15:43 23 марта
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АвтоВаз представил спецавтомобили на базе своей продукции

На совместных российско-белорусских учениях по миротворческой тематике, которые проходят под Ульяновском, тольяттинские специалисты представили образцы новых специальных автомобилей, созданных на базе продукции АвтоВАЗа - две глобально переоборудованные "Нивы", а также багги - небольшое легкое авто повышенной проходимости.

АвтоВаз представил спецавтомобили на базе своей продукции


Багги имеет свое имя - "УРА". Изначально создатели имели в виду боевой клич, но потом подошла и расшифровка: "Ударно-разведывательный автомобиль". Он заднеприводный, имеет ВАЗовский силовой агрегат (двигатель и коробку передач), колесные редуктора, которые позволяют устанавливать шины для сверхвысокой проходимости. Багги весит 750 килограмм. Расход бензина 12-15 литров на 100 километров. Рассчитан на водителя и двух бойцов.Сверху установлена турель под пулемет, сзади, в багажный отсек можно положить боекомплект и прочее снаряжение. Возможна доставка беспилотников.




Переоборудованные "Нивы" - автомобили огневой подержки. На одну из моделей можно поставить автоматический гранатомет, а также другое оружие (в кузове, на треноге), использовать его при движении. Конструкторы установили на внедорожник унифицированные переходники, позволяющие заменить АГС, например, на 7,62-миллиметровый пулемет "Печенег" или крупнокалиберный пулемет "Корд".



На другой "Ниве" закреплены кронштейны для противотанковых управляемых ракет. Оба автомобиля, по своей сути - трансформеры, с возможностью применения светомаскировочной системы. Они полноприводные, имеют люфтованную подвеску "Бронто Рысь" с возможностью увеличения клиренса, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: Виктория Чернышева/РГ
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Комментарии 23

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  1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 13:33
    Ждём "Весту" с установкой РСЗО.
    Серый брат
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 13:41
      Новый тренд России. Оборонка как спаситель всей экономики wink
      Chertt
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:42
      Сергей,если серьезно то эти автомобили что бы там на них не стояло нужны.Вспомним тачанки Махно,я вот например удивился когда увидел на учениях финской армии атакующих мотоциклистов...Финляндия,Карл!
      Цитата: Серый брат
      Ждём "Весту" с установкой РСЗО.
      210окв
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 13:45
        Цитата: 210окв
        Сергей,если серьезно то эти автомобили что бы там на них не стояло нужны

        С движком от "шестёрки" не нужны. Двигатель хороший, но маломощный.
        Серый брат
    3. Borik (Борис) Сегодня, 13:51
      А про красную "Калину" забыли.
      Borik
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 13:55
        Цитата: Borik
        А про красную "Калину" забыли.

        Вы совсем не знаете матчасть. lol "Калина", кстати, хороший автомобиль.
        Серый брат
  2. Monetniy (Илья Георгиевич) Сегодня, 13:36
    печенег не нужно, только корд) Нива с АГС вообще зачет, рыцари пустыни оценят!
    Monetniy
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:39
    Да..АвтоВАЗа на оружейном рынке не хватало laughing Хотя , почему бы и нет ? У представленных образцов есть экспортный потенциал - вопрос лишь соотношения цены и качества .
    КВУ-НСвД
  4. Корсар0304 (Алексей) Сегодня, 13:39
    Он заднеприводный, имеет ВАЗовский силовой агрегат (двигатель и коробку передач),

    Багги надо делать полноприводным... Не та машина, чтобы только на заднем ездить. Он изначально предназначен для бездорожья.
    "Нивы" на джихадомобили похожи....
    Корсар0304
  5. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 13:41
    ВАЗ-вариант "Верблюд пустыни"..на всех континентах Карабасы будут рады..
    Злой 55
  6. san4es Сегодня, 13:44
    hi ...Должно быть,Тольяттинский спецназ объезжать будет. soldier Интересно, почём "УРА"?
    san4es
  7. К-50 (Алексей) Сегодня, 13:45
    Штатный моторчик в 80 сил всё таки слабоват для "рейдов в тылу врага". what
    К-50
    1. san4es Сегодня, 14:01
      hi...На "УРА" -- "Приоравский" моторчик:
      Новая разработка получила аббревиатуру УРА – ударно-разведывательный автомобиль. Каркас автомобиля обшит стеклопластиковыми панелями. Двигатель, ходовая часть и другие компоненты взяты из ассортимента марки Lada. В частности, на автомобиль установлен 98-сильный 1,6-литровый мотор ВАЗ-21126. Масса багги составляет почти тонну, а его длина – 3,6 м.
      Клиренс багги составляет 300 мм. По словам разработчиков, это позволит багги быстро и незаметно передвигаться по пересеченной и гористой местности для решения боевых задач. soldier

      https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201705301139
      -r2of.htm
      san4es
    2. лис Сегодня, 15:35
      Цитата: К-50
      Штатный моторчик в 80 сил всё таки слабоват для "рейдов в тылу врага

      там от весты моторчик...а так то в ТолПИ разрабатывали (и строили) много типов багги на вазовских агрегатах,и летали они дай бог каждой.
      лис
  8. Genry (Genry) Сегодня, 13:52
    О какой "Ниве" идет речь? Шевроле?
    У ВАЗа есть "Лада 4х4" но нет "Нивы"
    Genry
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 14:01
      Цитата: Genry
      У ВАЗа есть "Лада 4х4"

      Название "Лада 4х4" в народе не прижилось, зато прижились "Нива" и "Шнива".
      Серый брат
      1. Genry (Genry) Сегодня, 14:49
        Цитата: Серый брат
        Название "Лада 4х4" в народе не прижилось, зато прижились "Нива" и "Шнива".

        Нива - идет по инерции от Лада-Нива и не знании того, что торговую марку Нива продали.
        Шнива - это намёк на Шевроле.
        Есть сленговые названия, а есть официальные. Если статья скатывается до сленгового уровня, то скоро начнем говорить как животные и не понимать друг друга.
        Genry
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:24
          Цитата: Genry
          Если статья скатывается до сленгового уровня

          Вы представитель "АвтоВаза" что ли? laughing Просто всем наплевать на такие мелочи, как автору статьи, так и тем кто её читает.
          Серый брат
  9. gorgo (Владимир) Сегодня, 14:20
    Круто, но... Во-первых, багги все-таки нужен полноприводный, о какой там проходимости речь на одной оси? Во-вторых, расход 12-15 л при весе 750 кг и заднем приводе?! Это какая ж такая инженерная мысль?
    И в-третьих. Нивы, надеюсь, на удлиненной базе? А то если на обычной,то... ее и так козлит на кочках по-страшному, каково это будет прыгать в кузове? И как еще при этом стрелять?...
    gorgo
  10. uav80 (Александр) Сегодня, 14:46
    Цитата: san4es
    hi ...Должно быть,Тольяттинский спецназ объезжать будет. soldier Интересно, почём "УРА"?

    Написанно же в статье "Ударно-разведывательный автомобиль".
    uav80
  11. шоферюга Сегодня, 15:06
    Всю жизнь (с 1978) на НИВАх катаюсь. Отличная машина, но для армии она вряд-ли подходит. Двигатель хороший, но слабый даже для "гражданки" Есть несколько "узких мест". Надёжность не очень...Ремонтопригодность изумительная. Но ремонтировать под обстрелом!?
    шоферюга
  12. TUFAN (Elnur) Сегодня, 15:20
    Даёшь Искандеры на Калину!
    TUFAN
  13. лис Сегодня, 15:31
    "люфтованная подвеска"-новое слово в автотюнинге...
    а так то у меня ВИС подобный...14 лет уже.
    лис
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