадавшую" из украинских застенок ... Ну чисто прикола ради, что бы повысить градус сумасшествия этого мира.
          wassat

          зря её освобождали, а Порошенко задницей чувствовал, что Гадя это его приключения на пятую точку...

          ... и следущее
          официальный представитель ЛНР в Минской группе Владислав Дейнего (после задержания Савченко в Киеве) отметил, что Луганская народная республика готова предоставить Савченко политическое убежище.

          это чисто поржать? Или подстава Гаде?
          БЛОНДИН
        5. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 14:25
          Цитата: Shurik70
          Интересно, если Россия при следующем аресте начнёт требовать освободить "невинно пострадавшую" из украинских застенок ... Ну чисто прикола ради, что бы повысить градус сумасшествия этого мира.

          Интересные качельки получаются. А что Титов...пардон, а что ПАСЕ? А что ОБСЕ?
          Ныробский
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:32
    Между тем, официальный представитель ЛНР в Минской группе Владислав Дейнего (после задержания Савченко в Киеве) отметил, что Луганская народная республика готова предоставить Савченко политическое убежище.
    Вот её только там не хватало...Хотя, можно предложить ей соседство с Януковичем в "Ростове"
    svp67
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 13:39
      Цитата: svp67
      Луганская народная республика готова предоставить Савченко политическое убежище.

      Свободу Надежде Савченко.!!! Надия в казематах уже 1 (счетчик включен) сутки.
      Chertt
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:33
    Да что, это они собираются прожить вечно?Сколько там осталось жизни у той власти?
    Горный стрелок
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:47
      Цитата: Горный стрелок
      Сколько там осталось жизни у той власти?

      Долго, если мы ничего делать не будем...Зиму пережили, сейчас тепло настанет, а значит еще год "прокантуются"...
      svp67
  4. iouris (iouris) Сегодня, 13:36
    Скоро она начнёт голодать. Интересно, удастся ли ей повторить свой рекорд - 90 суток?
    iouris
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:48
      Цитата: iouris
      Скоро она начнёт голодать.

      Уже...
      Цитата: iouris
      Интересно, удастся ли ей повторить свой рекорд - 90 суток?

      Сомневаюсь...сильно сомневаюсь.
      svp67
      1. Alekseits (Николай) Сегодня, 14:56
        Да кого в той стране интересует ее голодовка? Это у нас только на нее смотрели, а там...
        Alekseits
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:59
          Цитата: Alekseits
          Это у нас только на нее смотрели, а там...

          У нас????? Нет, это ТАМ за ней следили, пока она у нас "гостила", а раз она сейчас "дома", то кому она сейчас там нужна...
          svp67
          1. Alekseits (Николай) Сегодня, 15:01
            Я то же самое хотел сказать, просто коряво выразился.
            Alekseits
  5. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 13:37
    официальный представитель ЛНР в Минской группе Владислав Дейнего (после задержания Савченко в Киеве) отметил, что Луганская народная республика готова предоставить Савченко политическое убежище.

    Он что, тоже приболел?
    Jovanni
  6. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 13:38
    Главное отличие в том, что в российском, тебе дали бы досидеть, а вот дадут ли тебе выжить в укро-сизо - не факт.
    Denis Obukhov
  7. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 13:39
    Это как если бы Елена Летучая специализировалась по тюрьмам.
    Denis Obukhov
  8. 452336 Сегодня, 13:41
    Аспиранты жгут. Гайдай отдыхает. А луганские те еще тролли laughing
    452336
  9. вакса (Валерий Зюков) Сегодня, 13:41
    Надя! Берегли тебя для присвоения звания Героя Украины и представительства в ПАСЕ, а на родине мало ли что, вдруг самоповесишься без присмотру-то.
    вакса
  10. саша75 (Саша) Сегодня, 13:42
    ВОТ КТО МОГ ЭТО ПРЕДСТАВИТЬ КОГДА ЕЁ ОСВОБОЖДАЛИ )))))))
    саша75
  11. К-50 (Алексей) Сегодня, 13:43
    Савченко не удержалась от сравнения содержания на Украине и в России.

    Да, надо сказать опыт у неё уникальный. Никто больше не хочет её за решётку упрятать, так сказать показать "товар лицом" - условия содержания? lol
    Ну камера в камере понятно, но в туалете? what
    И непонятно у кого они стоят, в России или в СБУ.
    Как всегда, прокукарекала, дальше понимайте как хотите.
    К-50
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 15:17
      Цитата: К-50
      И непонятно у кого они стоят, в России или в СБУ.

      У хох-лов. Нашим нафиг не нужно было, да и вой бы поднялся. Говорит в настоящем времени:
      Видеокамеры стоят так, что я не могу раздеться, чтобы меня не снимали, что я не могу сходить в туалет, чтобы меня не снимали…
      Похоже, нарождается новая звезда У-Туба. yes
      Paranoid50
  12. 452336 Сегодня, 13:44
    Опять голодовку объявила. Судя по той репе, что Надя наела в российской тюрьме, она знает, что делает.
    452336
    1. Alekseits (Николай) Сегодня, 14:58
      Не наела, а наголодала. wink
      Alekseits
  13. Rusland (Виталий) Сегодня, 13:45
    Недолго музыка играла, гранаты не той системы в Раду пронесла. smile
    Rusland
  14. rruvim (Роман) Сегодня, 13:46
    Свободу Надежде Савченко! Слава Героям! Героям сала!
    rruvim
  15. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 13:46
    Ты помнишь, как всё начиналось... © smile
    Alexey RA
  16. Borik (Борис) Сегодня, 13:48
    Цитата: Chertt
    что условия содержания в СИЗО СБУ в ряде моментов хуже, чем в России.

    Хорошая новость для Российских либерастов. В России тюрьмы лучше чем в цеЕвропе. Вээллком


    Не сравнишь не познаешь.
    Borik
  17. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 13:50
    Лучше бы ты у нас сидела.
    sgr291158
    1. MIG00001 (Александр) Сегодня, 14:02
      И че кормить ее пожизненно за наш счет, пускай лучше героя украины кормят они сами
      MIG00001
  18. Borik (Борис) Сегодня, 14:03
    Цитата: sgr291158
    Лучше бы ты у нас сидела.


    А нахрена на её содержание деньги тратить.
    Borik
  19. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 14:05
    Надо голодовку объявить, чтобы на горшок пореже шастать! laughing
    ibn.shamai
  20. Kosmotoga Сегодня, 14:24
    Скоро и меню сравнить можно будет.
    Kosmotoga
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