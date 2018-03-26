Боевой лазерный комплекс Stryker MEHEL (США)
На протяжении долгих лет оборонная промышленность США занимается разработкой и совершенствованием перспективных боевых лазеров, пригодных для использования в тех или иных сферах. Некоторые образцы подобного рода уже смогли дойти до стадии испытаний и доводки, и теперь показывают свой потенциал на полигонах. Последние новости в этой области касаются программы MEHEL, предусматривающей установку лазера большой мощности на мобильную платформу в виде серийного бронетранспортера.
21 марта в Вашингтоне состоялось мероприятие под названием Booz Allen Hamilton Directed Energy Summit, темой которого были перспективные проекты т.н. оружия направленной энергии. Вместе с другими докладчиками выступил полковник Дэннис Уилл, являющийся руководителем программы перспективных разработок G3 для европейского контингента армии США. Он рассказал о событиях самого недавнего времени и новой демонстрации одного из американских боевых лазеров.
Боевой лазерный комплекс Stryker MEHEL. Фото US Army / army.mil
По словам полковника Уилла, в минувшие выходные (17 и 18 марта) личный состав 2-го бронекавалерийского полка и 7-го армейского учебно-тренировочного командования при содействии специалистов полигона Форт Силл (шт. Оклахома) прибыли в Германию для демонстрации новейшей американской разработки. На немецком полигоне Графенвер состоялись демонстрационные стрельбы с участием перспективной боевой машины Stryker MEHEL.
В рамках этой демонстрации боевая машина, вооруженная лазерным комплексом MEHEL 2.0, должна была следить за воздушным пространством и искать беспилотные летательные аппараты. Затем выполнялось их поражение. В качестве мишеней использовались коммерческие беспилотники популярных моделей, получивших большое распространение в разных сферах. Таким образом, новый лазерный комплекс смог показать свои возможности в обстановке, максимально приближенной к реальной.
Полковник Д. Уилл заявил, что в ходе демонстрационных «стрельб» боевой лазер сбил дюжину беспилотных летательных аппаратов, вторгшихся в зону его ответственности. В целом, прошедшее мероприятие можно считать успешным.
Впрочем, не обошлось без некоторых затруднений. Как отметил руководитель программы G3, во время учебно-боевых и тестовых стрельб приходится накладывать определенные ограничения по дальности и высоте. Без подобных ограничений существует риск поражения гражданских самолетов. Над Германией проходит большое число воздушных трасс, и потому, во избежание несчастных случаев, лазерная система должна работать только в ограниченных районах.
Д. Уилл также отметил, что оборонной промышленности Соединенных Штатов следует продолжать работу над системами вооружения, использующими новые принципы работы. Таким образом, нужно развивать имеющиеся и перспективные лазерные комплексы, а также прорабатывать иное оружие направленной энергии.
Последняя на данный момент демонстрация перспективного лазерного комплекса американской разработки вновь показала его возможности и потенциал. В настоящее время система Stryker MEHEL остается на стадии различных полигонных испытаний, но уже в скором будущем ее планируется довести до серийного производства и сравнительно массовой эксплуатации в войсках. Бронетранспортеры со специальной лазерной установкой должны будут усилить существующую войсковую противовоздушную оборону, взяв на себя задачи поиска и уничтожения особо сложных целей.
Проект MEHEL (Mobile Expeditionary High Energy Laser – «Мобильный высокоэнергетический лазер») был запущен несколько лет назад в интересах сухопутных войск. Целью программы с самого начала являлось создание компактной, но мощной лазерной установки, способной поражать различные малогабаритные цели. С ее помощью предполагалось защищать войска от небольших беспилотных летательных аппаратов, артиллерийских снарядов и мин, ракет малого калибра и т.д. Таким образом, комплекс MEHEL должен был бороться с целями, против которых существующие средства ПВО бессильны.
Работы по проекту MEHEL осуществляются рядом американских предприятий. Так, за поставку и адаптацию самоходных платформ под лазер отвечает компания General Dynamics Land Systems. Также на правах субподрядчиков привлечены другие организации. К примеру, систему управления огнем разработала компания Boeing. Заметную роль в проекте играют различные научные и исследовательские структуры вооруженных сил.
Носителем лазерного комплекса стала машина огневой поддержки M1131 Fire Support Vehicle, состоящая на вооружении армии США. В изначальной конфигурации она несла пулемет винтовочного калибра, а также крупнокалиберную систему или автоматический гранатомет. Для использования принципиально нового оружия не пришлось отказываться от имеющихся ствольных систем: установка с лазерным излучателем крепится на крыше корпуса, на определенном расстоянии от основного боевого модуля.
Различные агрегаты комплекса MEHEL крепятся как внутри корпуса базовой машины, так и на его поверхности. Так, на лобовой детали корпуса, у правого борта, помещаются несколько прямоугольных кожухов с антенными устройствами. Еще несколько антенн с телескопическими мачтами располагаются на бортах и в корме, причем одна из них получает характерный цилиндрический кожух. Также в состав наружного оборудования входят оптико-электронная станция и собственно боевой лазер. Средства обнаружения и наблюдения предлагается монтировать в корме «Страйкера», тогда как устройство с лазером монтируется непосредственно за отделением управления, на крыше корпуса.
Демонстрировавшийся на различных мероприятиях боевой лазер MEHEL не отличается особой сложностью агрегатов. Непосредственно на крыше корпуса машины-носителя при помощи специального кронштейна крепится поворотная платформа U-образной формы. Она способна вращаться вокруг вертикальной оси, обеспечивая горизонтальную наводку. Между боковыми стойками такой опоры находится качающийся блок с лазером. Блок получил простейший прямоугольный корпус со скругленной нижней частью. На передней стенке корпуса имеется пара объективов. Над ними находится небольшой козырек.
Внутри корпуса бронемашины монтируются средства управления и другая аппаратура. Контроль за работой лазера и прочих систем осуществляется при помощи пульта дистанционного управления. Электроэнергия берется из штатных источников платформы-носителя. Все этапы подготовки к боевой работе и последующей «стрельбе» осуществляются при помощи средств дистанционного управления; покидать машину при этом не требуется.
Вместе с другой аппаратурой комплекс включает определенные средства автоматизации. Предусматривается возможность автоматического сопровождения движущейся цели, в первую очередь, необходимая для ее точного поражения. Также возможен автоматизированный поиск воздушных целей, при котором все основные работы осуществляются электроникой, а нагрузка на оператора-наводчика резко снижается.
В качестве средств поиска и наведения используются собственная радиолокационная станция и оптико-электронная система. Они обеспечивают слежение за воздушной обстановкой в любое время суток и вне зависимости от погоды. По данным от этих средств осуществляется наведение лазера и сопровождение либо поражение цели. Средства связи обеспечивают прием целеуказания из сторонних источников. Полученные данные о цели сразу передаются в систему управления огнем.
Боевой лазер дополняется радиоэлектронными средствами, так же способными, как минимум, помешать работе беспилотных аппаратов. Машина Stryker MEHEL несет систему радиоэлектронной борьбы, предназначенную для подавления каналов связи. Заглушив связь БПЛА с операторским пультом, лазерный комплекс облегчает себе дальнейшую работу и упрощает поражение цели.
Первые сведения о сборке опытной боевой машины Stryker MEHEL и о ее испытаниях на полигоне появились в начале 2016 года. Тогда официальные источники в Пентагоне сообщали, что лазер нового типа, предназначенный для поражения различных воздушных целей, развивает мощность в 2кВт. Этого было достаточно для решения некоторых задач, но в ходе дальнейшего развития проекта мощность планировалось увеличить в несколько раз.
Через несколько месяцев опытный образец получил новое оборудование, построенное по проекту MEHEL 2.0. Обновленный лазерный комплекс внешне мало отличался от изделия первой версии, но при этом должен был показывать более высокие характеристики. Мощность излучателя была увеличена с 2 до 5 кВт. Кроме того, разработчики указывали, что не намерены останавливаться на этом. Весной прошлого года было заявлено, что в 2018-м мощность лазера будет доведена до 18 кВт с соответствующим ростом боевой эффективности.
Около года назад лазерный комплекс второй версии отправился на полигон Форт Силл для демонстрации своих возможностей и отработки основных технологий. В качестве учебных целей во время таких испытаний использовались беспилотные летательные аппараты вертолетного типа, аналогичные присутствующим на массовом рынке. Несмотря на то, что мощность лазера MEHEL на тот момент была далека от желаемой, уже во время первой проверки комплексу удалось нанести мишени самые серьезные повреждения и заставить ее упасть. Впоследствии жертвой новой системы ПВО стали несколько других БПЛА.
Испытания опытной машины Stryker MEHEL – в первую очередь, ее нового боевого оснащения – продолжаются до сих пор. Всего несколько дней назад этот образец отправили в Германию для демонстрации на зарубежном полигоне. Теперь, вероятно, «Страйкер» вернут домой, в Соединенные Штаты, где испытания продолжатся. Вполне возможно, что в скором будущем состоятся очередные выездные демонстрации и испытания.
Полигонные «стрельбы» из боевого лазера, пока не развивающего расчетную мощность, продолжаются с 2016 года, и за это время были получены весьма примечательные результаты. Каждый факт поражения беспилотника-мишени фиксируется при помощи стикера на броне машины-носителя. До недавних проверок в Германии на борту Stryker MEHEL присутствовали свидетельства 64 успешных перехватов. Большинство целей было поражено в 2017 году. В основном машина «стреляла» по БПЛА вертолетного типа. Количество малогабаритных дистанционно управляемых самолетов было в разы меньше.
Вероятно, в будущем на опытном образце могут появиться новые наклейки с другими рисунками. В самое ближайшее время авторы проекта планируют довести мощность лазера MEHEL 2.0 до расчетных 18 кВт, что в разы повысит боевую эффективность системы. Увеличение мощности излучения повлечет за собой ускорение нагрева цели и сокращение времени, потребного на ее разрушение. Предполагается, что такое улучшение лазера позволит решать новые задачи и заметно расширить круг поражаемых целей.
Пока боевой лазер испытывали только на легких малогабаритных беспилотниках, строящихся преимущественно из пластиков и композитов, а также не отличающихся высокими скоростями полета. Однако, согласно планам заказчика, система Stryker MEHEL в будущем должна будет бороться с более крупными летательными аппаратами, неуправляемыми ракетами и артиллерийскими снарядами. Для поражения таких целей требуется передача большей энергии на увеличенное расстояние. Кроме того, их летные данные резко сокращают допустимое время реакции.
В случае успешного решения таких задач новые боевые машины с особым радиоэлектронным и лазерным оснащением могут пойти в серию и поступить на вооружение. Комплекс Stryker MEHEL рассматривается в качестве нового средства противовоздушной обороны для войск на марше и в пунктах базирования, дополняющего прочие комплексы. Таким образом, «традиционные» цели ПВО возьмут на себя уже существующие системы, а с новыми угрозами будет бороться боевой лазер. Предполагается, что первыми новую технику получат передовые базы, подвергающиеся наибольшим рискам.
Пентагон уже успел составить примерные планы по будущему развертыванию и применению новой техники, однако проект пока далек от своего завершения. На данный момент опытный образец машины Stryker MEHEL проходит испытания на разных полигонах, но все еще не готов к работе «в полную силу». Текущая мощность лазерного излучателя в три с лишним раза меньше расчетной, а для достижения последней требуются новые работы, траты и, естественно, дополнительное время.
Впрочем, авторы проекта смотрят в будущее с оптимизмом. По разным оценкам, опытно-конструкторские работы могут завершиться уже к началу следующего десятилетия. После этого, получив заказ, промышленность должна будет развернуть производство новой техники. Удастся ли выпускать ее в больших количествах – неизвестно. Тем не менее, за несколько лет производители смогут обеспечить требуемыми машинами все нуждающиеся в них части.
Согласно актуальным планам, уже в этом году мощность боевого лазера MEHEL 2.0 должна достичь расчетных 18 кВт. Это означает, что до первых испытаний улучшенной системы осталось не более нескольких месяцев. Удастся ли выполнить работы в установленный срок и получить желаемые результаты – узнаем в скором будущем.
По материалам сайтов:
https://army.mil/
https://defensenews.com/
http://armyrecognition.com/
https://breakingdefense.com/
http://janes.com/
21 марта в Вашингтоне состоялось мероприятие под названием Booz Allen Hamilton Directed Energy Summit, темой которого были перспективные проекты т.н. оружия направленной энергии. Вместе с другими докладчиками выступил полковник Дэннис Уилл, являющийся руководителем программы перспективных разработок G3 для европейского контингента армии США. Он рассказал о событиях самого недавнего времени и новой демонстрации одного из американских боевых лазеров.
Боевой лазерный комплекс Stryker MEHEL. Фото US Army / army.mil
По словам полковника Уилла, в минувшие выходные (17 и 18 марта) личный состав 2-го бронекавалерийского полка и 7-го армейского учебно-тренировочного командования при содействии специалистов полигона Форт Силл (шт. Оклахома) прибыли в Германию для демонстрации новейшей американской разработки. На немецком полигоне Графенвер состоялись демонстрационные стрельбы с участием перспективной боевой машины Stryker MEHEL.
В рамках этой демонстрации боевая машина, вооруженная лазерным комплексом MEHEL 2.0, должна была следить за воздушным пространством и искать беспилотные летательные аппараты. Затем выполнялось их поражение. В качестве мишеней использовались коммерческие беспилотники популярных моделей, получивших большое распространение в разных сферах. Таким образом, новый лазерный комплекс смог показать свои возможности в обстановке, максимально приближенной к реальной.
Полковник Д. Уилл заявил, что в ходе демонстрационных «стрельб» боевой лазер сбил дюжину беспилотных летательных аппаратов, вторгшихся в зону его ответственности. В целом, прошедшее мероприятие можно считать успешным.
Впрочем, не обошлось без некоторых затруднений. Как отметил руководитель программы G3, во время учебно-боевых и тестовых стрельб приходится накладывать определенные ограничения по дальности и высоте. Без подобных ограничений существует риск поражения гражданских самолетов. Над Германией проходит большое число воздушных трасс, и потому, во избежание несчастных случаев, лазерная система должна работать только в ограниченных районах.
Д. Уилл также отметил, что оборонной промышленности Соединенных Штатов следует продолжать работу над системами вооружения, использующими новые принципы работы. Таким образом, нужно развивать имеющиеся и перспективные лазерные комплексы, а также прорабатывать иное оружие направленной энергии.
Последняя на данный момент демонстрация перспективного лазерного комплекса американской разработки вновь показала его возможности и потенциал. В настоящее время система Stryker MEHEL остается на стадии различных полигонных испытаний, но уже в скором будущем ее планируется довести до серийного производства и сравнительно массовой эксплуатации в войсках. Бронетранспортеры со специальной лазерной установкой должны будут усилить существующую войсковую противовоздушную оборону, взяв на себя задачи поиска и уничтожения особо сложных целей.
Проект MEHEL (Mobile Expeditionary High Energy Laser – «Мобильный высокоэнергетический лазер») был запущен несколько лет назад в интересах сухопутных войск. Целью программы с самого начала являлось создание компактной, но мощной лазерной установки, способной поражать различные малогабаритные цели. С ее помощью предполагалось защищать войска от небольших беспилотных летательных аппаратов, артиллерийских снарядов и мин, ракет малого калибра и т.д. Таким образом, комплекс MEHEL должен был бороться с целями, против которых существующие средства ПВО бессильны.
Работы по проекту MEHEL осуществляются рядом американских предприятий. Так, за поставку и адаптацию самоходных платформ под лазер отвечает компания General Dynamics Land Systems. Также на правах субподрядчиков привлечены другие организации. К примеру, систему управления огнем разработала компания Boeing. Заметную роль в проекте играют различные научные и исследовательские структуры вооруженных сил.
Носителем лазерного комплекса стала машина огневой поддержки M1131 Fire Support Vehicle, состоящая на вооружении армии США. В изначальной конфигурации она несла пулемет винтовочного калибра, а также крупнокалиберную систему или автоматический гранатомет. Для использования принципиально нового оружия не пришлось отказываться от имеющихся ствольных систем: установка с лазерным излучателем крепится на крыше корпуса, на определенном расстоянии от основного боевого модуля.
Различные агрегаты комплекса MEHEL крепятся как внутри корпуса базовой машины, так и на его поверхности. Так, на лобовой детали корпуса, у правого борта, помещаются несколько прямоугольных кожухов с антенными устройствами. Еще несколько антенн с телескопическими мачтами располагаются на бортах и в корме, причем одна из них получает характерный цилиндрический кожух. Также в состав наружного оборудования входят оптико-электронная станция и собственно боевой лазер. Средства обнаружения и наблюдения предлагается монтировать в корме «Страйкера», тогда как устройство с лазером монтируется непосредственно за отделением управления, на крыше корпуса.
Демонстрировавшийся на различных мероприятиях боевой лазер MEHEL не отличается особой сложностью агрегатов. Непосредственно на крыше корпуса машины-носителя при помощи специального кронштейна крепится поворотная платформа U-образной формы. Она способна вращаться вокруг вертикальной оси, обеспечивая горизонтальную наводку. Между боковыми стойками такой опоры находится качающийся блок с лазером. Блок получил простейший прямоугольный корпус со скругленной нижней частью. На передней стенке корпуса имеется пара объективов. Над ними находится небольшой козырек.
Внутри корпуса бронемашины монтируются средства управления и другая аппаратура. Контроль за работой лазера и прочих систем осуществляется при помощи пульта дистанционного управления. Электроэнергия берется из штатных источников платформы-носителя. Все этапы подготовки к боевой работе и последующей «стрельбе» осуществляются при помощи средств дистанционного управления; покидать машину при этом не требуется.
Вместе с другой аппаратурой комплекс включает определенные средства автоматизации. Предусматривается возможность автоматического сопровождения движущейся цели, в первую очередь, необходимая для ее точного поражения. Также возможен автоматизированный поиск воздушных целей, при котором все основные работы осуществляются электроникой, а нагрузка на оператора-наводчика резко снижается.
В качестве средств поиска и наведения используются собственная радиолокационная станция и оптико-электронная система. Они обеспечивают слежение за воздушной обстановкой в любое время суток и вне зависимости от погоды. По данным от этих средств осуществляется наведение лазера и сопровождение либо поражение цели. Средства связи обеспечивают прием целеуказания из сторонних источников. Полученные данные о цели сразу передаются в систему управления огнем.
Боевой лазер дополняется радиоэлектронными средствами, так же способными, как минимум, помешать работе беспилотных аппаратов. Машина Stryker MEHEL несет систему радиоэлектронной борьбы, предназначенную для подавления каналов связи. Заглушив связь БПЛА с операторским пультом, лазерный комплекс облегчает себе дальнейшую работу и упрощает поражение цели.
Первые сведения о сборке опытной боевой машины Stryker MEHEL и о ее испытаниях на полигоне появились в начале 2016 года. Тогда официальные источники в Пентагоне сообщали, что лазер нового типа, предназначенный для поражения различных воздушных целей, развивает мощность в 2кВт. Этого было достаточно для решения некоторых задач, но в ходе дальнейшего развития проекта мощность планировалось увеличить в несколько раз.
Через несколько месяцев опытный образец получил новое оборудование, построенное по проекту MEHEL 2.0. Обновленный лазерный комплекс внешне мало отличался от изделия первой версии, но при этом должен был показывать более высокие характеристики. Мощность излучателя была увеличена с 2 до 5 кВт. Кроме того, разработчики указывали, что не намерены останавливаться на этом. Весной прошлого года было заявлено, что в 2018-м мощность лазера будет доведена до 18 кВт с соответствующим ростом боевой эффективности.
Около года назад лазерный комплекс второй версии отправился на полигон Форт Силл для демонстрации своих возможностей и отработки основных технологий. В качестве учебных целей во время таких испытаний использовались беспилотные летательные аппараты вертолетного типа, аналогичные присутствующим на массовом рынке. Несмотря на то, что мощность лазера MEHEL на тот момент была далека от желаемой, уже во время первой проверки комплексу удалось нанести мишени самые серьезные повреждения и заставить ее упасть. Впоследствии жертвой новой системы ПВО стали несколько других БПЛА.
Испытания опытной машины Stryker MEHEL – в первую очередь, ее нового боевого оснащения – продолжаются до сих пор. Всего несколько дней назад этот образец отправили в Германию для демонстрации на зарубежном полигоне. Теперь, вероятно, «Страйкер» вернут домой, в Соединенные Штаты, где испытания продолжатся. Вполне возможно, что в скором будущем состоятся очередные выездные демонстрации и испытания.
Полигонные «стрельбы» из боевого лазера, пока не развивающего расчетную мощность, продолжаются с 2016 года, и за это время были получены весьма примечательные результаты. Каждый факт поражения беспилотника-мишени фиксируется при помощи стикера на броне машины-носителя. До недавних проверок в Германии на борту Stryker MEHEL присутствовали свидетельства 64 успешных перехватов. Большинство целей было поражено в 2017 году. В основном машина «стреляла» по БПЛА вертолетного типа. Количество малогабаритных дистанционно управляемых самолетов было в разы меньше.
Вероятно, в будущем на опытном образце могут появиться новые наклейки с другими рисунками. В самое ближайшее время авторы проекта планируют довести мощность лазера MEHEL 2.0 до расчетных 18 кВт, что в разы повысит боевую эффективность системы. Увеличение мощности излучения повлечет за собой ускорение нагрева цели и сокращение времени, потребного на ее разрушение. Предполагается, что такое улучшение лазера позволит решать новые задачи и заметно расширить круг поражаемых целей.
Пока боевой лазер испытывали только на легких малогабаритных беспилотниках, строящихся преимущественно из пластиков и композитов, а также не отличающихся высокими скоростями полета. Однако, согласно планам заказчика, система Stryker MEHEL в будущем должна будет бороться с более крупными летательными аппаратами, неуправляемыми ракетами и артиллерийскими снарядами. Для поражения таких целей требуется передача большей энергии на увеличенное расстояние. Кроме того, их летные данные резко сокращают допустимое время реакции.
В случае успешного решения таких задач новые боевые машины с особым радиоэлектронным и лазерным оснащением могут пойти в серию и поступить на вооружение. Комплекс Stryker MEHEL рассматривается в качестве нового средства противовоздушной обороны для войск на марше и в пунктах базирования, дополняющего прочие комплексы. Таким образом, «традиционные» цели ПВО возьмут на себя уже существующие системы, а с новыми угрозами будет бороться боевой лазер. Предполагается, что первыми новую технику получат передовые базы, подвергающиеся наибольшим рискам.
Пентагон уже успел составить примерные планы по будущему развертыванию и применению новой техники, однако проект пока далек от своего завершения. На данный момент опытный образец машины Stryker MEHEL проходит испытания на разных полигонах, но все еще не готов к работе «в полную силу». Текущая мощность лазерного излучателя в три с лишним раза меньше расчетной, а для достижения последней требуются новые работы, траты и, естественно, дополнительное время.
Впрочем, авторы проекта смотрят в будущее с оптимизмом. По разным оценкам, опытно-конструкторские работы могут завершиться уже к началу следующего десятилетия. После этого, получив заказ, промышленность должна будет развернуть производство новой техники. Удастся ли выпускать ее в больших количествах – неизвестно. Тем не менее, за несколько лет производители смогут обеспечить требуемыми машинами все нуждающиеся в них части.
Согласно актуальным планам, уже в этом году мощность боевого лазера MEHEL 2.0 должна достичь расчетных 18 кВт. Это означает, что до первых испытаний улучшенной системы осталось не более нескольких месяцев. Удастся ли выполнить работы в установленный срок и получить желаемые результаты – узнаем в скором будущем.
По материалам сайтов:
https://army.mil/
https://defensenews.com/
http://armyrecognition.com/
https://breakingdefense.com/
http://janes.com/
Автор: Рябов Кирилл
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