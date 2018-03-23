Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Военная версия вертолета Ка-62 готова, но не испытана
Холдинг "Вертолеты России" разработал военную версию вертолета Ка-62 специально для министерства обороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании Андрея Богинского.
В холдинге отметили большой интерес военного ведомства к вертолету. В настоящее время облик будущей машины уже готов, но к испытаниям еще не приступали, т.к. ведутся переговоры по поводу необходимых потребностей вертолета.
В предыдущую госпрограмму вооружений был заложен выпуск 150 машин в военной версии, но холдинг затянул с разработкой продукта.
Ка-62 - перспективный многоцелевой вертолет разработки ОАО "Камов" с закрытым рулевым винтом. Первый полет выполнен в 2016 году, на февраль 2018-го готовы три летных образца, передает "РГ-Сила"
В холдинге отметили большой интерес военного ведомства к вертолету. В настоящее время облик будущей машины уже готов, но к испытаниям еще не приступали, т.к. ведутся переговоры по поводу необходимых потребностей вертолета.
В предыдущую госпрограмму вооружений был заложен выпуск 150 машин в военной версии, но холдинг затянул с разработкой продукта.
Ка-62 - перспективный многоцелевой вертолет разработки ОАО "Камов" с закрытым рулевым винтом. Первый полет выполнен в 2016 году, на февраль 2018-го готовы три летных образца, передает "РГ-Сила"
Использованы фотографии: "Вертолеты России"
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти