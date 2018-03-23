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Захват заложников во Франции. Говорится о теракте ИГИЛ*
Из Франции поступают сообщения о захвате заложников. Речь идёт об инциденте в коммуне Треб, располагающейся в провинции Лангедок — Руссильон. Население этого небольшого городка составляет всего около 5 тысяч человек.
На данный момент французские СМИ со ссылкой на местный департамент полиции сообщают, что неизвестный (или неизвестные), захвативший заложников в Требе, назвал себя «солдатом Исламского государства» (*запрещено в РФ).
При этом поступает противоречивая информация о том, где именно был осуществлён захват. В одном из материалов говорится, что неизвестный мужчина, угрожая оружием, удерживает людей в магазине.
Местные газеты пишут, что преступников может быть двое. Они захватили автомобиль в городе Каркассон и ранили полицейского. Затем добрались до городка Треб, где и взяли несколько заложников.
По неподтверждённой информации один человек убит. При этом в одних французских СМИ заявлено, что погибший - заложник или полицейских, в других - что это один из террористов.
Полиция в Требе распространила обращение к жителями с просьбой по возможности воздержаться от выхода на улицу.
На данный момент французские СМИ со ссылкой на местный департамент полиции сообщают, что неизвестный (или неизвестные), захвативший заложников в Требе, назвал себя «солдатом Исламского государства» (*запрещено в РФ).
При этом поступает противоречивая информация о том, где именно был осуществлён захват. В одном из материалов говорится, что неизвестный мужчина, угрожая оружием, удерживает людей в магазине.
Местные газеты пишут, что преступников может быть двое. Они захватили автомобиль в городе Каркассон и ранили полицейского. Затем добрались до городка Треб, где и взяли несколько заложников.
По неподтверждённой информации один человек убит. При этом в одних французских СМИ заявлено, что погибший - заложник или полицейских, в других - что это один из террористов.
Полиция в Требе распространила обращение к жителями с просьбой по возможности воздержаться от выхода на улицу.
Использованы фотографии: Твиттер
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