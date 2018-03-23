15:44 23 марта
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Военная версия вертолета Ка-62 готова, но не испытана

Холдинг "Вертолеты России" разработал военную версию вертолета Ка-62 специально для министерства обороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании Андрея Богинского.

Военная версия вертолета Ка-62 готова, но не испытана


В холдинге отметили большой интерес военного ведомства к вертолету. В настоящее время облик будущей машины уже готов, но к испытаниям еще не приступали, т.к. ведутся переговоры по поводу необходимых потребностей вертолета.


В предыдущую госпрограмму вооружений был заложен выпуск 150 машин в военной версии, но холдинг затянул с разработкой продукта.

Ка-62 - перспективный многоцелевой вертолет разработки ОАО "Камов" с закрытым рулевым винтом. Первый полет выполнен в 2016 году, на февраль 2018-го готовы три летных образца, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: "Вертолеты России"
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Комментарии 18

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  1. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 13:50
    Интересненько. Я так понимаю это легкий ударно транспортный будет для ссо скорее всего.
    Alex_Rarog
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 14:05
      +1 для полноценной замены Ми-8**** он имхо маловат будет .
      просто экспл
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:23
        Цитата: просто экспл
        +1 для полноценной замены Ми-8**** он имхо маловат будет .

        Не всегда нужно гонять Ми-8, его возможности бывают избыточны, для чего и пригодится "младший брат" - Ка-60, а если возможностей будет не хватать, "старшого"- Ми-38, пригонят... Кроме того Ка-60 более тихий и приспособленный для посадок в неподготовленных местах. Само то, для высадки ДРГ
        svp67
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:52
    Военная версия вертолета Ка-62 готова, но не испытана
    Чудны, дела твои Господи... Раньше, тот же "" Камов, позиционировал Ка-62, как ГРАЖДАНСКУЮ версию военного Ка-60 "Касатка", даже испытывали Ка-60, а вот теперь у гражданской версии появилась военная...
    Ка-60 "Касатка" на МАКС-2009
    svp67
    1. Летун_64 (Олег) Сегодня, 14:02
      У на военной был отечественный фенестрон, у которого появились проблемы при испытаниях. На гражданскую ставили европейскую разработку. Так что же теперь произошло с вертолетом, если Мо заинтересовалась им??
      Летун_64
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:16
        Цитата: Летун_64
        У на военной был отечественный фенестрон, у которого появились проблемы при испытаниях.

        У нас, что разучились пропеллеры делать?
        svp67
        1. новичок (garik) Сегодня, 14:24
          да нет. МО потерял интерес. к нему. видно, мидификации Ми8 предпочтительнее.
          новичок
    2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 15:16
      Цитата: svp67
      Раньше, тот же "" Камов, позиционировал Ка-62, как ГРАЖДАНСКУЮ версию военного Ка-60 "Касатка", даже испытывали Ка-60, а вот теперь у гражданской версии появилась военная...

      Все очень логично. При Союзе практически все авиастроение было двойного назначения. Видимо сейчас постепенно переходим на эти самые рельсы. По вертолету...он скорее всего частично заменит нишу МИ-8 разных модификаций. По результатам в будущем эксплуатации возможно МО закупит большую серию.
      НЕКСУС
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:22
        Цитата: НЕКСУС
        При Союзе практически все авиастроение было двойного назначения

        Так, то оно так. Но... В Ка-60 НЕТ зарубежных деталей и агрегатов, а вот в Ка-62 их ПОЛНО. И Соответственно это "не есть корошо"
        svp67
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 15:27
          Цитата: svp67
          Так, то оно так. Но... В Ка-60 НЕТ зарубежных деталей и агрегатов, а вот в Ка-62 их ПОЛНО. И Соответственно это "не есть корошо"

          Временно полагаю..но раз зашел разговор о военной версии,то наверняка есть решение в будущем перейти на свое.
          НЕКСУС
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:31
            Цитата: НЕКСУС
            ..но раз зашел разговор о военной версии,то наверняка есть решение в будущем перейти на свое.

            То есть выпускать КА-60...
            svp67
            1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 15:38
              Цитата: svp67
              То есть выпускать КА-60...

              И КА-60 и КА-62 со своими комплектующими. Иначе весь этот военный проект накроется медным тазом.
              НЕКСУС
  3. новичок (garik) Сегодня, 13:52
    хорошо, очень хорошо и для МО и КБ Ка. но что же и как же с Ка 60?
    новичок
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:59
      Цитата: новичок
      но что же и как же с Ка 60?

      А у меня только ОДНО объяснения. Для ВЫСШЕГО командования хотят "воздушный лимузин", по высшему разряду. Вот вам и "военная версия" Ка-62, а для остальной армии - "рабочая лошадка" Ка-60...
      svp67
      1. новичок (garik) Сегодня, 14:03
        так вот я и беспокоюсь за “лошадку“, ходили слухи, что её доработку заморозили.
        новичок
  4. Yrec (Юрий) Сегодня, 14:09
    Делали бы уж лучше соосники, классику Милю оставте.
    Yrec
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:32
      Цитата: Yrec
      Делали бы уж лучше соосники, классику Милю оставте.

      Принцип соревновательности...Да и Лучше "Касатка" подобных "милей"
      svp67
  5. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:20
    Если весчь получилась, будет нужен, легкого полёта "птичка"!
    rocket757
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