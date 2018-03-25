Цирк уехал. А что Титов?

Наконец-то этот цирк на конной тяге под названием «Выборы-2018» закончились. На поверхности политического и информационного болотца, на дно которого временно, а может и на постой, опустились проигравшие, сейчас разве что раздаётся немного лошадиного ржания и плавают усы Грудинина. Кто-то пошёл на дно под крики, что народ не тот, кого утянули подковы и собственная репутация, а некоторые ещё при жизни покрылись мхом и даже седая жиденькая хипстерская бородка, призванная омолодить имидж политического трупа, не помогла.Однако один из обитателей этой трясины, казалось, даже и не всплыл на поверхность. А личность занимательная, несмотря на то, что выглядит как до серости посредственный клерк средней руки, и запомнилась народу только несуразным подобием лозунга: «А что Титов?» Хотя даже человеку далёкому от политехнологии понятно, что Титов пролетит мимо кассы, а его лозунг легко перевернут: «Ну и где Титов?»В медийном пространстве, конечно, всплывали его потуги позиционировать себя как защитника всея предпринимателей. Ну как же – целый омбудсмен (ещё одно слово, за которым часто таится полная пустота) по защите прав бизнесменов! Другое дело, что в нашей стране, традиционно сочувствующей левым идеям, хоть в химчистку предпринимателя сдай - всё одно от клейма «торгаш» не отмоешь, как чёрного кобеля добела. А учитывая становление капитализма в 90-х, идти под такими знамёнами в президенты то же, что с УДО пытаться занять место инкассатора. Да ещё и злые языки сколоченную на коленке партию Роста окрестили простатитом. Ну что ты будешь делать!Однако, незадолго до ухода на политическое дно гражданин Борис Титов, то ли решил сыграть роль некоего благодетеля, то ли подлатать имидж, пользуясь вниманием СМИ, то ли вовсе оттоптаться на грудининской лужайке в попытке отобрать голоса. Ведь, как известно, Грудинина позиционировали как успешного «директора совхоза», в котором он заступник обездоленных, мудрый управленец, в общем, царь, бог и воинский начальник. Конечно, это лютый бред, т.к. совхозов в природе не существует, а Павел Николаевич просто директор закрытого акционерного общества «Совхоз им.Ленина» (совхоз - это бренд, а не форма собственности, для непонятливых). Но, как ни странно, это сработало. В сети до сих пор пасётся, правда существенно поредевшая, паства «совхоза Ленина», которая гордо бьёт себя в грудь, что в «совхозе» за «товарища» Грудинина проголосовало большинство.Так или иначе, гражданин Титов всё же решил сыграть роль местного рачительного хозяина-патриота земли Новороссийской. Этакий помещик из сладеньких мифов булкохрустов. Сначала Боря заявил о получении новороссийской прописки, что является тотально популистским шагом. Потом Остапа понесло. Титов раздулся от важности и сказал, что желает платить налоги именно здесь – в Абрау-Дюрсо, дабы деньги шли на «развитие» этого региона. Ну, тут хоть матом ругайся. И наконец, Боря возвестил, что Абрау-Дюрсо его дом! А вот тут я согласен, сейчас семья Титовых не владеет в Абрау разве что парой сотен душ. Титовы так или иначе управляют ЗАО «Абрау-Дюрсо» (производство вина), ООО «Абрау-Дюрсо» (выращивание винограда), ООО «Абрау» (торговля напитками), ООО «Международная школа виноделия Абрау-Дюрсо» (туризм и прочее), ООО «Абрау-Строй» (в объяснениях не нуждается), ООО «Территория Абрау-Дюрсо» (занимается подготовкой и продажей имущества, говорящее название) и т.д. и т.п.Для начала разберёмся - какой из Титова патриот? Дети Бори, Павел и Мария, граждане Британии, они получили там образование и выросли, а доченька вообще родилась на туманном Альбионе. Но это так, цветочки. А вот ягодки состоят в том, что, по данным DailyStorm, Павел Титов (1984 г.р.) является гендиректором ООО «Актив Капитал», которая, не светясь, разумеется, и правит бал во всей империи Абрау. Да, да, винодельня, основанная на землях удельного имения, т.е. принадлежавшая лично Императору Российской Империи, а после революции ставшая государственным совхозом, ввиду перипетий 90-х и нулевых, когда государство утратило контрольный пакет акций, теперь отчасти зависит от финансовых интересов верноподданного Её Величества.Но может полу-варяги подняли виноделие на новый уровень, сохранили честь марки? Это вряд ли, так как, ни для кого не секрет, что компания Абрау закупает балк, т.е. покупает виноматериал, который позже «доводит до ума» и разливает в бутылки, украшенные державным ностальгическим именем «Абрау-Дюрсо». Виноматериал возят даже из ЮАР в специфических контейнерах для жидких грузов – флекситанках, что вам не покажут на официальном сайте – неприглядно. Ничего незаконного в этом нет, и даже вино может быть приличного качества. Вот только надеяться, что вы пьёте напиток абраусского винограда, черноморского солнца и земли, взлелеянной трудами наших виноделов, не стоит. При этом в фирменном магазине «Ателье вина «Абрау-Дюрсо» самая дешёвая бутылка игристого серии «Русское шампанское» (двусмысленное название) обойдётся гражданину РФ в 370 рублей.И как последний штрих к патриотизму Титова. Одна из премиальных серий игристых вин носит имя Виктора Дравиньи, который возведён в ранг иконы в маркетинговой политике компании. Это единственная именная серия вин в портфеле «Абрау-Дюрсо»! Ведь Виктор работал в Абрау аж 14 лет, ответят мне. Но тогда почему же Антону Фролову-Багрееву, отдавшему этому краю больше 25 лет, главному шампанисту страны, защитившему виноградники от разграбления в Гражданскую войну, видному учёному, знавшему 3 языка, посвящено лишь пару абзацев на официальном сайте компании? Видимо, это очередные свойства титовского патриотизма. Кстати, в различных источниках указывают, что Фролов-Багреев в 1905 году после его заступничества за рабочих винодельни впал в немилость царской охранки не без содействия одного из членов семьи Дравиньи.Но, быть может, на поприще защитника предпринимателей Титов добился успеха? Во-первых, это настолько специфическая область, что явных успехов особо не видно, если, конечно, не брать в расчёт тех британских неприкаянных, за которых так бескорыстно бьётся Титов. Во-вторых, стоит ли говорить, что для предпринимателей порой куда большую опасность представляют их коллеги, которые как раз пользуются услугами вороватых чиновников. Но по шапке в пламенных речах либералов, под сурдинку выторговывающих себе привилегированное положение, получит государство. Ну и, в-третьих, не знаю как там беглые бедняжки в Британии, но в самом Абрау предприниматели не в восторге от такого хозяина градообразующего предприятия.После того как Титов в 2006 начал свой долгий и тернистый путь к обретению «дома», в Абрау стали появляться особо контролируемые зоны, отгороженные шлагбаумами или охраной предприятия. Местным владельцам не элитных фирменных магазинов и ресторанов, а простых продуктовых магазинов стало невозможно доставить товар к прилавку. В 2012 году эти вести даже дошли до мэра Новороссийска и попали в местную прессу, что редкость для этого региона, но компания «Абрау-Дюрсо» ответила, что эта временная мера в период туристического сезона и сбора винограда. Учитывая весьма специфическую манеру общения «чоповцев», перепадало и простым гражданам. «Временная мера» касалась даже улицы Промышленной, на одной стороне которой располагался винзавод, а на другой… администрация села.Так может Титов обустроил абраусскую долину? Если только под себя и свой бизнес. К примеру, отстроил в уникальной природной зоне посёлок класса «делюкс» с домами в тосканском стиле, в которых среднестатистическому гражданину и на пару квадратов денег не хватит. Отстроил и открыл два ресторана, а также кафе и барбекю-бар. Открыл Отель «Империал» & Champagne-spa, в котором стандартный номер обойдётся минимум в 6500 рублей в сутки (завтрак, входящий в стоимость выглядит издёвкой). Также для туристов отгрохали отель «Усадьба Круглое Озеро», правда, с более демократичными ценами.Более того в аренду можно взять всё – любой каприз за ваши деньги. Амфитеатр на набережной села (!) с видом на озеро и церковь Ксении Петербургской – 30 тыс. в день и хоть матерные частушки пой. Два деревянных открытых «шато» на каменном фундаменте среди уникальных виноградников – на здоровье – 5 тысяч в час. Устроить пирушку в зале, вырубленном в скале ещё князем Голицыным, - ничего проще, около 15 тысяч рублей. И, чтобы знатные гости могли осмотреть владения Бориса, сооружена вертолётная площадка.Но главное, что Титов изгоняет сам державный многовековой дух Абрау-Дюрсо. Нечто величественное, живущее меж покрытых мхом каменистых лестниц и ставшей шершавой от ветров и времени кирпичной кладкой. После очередного визита столичной горластой богемы, представителей того самого политического болотца или просто узнаваемых медийных дармоедов, профессию которых они сами определить не могут, всё вечное словно начинает заливаться гламурным лаком тусовочного мирка. Словно рядом с раритетным тульским самоваром и фарфоровыми чашками Императорского завода поставлена блестящая сверкающая… банка колы.Давно ли фарца меняла древние иконы на презервативы, джинсы и иной ширпотреб? Грань очень тонкая. Никакого ханжества в этом нет. Но, когда после унылых речей Хакамады, на сцену вышел Сергей Шнуров, и над гладью вневременного тысячелетнего Абрау понесся специфический речитатив, дух этого места окончательно превратился в призрака. После на сцену выйдет Боря Титов и, в попытке заработать немного дешёвого авторитета у разгорячённой Шнуром толпой показным панибратством, возвестит новый тусовочный образ Абрау. Этот образ, тщательно полируемый богемой, будет готов зарабатывать на всём, чего не строил и не растил. А величественный дух станет бродить лишь призраком в многокилометровых абраусских погребах, лишь иногда появляясь на берегу озера хмурыми зимними днями, когда тусовка схлынет, как саранча в страхе перед холодами.