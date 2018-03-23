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Правительство Норвегии намерено продлить сроки пребывания в стране морпехов США
До наступления лета норвежские власти примут решение о возможности продления и расширения программы пребывания американских морпехов на территории страны, передает ТАСС.
Пентагон «хотел бы продлить период (пребывания морских пехотинцев), и хотел бы узнать, согласимся ли мы на увеличение (их численности на территории Норвегии)», сказал газете Defense News министр обороны королевства Франк Бакке-Енсен.
Издание напоминает, что «батальон морской пехоты – около 300 человек – был дислоцирован на ротационной шестимесячной основе в январе прошлого года в гарнизоне Вэрнес близ Тронхейма». Об этом сообщалось как о пилотной программе, рассчитанной на год, «в рамках военного сотрудничества между Норвегией и США».
Во вторник глава Пентагона Джеймс Мэттис принимал у себя норвежского коллегу. На встрече Бакке-Енсен среди прочего заявил, что Осло обеспокоен «участившимися случаями проявления Россией агрессивного поведения в регионе».
Пентагон «хотел бы продлить период (пребывания морских пехотинцев), и хотел бы узнать, согласимся ли мы на увеличение (их численности на территории Норвегии)», сказал газете Defense News министр обороны королевства Франк Бакке-Енсен.
Мы рассмотрим эти вопросы и дадим ответ до лета,добавил он.
Издание напоминает, что «батальон морской пехоты – около 300 человек – был дислоцирован на ротационной шестимесячной основе в январе прошлого года в гарнизоне Вэрнес близ Тронхейма». Об этом сообщалось как о пилотной программе, рассчитанной на год, «в рамках военного сотрудничества между Норвегией и США».
Командующий Корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллер считает, что корпусу необходимо улучшить свою подготовку к действиям в зимних условиях,цитирует газета своего собеседника.
Во вторник глава Пентагона Джеймс Мэттис принимал у себя норвежского коллегу. На встрече Бакке-Енсен среди прочего заявил, что Осло обеспокоен «участившимися случаями проявления Россией агрессивного поведения в регионе».
Использованы фотографии: Минобороны Норвегии
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