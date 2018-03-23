Минобороны планирует очистить Арктику от мусора на год раньше установленного срока

70 лет до нас бочки с топливом возили туда, а мы теперь эту "тару" вывозим. Кому-то ведь нужно выполнять программу по экологической очистке Арктики до 2020 года. Надеюсь, закончим работу на год раньше срока,

Причем всего за два года, точнее, за два сезона, в которые в Арктической зоне можно вести такие работы,