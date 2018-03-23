15:43 23 марта
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На ЧФ прошли учения бойцов противоподводно-диверсионного отряда

В пункте базирования кораблей Черноморского флота личный состав противоподводно-диверсионного отряда (ППДО) принял участие в практических занятиях с выполнением подводных спусков, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

На ЧФ прошли учения бойцов противоподводно-диверсионного отряда


По легенде занятий военнослужащие отработали комплексы упражнений по подводному плаванию одиночно и в составе группы. Подводные спуски производились в различное время суток в полном водолазном снаряжении с индивидуальными дыхательными аппаратами. Кроме этого, бойцами ППДО проводились тренировки по выполнению элементов подводной акробатики и подводного боя с холодным оружием
- говорится в сообщении.


Отмечается, что при выполнении приёмов подводного боя с применением холодного оружия пловцы используют специальный макет ножа, которым нельзя повредить снаряжение. Отработка колющих и режущих движений проводится на специальных подводных манекенах.

Следующим этапом подготовки станут занятия по огневой подготовке, во время которых личный состав выполнит стрельбу под водой из пистолета и автомата для подводной стрельбы по неподвижным и движущимся мишеням, добавили в пресс-службе ЮВО.

Использованы фотографии: пресс-служба ЮВО
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Комментарии 8

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  1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 15:10
    Как то уже давно такие новости обыденными стали...А вот помнится в 2013г. такое редкость было и как мы тут радовались таким учениям, даже просто стрелковый батальон выйдет на стрельбища и рейтинг статьи зашкаливал (кроме ехидных "товарищей ))).. Как быстро ко всему привыкаешь! Удачи вам парни в учениях .. soldier
    МИХАН
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:20
      Цитата: МИХАН
      Как то уже давно такие новости обыденными стали..

      И ОТЛИЧНО. Хуже новости, что вот в Бургасе появились "морские котики" США, да и Украина, своих "тюленей" на наш ЧФ "натаскивает", так, что учиться, учиться и еще раз учиться, военному делу НАСТОЯЩИМ ОБРАЗОМ.
      svp67
  2. 30 вис (Юрий) Сегодня, 15:13
    ПДСС ... Вода в море в Севастополе сейчас холоднющая ...Градусов 6 ... Бр рррр!!!!.... Терпи пловец ,атаманом будешь .
    30 вис
    1. avt Сегодня, 15:22
      А в это время у Киеве ...Надя голодуе wassat Сгоняет сало , шо наела писля награждения . bully
      avt
    2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 15:22
      Цитата: 30 вис
      Терпи пловец ,атаманом будешь .

      гидрак 7-8 мм...совсем не холодно...кроме лица....Ластоногим мое почтение и уважение....эх лет так 10 -15 drinks сбросить может и смог бы молодым дать фору по скоростному погружению и маскировке в рельефе дна....
      Тикси-3
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 15:22
    На ЧФ прошли учения бойцов противоподводно-диверсионного отряда
    На самом деле ох и хлопотное дело это.Морских диверсантов ловить.Помню историю братом рассказанную.В конце советской власти были учения.Моряки на кораблях должны были себя защитить.А диверсанты заминировать и захватить.Так один ретивый капитан противолодочного корабля прожектора в воду приказал направить и всю команду на всю ночь по бортам выставил.За бортом "Машка " плавала приязанная.Причём размера на двух -трёх человек экипажа "машковать" палубу.Так вот утром когда эту "машку" подняли на борт палубу убирать.Даже на ней муляж мины прилепить умудрились диверсанты наши.А уж когда Итоги подводить начали .Вся база в муляжах была.Так что помня тот рассказ .Ох и хлопотное это дело с морскими диверсантами воевать.Хотя времена меняются.Возможно что-то и придумали жизнь лазутчикам осложнить hi
    Наблюдатель2014
    1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 15:36
      Сергей hi
      Возможно что-то и придумали жизнь лазутчикам осложнить

      Так это как раз противодиверсанты и тренируются. good
      Svarog51
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 15:39
        Svarog51 Тёзка hi пусть хорошо тренируются.Мост запускают.А рядом шумеры ,на всю голову шумеры laughing
        Наблюдатель2014
Картина дня