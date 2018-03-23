15:42 23 марта
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Обращение Владимира Путина к гражданам России

После публикации ЦИК итогов президентских выборов в России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам.

Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

Сегодня Центральная избирательная комиссия объявила окончательные результаты выборов Президента России. В них приняли участие более 67 процентов избирателей – свыше 73 миллионов граждан. За действующего главу государства проголосовали свыше 56 миллионов граждан – более 76 процентов избирателей. Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны.18 марта, сразу после объявления первых результатов, я выступил на митинге на Манежной площади и в своём избирательном штабе. Поблагодарил своих сторонников, всех, кто участвовал в выборах, – в эту ночь это было своевременно и необходимо. Однако, учитывая масштабную, беспрецедентную поддержку, которую вы мне оказали, считаю, что только слов благодарности, сказанных в центре Москвы, недостаточно. Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России. Считаю, что такая мощная гражданская активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны. Особенно в нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся.



Обращение Владимира Путина к гражданам России


В ходе обращения Владимир Путин коснулся и проблем в стране:
Хорошо знаю и о наших проблемах. Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах. Вижу в вашем высоком доверии прежде всего надежды на изменения к лучшему. Рассчитываю, что такая оценка связана и с той работой, которая уже сделана, с теми позитивными результатами, которых мы уже достигли вместе в предыдущие годы. Но этого, конечно, недостаточно. Нам необходим настоящий прорыв. И в вашем активном участии в выборах, в вашей поддержке вижу готовность к такой работе, к таким переменам.


Президент России отметил личную ответственность перед гражданами страны:

Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной. Всё, о чём говорил в ходе избирательной кампании, должно быть сделано. Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее, – мы будем к этому стремиться. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать всё это немедленно, прямо сейчас, всё изменить в одночасье. Это было бы лишь красивым, показным жестом, рассчитанным на краткосрочный, сиюминутный эффект. А нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый, позитивный результат – и сегодня, и в перспективе.


О реализации послания:
Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффективность нашей экономики, повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности, развивать инфраструктуру и социальную сферу – образование, здравоохранение, решать экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать наши города и посёлки. И всё это – на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить. Об этих задачах я говорил в Послании. По сути, это чёткий, конкретный, подробный план наших общих действий. Уверен, что он реалистичный, правильный и обоснованный.

При этом хочу подчеркнуть: все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей, дать ответ на исторические вызовы, с которыми мы сталкиваемся. И главное – любое из этих решений в конечном итоге будет приниматься исключительно в интересах нашей страны, наших граждан, ради наших детей и будущих поколений.

О необходимости открытых действий со стороны власти:
Мы будем действовать открыто, обсуждать с людьми все наши ключевые решения, объяснять, почему поступаем именно так, а не иначе, каких целей хотим достичь. Подчеркну: наша повестка развития носит консолидирующий характер, общенациональный характер, и должна объединить всех.


О политической конкуренции:
Хотел бы обратиться ко всем общественным, политическим силам страны. Понимаю, что логика политической конкуренции заключается в том, что действующую власть критикуют: и слева, и справа – всегда. Да, критика, споры, дискуссии необходимы, важны, но в них не должно быть места безответственному популизму. Главным ориентиром для всех, тем более сегодня, должны служить национальные интересы и благополучие людей. Это основа для нашей консолидации и совместной работы. Обращаюсь к тем гражданам России, которые голосовали за других кандидатов. С уважением отношусь к вашей позиции, вашему выбору. Политические предпочтения не должны разделять нас. Мы все патриоты своей страны, и у нас одна, общая забота – судьба России, её процветание.
Наше единство, ответственность, общее понимание целей, устремления миллионов людей мы должны воплотить в развитие России, в мощное движение вперёд.

В итоге Владимир Путин ещё раз поблагодарил россиян за поддержку:
Ещё раз спасибо вам за поддержку и доверие. Уверен, вместе мы обязательно добьёмся успеха.

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru/events/president/news/57121
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Комментарии 50

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  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 14:38
    Остаётся только верить! Поживем - увидим!
    Охотовед 2
    1. Rusland (Виталий) Сегодня, 14:40
      Ждём изменения, но старое правительство вон!
      Rusland
      1. К.А.С (Костя) Сегодня, 14:49
        А чем оно вам не нравится?
        Судя по результатам голосования многих в РФ оно устраивает!
        К.А.С
        1. KAV (Александр) Сегодня, 15:28
          Цитата: К.А.С
          А чем оно вам не нравится?
          Судя по результатам голосования многих в РФ оно устраивает!

          Не надо передергивать! Голосовали не за правительство, а за Президента! И да, это не одно и то же!
          KAV
      2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 14:51
        Rusland (Rusland)
        Ждём изменения, но старое правительство вон!
        А что старое правительство само себя туда назначало? belay
        Наблюдатель2014
      3. Borik (Борис) Сегодня, 14:52
        Всех разом гнать нельзя кое-кто должен остаться.
        Borik
        1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 15:11
          Цитата: Borik
          Всех разом гнать нельзя кое-кто должен остаться.

          ВВП следует прислушаться к совету Бацьки, и ,,, перетрахать все прежнее правительство! laughing
          А если без шуток, то нужно социальный блок подтянуть, установить прогрессивную шкалу налогообложения, молодых-амбициозных ставить у руля, но под контролем таких как Лавров-Шойгу...Тогда сдвинем телегу с места...И не жалеть взяточников-коррупционеров, хоть и "питерскими" они вдруг окажись! yes
          Удав КАА
      4. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:00
        Остаётся только верить? Правда что ли? А мож вспомнить опыт предков, я про забугорный даж говорить не хочу, хотя стоило бы и туда посмотреть!
        Объединяться, и учиться опять бороться за свои права. Никто за нас нашу страну, нашу жизнь лучше не сделает!
        Рабочий, служивый люд объединяйтесь ... будем делать свою страну лучше!
        rocket757
        1. KAV (Александр) Сегодня, 15:31
          Цитата: rocket757
          Объединяться, и учиться опять бороться за свои права.

          Мне всегда было интересно... Почему все орут о своих правах, но при этом, почему-то, молчат как партизаны, про свои обязанности.
          KAV
      5. красноярск Сегодня, 15:38
        Цитата: Rusland
        Ждём изменения, но старое правительство вон!

        Легко сказать - вон на хрен! А найти замену? Я ни на минуту не сомневаюсь, что в России всегда есть много достойных людей способных управлять отраслью. Вопрос только - как их найти? Они же не стоят в приемной у Темнейшего с клеймом на лбу - лучший министр, допустим, энергетики. Вот и стоит проблемма - уберешь старого, а через пол года окажется, что он был таки лучше нового. У нас всегда была узким местом основное - подбор и расстановка кадров. И, не смотря на это, все таки Темнейший слишком либеральничает с министрами. Ведь от их ошибок или даже недоработок страдает вся страна.
        красноярск
    2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 15:21
      Цитата: Охотовед 2
      Остаётся только верить! Поживем - увидим!

      Верить надо в Бога! А президенту можно доверять и помощь оказывать по мере сил на своём участке "фронта", чтобы страну укреплять. За нас никто нашу работу не сделает.
      Alex-a832
  2. rruvim (Роман) Сегодня, 14:39
    Послушал. "посмеялся" И в конце концов ничего не понял... Даже уловил его мысль: "Простите меня..."
    rruvim
    1. Rusland (Виталий) Сегодня, 14:43
      От стада своих единомышленников, дружище, отбились, вот и непонятки Вас посетили hi
      Rusland
      1. rruvim (Роман) Сегодня, 15:25
        Конечно отбился. Если мои единомышленники говорят:
        "Путин - патриот?" -отвечаю: "Вроде да...";
        "Родину любит?" - отвечаю "Да!";
        "Олигархов мочит?" - отвечаю "но вроде...", а сам забиваюсь в уголок.
        "Тебе значок фашистской партии Италии на куртке разрешает носить?" - отвечаю "Да!да!да!"
        "Тогда почему ты не любишь Бригадира?" - "Встаю, поправляю причёску, говорю: хочу Фюррером Рогозина!"
        rruvim
    2. ПалБор (Павел) Сегодня, 14:47
      Что тут непонятного.Мы добьёмся успеха.Всё будет хорошо,но вы держитесь.
      ПалБор
  3. котовский (Константин) Сегодня, 14:43
    Ну че,Грудининцы,консолидироваться будем? feel
    котовский
    1. Rusland (Виталий) Сегодня, 14:53
      Здравствуй, Константин, с повышением! hi Грудинин был для них прикрытием, сейчас их сущность проявится. Понаблюдаем за их кульбитами smile
      Rusland
      1. котовский (Константин) Сегодня, 15:05
        Цитата: Rusland
        Понаблюдаем за их кульбитами

        Главное,чтоб не против России..
        Кому то больше с усами нравиться,чтож теперь.. request lol
        котовский
      2. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 15:10
        Цитата: Rusland
        Грудинин был для них прикрытием, сейчас их сущность проявится.

        Поясните свою мысль , а то не понятно прикрытием кого или чего был Грудинин и что должно проявиться.
        Анти-Корр.
    2. Удав КАА (Александр) Сегодня, 15:12
      Цитата: котовский
      Ну че,Грудининцы,консолидироваться будем?

      А... НАЛИВАЙ!!! drinks
      Удав КАА
    3. prapor75m (андрей) Сегодня, 15:39
      Сурайкинца , если что , в долю возьмете wink
      prapor75m
  4. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 14:43
    Так в бой Володя! Бабло начинай вкладывать в страну все партнеров у тебя больше на Западе не осталось...
    Denis Obukhov
    1. антивирус Сегодня, 14:50
      именно там и остались . но пока не у дел они.
      антивирус
    2. Крюков (Илья Крюков) Сегодня, 15:27
      Цитата: Denis Obukhov
      Володя! Бабло начинай вкладывать в страну

      Оборона, космос, энергетика (в т.ч. АЭС), дороги (мосты), освоение Сибири и Арктики, внутренняя безопасность и т.д. - это и есть вложение бабла.
      Крюков
    3. KAV (Александр) Сегодня, 15:35
      Цитата: Denis Obukhov
      Так в бой Володя!

      А вы? Так, со стороны понаблюдаете за боем? А там - кто победит, тот и друг?
      KAV
  5. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 14:49
    По понятным причинам не мог голосовать - белорус.
    Но, была бы возможность - проголосовал бы дважды за Путина.
    ВВ это лучшее что случилось с Россией за 20 лет. (Лично моё мнение).
    У меня такое подозрение, что если бы не Путин, Россию сейчас бы рвали хором все сявки во главе с полосатым гегемоном.
    КОТ БАЮН
  6. spirit (spirit) Сегодня, 14:50
    Мощный технологический рывок на ровном месте не происходит,видимо когда были высокие цены на нефть было не до рывка)))а теперь бац и вперёд!!!что бы выйти на передовые позиции нужны десятилетия и млр инвестиций , и то в результате чего мы окажемся на том месте где другие индустриальные страны находятся сейчас.и нужно будет ещё потолкаться на рынке с гигантами.вообщем лапша...
    spirit
    1. Димаган Сегодня, 15:03
      Всё можно! Сталинский СССР живой пример. Только не повторяйте здесь либеральной чуши о заводах и городах возведённых на костях благородных зэков, и сто мильён рабов НКВД.
      Димаган
    2. Крюков (Илья Крюков) Сегодня, 15:15
      Цитата: spirit
      Мощный технологический рывок на ровном месте не происходит

      Всему своё время, от нас всё зависит.
      Крюков
  7. helmi8 (Сергей) Сегодня, 14:56
    Пока деньги будем вкладывать не в развитие экономики, а в американские бумаги - никаких прорывов просто быть не может...
    helmi8
    1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 15:07
      Доходность американских бумаг чуть ниже 3% годовых. Они показали больший рост, чем наша экономика за 2 года, и оказались выгодными.
      сорок восьмой
      1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 15:09
        Цитата: сорок восьмой
        Доходность американских бумаг чуть ниже 3% годовых. Они показали больший рост, чем наша экономика за 2 года, и оказались выгодными.

        Разницу понимаете между доходностью ценных бумаг и развитием производства? Пока не будем развивать у себя промышленность - о каком росте экономики можно говорить?
        helmi8
        1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 15:10
          Конечно. И именно поэтому Россия и держит часть средств в ценных бумагах. Из-за этой самой разницы.
          сорок восьмой
          1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 15:18
            Цитата: сорок восьмой
            Из-за этой самой разницы.

            На этой разнице только ЦБ в выигрыше, а экономика нет. Свои деньги уводим за границу, а сами берем у них кредит под 3-4% и своему населению даем под 15-40%. Это политика ЦБ. Для них главный показатель успешной работы - наличие денежной массы. Экономика их не интересует. Любой предприниматель (начиная от "челнока") знает, что для того, чтоб заработать - деньги должны быть в обороте, а не лежать в кубышке даже под проценты.
            helmi8
            1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 15:31
              О ликвидности что-то слышали? Так вот амеровские казначейки ликвидны, а любой завод, даже если он воду в вино превращает, - нет.
              Вы можете продать квартиру, машину, дачу, рубашку и трусы, построить себе суперский свечной заводик и за 5 лет утроить свое благосостояние. Но на что Вы жить будете эти 5 лет?
              сорок восьмой
  8. Крюков (Илья Крюков) Сегодня, 15:11
    За Путина и с Путиным в бой.
    Крюков
  9. axxmanm (Николай) Сегодня, 15:14
    обещаю обещать обещанные обещания
    axxmanm
    1. KAV (Александр) Сегодня, 15:38
      Цитата: axxmanm
      обещаю обещать обещанные обещания

      Вы меня простите, пожалуйста, но вы думаете, здесь кому-то интересны ваши обещания?
      KAV
  10. Удав КАА (Александр) Сегодня, 15:15
    Цитата: Rusland
    сейчас их сущность проявится. Понаблюдаем за их кульбитами

    Да они не коммунисты вовсе.. По своим делам это -- соцдеты! И политика у них такая же.. О чем речь-то?
    Удав КАА
  11. vlad.svargin (Владимир) Сегодня, 15:15
    Время покажет чего Ты стоишь, в 2012 г тоже много чего обещал! Но подобрал состав правительства (скорей всего из очень "хороших" знакомых) таким, где почти каждый все эти 6 лет "правил лежа на боку" (за исключением двух министров) и причём каждый даже не задумывался на тем, а что именно хотел от них президент- зато свои интересы не забывались...
    vlad.svargin
  12. Варяг71 Сегодня, 15:23
    Сегодня прочитал, что с нового года на 28% увеличился ввоз пальмового масла...кушайте, дорогие ура патриоты! Только побольше лапши на уши накидайте, так вкуснее будет.
    Варяг71
    1. KAV (Александр) Сегодня, 15:40
      Цитата: Варяг71
      Сегодня прочитал, что с нового года на 28% увеличился ввоз пальмового масла...кушайте, дорогие ура патриоты!

      А вы пробовали не есть его? Или кто-то силком в вас его запихивает?
      KAV
  13. МИХАН (Виталий) Сегодня, 15:24
    Смотрел недавно док фильм "Путин" на "России"..Нормальный он МУЖИК все же, именно НАШ!
    Двоечником даже был и хулиганом хе хе... Ну давай Владимир действуй 60 млн . за тебя всех порвут! Не подведи наши надежды и ожидания.. Рывок нужен, новый !
    МИХАН
    1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 15:41
      Цитата: МИХАН
      фильм "Путин" на "России".

      Мдяяя 4 -серии=24 года fellow
      Цитата: МИХАН
      Ну давай Владимир действуй 60 млн . за тебя всех порвут! Не подведи наши надежды и ожидания.. Рывок нужен, новый !

      Виталя , ты 5 лет то же самое писал, а Владимир говорил....
      Анти-Корр.
  14. БАРХАН (СЕРГЕЙ) Сегодня, 15:27
    Цитата: Удав КАА
    Да они не коммунисты вовсе.. По своим делам это -- соцдеты! И политика у них такая же.. О чем речь-то?

    Я-сталинист.Но голосовал за Путина.И мои родные да знакомые голосовали за Путина.А эти клоуны ,что рядятся под коммунистов просто смешны и отвратительны.Они не коммунисты,они просто используют память о прошлом.Вся компания этих .... просто позорище и откровенный слив.Это подставные лица.
    Так ,как Путин мой кандидат,теперь я имею всё моральное право критиковать его дела и решения.Любое топтание на месте не допустимо,только большие проекты.
    На данный момент нравится это кому то или нет...Путин на пике власти и влияния.Вот теперь и вся ответственность ложится непосредственно на его плечи.
    БАРХАН
  15. Опер (Игорь) Сегодня, 15:29
    Очень правильные слова сказаны и про консолидацию и объединение патриотов вне зависимости от политических пристрастий! Важно и про безответственный популизм! Хорошо, что президент и это видит!
    Опер
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 15:36
      Вы смеётесь? А посадить Удальцова? Теперь он его союзник. Да? Слова Бригадира - только СЛОВА! И всё !!!
      rruvim
  16. tchoni (Евгений) Сегодня, 15:34
    Это все потому, что кандидата "против всех" не было в списках laughing
    tchoni
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 15:40
      "Кандидат против всех" - это просто люди, особенно, молодёжь не вышла на Выборы. Уверяю Вас, что в крупных городах явка была не больше 51-52%.
      rruvim
  17. 16112014nk (Николай) Сегодня, 15:36
    СССР с 1921 г. до 1941 г. превратился из аграрной страны в промышленную - из руин в одну из передовых. Что сделал для народа "тандем" за 18 лет, кроме повышения цен на всё и вся?
    16112014nk
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