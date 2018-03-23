Штурмовая авиация ВВО уничтожила колонну условного противника

В ходе выполнения летно-тактических заданий летчики штурмовиков Су-25СМ по полученным координатам обнаружили наземные цели, имитирующие колонну легкобронированной техники и живую силу условного противника. Экипажи выполнили заходы на цели на различных высотах с учетом ландшафта местности с отработкой бомбометания как с горизонтального полета, так и с применением сложных видов маневра,

В Приморском крае прошло летно-тактическое учение с экипажами штурмовой авиации, в ходе которого были нанесены удары по наземным целям «противника», сообщает пресс-служба Восточного округа.говорится в релизе.Кроме того, «экипажи провели пуски управляемых авиационных ракет класса "воздух-поверхность" и выполнили практические стрельбы из пушечного вооружения самолетов, успешно поразив мишени», рассказали в пресс-службе.Пилоты С-25СМ отрабатывали навыки поражения наземных целей как одиночно, так и в составе звеньев.