10:24 25 марта

Цирк уехал. А что Титов?

Наконец-то этот цирк на конной тяге под названием «Выборы-2018» закончились. На поверхности политического и информационного болотца, на дно которого временно, а может и на постой, опустились проигравшие, сейчас разве что раздаётся немного лошадиного ржания и плавают усы Грудинина. Кто-то пошёл на дно под крики, что народ не тот, кого утянули подковы и собственная репутация, а некоторые ещё при жизни покрылись мхом и даже седая жиденькая хипстерская бородка, призванная омолодить имидж политического трупа, не помогла.

Однако один из обитателей этой трясины, казалось, даже и не всплыл на поверхность. А личность занимательная, несмотря на то, что выглядит как до серости посредственный клерк средней руки, и запомнилась народу только несуразным подобием лозунга: «А что Титов?» Хотя даже человеку далёкому от политехнологии понятно, что Титов пролетит мимо кассы, а его лозунг легко перевернут: «Ну и где Титов?»

В медийном пространстве, конечно, всплывали его потуги позиционировать себя как защитника всея предпринимателей. Ну как же – целый омбудсмен (ещё одно слово, за которым часто таится полная пустота) по защите прав бизнесменов! Другое дело, что в нашей стране, традиционно сочувствующей левым идеям, хоть в химчистку предпринимателя сдай - всё одно от клейма «торгаш» не отмоешь, как чёрного кобеля добела. А учитывая становление капитализма в 90-х, идти под такими знамёнами в президенты то же, что с УДО пытаться занять место инкассатора. Да ещё и злые языки сколоченную на коленке партию Роста окрестили простатитом. Ну что ты будешь делать!




Однако, незадолго до ухода на политическое дно гражданин Борис Титов, то ли решил сыграть роль некоего благодетеля, то ли подлатать имидж, пользуясь вниманием СМИ, то ли вовсе оттоптаться на грудининской лужайке в попытке отобрать голоса. Ведь, как известно, Грудинина позиционировали как успешного «директора совхоза», в котором он заступник обездоленных, мудрый управленец, в общем, царь, бог и воинский начальник. Конечно, это лютый бред, т.к. совхозов в природе не существует, а Павел Николаевич просто директор закрытого акционерного общества «Совхоз им.Ленина» (совхоз - это бренд, а не форма собственности, для непонятливых). Но, как ни странно, это сработало. В сети до сих пор пасётся, правда существенно поредевшая, паства «совхоза Ленина», которая гордо бьёт себя в грудь, что в «совхозе» за «товарища» Грудинина проголосовало большинство.

Так или иначе, гражданин Титов всё же решил сыграть роль местного рачительного хозяина-патриота земли Новороссийской. Этакий помещик из сладеньких мифов булкохрустов. Сначала Боря заявил о получении новороссийской прописки, что является тотально популистским шагом. Потом Остапа понесло. Титов раздулся от важности и сказал, что желает платить налоги именно здесь – в Абрау-Дюрсо, дабы деньги шли на «развитие» этого региона. Ну, тут хоть матом ругайся. И наконец, Боря возвестил, что Абрау-Дюрсо его дом! А вот тут я согласен, сейчас семья Титовых не владеет в Абрау разве что парой сотен душ. Титовы так или иначе управляют ЗАО «Абрау-Дюрсо» (производство вина), ООО «Абрау-Дюрсо» (выращивание винограда), ООО «Абрау» (торговля напитками), ООО «Международная школа виноделия Абрау-Дюрсо» (туризм и прочее), ООО «Абрау-Строй» (в объяснениях не нуждается), ООО «Территория Абрау-Дюрсо» (занимается подготовкой и продажей имущества, говорящее название) и т.д. и т.п.

Для начала разберёмся - какой из Титова патриот? Дети Бори, Павел и Мария, граждане Британии, они получили там образование и выросли, а доченька вообще родилась на туманном Альбионе. Но это так, цветочки. А вот ягодки состоят в том, что, по данным DailyStorm, Павел Титов (1984 г.р.) является гендиректором ООО «Актив Капитал», которая, не светясь, разумеется, и правит бал во всей империи Абрау. Да, да, винодельня, основанная на землях удельного имения, т.е. принадлежавшая лично Императору Российской Империи, а после революции ставшая государственным совхозом, ввиду перипетий 90-х и нулевых, когда государство утратило контрольный пакет акций, теперь отчасти зависит от финансовых интересов верноподданного Её Величества.

Цирк уехал. А что Титов?


- Павел, я вас как винодел винодела спрашиваю - вы Рислинг от Шардоне отличить можете?
- Конечно, Дмитрий Анатольевич! Тут и надпись есть!

Но может полу-варяги подняли виноделие на новый уровень, сохранили честь марки? Это вряд ли, так как, ни для кого не секрет, что компания Абрау закупает балк, т.е. покупает виноматериал, который позже «доводит до ума» и разливает в бутылки, украшенные державным ностальгическим именем «Абрау-Дюрсо». Виноматериал возят даже из ЮАР в специфических контейнерах для жидких грузов – флекситанках, что вам не покажут на официальном сайте – неприглядно. Ничего незаконного в этом нет, и даже вино может быть приличного качества. Вот только надеяться, что вы пьёте напиток абраусского винограда, черноморского солнца и земли, взлелеянной трудами наших виноделов, не стоит. При этом в фирменном магазине «Ателье вина «Абрау-Дюрсо» самая дешёвая бутылка игристого серии «Русское шампанское» (двусмысленное название) обойдётся гражданину РФ в 370 рублей.



Типичный флекситанк во время "разгрузки"

И как последний штрих к патриотизму Титова. Одна из премиальных серий игристых вин носит имя Виктора Дравиньи, который возведён в ранг иконы в маркетинговой политике компании. Это единственная именная серия вин в портфеле «Абрау-Дюрсо»! Ведь Виктор работал в Абрау аж 14 лет, ответят мне. Но тогда почему же Антону Фролову-Багрееву, отдавшему этому краю больше 25 лет, главному шампанисту страны, защитившему виноградники от разграбления в Гражданскую войну, видному учёному, знавшему 3 языка, посвящено лишь пару абзацев на официальном сайте компании? Видимо, это очередные свойства титовского патриотизма. Кстати, в различных источниках указывают, что Фролов-Багреев в 1905 году после его заступничества за рабочих винодельни впал в немилость царской охранки не без содействия одного из членов семьи Дравиньи.

Но, быть может, на поприще защитника предпринимателей Титов добился успеха? Во-первых, это настолько специфическая область, что явных успехов особо не видно, если, конечно, не брать в расчёт тех британских неприкаянных, за которых так бескорыстно бьётся Титов. Во-вторых, стоит ли говорить, что для предпринимателей порой куда большую опасность представляют их коллеги, которые как раз пользуются услугами вороватых чиновников. Но по шапке в пламенных речах либералов, под сурдинку выторговывающих себе привилегированное положение, получит государство. Ну и, в-третьих, не знаю как там беглые бедняжки в Британии, но в самом Абрау предприниматели не в восторге от такого хозяина градообразующего предприятия.

После того как Титов в 2006 начал свой долгий и тернистый путь к обретению «дома», в Абрау стали появляться особо контролируемые зоны, отгороженные шлагбаумами или охраной предприятия. Местным владельцам не элитных фирменных магазинов и ресторанов, а простых продуктовых магазинов стало невозможно доставить товар к прилавку. В 2012 году эти вести даже дошли до мэра Новороссийска и попали в местную прессу, что редкость для этого региона, но компания «Абрау-Дюрсо» ответила, что эта временная мера в период туристического сезона и сбора винограда. Учитывая весьма специфическую манеру общения «чоповцев», перепадало и простым гражданам. «Временная мера» касалась даже улицы Промышленной, на одной стороне которой располагался винзавод, а на другой… администрация села.



Привилегированные гости

Так может Титов обустроил абраусскую долину? Если только под себя и свой бизнес. К примеру, отстроил в уникальной природной зоне посёлок класса «делюкс» с домами в тосканском стиле, в которых среднестатистическому гражданину и на пару квадратов денег не хватит. Отстроил и открыл два ресторана, а также кафе и барбекю-бар. Открыл Отель «Империал» & Champagne-spa, в котором стандартный номер обойдётся минимум в 6500 рублей в сутки (завтрак, входящий в стоимость выглядит издёвкой). Также для туристов отгрохали отель «Усадьба Круглое Озеро», правда, с более демократичными ценами.

Более того в аренду можно взять всё – любой каприз за ваши деньги. Амфитеатр на набережной села (!) с видом на озеро и церковь Ксении Петербургской – 30 тыс. в день и хоть матерные частушки пой. Два деревянных открытых «шато» на каменном фундаменте среди уникальных виноградников – на здоровье – 5 тысяч в час. Устроить пирушку в зале, вырубленном в скале ещё князем Голицыным, - ничего проще, около 15 тысяч рублей. И, чтобы знатные гости могли осмотреть владения Бориса, сооружена вертолётная площадка.



Концерт Шнура на набережной Абрау

Но главное, что Титов изгоняет сам державный многовековой дух Абрау-Дюрсо. Нечто величественное, живущее меж покрытых мхом каменистых лестниц и ставшей шершавой от ветров и времени кирпичной кладкой. После очередного визита столичной горластой богемы, представителей того самого политического болотца или просто узнаваемых медийных дармоедов, профессию которых они сами определить не могут, всё вечное словно начинает заливаться гламурным лаком тусовочного мирка. Словно рядом с раритетным тульским самоваром и фарфоровыми чашками Императорского завода поставлена блестящая сверкающая… банка колы.





Титов (слева, весь в белом) вышел засвидетельствовать своё почтение, Хакамада справа в синей растянутой майке

Давно ли фарца меняла древние иконы на презервативы, джинсы и иной ширпотреб? Грань очень тонкая. Никакого ханжества в этом нет. Но, когда после унылых речей Хакамады, на сцену вышел Сергей Шнуров, и над гладью вневременного тысячелетнего Абрау понесся специфический речитатив, дух этого места окончательно превратился в призрака. После на сцену выйдет Боря Титов и, в попытке заработать немного дешёвого авторитета у разгорячённой Шнуром толпой показным панибратством, возвестит новый тусовочный образ Абрау. Этот образ, тщательно полируемый богемой, будет готов зарабатывать на всём, чего не строил и не растил. А величественный дух станет бродить лишь призраком в многокилометровых абраусских погребах, лишь иногда появляясь на берегу озера хмурыми зимними днями, когда тусовка схлынет, как саранча в страхе перед холодами.

Автор: Восточный ветер


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 25

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  1. Vard Сегодня, 06:05
    Всё определяется отношением... для кого то это цирк... а для кого то выборы президента РФ...
    Vard
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:22
      Для начала разберёмся - какой из Титова патриот? Дети Бори, Павел и Мария, граждане Британии, они получили там образование и выросли
      всё как у "людей",что до Борьки докопались??? докопайтесь до Пескова или ВВП... tongue
      андрей юрьевич
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:05
        Так Борька схоронен(да и забыть его давно пора).Только вот перед глазами на экране каждый день "птенцы гнезда Бориски"...Как же его забыть?
        Цитата: андрей юрьевич
        Для начала разберёмся - какой из Титова патриот? Дети Бори, Павел и Мария, граждане Британии, они получили там образование и выросли
        всё как у "людей",что до Борьки докопались??? докопайтесь до Пескова или ВВП... tongue
        210окв
        1. Татьяна Сегодня, 07:33
          Цитата: Vard
          Всё определяется отношением... для кого то это цирк... а для кого то выборы президента РФ...

          Ну да! Всё как-то именно так, как Вы это изволили заметить!

          Как говорится, в народе до выборов Президента РФ веселились, а после выборов прослезились!

          Теперь ВВП, вероятно положительно, рассмотрит антиконституционное предложение Жириновского о создании некоего из российских "элит" Государственного собрания, а русофобке Ксюхе Собчак прочат уже губернаторскую должность. Уж не в Санкт-Петербурге ли, вместо Полтавченко?!
          Татьяна
        2. Гардамир Сегодня, 07:54
          Только вот перед глазами на экране каждый день "птенцы гнезда Бориски".
          Мне почему то кажется, что вы не всех птенцов птенцами считаете?
          Гардамир
        3. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:36
          Цитата: 210окв
          Только вот перед глазами на экране каждый день "птенцы гнезда Бориски"...Как же его забыть?

          Вы имеете в виду Шойгу? laughing В перестроечные времена он возглавлял партию семьи - "Единство", в последствии вошедшей в ЕР.
          ps. Партия "Единая Россия" создана 1 декабря 2001 года. В неё вошли: Сергей Шойгу "Единство" (семья), Юрий Лужков "Отечество" (московские) и Минтимер Шаймиев "Вся Россия" (регионалы).
          Boris55
      2. kepmor (Алексей) Сегодня, 07:21
        ну вы и даете, Юрьевич...их детки - "священные коровки"...
        за такое могут и "копалку" в одно место вставить... боязно...
        kepmor
      3. krops777 (Алексей) Сегодня, 08:47
        всё как у "людей",что до Борьки докопались??? докопайтесь до Пескова или ВВП


        А что до ВВП докапываться? Кондрашов все в своем фильме рассказал, показал, про Пескова вообще птица не того полета, а про Борьку ни кто словечка не замолвил. crying
        krops777
    2. народник (юрий) Сегодня, 07:53
      Цирк уехал. А что Титов?

      Титов в сюжете выборов 2018 выполнял определённую функцию. Он оттягивал на себя и привлекал для явки какую-то часть страты недовольных предпринимателей.
      народник
      1. AUL (Александр) Сегодня, 09:12
        Прочел статейку. С первой фразой согласен на все 100%, а остальное можно было и не читать.
        AUL
  2. mavrus (Андрей) Сегодня, 07:00
    Чё то рано статья вышла... Неделя не прошла после выборов, как мы уже всё знаем про этого кандидата. Ну хорошо хоть не проголосовали за него. А то классный нежданьчик получился бы.
    mavrus
    1. Татьяна Сегодня, 07:13
      Цитата: mavrus
      Чё то рано статья вышла... Неделя не прошла после выборов, как мы уже всё знаем про этого кандидата. Ну хорошо хоть не проголосовали за него. А то классный нежданьчик получился бы.

      Обожаю юмор! drinks
      Андрей! Это Вы просто классно сказали! good Я от смеха чуть со стула не упала!laughing
      Татьяна
  3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:03
    Я не про Титова....А вообще для бизнесменов нужен олбудсмен?А теперь про Титова..А что,он только крупных и гонимых(в Великобритании например)защищает?Кстати,я живу не так далеко от этих краев(Абрау)...Ну никак не могут тее виноградники давать такого количества вина.Так может ему озаботится виноградом наконец.
    210окв
    1. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 07:30
      Это верно, а то читаешь такие заголовки и затылок чешешь yes
      «Абрау-Дюрсо» получил рекордный урожай винограда...Винный дом обеспечен собственным сырьем на 30%
      мыслитель
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:05
    Для начала разберёмся - какой из Титова патриот? Дети Бори, Павел и Мария, граждане Британии, они получили там образование и выросли, а доченька вообще родилась на туманном Альбионе.

    Герасима для таких надо. angry
    a.s.zzz888
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:33
    Автор обстоятельно и подчеркну заслуженно прошелся по данному "кандидату", который таким являлся чисто формально. Этим кандидатам главное отметиться. Одним для того, чтобы помнили, другим, чтобы запад не забывал финансировать. Проблемы то житейские.
    rotmistr60
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:43
      Они отнюдь не формальные.Надо же было показать какой у Путина никчемный противовес.. yes Да и сложно назвать людей формальными кои ворочают миллионами и миллиардами.Это они в политике пустышки...
      Цитата: rotmistr60
      Автор обстоятельно и подчеркну заслуженно прошелся по данному "кандидату", который таким являлся чисто формально. Этим кандидатам главное отметиться. Одним для того, чтобы помнили, другим, чтобы запад не забывал финансировать. Проблемы то житейские.
      210окв
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 08:07
        Цитата: 210окв
        сложно назвать людей формальными кои ворочают миллионами и миллиардами.Это они в политике пустышки...

        ... что, кстати, есть одно из достижений действующего, кхм, руководителя.
        "Семь банкиров" я лично помню совсем не по книжкам yes
        Голован Джек
  6. sib.ataman Сегодня, 07:33
    И что же ты не свистел ветер во время предвыборной компании? Не хотел компру вбрасывать? И так всем понятно, что ангелы только на небе, а на земле бал правит са**на. Не хотел ВВП подгавнять, да мы и так знаем что в его окружении, в осном, сомнительные личности. Но для яности статья была бы уместна до 18.03.18. Хотя люди, в основной своей массе, не дураки и прекрасно понимали, что Титов просто статист, помогает шефу повысить % лигитимности выборов, потому за него, можно сказать, никто и не голосовал. И вообще, вся эта публика в окружении ВВП-все эти Грефы, Кудрины, Титовы, Дворковичи и пр., на одно лицо! Их всех можно охарактеризовать так же, как и Тиова. Непонятно, с кем ВВП собрался свой рывок совершать? Вся эта публика вчерашнего дня! Они живут только для себя любимых, а народ и страна для них- дойная корова. С такими дальше ближайшего ломбарда не уйдёшь!
    sib.ataman
    1. народник (юрий) Сегодня, 08:05
      sib.ataman
      И вообще, вся эта публика в окружении ВВП-все эти Грефы, Кудрины, Титовы, Дворковичи и пр., на одно лицо! Их всех можно охарактеризовать так же, как и Тиова. Непонятно, с кем ВВП собрался свой рывок совершать? Вся эта публика вчерашнего дня!

      Вот со всем в Вашем комментарии согласен, кроме того, что грефы, кудрины, титовы - всё лица вчерашнего дня.
      Это люди будущего! За них народ проголосовал!

      wassat fellow wassat
      народник
      1. Глушь (Станислав) Сегодня, 08:41
        Ну в России процент проголосовавших исторически ничего не значит. Ельцину кричали ура, до него Горбачу, еще раньше - Николашка Кровавый. Был еще Невский ( сколько раз Вече его выбирало и прогоняло ?). Из более свежих примеров - Янукович ( да страна другая, но народ тот же). Очень точно имхо это описал Кара-Мурза в одной из книг: Президент-командир. Пока он соответствует ожиданиям, ему могут что угодно простить. Но как только Акелла промахнется - он вдруг остается один (не взирая на формальные регалии, бумажки с печатями и т. д.)
        Глушь
  7. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 08:32
    Люди разные важны, люди разные нужны. Пущай пока походит.
    vladimirvn
  8. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 08:40
    Сия статья - лишь преподание фактов в нужном автору свете..Ничего криминального Титову не инкриминируется , а просто расписывается в смачном стиле опусов про жирующих на "народные" деньги богатеев . Мне лично Титов показался самым вменяемым из либеральных кандидатов и прочитай я эту статью перед выборами , то проголосовал бы не за Путина , а за него - с Президента бы не убыло , а Титов , а не лошадка набрал бы побольше..ЗЫ :
    При этом в фирменном магазине «Ателье вина «Абрау-Дюрсо» самая дешёвая бутылка игристого серии «Русское шампанское» (двусмысленное название) обойдётся гражданину РФ в 370 рублей.
    вот это прям "умилило" . Обобщая - есть криминал , то обвиняйте , а просто пытатся очернять , популистски интерпретируя факты , недостойно..
    КВУ-НСвД
  9. andrej-shironov Сегодня, 10:06
    Уважаемый автор! Слог у вас хороший и с чувством юмора всё в порядке. laughing Однако что касается Титова, всё то же самое можно сказать и про всю нынешнюю власть в России. Это касается и детей и желание всё в превращать в балаган и звонкую монету и т.д. Поэтому Титов есть порождение того либерального капитализма по американскому образцу, который так старательно внедряет нынешняя власть России.
    andrej-shironov
  10. ЛИХОй (Николай) Сегодня, 10:18
    Ничего нового из статьи не узнал. Просто лишний раз убедился, что российская богатенькая "элитка" - это мелкотравчатая шпана из лихих 90-х. Малограмотные, нахрапистые "деловары", скупившие по-дешёвке заводы и предприятия, создававшиеся трудом поколений. В Челябинске этих вороватых царьков навалом, начиная с г-на Юревича, владельца макаронного холдинга "Макфа", бывшего губернатора Челябинской области, ныне скрывающегося в Лондоне от преследования "опричников" из СК РФ за взятку в 3,6 млрд рублей. А Титов... А что Титов. Он просто был назначен антуражем на "выборах" и роль свою выполнил с блеском.
    ЛИХОй
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