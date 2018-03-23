15:45 23 марта
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Пентагон заказал разработку БПЛА для субмарин

Экспериментальное управление оборонных инноваций (Defense Innovation Unit Experimental, DIUx) Минобороны США объявило тендер на разработку нового разведывательного дрона для подводных лодок, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал flightglobal.com.

Пентагон заказал разработку БПЛА для субмарин


В настоящее время некоторые субмарины ВМС США имеют в своем оснащении беспилотники Blackwing, которые используются как центры связи, а также могут выполнять некоторые разведывательные задачи для координации ударов. Теперь же Минобороны США заявило, что подводный флот нуждается в специализированных разведывательных беспилотниках.


По требованиям военного ведомства, новый дрон будет базироваться в специальных пусковых установках, и при необходимости подлодка сможет его выпустить, не всплывая на поверхность. Таким образом, беспилотник должен уметь преодолевать путь на поверхность сквозь толщу воды, после чего взлетать и находиться в воздухе не менее часа. Согласно требованиям ВМС США, дроны должны иметь возможность летать как под управлением оператора, так и в полностью автоматическом режиме. Радиус полёта должен достигать 50 км. Беспилотники подводного базирования будут оснащаться оптическим модулем, а также разведывательным оборудованием.

Использованы фотографии: flightglobal.com
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Комментарии 18

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  1. АнтиFREEZ (Святослав) Сегодня, 14:12
    Одноразовый?
    АнтиFREEZ
    1. Yrec (Юрий) Сегодня, 14:17
      Мало того, что одноразовый, он ещё и демаскирующий подлодку будет. Ладно бы в надводном положении запускали, а тут из под воды, без палева, дрон запускать собрались.
      Yrec
      1. АнтиFREEZ (Святослав) Сегодня, 14:21
        Цитата: Yrec
        он ещё и демаскирующий подлодку

        Это если управление с лодки, а если в автономном режиме просто передача сигнала, а лодка на пассивном приеме?
        АнтиFREEZ
        1. Yrec (Юрий) Сегодня, 14:28
          Разведдрон штука радиокантрастная, да к тому же с активным излучающим оборудованием. Вряд ли ПЛ будет выпускать его в глухом углу океана, скорее там, где идёт активная возня. Взлетевший из под воды дрон сразу будет виден и ПЛ обозначит лучше любого пеленгатора.
          Yrec
          1. АнтиFREEZ (Святослав) Сегодня, 14:32
            Цитата: Yrec
            обозначит лучше любого пеленгатора.

            Понятно. Увидел дрон - значит где то рядом подлодка.
            АнтиFREEZ
        2. Удав КАА (Александр) Сегодня, 14:54
          Цитата: АнтиFREEZ
          если управление с лодки, а если в автономном режиме просто передача сигнала, а лодка на пассивном приеме?

          Вопрос,конечно, интересный... (с)
          А что нам нацарапали в инфе?
          Согласно требованиям ВМС США, дроны должны иметь возможность летать как под управлением оператора, так и в полностью автоматическом режиме. Радиус полёта должен достигать 50 км. Беспилотники подводного базирования будут оснащаться оптическим модулем, а также разведывательным оборудованием.
          Таперяча по порядку:
          1. Одноразовый. В море искать и поднимать его никто не будет: либо утонет, либо будет "приводным маяком", у которого запросто может ждать "засада". Да и с поверхности отыскать такую кроху среди волн -- задача не из простых. Кто поднимал торпеды -- подтвердит.
          2. Дрон под телеуправлением (если конечно не по оптоволокну) -- подарок для РТР! Сразу же и место КП/ПУ определят и ПЛУР зафигарят... На счет "раз-два"!
          3. Если в автономе летает, то куда он добытую инфу перегонять будет? Если на лодку, то больше, чем на 10м, под воду с такой крохи р/в не проникнут. След-но, Лодка под "параван" должна становиться, а это -- ограничение в маневре... Если высунет выдвижные -- считай уже срисовали из космоса...Потеря скрытности -- срыв выполнения задачи...
          4. Радиус 50 км...И это при том, что ПЛА своим ГАК слышит на 100миль! След-но, эта дроня будет смотреть за берегом, либо исп. для вскрытия ордера противника (доразведки и уточнения места главной цели).
          5. Оптический модуль -- понятно. А вот разведоборудование нужно будет через ИСЗ запрягать, иначе время устаревания данных будет большое...Значит это не для боя, а для оперативного применения...
          Это все, что можно влет сказать о будущей вундервафли янкесов. Но то, что все всерьез озадачились необитаемыми аппаратами -- к бабки не ходи. Налицо новый этап развития сил флота, следовательно -- гонка по вертикали! (Где деньги, Зин!?)
          ИМХО.
          Удав КАА
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 15:35
            Цитата: Удав КАА
            Это все, что можно влет сказать о будущей вундервафли янкесов. Но то, что все всерьез озадачились необитаемыми аппаратами -- к бабки не ходи. Налицо новый этап развития сил флота, следовательно -- гонка по вертикали! (Где деньги, Зин!?)
            ИМХО.

            Напускают пыли думаю. Не удивлюсь,если под этой мишурой заказ на разработку аналога нашего Посейдона. Почему?Да потому что требования ,которые озвучены действительно странные(мягко скажем). Достаточен пункт по потери скрытности,что для ПЛ приоритетно.
            А то что заявляют,видимо расчет на дурачка.
            НЕКСУС
      2. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 14:26
        Реально! Затея не понятна....
        Это , типа, ответ "Статусу" - хоть чего-то но запустим......из-под воды wassat
        Соломон Кейн
  2. антивирус Сегодня, 14:12
    вот и вспоминаются АПЛ гиганты из 80-х гг --для БПЛА как раз шахты в нужном кол-ве были. У нас
    антивирус
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:13
    Мудрое решение. Надеюсь, что и наш флот, что то подобное себе заказал...
    svp67
  4. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 14:13
    Нефига себе они загнули.... а может он еще и противолодочный самолет сбивать должен?)
    Alex_Rarog
    1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 14:16
      Alex_Rarog (Александр)
      а может он еще и противолодочный самолет сбивать должен?
      Почему и нет?
      Наблюдатель2014
  5. Громобой Сегодня, 14:18
    Скорее всего уже принятую платформу оснастят всем необходимым для разведки,что займёт не так уж много времени.Уж если современные разработчики на танки стараются "приделать" беспилотники ,то на подлодки сам Нептун велел. yes
    Громобой
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 14:49
      О какой разведке речь??? Есть гидроакустическая станция для понимания обстановки. Ползешь малым ходом на глубине для скрытности и не отсвечиваешь. А дрон лодку с потрохами выдаст.
      Сергей985
      1. Громобой Сегодня, 15:05
        Там будет Линк 16,а значит будет работать в единой сети .Они ведь сейчас насыщают подводную,надводную и воздушную среду беспилотниками.Лодка ведь отстреливает ложные помехи,а если вместо помех она отстрелит рой разведчиков и убийц на пути преследователя?Или действия в составе АУГ,там скорость важна и скорее ты сам загонщик.
        Громобой
  6. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 14:42
    Зачем апл дрон? Лучшей системы оповещения для противника придумать невозможно. Опять же, для приема сигнала с дрона на глубину не уйдешь. Минусов больше, чем плюсов.
    Сергей985
  7. KCA Сегодня, 14:48
    И что удивительного в этой новости? Про желание разработать БПЛА запускаемый из ТА ПЛ в подводном положении и наши писали, может и разрабатывают или уже испытывают
    KCA
  8. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:13
    Какой бо он ни был, хоть на один раз, его можно напичкать разведывательной техникой под завязку!
    У лодок есть проблема, из под воды ни фига не видно ... так, кое что слышно! По уму мож получиться нужная вещь!
    Нам такую же ... нет, лучше хочу! Конструкторы, не спать, за работу!
    rocket757
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