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АвтоВаз представил спецавтомобили на базе своей продукции
На совместных российско-белорусских учениях по миротворческой тематике, которые проходят под Ульяновском, тольяттинские специалисты представили образцы новых специальных автомобилей, созданных на базе продукции АвтоВАЗа - две глобально переоборудованные "Нивы", а также багги - небольшое легкое авто повышенной проходимости.
Багги имеет свое имя - "УРА". Изначально создатели имели в виду боевой клич, но потом подошла и расшифровка: "Ударно-разведывательный автомобиль". Он заднеприводный, имеет ВАЗовский силовой агрегат (двигатель и коробку передач), колесные редуктора, которые позволяют устанавливать шины для сверхвысокой проходимости. Багги весит 750 килограмм. Расход бензина 12-15 литров на 100 километров. Рассчитан на водителя и двух бойцов.Сверху установлена турель под пулемет, сзади, в багажный отсек можно положить боекомплект и прочее снаряжение. Возможна доставка беспилотников.
Переоборудованные "Нивы" - автомобили огневой подержки. На одну из моделей можно поставить автоматический гранатомет, а также другое оружие (в кузове, на треноге), использовать его при движении. Конструкторы установили на внедорожник унифицированные переходники, позволяющие заменить АГС, например, на 7,62-миллиметровый пулемет "Печенег" или крупнокалиберный пулемет "Корд".
На другой "Ниве" закреплены кронштейны для противотанковых управляемых ракет. Оба автомобиля, по своей сути - трансформеры, с возможностью применения светомаскировочной системы. Они полноприводные, имеют люфтованную подвеску "Бронто Рысь" с возможностью увеличения клиренса, передает "РГ-Сила"
Багги имеет свое имя - "УРА". Изначально создатели имели в виду боевой клич, но потом подошла и расшифровка: "Ударно-разведывательный автомобиль". Он заднеприводный, имеет ВАЗовский силовой агрегат (двигатель и коробку передач), колесные редуктора, которые позволяют устанавливать шины для сверхвысокой проходимости. Багги весит 750 килограмм. Расход бензина 12-15 литров на 100 километров. Рассчитан на водителя и двух бойцов.Сверху установлена турель под пулемет, сзади, в багажный отсек можно положить боекомплект и прочее снаряжение. Возможна доставка беспилотников.
Переоборудованные "Нивы" - автомобили огневой подержки. На одну из моделей можно поставить автоматический гранатомет, а также другое оружие (в кузове, на треноге), использовать его при движении. Конструкторы установили на внедорожник унифицированные переходники, позволяющие заменить АГС, например, на 7,62-миллиметровый пулемет "Печенег" или крупнокалиберный пулемет "Корд".
На другой "Ниве" закреплены кронштейны для противотанковых управляемых ракет. Оба автомобиля, по своей сути - трансформеры, с возможностью применения светомаскировочной системы. Они полноприводные, имеют люфтованную подвеску "Бронто Рысь" с возможностью увеличения клиренса, передает "РГ-Сила"
Использованы фотографии: Виктория Чернышева/РГ
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