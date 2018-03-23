15:42 23 марта
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Сирийцы самостоятельно доработали защиту башни Т-72Б

Сирийские военные самостоятельно доработали защиту башни Т-72Б образца 1989 года, прикрыв опасную «проплешину» рядом со стволом пушки, сообщает Вестник Мордовии.



Справа от орудия находится инфракрасный осветитель, а с левой стороны видна эта самая «проплешина», не прикрытая динамической защитой.


«Понятно, что в случае, попадания туда мощной ПТУР или реактивной гранаты, могут быть серьезные последствия. Об этом недостатке начали говорить, еще в начале 80-х гг., когда отечественная бронетехника стала принимать участие в конфликтах на территории бывшего СССР. Но, вот прошло почти три десятка лет, а этот недостаток никто так и не соизволил устранить», – пишет автор публикации Лев Романов.

Сирийские танкисты не стали рисковать и после получения танка установили на открытый участок брони две «коробочки» ДЗ «Контакт» первого поколения, тем самым, повысив шансы экипажа на выживание.

«Возникает вопрос, почему у нас до сих не сделали, такую же, по сути, копеечную доработку», которая не требует ни больших сил, ни затрат, заключает автор.

Использованы фотографии: twitter.com/Syr_Mil_Wik
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Комментарии 13

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  1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 13:43
    Съездил в командировочку
    Vadivak
    1. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 13:54
      Возникает вопрос а какова вероятность попадания в эту проплешину? Это ж каким снайпером быть надо. Там по сути квадрат 30х30 не больше с пары сотен метров то с рпг не факт что покажешь.
      Alex_Rarog
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:57
        Цитата: Alex_Rarog
        Возникает вопрос а какова вероятность попадания в эту проплешину? Это ж каким снайпером быть надо. Там по сути квадрат 30х30 не больше с пары сотен метров то с рпг не факт что покажешь.

        Из 100 процентов попаданий, 90 приходится в переднюю проекции. Их них 70 процентов в башню... Так, что вероятность ОЧЕНЬ высока
        svp67
      2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:02
        Во все советские/российские танки спереди целятся по люку механика-водителя.
        Он - строго по центру мишени. И ослабленная зона - очень удобно.
        На Армате, наконец, это исправили.
        voyaka uh
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:08
          Цитата: voyaka uh
          Во все советские/российские танки спереди целятся по люку механика-водителя.

          Очень надеюсь, что наши танки быстро пройдут этап модернизации и доведения до уровня "М", после чего можно будет смело сказать: "Да пожалуйста, цельтесь...."
          svp67
      3. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 15:06
        Тем более что в этой проплешине самая толстая броня. Лучше бы сирийцы наладили выпуск собственных блоков ДЗ, там ума много не надо, пластид да пару листов стали. А то смотришь на штурм той же Гуты, Т-72 обшиты всяким хламом, доски, листовым железом, камнями. Кто на что горазд. request
        RASKAT
      4. iouris (iouris) Сегодня, 15:40
        Цитата: Alex_Rarog
        Возникает вопрос а какова вероятность попадания в эту проплешину?

        Если Вы сомневаетесь - обоснуйте математически и практически. Если не можете, то надо верить практикам, ибо практика выше теории.
        iouris
  2. Корсар0304 (Алексей) Сегодня, 13:46
    «Возникает вопрос, почему у нас до сих не сделали, такую же, по сути, копеечную доработку»

    Потому что надо посадить в башню кого-нибудь великопогонного и толстозадого и отправить куда-нибудь где стреляют противотанковые средства - сразу же появится динамическая защита. И, думается, не первого поколения.
    Корсар0304
  3. 452336 Сегодня, 13:54
    Видимо что бы мехвод смог залезть-вылезти. Кстати в Сети есть фото танков данной модели на Донбасе. Пробитие именно в этом месте. Зато для бюджета дешево и сердито. Зачем закупать Т90 если дешевле модернизировать Т72. Причем это преподносится, как русская смекалка и гениальный ход.
    452336
  4. Громобой Сегодня, 14:04
    Самое интересное прикрыли брезентом.Там наверно КАЗ стоит кустарной разработки или некустарной.
    Громобой
  5. гранат (Фомичев Андрей ) Сегодня, 14:27
    на т72 б3 такой же пробел...
    гранат
  6. Грац (Грац) Сегодня, 14:28
    честно говоря неужели нельзя было отдельный каркас для башни и уже на нем разместить дз, так чтоб не было уязвимых зон (ну по большей части)
    Грац
  7. iouris (iouris) Сегодня, 15:38
    Инозаказчиком выявлена и самостоятельно купирована очередная крупная недоработка отраслевой науки и промышленности. Каковы оргвыводы?
    iouris
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