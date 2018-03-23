15:42 23 марта
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Штурмовая авиация ВВО уничтожила колонну условного противника

В Приморском крае прошло летно-тактическое учение с экипажами штурмовой авиации, в ходе которого были нанесены удары по наземным целям «противника», сообщает пресс-служба Восточного округа.

Штурмовая авиация ВВО уничтожила колонну условного противника


В ходе выполнения летно-тактических заданий летчики штурмовиков Су-25СМ по полученным координатам обнаружили наземные цели, имитирующие колонну легкобронированной техники и живую силу условного противника. Экипажи выполнили заходы на цели на различных высотах с учетом ландшафта местности с отработкой бомбометания как с горизонтального полета, так и с применением сложных видов маневра,
говорится в релизе.


Кроме того, «экипажи провели пуски управляемых авиационных ракет класса "воздух-поверхность" и выполнили практические стрельбы из пушечного вооружения самолетов, успешно поразив мишени», рассказали в пресс-службе.

Пилоты С-25СМ отрабатывали навыки поражения наземных целей как одиночно, так и в составе звеньев.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 2

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  1. SlavaS (Вячеслав) Сегодня, 14:57
    Прошу прощенья, что не по теме, но, Надя опять голодает! сижу реву.. ангелочик...
    SlavaS
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:29
      Цитата: SlavaS
      Надя опять голодает! сижу реву.. ангелочик...

      Не волнуйтесь - у неё горб как у верблюда, только не на спине. lol
      Серый брат
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