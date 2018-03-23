Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Штурмовая авиация ВВО уничтожила колонну условного противника
В Приморском крае прошло летно-тактическое учение с экипажами штурмовой авиации, в ходе которого были нанесены удары по наземным целям «противника», сообщает пресс-служба Восточного округа.
Кроме того, «экипажи провели пуски управляемых авиационных ракет класса "воздух-поверхность" и выполнили практические стрельбы из пушечного вооружения самолетов, успешно поразив мишени», рассказали в пресс-службе.
Пилоты С-25СМ отрабатывали навыки поражения наземных целей как одиночно, так и в составе звеньев.
В ходе выполнения летно-тактических заданий летчики штурмовиков Су-25СМ по полученным координатам обнаружили наземные цели, имитирующие колонну легкобронированной техники и живую силу условного противника. Экипажи выполнили заходы на цели на различных высотах с учетом ландшафта местности с отработкой бомбометания как с горизонтального полета, так и с применением сложных видов маневра,говорится в релизе.
Кроме того, «экипажи провели пуски управляемых авиационных ракет класса "воздух-поверхность" и выполнили практические стрельбы из пушечного вооружения самолетов, успешно поразив мишени», рассказали в пресс-службе.
Пилоты С-25СМ отрабатывали навыки поражения наземных целей как одиночно, так и в составе звеньев.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти