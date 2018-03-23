15:45 23 марта
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Правительство Норвегии намерено продлить сроки пребывания в стране морпехов США

До наступления лета норвежские власти примут решение о возможности продления и расширения программы пребывания американских морпехов на территории страны, передает ТАСС.

Правительство Норвегии намерено продлить сроки пребывания в стране морпехов США


Пентагон «хотел бы продлить период (пребывания морских пехотинцев), и хотел бы узнать, согласимся ли мы на увеличение (их численности на территории Норвегии)», сказал газете Defense News министр обороны королевства Франк Бакке-Енсен.


Мы рассмотрим эти вопросы и дадим ответ до лета,
добавил он.

Издание напоминает, что «батальон морской пехоты – около 300 человек – был дислоцирован на ротационной шестимесячной основе в январе прошлого года в гарнизоне Вэрнес близ Тронхейма». Об этом сообщалось как о пилотной программе, рассчитанной на год, «в рамках военного сотрудничества между Норвегией и США».

Командующий Корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллер считает, что корпусу необходимо улучшить свою подготовку к действиям в зимних условиях,
цитирует газета своего собеседника.

Во вторник глава Пентагона Джеймс Мэттис принимал у себя норвежского коллегу. На встрече Бакке-Енсен среди прочего заявил, что Осло обеспокоен «участившимися случаями проявления Россией агрессивного поведения в регионе».

Использованы фотографии: Минобороны Норвегии
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Комментарии 15

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  1. Vard Сегодня, 14:28
    Ну и кто они... Норвеги... после этого? Спасёт их батальон... наоборот будет повод потоптаться...
    Vard
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 14:36
      Американцы решили еще остаться. Норвежцы то тут причем, кто их спрашивает wink
      Chertt
      1. Татьяна Сегодня, 14:54
        Цитата: Chertt
        Американцы решили еще остаться. Норвежцы то тут причем, кто их спрашивает wink

        В Пентагоне давно заявили, что США при нападении на Россию с территории стран НАТО никакое правительство никаких стран НАТО о никаком разрешении с их стороны даже и спрашивать не будут!
        США начнут по своей инициативе ТМВ с Россией – и страны НАТО по факту включатся в неё поневоле. Такова тактика Вашингтона для достижения стратегических целей США.
        Татьяна
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 15:07
          Цитата: Татьяна
          Такова тактика Вашингтона для достижения стратегических целей США

          Мир меняется. Американцам начать бы, вести себя по разумнее, а они продолжают наглеть, чем приближают свой крах. Если бы они не принесли столько бед, по всему миру, их можно было бы даже пожалеть
          Chertt
          1. Татьяна Сегодня, 15:12
            Chertt
            Мир меняется.
            Не очень-то мир меняется. Исторические закономерности одни и те же.

            Вступить в НАТО - это означает сдать свою страну США и сделать её заложником политики Вашингтона в лице Пентагона!
            Для ду*раков и национальных предателей законы не писаны. Ими движет только собственная алчность в меркантильной надежде, что авось пронесёт их от персональной ответстенности!
            Татьяна
            1. Chertt (Алексей) Сегодня, 15:22
              Цитата: Татьяна
              Вступить в НАТО - это означает сдать свою страну США и сделать её заложником политики Вашингтона

              Когда в 1949 Норвегия вступила в НАТО, это был оправданный шаг.
              Цитата: Татьяна
              Для ду*раков и национальных предателей законы не писаны. Ими движет только собственная алчность.

              А это уже реалии нашего времени, и здесь я с вами полностью согласен
              Chertt
              1. Татьяна Сегодня, 15:31
                Chertt
                Когда в 1949 Норвегия вступила в НАТО, это был ОПРАВДАННЫЙ шаг.
                Чем ОПРАВДААНЫЙ шаг?!
                ВМВ в 1949 году уже не было! Не было и Варшавского договора!

                Татьяна
                1. Chertt (Алексей) Сегодня, 15:38
                  Цитата: Татьяна
                  Чем ОПРАВДААНЫЙ шаг?!

                  Не делайте мне эмоции wink Было понятно, что мир входит в фазу военного противостояния СССР -США, и горячее оно будет или холодное, никто знать не мог. Все делали свой выбор. И кто угадает, а кто нет -подиж знай. Это сейчас, спустя пол века мы такие рассудительные
                  Chertt
      2. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 15:27
        Цитата: Chertt
        Норвежцы то тут причем, кто их спрашивает

        Хе-хе...... wassat
        У норвегов НЕКОМУ служить как в армии (малюсенькой), так и на флоте, который поболее...
        Там работать некому - суровый северный народ страдает от суровой демографической проблемы. Число браков между коренными норвежскими парами мизерно. Основную долю в вопросе увеличения популяции играют иностранцы. Причём неважно, откуда они приехали. Как следствие - южная часть страны, включая 3 главных города Норвегии - Осло, Берген и Тронхейм, заполонены подростками - потомками приехавших из Пакистана, Судана, Ирака, Афганистана.
        wassat
        stalkerwalker
  2. volodya (владимир) Сегодня, 14:29
    Могли бы и непродлевать, все равно не уйдут!
    volodya
    1. Rusland (Виталий) Сегодня, 14:36
      Главное лизнуть в общественно значимое место!
      Rusland
  3. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 14:34
    Да пусть поколабродят по норвежским барам, норвежек потискают, изнасилуют какую-нибудь как в Японии и Латвии....Удачи норвегам, целуйте дальше амеров в ж.......
    Ingvar0401
    1. Korax71 (Александр) Сегодня, 15:17
      Это применимо к любому контингент войск размещенных за пределами своей страны hi национальность тут роли не играет.
      Korax71
  4. Yrec (Юрий) Сегодня, 14:39
    Опираясь на один батальон, можно быстро развернуть более серьёзные силы и средства. И тупых норков при этом можно не спрашивать, сойдут за статистов. Норки свой суверенитет, как коврик Штатам подстелили, чтоб ботинки не замарали.
    Yrec
  5. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:07
    В принципе ядрёной всё равно, что и кто там в намеченной точке!
    Пока оно, ядрёное есть и готово к бою, все эти туды-сюды .... тренировочка!
    rocket757
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