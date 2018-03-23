15:43 23 марта
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Турция намерена приобрести американские ЗРК Patriot

Турецкая газета Akşam со ссылкой на заявление представителя министерства иностранных дел Турции Хами Аксоя сообщает, что Турция намерена провести переговоры с США о покупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

По данным газеты, на следующей неделе Аксой может совершить визит в США и провести переговоры о покупке американских зенитных комплексов.

Турция намерена приобрести американские ЗРК Patriot



Ранее группа американских сенаторов из демпартии обратилась в госдепартамент США с требованием пояснить, не следует ли ввести санкции против Турции за планируемое приобретение российских ЗРК С-400.

Закон США "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) предусматривает вторичные санкции против стран, которые будут заключать "значительные" сделки с российским военно-промышленным комплексом. Госдепартамент США заявляет, что ведет со всеми зарубежными покупателями российского оружия переговоры о том, чтобы те отказались от закупок под страхом американских санкций.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, комментируя заявление МИД республики о том, что "Турция продолжает вести переговоры с США о закупке систем ПВО заявил, что переговоры Анкары и Вашингтона по зенитным ракетным системам (ЗРС) Patriot не являются альтернативой приобретенным у России ЗРС С-400.

Несмотря на имеющиеся ошибки, которые США совершают в Сирии, они все еще являются нашими союзниками. [Переговоры по ЗРС Patriot] не являются альтернативой С-400
- сказал он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 28

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  1. Anarchist (Александр) Сегодня, 14:28
    Турция намерена приобрести американские ЗРК Patriot
    Барина задобривают... Или С-400 от янки, а "пэтриот" от нас? - тоже вариант... Или "лажу" гонят пока сделка не состоялась, пока наши системы на турецкую землю не прибыли...
    Anarchist
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 14:33
      Ох Эрдоганчик. Думает он один такой восточно-коварный. Пусть Русские пословицы про хитрую и винт учит wink
      Chertt
      1. котовский (Константин) Сегодня, 14:52
        Цитата: Chertt
        Ох Эрдоганчик. Думает он один такой восточно-коварный. Пусть Русские пословицы про хитрую и винт учит

        Да просто про санкции заткнутся.
        Наверно лишними не будут,Турция не маленькая.
        котовский
    2. Rusland (Виталий) Сегодня, 14:34
      И овцы целы и волки сыты. Напускают туман.
      Rusland
    3. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 14:35
      Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти заявил, что США надеются на то, что Турция откажется от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, и предупреждают Анкару о последствиях такого шага. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Турция готова к ответным шагам в случае американских санкций.

      Там, похоже, каждый Сам себе режиссер.....
      "Очень "вбросом" попахивает......
      Соломон Кейн
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 15:38
        Как бы эти системы из противоборствующих стран, друг друга не стали мочить , в случае конфликта..Рискуешь Эрдоган! bully
        МИХАН
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:30
    В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400, передает РИА Новости
    С "Турецким потоком" турки нас уже "побрили", может стоит их и с "кредитом" на С-400 и особенно на АЭС "побрить"?
    svp67
  3. Yrec (Юрий) Сегодня, 14:31
    С-400 против натовской техники, пэтриот против нашей. Всё логично. Эрдоган не знает куда кривая вывезет, везде соломки накидать решил.
    Yrec
  4. Borik (Борис) Сегодня, 14:32
    Цитата: Anarchist
    Турция намерена приобрести американские ЗРК Patriot - СМИ


    Я думаю что турки хотят обезопасится и от нас покупая "Patriot" а покупая с-400 от матрасников.
    Borik
    1. ПалБор (Павел) Сегодня, 14:40
      Однозначно.А ещё не удивлюсь,если барыга Трамп и восточный человек Эрдоган "Патриоты" на Манбидж меняют.Так,походя.
      ПалБор
  5. rruvim (Роман) Сегодня, 14:36
    Первое: у С-400 нет дальнобойной ракеты;
    Второе: "Алмаз-Антей" продавал Турции "пустышку";
    Третье: только "Патриот", и конечно в модификации SAM-3.
    Очень мудрое решение...
    rruvim
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 14:43
      Цитата: rruvim
      Третье: только "Патриот"

      wassat пАтриот???...забыли перепечатать без ошибок....пЭтриот....
      Цитата: rruvim
      Первое: у С-400 нет дальнобойной ракеты;

      не было до июня 17 года.....теперь можете плакать....
      Тикси-3
      1. rruvim (Роман) Сегодня, 15:06
        Ну! Просветите... Запуск удачный, или неудачный?
        rruvim
        1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 15:17
          Цитата: rruvim
          Запуск удачный, или неудачный?

          с какой целью интересуетесь?...все прошло в штатном режиме...устроит?
          Тикси-3
          1. rruvim (Роман) Сегодня, 15:31
            Значит мы на Ашулуке по разные стороны были...
            rruvim
    2. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 14:51
      у С-400 нет дальнобойной ракеты

      Конечно!!!!1 wassat 100 км Пэтриотовских против 240 км С-400 (в экспорте)
      Алмаз изготавливает, но не продает, этим занимается Рособоронэкспорт.
      И если , они хоть раз бы продали пустышку, ни одна собака в мире не стала бы связываться с Россией.
      А на текущей момент, кроме турок более 10 армий мира в очереди на С-400.
      Соломон Кейн
      1. rruvim (Роман) Сегодня, 15:07
        Без комментов... Особенно насчёт очереди.
        rruvim
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:37
    "Дымзавесу пустили" турки. Замазывают глаза...
    Горный стрелок
  7. Spambox (Антон Буреев) Сегодня, 14:44
    Как они задолбали эти торгаши базарные. То куплю, то нет. Газ хотим, помидоры продавать хотим, туристов из России хотим, кусок Сирии ой как хотим, а за это ни хрена платить и делать не хотим am Может пора на место поставить "партнера", и предложить определиться со стулом на котором он хочет сидеть?
    Spambox
    1. антивирус Сегодня, 14:46
      Может пора на место поставить "партнера", и предложить определиться со стулом на котором он хочет сидеть?

      он в турбане и на ковре сидит--везде удобно и в любую сторону повернуться кланяться можно
      антивирус
  8. антивирус Сегодня, 14:45
    еще и у индусов надо купить . если есть что
    от Китая оказались
    антивирус
  9. Волька Сегодня, 14:50
    турки, а как насчет неустоечки России оплатить за отказ от сделки, еще не пробовали...
    Волька
  10. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:04
    Очередное бла-бла-бла, даж обсуждать нечего. Турки торгуются, всё нормал.
    rocket757
  11. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 15:12
    Это чё? "Пэтриоты" за счёт "льготного расейского " кредита ?
    Nikolaevich I
  12. 16112014nk (Николай) Сегодня, 15:15
    "И нашим, и вашим за копейку спляшем".
    16112014nk
  13. Korax71 (Александр) Сегодня, 15:29
    Ласковое теля двух мамок сосет lol good
    Korax71
  14. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 15:30
    Что-то идиотизмом слегка попахивает. И Пэтриоты и С-400?Зачем? Если новость правдивая,то Эрдоган не исключает возможность конфликта с нами.
    НЕКСУС
  15. TUFAN (Elnur) Сегодня, 15:37
    Система нуждается в специальном спутнике, который находится на орбите. Этот спутник должен заранее сообщить на локационную станцию PATRIOT-а координаты ракеты и траекторию её полета. Это занимает целых 90 секунд, почти в 10 раз дольше, чем у С-400. Эта шарманка им не нужна, если только не за пол цены. И видимо тему эту турки тянут ради F-35.
    TUFAN
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