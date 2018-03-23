15:45 23 марта
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Захват заложников во Франции. Говорится о теракте ИГИЛ*

Из Франции поступают сообщения о захвате заложников. Речь идёт об инциденте в коммуне Треб, располагающейся в провинции Лангедок — Руссильон. Население этого небольшого городка составляет всего около 5 тысяч человек.

На данный момент французские СМИ со ссылкой на местный департамент полиции сообщают, что неизвестный (или неизвестные), захвативший заложников в Требе, назвал себя «солдатом Исламского государства» (*запрещено в РФ).

При этом поступает противоречивая информация о том, где именно был осуществлён захват. В одном из материалов говорится, что неизвестный мужчина, угрожая оружием, удерживает людей в магазине.


Захват заложников во Франции. Говорится о теракте ИГИЛ*


Местные газеты пишут, что преступников может быть двое. Они захватили автомобиль в городе Каркассон и ранили полицейского. Затем добрались до городка Треб, где и взяли несколько заложников.

По неподтверждённой информации один человек убит. При этом в одних французских СМИ заявлено, что погибший - заложник или полицейских, в других - что это один из террористов.

Полиция в Требе распространила обращение к жителями с просьбой по возможности воздержаться от выхода на улицу.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 32

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  1. Vard Сегодня, 14:26
    Заложники это плохо... Очень плохо... Требования к властям, а страдают обычные люди... Убивать на месте...
    Vard
    1. котовский (Константин) Сегодня, 14:37
      Цитата: Vard
      Требования к властям,

      Не обязательно. Такой бардак.
      Цитата: Vard
      Убивать на месте..

      Много убивать придется,сейчас каждый недовольный беженец при случае
      игилоидом обзываться будет.
      котовский
    2. Грац (Грац) Сегодня, 15:22
      это исключительно их проблемы не наши, мы не должны им сочувствовать, когда у врага проблемы это всегда хорошо
      Грац
  2. новичок (garik) Сегодня, 14:28
    прелюдия к вторжению в Сирию?
    новичок
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:32
      Цитата: новичок
      прелюдия к вторжению в Сирию?

      Вполне может быть... Жду, что сейчас нас еще обвинят.
      svp67
      1. новичок (garik) Сегодня, 14:35
        ну да, мол из за бомбёжек “больниц“ русскими, “повстанцы“ захватили заложников чтоб привлечь внимание гейропы.
        новичок
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:38
          Цитата: новичок
          ну да, мол из за бомбёжек “больниц“ русскими, “повстанцы“ захватили заложников чтоб привлечь внимание гейропы.

          Не исключаю, что обвинения будут более жесткие. Вроде, что преступный режим Асада, с разрешения и под прикрытием России, проводит бесчеловечные химические атаки, а страны демократии, этому попустительствуют... Вот "бедные беженцы" и вынуждены были так на себя внимание обратить.
          svp67
          1. новичок (garik) Сегодня, 14:39
            очень даже “правдоподобно“...
            новичок
          2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 15:11
            Приветствую, Сергей hi

            Я согласен, это запросто может быть провокацией против России и Асада, заявив что из-за бомбежек беженцы вынуждены бежать в Европу, где их холят и лелеют, несмотря на преступления, которые они совершают.

            А потом очередное нападение коалиции на САА.
            Генерал Песчаных Карьеров
            1. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:13
              Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
              Я согласен, это запросто может быть провокацией против России и Асада, заявив что из-за бомбежек беженцы вынуждены бежать в Европу,

              Этим могут просто воспользоваться, если конечно это не было заранее спланировано....
              svp67
              1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 15:15
                Мало пока информации к размышлению, чтоб сделать однозначные выводы...
                Скоро увидим, что и как.
                Генерал Песчаных Карьеров
                1. Severomor (Игорь) Сегодня, 15:28
                  Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
                  Скоро увидим, что и как.

                  Да, а ещё ждём искромётный юмор от Шарли Эбдо
                  Severomor
                  1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 15:33
                    Шарли Эбдо совсем упоротые персонажи, глумятся над вещами, которые для многих священны.
                    Вот тут можно понять бармалеев, какими сволочами бы они не были.
                    Генерал Песчаных Карьеров
      2. АнтиFREEZ (Святослав) Сегодня, 14:37
        Цитата: svp67
        Жду, что сейчас нас еще обвинят.

        Вам не к лицу такое ёрничанье, Вы еще русских хакеров помяните всуе.
        АнтиFREEZ
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:40
          Цитата: АнтиFREEZ
          Вам не к лицу такое ёрничанье,

          Я серьезен, как не когда. Против нас "играют, по крупному" и "ставки, в этой "игре", очень высоки".
          svp67
          1. антивирус Сегодня, 14:44
            сразу после избран Трампа Жириновский и др предлагали размен--нам - бСССР и на других не влияем , уходим(Сирия тож?)
            антивирус
            1. новичок (garik) Сегодня, 14:49
              мверхдержава, без зон влияния за своим периметром обречена на смерть. вспомните нашу участь, когда мы начали сдавать свои зоны влияния.
              новичок
          2. АнтиFREEZ (Святослав) Сегодня, 14:44
            Цитата: svp67
            Против нас "играют, по крупному"

            Я все равно не могу понять, как привяжут долбанных ИГИЛовцев к России. request
            АнтиFREEZ
            1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:47
              Цитата: АнтиFREEZ
              Я все равно не могу понять, как привяжут долбанных ИГИЛовцев к России.

              Ну, еще не факт, что это ИГИЛ. Да и если читать их прессу, там нет, да нет, а проскальзывают обвинения России в ПОДДЕРЖКЕ ИГИЛ... Морально и информационно, Запад УЖЕ готов к такой "атаке"
              svp67
          3. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 14:46
            Цитата: svp67
            Я серьезен, как не когда. Против нас "играют, по крупному" и "ставки, в этой "игре", очень высоки".

            ?)))...я сегодня улетаю в Андорру...отпуск...лыжи....если получится то подниму триколор на вершине.....и с криками Пу-ути-ин урааа...скачусь по самой длинной трассе....интересно как это квалифицируют полицаи местные?
            Тикси-3
            1. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:15
              Цитата: Тикси-3
              интересно как это квалифицируют полицаи местные?

              Не как...подумают, что еще один "рашин крэзи"
              svp67
              1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 15:18
                Цитата: svp67
                Не как...подумают, что еще один "рашин крэзи"

                в свете последних событий в ЕС....сомневаюсь....скажут готовил теракт со сходом лавины в населенном пункте...
                Тикси-3
                1. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:24
                  Цитата: Тикси-3
                  .скажут готовил теракт со сходом лавины в населенном пункте...

                  Ну, что могу сказать в качестве поддержки, только, что тюрьмы у них БЛАГОУСТРОЕННЫЕ.
                  svp67
          4. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 14:47
            Цитата: svp67
            Против нас "играют, по крупному" и "ставки, в этой "игре", очень высоки"

            Бесспорно!
            hi
            В свете прозвучавших из Брюсселя соратников Т.Мэй в вопросе highly likely вины России в отравлении Скрипалая с дочерью, тема давления на Россию только ужесточается.
            Руководству РФ только и остаётся, что приравнять Британию, и страны её поддержавшие, обвинить в "химическом терроризме" со всеми отсюда вытекающими...
            stalkerwalker
  3. PSih2097 (Александр Латыш) Сегодня, 14:31
    ну что ж, то ли еще будет, старушка европа вконец заигралась с толерантностью и терпимостью, вот теперь получают...
    В итоге СМИ из террориста сделают мученика, ему типа не понравилось питание в забегаловке (слишком много свинины)...
    PSih2097
  4. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 14:50
    Заложники это очень плохо. Хочется повоевать - иди воюй с регулярной армией, но детей и женщин трогать не смей. Мужчины, блин, воины Аллаха.....
    Ingvar0401
  5. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 15:04
    Удачи спецподразделениям в освобождении заложников и ликвидации террористов. Как же мерзко таким путём добиваться требований.
    Vadim851
  6. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 15:04
    Аллаху Акбар...
    bogart047
  7. К-50 (Алексей) Сегодня, 15:05
    захвативший заложников в Требе, назвал себя «солдатом Исламского государства»

    Да нее. Это наверное и з свободной сирийской оппозиции.
    Кстати, он уже мёртв, ликвидирован.
    К-50
  8. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:08
    Пфе .... ну можно добавить - Вас предупреждали! -
    rocket757
  9. C0ba1tum (Алексей) Сегодня, 15:24
    Нужно больше беженцев!
    C0ba1tum
  10. olegstaz (Oleg) Сегодня, 15:33
    ... в провинции Руссильон? Обять русский след! Борис, Тереза,- ату Путина, ату его, ату...
    olegstaz
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