Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Минобороны планирует очистить Арктику от мусора на год раньше установленного срока
Российское военное ведомство планирует очистить Арктику от скопившегося там мусора на год раньше предусмотренного программой срока, передает Интерфакс заявление заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова.
По его словам, вывезено уже 16 тысяч тонн мусора.
Булгаков добавил, что до 15 июня Минобороны «снова передислоцирует в Заполярье экологические подразделения со всем их современным оборудованием».
70 лет до нас бочки с топливом возили туда, а мы теперь эту "тару" вывозим. Кому-то ведь нужно выполнять программу по экологической очистке Арктики до 2020 года. Надеюсь, закончим работу на год раньше срока,сказал Булгаков в интервью Российской газете.
По его словам, вывезено уже 16 тысяч тонн мусора.
Причем всего за два года, точнее, за два сезона, в которые в Арктической зоне можно вести такие работы,уточнил замминистра.
Булгаков добавил, что до 15 июня Минобороны «снова передислоцирует в Заполярье экологические подразделения со всем их современным оборудованием».
На побережье находят не только брошенные бочки, но и остатки техники – детали тракторов, вездеходов, автомобилей.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти