Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Минфин Украины объявил о "резком снижении" объёмов госдолга
Заместитель министра финансов Украины Юрий Буца опубликовал в социальной сети материал, который является откровенной ложью. По словам г-на Буцы, по итогам 2017 года государственный и гарантированный государством долг «существенно снизился». Замглавы украинского Минфина утверждает, что теперь долг составляет около 72% ВВП.
Заявление г-на Буцы в корне противоречит отчётности Минфина «незалежной», опубликованной в конце осени прошлого года. Тогда в материале сообщалось о том, что украинский госдолг за 10 месяцев 2017 года вырос примерно на 2%. Если так то, долг Украины по итогам года должен был приблизиться к отметке 83-84% ВВП.
Теперь в Минфине, как заявили, произвели «перерасчёт» и выяснили, что объёмы госдолга «идут на убыль». Это уникальный случай, когда государство долги накапливает, а в отчётности они уменьшаются.
Буца:
Нужно напомнить, что в 2018-2019 годах Украина должна осуществить выплаты по кредитам в размере более 14 млрд долларов. На сегодняшний день это все золотовалютные резервы страны.
Заявление г-на Буцы в корне противоречит отчётности Минфина «незалежной», опубликованной в конце осени прошлого года. Тогда в материале сообщалось о том, что украинский госдолг за 10 месяцев 2017 года вырос примерно на 2%. Если так то, долг Украины по итогам года должен был приблизиться к отметке 83-84% ВВП.
Теперь в Минфине, как заявили, произвели «перерасчёт» и выяснили, что объёмы госдолга «идут на убыль». Это уникальный случай, когда государство долги накапливает, а в отчётности они уменьшаются.
Буца:
Имея финальную цифру ВВП, мы посчитали соотношение государственного и гарантированного долга к ВВП и видим, что впервые с 2011 года этот процент снизился и стал приближаться к "безопасному" значению в 60%.
Нужно напомнить, что в 2018-2019 годах Украина должна осуществить выплаты по кредитам в размере более 14 млрд долларов. На сегодняшний день это все золотовалютные резервы страны.
Использованы фотографии: Минфин Украины
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти