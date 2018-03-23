Минфин Украины объявил о "резком снижении" объёмов госдолга

Имея финальную цифру ВВП, мы посчитали соотношение государственного и гарантированного долга к ВВП и видим, что впервые с 2011 года этот процент снизился и стал приближаться к "безопасному" значению в 60%.

Заместитель министра финансов Украины Юрий Буца опубликовал в социальной сети материал, который является откровенной ложью. По словам г-на Буцы, по итогам 2017 года государственный и гарантированный государством долг «существенно снизился». Замглавы украинского Минфина утверждает, что теперь долг составляет около 72% ВВП.Заявление г-на Буцы в корне противоречит отчётности Минфина «незалежной», опубликованной в конце осени прошлого года. Тогда в материале сообщалось о том, что украинский госдолг за 10 месяцев 2017 года вырос примерно на 2%. Если так то, долг Украины по итогам года должен был приблизиться к отметке 83-84% ВВП.Теперь в Минфине, как заявили, произвели «перерасчёт» и выяснили, что объёмы госдолга «идут на убыль». Это уникальный случай, когда государство долги накапливает, а в отчётности они уменьшаются.Буца:Нужно напомнить, что в 2018-2019 годах Украина должна осуществить выплаты по кредитам в размере более 14 млрд долларов. На сегодняшний день это все золотовалютные резервы страны.