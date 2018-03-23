АвтоВаз представил спецавтомобили на базе своей продукции

На совместных российско-белорусских учениях по миротворческой тематике, которые проходят под Ульяновском, тольяттинские специалисты представили образцы новых специальных автомобилей, созданных на базе продукции АвтоВАЗа - две глобально переоборудованные "Нивы", а также багги - небольшое легкое авто повышенной проходимости.Багги имеет свое имя - "УРА". Изначально создатели имели в виду боевой клич, но потом подошла и расшифровка: "Ударно-разведывательный автомобиль". Он заднеприводный, имеет ВАЗовский силовой агрегат (двигатель и коробку передач), колесные редуктора, которые позволяют устанавливать шины для сверхвысокой проходимости. Багги весит 750 килограмм. Расход бензина 12-15 литров на 100 километров. Рассчитан на водителя и двух бойцов.Сверху установлена турель под пулемет, сзади, в багажный отсек можно положить боекомплект и прочее снаряжение. Возможна доставка беспилотников.Переоборудованные "Нивы" - автомобили огневой подержки. На одну из моделей можно поставить автоматический гранатомет, а также другое оружие (в кузове, на треноге), использовать его при движении. Конструкторы установили на внедорожник унифицированные переходники, позволяющие заменить АГС, например, на 7,62-миллиметровый пулемет "Печенег" или крупнокалиберный пулемет "Корд".На другой "Ниве" закреплены кронштейны для противотанковых управляемых ракет. Оба автомобиля, по своей сути - трансформеры, с возможностью применения светомаскировочной системы. Они полноприводные, имеют люфтованную подвеску "Бронто Рысь" с возможностью увеличения клиренса, передает "РГ-Сила"