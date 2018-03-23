15:45 23 марта
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Центробанк понизил ключевую ставку

Пресс-служба Банка России объявила об очередном снижении ключевой ставки. Объёмы снижения составили 0,25 процентных пункта. С понедельника (26 марта) ключевая ставка в России составит 7,25%.

Напомним, что с 12 февраля текущего года ключевая ставка, введённая Центробанком, составляла 7,5%.

Центробанк понизил ключевую ставку



Решение по очередному уменьшению уровня базовой ставки представители менеджмента Банка России приняли на основании удерживающейся на низких значениях инфляции. Если верить ЦБ РФ и Минфину РФ, то по итогам февраля в годовом выражении уровень инфляции в России составил 2,2%. Это абсолютный инфляционный минимум за всю историю Российской Федерации. Плановые инфляционные показатели на 2018 год составляют 4%.

Ранее, в послании Федеральному собранию, президент Владимир Путин отметил, что низкий уровень инфляции можно считать позитивным показателем в нынешних экономических условиях В конечном счёте, он должен приводить и к удешевлению кредитов как для населения, так и для бизнеса.

Насколько реально подешевели кредиты в России за последние месяцы – отдельный вопрос.


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Комментарии 41

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  1. Например Сегодня, 13:58
    Ну ФсЁ. Началась лафа на Руси!!! wassat
    абсолютный инфляционный минимум за всю историю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Вот ведь в чЁм счастье! - в инфляционном минимуме wassat
    Ростовщики (банкиры) это зло.
    Например
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 14:05
      Кто интересно, Набиулиной рассказал, что ключевую ставку можно не только повышать, но и понижать? Орден этому гению. Так дело пойдет, у Медведева айфон отберут, и он чушь нести перестанет
      Chertt
      1. Rusland (Виталий) Сегодня, 14:13
        На дембель нынешнее правительство, по возможности с дембельским аккордом, т.е. пораньше smile
        Rusland
      2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 14:21
        Цитата: Chertt
        Кто интересно, Набиулиной рассказал, что ключевую ставку можно не только повышать, но и понижать?

        С подключением вас! ЦБ уже давно понижением занимается.

        03.02.2013 — 02.03.2014 5,5
        03.03.2014 — 27.04.2014 7,0
        28.04.2014 — 27.07.2014 7,5
        28.07.2014 — 04.11.2014 8,0
        05.11.2014 — 11.12.2014 9,5
        12.12.2014 — 15.12.2014 10,5
        16.12.2014 — 01.02.2015 17,0
        02.02.2015 — 15.03.2015 15,0
        16.03.2015 — 04.05.2015 14,0
        05.05.2015 — 15.06.2015 12,5
        16.06.2015 — 02.08.2015 11,5
        03.08.2015 — 13.06.2016 11,0
        14.06.2016 — 18.09.2016 10,5
        19.09.2016 — 26.03.2017 10,0
        27.03.2017 — 01.05.2017 9,75
        02.05.2017 — 18.06.2017 9,25
        19.06.2017 — 17.09.2017 9,0
        18.09.2017 — 29.10.2017 8,5
        30.10.2017 — 17.12.2017 8,25
        18.12.2017 — 11.02.2018 7,75
        12.02.2018 — 25.03.2018 7,5
        26.03.2018 — н.в. 7,25
        Серый брат
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 14:28
          Сергей благодарю. Хорошо что есть куда двигаться. До 1-3% как в развитых экономиках. Или до отрицательных, как Япония, Швеция, Швейцария
          Chertt
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 14:37
            Цитата: Chertt
            Кто интересно, Набиулиной рассказал, что ключевую ставку можно не только повышать, но и понижать?

            Я думаю, она таки в теме... а вот
            Цитата: Chertt
            Или до отрицательных, как Япония, Швеция, Швейцария

            "Отрицательная" - она всяко не для Васи, который на авто занять пришел no
            Набиуллина это тоже знает. А Вы, походу, нет request
            Голован Джек
            1. Chertt (Алексей) Сегодня, 14:41
              Цитата: Голован Джек
              Набиуллина это тоже знает. А Вы, походу, нет

              Опять хамите laughing Не неожиданно. Скажу вам как другу, не дай бог конечно, Я в курсе нюансов отрицательных ставок
              Chertt
              1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 15:21
                Цитата: Chertt
                Я в курсе нюансов отрицательных ставок

                Тогда Вы это тщательно скрываете.
                И я Вам, кстати, не хамил stop
                Голован Джек
          2. Vadivak (Вадим) Сегодня, 15:32
            Цитата: Chertt
            как Япония,

            Там и ипотека 1,6%, совсем обнаглели
            Vadivak
    2. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 14:15
      Ну ждем ипотеку под 5% и огонь... хотя на самом деле уже 2й год понижают ставку в принципе неплохо...
      Alex_Rarog
    3. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 14:22
      Цитата: Например
      Ну ФсЁ. Началась лафа на Руси!!! wassat
      абсолютный инфляционный минимум за всю историю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      Вот ведь в чЁм счастье! - в инфляционном минимуме wassat.

      Более того, за всю историю новой России рубль первый раз по этому показателю опередил даже американский доллар drinks
      Но на этом поводы для поросячьей радости заканчиваются. crying Низкая инфляция в России происходит не из за роста ВВП (как в США), а из за крайне низкой платёжеспособности населения.
      Проксима
      1. Vard Сегодня, 14:31
        Пенсию с первого апреля повысят... в среднем на сто пятьдесят рублей... Эх... напьюсь!
        Vard
      2. Genry (Genry) Сегодня, 14:31
        Уровень инфляции ниже ключевой ставки ЦБ говорит о том, что мало кто пользуется кредитами от ЦБ и в основном используют кредиты зарубежных банков(ставки ниже инфляции), для чего и переводят предприятия в офшоры( в этом и цель высоких ставок частного ЦБ, не являющегося госбанком).
        Genry
        1. Например Сегодня, 15:15
          Цитата: Genry
          в этом и цель высоких ставок частного ЦБ, не являющегося госбанком).

          Для тех, кто на паровозе:
          Статья 2.
          Уставный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной собственностью. В соответствии с целями и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом,
          Банк России осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России, включая золотовалютные резервы Банка России.
          Изъятие и обременение обязательствами указанного имущества без согласия Банка России не допускаются, если иное не предусмотрено федеральным законом.
          Например
          1. Genry (Genry) Сегодня, 15:21
            Цитата: Например
            Для тех, кто на паровозе:
            Статья 2.
            Уставный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной собственностью. В соответствии с целями и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом,

            А теперь найдите учредительные документы ЦБ (устав и пр.)...
            А капитал и имущество в любом банке - большей частью является вкладами сторнних лиц.
            Genry
  2. ваняватный Сегодня, 13:59
    урррааааааа request
    ваняватный
  3. Irokez (Сергей) Сегодня, 14:00
    Всё по плану. Пусть малыми шагами да вперёд.
    Irokez
    1. Genry (Genry) Сегодня, 14:36
      Чтоб "вперёд" надо национализировать ЦБ, что невозможно, по причине иностранной юрисдикции банка. Или открыть свой государственный банк(изменить Конституцию), который сможет кредитовать и российское правительство и экономику.
      Genry
      1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 15:09
        Цитата: Genry
        Чтоб "вперёд" надо национализировать ЦБ,

        Национализация ЦБ России - это чистой воды популистский лозунг, под которым толку - ноль. ЦБ сейчас подконтролен политической власти РФ. В том числе в связи с этим провалилось санкционное давление США и ЕС, призванное обвалить нашу экономику с 2014 года. Если бы ЦБ был в руках предателей, то мы бы сейчас картошку не за 29 руб/кг. в магазине покупали, а за 290 - в лучшем случае.
        Alex-a832
  4. Yrec (Юрий) Сегодня, 14:02
    20 лет всё на внешние инвестиции уповали, которых так и не случилось. Теперь хоть к своей стране лицом повернулись, неужто поверили в свой народ? На лицо все признаки приближающегося Конца Света. wassat
    Yrec
  5. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 14:06
    Это видимо и есть прорыв о котором только что в обращении к народу говорил Путин, не успел сказать и вот она "радость то какая".
    Denis Obukhov
  6. ramzes1776 (Роман) Сегодня, 14:06
    Круто, на целых 0,25%.Надо было их ещё на 25 дней растянуть по 0,01%,тогда весь месяц перемога бы была.
    ramzes1776
    1. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 14:18
      За последние два года так то там почти на 5 % ставку понизили. Это уже некисло при условии что Центробанк оперирует огромными суммами. Там и 0.01 процента выливается в миллиарды.
      Alex_Rarog
      1. Genry (Genry) Сегодня, 14:41
        Цитата: Alex_Rarog
        За последние два года так то там почти на 5 % ставку понизили.

        Они так и не дошли до уровня 2014 года(7,0)!
        ЦБ так и будет болтаться, как дерьмо на палке, в районе 7-10%, что гораздо выше нормального уровня в 1-2%
        Genry
  7. hiller (hiller) Сегодня, 14:08
    Неужто поле чудес нашли?
    hiller
  8. LUCKY777 (Лексус) Сегодня, 14:08
    У меня сосед машину купил (митсубиси подержанный за лям), так я офигел, он только под 23 процента (и это на 5 или 10 лет (я просто в шоке был, что даже толком не запомнил)) нашёл кредит, остальные банки послали лесом (который он кстати валит вахтами)!
    LUCKY777
    1. Iscan der (Iscander Bas) Сегодня, 14:21
      Странно, а я недавно слышал рекламу какого-то банка - предлагали потребительские кредиты от 11.5 %!
      23% - это наверное с вообще "дикой" кредитной историей и без каких-либо справок о доходах!
      А автокредиты вообще давно гораздо меньше 10% предлагают салоны!
      Может, всё же с соседом что-то не то?
      Iscan der
      1. РУСС (Максим) Сегодня, 14:27
        Цитата: Iscan der
        23% - это наверное с вообще "дикой" кредитной историей и без каких-либо справок о доходах!

        Верно, либо у человека был грешок в кредитной истории ,либо он официально не трудоустроен ,а если и работает то белая зарплата маленькая - отсюда и высокий процент.
        РУСС
    2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:28
      Так он БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ кредит брал...а какой кредит вам дадут в США без обеспечения? Вообще не дадут. Или под те же проценты, больше половины которых - страховки от невозврата...
      Горный стрелок
  9. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 14:13
    Цитата: из статьи
    Центробанк понизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта. Насколько подешевеют кредиты для населения и бизнеса?...

    Ответ: кредиты подорожают. Всё то же самое. что и с нефтью. Если нефть (там, за бугром) дорожает, то значит у нас бензин тоже дорожает. Если нефть дешевеет, то у нас бензин тоже дорожает.
    Николай Фёдоров
    1. РУСС (Максим) Сегодня, 14:29
      Цитата: Николай Фёдоров
      Ответ: кредиты подорожают

      Не говорите ,о том ,о чем не имеете представление , ЦБ уменьшает ставку ,значит и банки уменьшать процент по кредитам, по простому говоря коммерческие банки берут под проценты деньги у ЦБ, и чем меньше процентная ставка в ЦБ тем меньше для населения проценты в банках
      РУСС
  10. Quintus Sertorius (Quintus Sertorius) Сегодня, 14:15
    Я смотрю тут в комментаторах только хохлонавальные . Любой позитив готовы обосрать. А что ФРС ставку двигает сразу на 10-20 %? Инфляция не нравится? А где её нет? Д.Б.
    Quintus Sertorius
    1. NKT (Сергей) Сегодня, 14:24
      Не надо сравнивать со ставкой ФРС. Наша ставка совершенно не так влияет на банковский рынок и экономику страны, как ставка ФРС.
      NKT
    2. Genry (Genry) Сегодня, 14:46
      Цитата: Quintus Sertorius
      А что ФРС ставку двигает сразу на 10-20 %?

      Вы поняли, что написали?
      Это относительные проценты. Ставка ФРС близка к нулю, и её изменение даже на 100%, от нуля её сильно не отодвинет.
      Genry
  11. антивирус Сегодня, 14:17
    еще бы и кредиты субъектам пересмотреть под 7 %( и полученные ранее и сейчас)
    антивирус
    1. KAV (Александр) Сегодня, 15:00
      Цитата: антивирус
      еще бы и кредиты субъектам пересмотреть под 7 %( и полученные ранее и сейчас)

      Зачем пересматривать? Берете новый кредит по пониженной ставке и закрываете взятый ранее. Всему вас учить надо...
      Если что, я лично так сделал, в том же банке, в котором у меня первоначальный кредит был.
      KAV
      1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 15:41
        Цитата: KAV
        Если что, я лично так сделал, в том же банке, в котором у меня первоначальный кредит был.

        Когда пошло поступательное снижение ставки, из банков стали звонить с предложениями о перекредитовании. Так я поступил проще: собрал их "в кучу" и рефинансировал в "другом банке" на приемлемых условиях. Вполне подъёмно..
        Paranoid50
        1. KAV (Александр) Сегодня, 15:43
          Цитата: Paranoid50
          Так я поступил проще: собрал их "в кучу" и рефинансировал в "другом банке" на приемлемых условиях.

          Либо так, как сделали Вы. Вариантов предостаточно.
          KAV
  12. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:25
    Ну, ожидаемо.В США ипотека "в среднем"под 4.82%... При ставке 1.75. разница чуть больше 3%
    У нас уже не фокус 9.5% ну и что плохого? Читать надо договора. А договор, по которому ты сначала выплачиваешь проценты за все время, а потом тело кредита - кажущееся благополучие. На чем наши "шибко грамотные" и попадаются.
    Горный стрелок
  13. mavrus (Андрей) Сегодня, 14:38
    Цитата: Rusland
    На дембель нынешнее правительство, по возможности с дембельским аккордом, т.е. пораньше smile

    Пинка им хорошего, а не дембельский аккорд. Всему "экономическому блоку", вместе с Медведевым
    mavrus
  14. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:18
    Для обывателя считай новость ни о чём! Про торговлю, банки, кредиты ..... мы просто бедны, на сие не поможет никак.
    То что экономика после или в преддверии будущего, расцветёт??? не, не смешно.
    rocket757
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