15:40 23 марта
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Минобороны планирует очистить Арктику от мусора на год раньше установленного срока

Российское военное ведомство планирует очистить Арктику от скопившегося там мусора на год раньше предусмотренного программой срока, передает Интерфакс заявление заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова.

Минобороны планирует очистить Арктику от мусора на год раньше установленного срока


70 лет до нас бочки с топливом возили туда, а мы теперь эту "тару" вывозим. Кому-то ведь нужно выполнять программу по экологической очистке Арктики до 2020 года. Надеюсь, закончим работу на год раньше срока,
сказал Булгаков в интервью Российской газете.


По его словам, вывезено уже 16 тысяч тонн мусора.

Причем всего за два года, точнее, за два сезона, в которые в Арктической зоне можно вести такие работы,
уточнил замминистра.

Вот что получается из бочек, найденных в арктической зоне.

Булгаков добавил, что до 15 июня Минобороны «снова передислоцирует в Заполярье экологические подразделения со всем их современным оборудованием».

На побережье находят не только брошенные бочки, но и остатки техники – детали тракторов, вездеходов, автомобилей.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 7

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  1. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 15:11
    Дело нужное, дело полезное. good
    RASKAT
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 15:19
      На это деньги жалеть не нужно, наше будущее поколение нам спасибо за это скажут..Край хоть и суровый ,но богатый и стратегически очень важный для России!
      МИХАН
  2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 15:19
    Нагадил - убери! Молодцы, что вовремя спохватились. Таким вещам с детства учат. Береги природу, мать твою!!!
    Egorovich
  3. Тургон (Тургон - король Гондолина) Сегодня, 15:23
    Да все верно я как северянин по рождению подтверждаю - загадили всю тундру, там сломанные бульдозеры и сгнившие самолеты, шины - это на территории равной двум или трем Европам.
    Тургон
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 15:32
      Цитата: Тургон
      там сломанные бульдозеры и сгнившие самолеты

      Следы более развитой цивилизации



      Аристарх Людвигович
  4. Z_G_R (Алексей) Сегодня, 15:30
    Арктика крайне важный район для нас, дело очень нужное. Кроме того там стала появляться новая суша, нашей стране нельзя бросать Арктику.
    Z_G_R
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 15:32
    Ну и правильно. Дело полезное и вполне нравственное. В СВОЕМ доме должно быть чисто!
    Горный стрелок
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