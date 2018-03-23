На ЧФ прошли учения бойцов противоподводно-диверсионного отряда

По легенде занятий военнослужащие отработали комплексы упражнений по подводному плаванию одиночно и в составе группы. Подводные спуски производились в различное время суток в полном водолазном снаряжении с индивидуальными дыхательными аппаратами. Кроме этого, бойцами ППДО проводились тренировки по выполнению элементов подводной акробатики и подводного боя с холодным оружием

В пункте базирования кораблей Черноморского флота личный состав противоподводно-диверсионного отряда (ППДО) принял участие в практических занятиях с выполнением подводных спусков, сообщает пресс-служба Южного военного округа.- говорится в сообщении.Отмечается, что при выполнении приёмов подводного боя с применением холодного оружия пловцы используют специальный макет ножа, которым нельзя повредить снаряжение. Отработка колющих и режущих движений проводится на специальных подводных манекенах.Следующим этапом подготовки станут занятия по огневой подготовке, во время которых личный состав выполнит стрельбу под водой из пистолета и автомата для подводной стрельбы по неподвижным и движущимся мишеням, добавили в пресс-службе ЮВО.