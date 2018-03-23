На пожизненное? Савченко сравнила условия содержания в СИЗО Украины и России

Везде камеры. Там не было ни одного угла, где бы меня не снимали. О какой евроинтеграции мы говорим, если наши СИЗО хуже, чем у врага?

Видеокамеры стоят так, что я не могу раздеться, чтобы меня не снимали, что я не могу сходить в туалет, чтобы меня не снимали…

Нардеп ВРУ, за арест которой высказалось большинство в Верховной раде накануне, провела ночь на пятницу 23 марта в следственном изоляторе Службы безопасности. После проведённой в СИЗО ночи Савченко не удержалась от сравнения содержания на Украине и в России. В зале Шевченковского суда, куда утром была доставлена, она заявила, что условия содержания в СИЗО СБУ в ряде моментов хуже, чем в России.Савченко:Под «врагом» Савченко понимает Россию.Между тем, официальный представитель ЛНР в Минской группе Владислав Дейнего (после задержания Савченко в Киеве) отметил, что Луганская народная республика готова предоставить Савченко политическое убежище.Напомним, что нардепа Савченко подозревают в совершении целого ряда преступлений, предусмотренных такими статьями УК Украины как «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «Приготовление к преступлению», «Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией», «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», «Террористический акт», «Создание террористической группы», «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами». По совокупности всех этих статей Надежде Савченко грозит пожизненное заключение.