15:43 23 марта
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Минфин Украины объявил о "резком снижении" объёмов госдолга

Заместитель министра финансов Украины Юрий Буца опубликовал в социальной сети материал, который является откровенной ложью. По словам г-на Буцы, по итогам 2017 года государственный и гарантированный государством долг «существенно снизился». Замглавы украинского Минфина утверждает, что теперь долг составляет около 72% ВВП.

Заявление г-на Буцы в корне противоречит отчётности Минфина «незалежной», опубликованной в конце осени прошлого года. Тогда в материале сообщалось о том, что украинский госдолг за 10 месяцев 2017 года вырос примерно на 2%. Если так то, долг Украины по итогам года должен был приблизиться к отметке 83-84% ВВП.

Теперь в Минфине, как заявили, произвели «перерасчёт» и выяснили, что объёмы госдолга «идут на убыль». Это уникальный случай, когда государство долги накапливает, а в отчётности они уменьшаются.


Минфин Украины объявил о "резком снижении" объёмов госдолга


Буца:
Имея финальную цифру ВВП, мы посчитали соотношение государственного и гарантированного долга к ВВП и видим, что впервые с 2011 года этот процент снизился и стал приближаться к "безопасному" значению в 60%.


Нужно напомнить, что в 2018-2019 годах Украина должна осуществить выплаты по кредитам в размере более 14 млрд долларов. На сегодняшний день это все золотовалютные резервы страны.

Использованы фотографии: Минфин Украины
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Комментарии 17

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  1. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 13:47
    Сами себя успокаивают.
    sgr291158
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 13:49
      Как говорится. Ну и что, что я вру, зато от чистого сердца laughing
      Chertt
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:53
        Ну почему..Может и правда..Вдруг имущество удачно распродали..Про мозги я уже не говорю.
        Цитата: Chertt
        Как говорится. Ну и что, что я вру, зато от чистого сердца laughing
        210окв
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 14:01
          Цитата: 210окв
          Вдруг имущество удачно распродали

          То что они имущество распродали, ни кто не сомневается. При чем тут государственный бюджет
          Chertt
        2. ПалБор (Павел) Сегодня, 14:28
          Оне в доход заложили,видимо,те миллиарды негривен,что от Газпрома ждут.Сколько там,больше шести?Да плюс не менее туманные два от МВФ.
          ПалБор
      2. Vadivak (Вадим) Сегодня, 13:54
        Цитата: Chertt
        Ну и что, что я вру, зато от чистого сердца


        Vadivak
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 13:58
          Вот что шизофрения, животворящая делает
          Chertt
          1. volodya (владимир) Сегодня, 14:07
            Куда же долг то делся? Порошенко коллекторам подарил? Мол с России высчитывайте?
            volodya
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:49
    Ну как говорится есть правда , есть ложь и есть статистика... laughing
    КВУ-НСвД
  3. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 13:58
    Cтранненько как-то...Экономика в клочьях, в стране война, люди или бегут из страны,или мрут, как мухи в нищете..Возможно, как америгадцы, просто прикупили и денежный станок, и хорошего художника..
    Злой 55
  4. Yrec (Юрий) Сегодня, 13:59
    Я думаю, он просто в дебет себе включил все претензии к "Газпрому", как будто он всё Украине заплатил, что она пожелала.
    Yrec
  5. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 13:59
    Патриоты сейчас,наверно,кастрюлями гремят на радостях, такая перемога!
    ibn.shamai
  6. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 14:09
    Заявление г-на Буцы в корне противоречит отчётности Минфина «незалежной»,

    так не договорились, что бы врать одинаково ...
    Masya Masya
  7. вит (виталий) Сегодня, 14:12
    элементарно!
    вит
  8. raw174 (Равиль) Сегодня, 14:16
    А что, соцсети, давно стали официальным источником информации? Трамп моду задал?
    raw174
  9. tihonmarine ( Влад) Сегодня, 14:24
    И куда же ваш долг уплыл, господа шумеры. Поистине страна чудес !
    tihonmarine
  10. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 15:27
    Надо же, и тут зрада. Проскакали страну, а перемога так и не наступает, даже на бумаге)
    Генерал Песчаных Карьеров
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