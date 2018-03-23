Турция намерена приобрести американские ЗРК Patriot

Несмотря на имеющиеся ошибки, которые США совершают в Сирии, они все еще являются нашими союзниками. [Переговоры по ЗРС Patriot] не являются альтернативой С-400

Турецкая газета Akşam со ссылкой на заявление представителя министерства иностранных дел Турции Хами Аксоя сообщает, что Турция намерена провести переговоры с США о покупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.По данным газеты, на следующей неделе Аксой может совершить визит в США и провести переговоры о покупке американских зенитных комплексов.Ранее группа американских сенаторов из демпартии обратилась в госдепартамент США с требованием пояснить, не следует ли ввести санкции против Турции за планируемое приобретение российских ЗРК С-400.Закон США "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) предусматривает вторичные санкции против стран, которые будут заключать "значительные" сделки с российским военно-промышленным комплексом. Госдепартамент США заявляет, что ведет со всеми зарубежными покупателями российского оружия переговоры о том, чтобы те отказались от закупок под страхом американских санкций.Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, комментируя заявление МИД республики о том, что "Турция продолжает вести переговоры с США о закупке систем ПВО заявил, что переговоры Анкары и Вашингтона по зенитным ракетным системам (ЗРС) Patriot не являются альтернативой приобретенным у России ЗРС С-400.- сказал он.