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Пентагон заказал разработку БПЛА для субмарин
Экспериментальное управление оборонных инноваций (Defense Innovation Unit Experimental, DIUx) Минобороны США объявило тендер на разработку нового разведывательного дрона для подводных лодок, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал flightglobal.com.
В настоящее время некоторые субмарины ВМС США имеют в своем оснащении беспилотники Blackwing, которые используются как центры связи, а также могут выполнять некоторые разведывательные задачи для координации ударов. Теперь же Минобороны США заявило, что подводный флот нуждается в специализированных разведывательных беспилотниках.
По требованиям военного ведомства, новый дрон будет базироваться в специальных пусковых установках, и при необходимости подлодка сможет его выпустить, не всплывая на поверхность. Таким образом, беспилотник должен уметь преодолевать путь на поверхность сквозь толщу воды, после чего взлетать и находиться в воздухе не менее часа. Согласно требованиям ВМС США, дроны должны иметь возможность летать как под управлением оператора, так и в полностью автоматическом режиме. Радиус полёта должен достигать 50 км. Беспилотники подводного базирования будут оснащаться оптическим модулем, а также разведывательным оборудованием.
В настоящее время некоторые субмарины ВМС США имеют в своем оснащении беспилотники Blackwing, которые используются как центры связи, а также могут выполнять некоторые разведывательные задачи для координации ударов. Теперь же Минобороны США заявило, что подводный флот нуждается в специализированных разведывательных беспилотниках.
По требованиям военного ведомства, новый дрон будет базироваться в специальных пусковых установках, и при необходимости подлодка сможет его выпустить, не всплывая на поверхность. Таким образом, беспилотник должен уметь преодолевать путь на поверхность сквозь толщу воды, после чего взлетать и находиться в воздухе не менее часа. Согласно требованиям ВМС США, дроны должны иметь возможность летать как под управлением оператора, так и в полностью автоматическом режиме. Радиус полёта должен достигать 50 км. Беспилотники подводного базирования будут оснащаться оптическим модулем, а также разведывательным оборудованием.
Использованы фотографии: flightglobal.com
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