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Сирийцы самостоятельно доработали защиту башни Т-72Б
Сирийские военные самостоятельно доработали защиту башни Т-72Б образца 1989 года, прикрыв опасную «проплешину» рядом со стволом пушки, сообщает Вестник Мордовии.
Справа от орудия находится инфракрасный осветитель, а с левой стороны видна эта самая «проплешина», не прикрытая динамической защитой.
«Понятно, что в случае, попадания туда мощной ПТУР или реактивной гранаты, могут быть серьезные последствия. Об этом недостатке начали говорить, еще в начале 80-х гг., когда отечественная бронетехника стала принимать участие в конфликтах на территории бывшего СССР. Но, вот прошло почти три десятка лет, а этот недостаток никто так и не соизволил устранить», – пишет автор публикации Лев Романов.
Сирийские танкисты не стали рисковать и после получения танка установили на открытый участок брони две «коробочки» ДЗ «Контакт» первого поколения, тем самым, повысив шансы экипажа на выживание.
«Возникает вопрос, почему у нас до сих не сделали, такую же, по сути, копеечную доработку», которая не требует ни больших сил, ни затрат, заключает автор.
Справа от орудия находится инфракрасный осветитель, а с левой стороны видна эта самая «проплешина», не прикрытая динамической защитой.
«Понятно, что в случае, попадания туда мощной ПТУР или реактивной гранаты, могут быть серьезные последствия. Об этом недостатке начали говорить, еще в начале 80-х гг., когда отечественная бронетехника стала принимать участие в конфликтах на территории бывшего СССР. Но, вот прошло почти три десятка лет, а этот недостаток никто так и не соизволил устранить», – пишет автор публикации Лев Романов.
Сирийские танкисты не стали рисковать и после получения танка установили на открытый участок брони две «коробочки» ДЗ «Контакт» первого поколения, тем самым, повысив шансы экипажа на выживание.
«Возникает вопрос, почему у нас до сих не сделали, такую же, по сути, копеечную доработку», которая не требует ни больших сил, ни затрат, заключает автор.
Использованы фотографии: twitter.com/Syr_Mil_Wik
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