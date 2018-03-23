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Центробанк понизил ключевую ставку
Пресс-служба Банка России объявила об очередном снижении ключевой ставки. Объёмы снижения составили 0,25 процентных пункта. С понедельника (26 марта) ключевая ставка в России составит 7,25%.
Напомним, что с 12 февраля текущего года ключевая ставка, введённая Центробанком, составляла 7,5%.
Решение по очередному уменьшению уровня базовой ставки представители менеджмента Банка России приняли на основании удерживающейся на низких значениях инфляции. Если верить ЦБ РФ и Минфину РФ, то по итогам февраля в годовом выражении уровень инфляции в России составил 2,2%. Это абсолютный инфляционный минимум за всю историю Российской Федерации. Плановые инфляционные показатели на 2018 год составляют 4%.
Ранее, в послании Федеральному собранию, президент Владимир Путин отметил, что низкий уровень инфляции можно считать позитивным показателем в нынешних экономических условиях В конечном счёте, он должен приводить и к удешевлению кредитов как для населения, так и для бизнеса.
Насколько реально подешевели кредиты в России за последние месяцы – отдельный вопрос.
Напомним, что с 12 февраля текущего года ключевая ставка, введённая Центробанком, составляла 7,5%.
Решение по очередному уменьшению уровня базовой ставки представители менеджмента Банка России приняли на основании удерживающейся на низких значениях инфляции. Если верить ЦБ РФ и Минфину РФ, то по итогам февраля в годовом выражении уровень инфляции в России составил 2,2%. Это абсолютный инфляционный минимум за всю историю Российской Федерации. Плановые инфляционные показатели на 2018 год составляют 4%.
Ранее, в послании Федеральному собранию, президент Владимир Путин отметил, что низкий уровень инфляции можно считать позитивным показателем в нынешних экономических условиях В конечном счёте, он должен приводить и к удешевлению кредитов как для населения, так и для бизнеса.
Насколько реально подешевели кредиты в России за последние месяцы – отдельный вопрос.
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