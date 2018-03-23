15:43 23 марта
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Савченко объявила голодовку. Где европейские правозащитники?

Украинские СМИ публикуют свежие новости о судьбе нардепа, героя Украины, Надежды Савченко. Напомним, сегодня меру пресечения для бывшей «узницы Путина» определял уже Шевченковский суд Киева. Сообщается о том, что Савченко решила действовать в отработанной манере и объявила голодовку.

Корреспондент приводит заявление нардепа ВРУ, лишённого всех должностей:
Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня и показываю ещё раз всем неверующим, я так же, как и в российских тюрьмах, нахожусь под камерами. И только у врага есть доказательства, что я голодала 83 дня и 6 дней сухой голодовки. Теперь будут такие доказательства и в украинской власти.


Савченко объявила голодовку. Где европейские правозащитники?



По некоторым данным, во время "сухих" и прочих голодовок в России Савченко прибавила в весе не менее 10 кг.

Известно, что прокурор военной прокуратуры Александр Банник подтвердил первоначальное предположение относительно того, какой итоговый срок может получить Надежда Савченко на Украине. По словам Банника, этот срок может для Савченко оказаться пожизненным, учитывая «тяжесть инкриминируемых преступлений».

Примечательно, что до сих пор в Европе никто из тех, кто ещё полтора года назад ходил с плакатами «Свободу Наде Савченко», слова не сказал об аресте в Киеве и о "политическом преследовании". Куда подевались правозащитники?

Использованы фотографии: УНИАН
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Комментарии 23

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  1. Венд (Анатолий) Сегодня, 15:29
    Это тебе не Россия, Европе ты до лампочки.
    Венд
    1. alex-s (Александр) Сегодня, 15:31
      В украинской тюряге навряд ли прибавит килограммов!
      alex-s
      1. Chertt (Алексей) Сегодня, 15:42
        Вот только ни каких Российских орденов, по выходу из тюрьмы stop Ишь понравилось
        Chertt
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:31
      Где макаревичи,ахеджаковы?А!Она стала уже не кошерной?Каждому "херою" по шконке,особо свидомым-по пуле!
      Цитата: Венд
      Это тебе не Россия, Европе ты до лампочки.
      210окв
      1. Венд (Анатолий) Сегодня, 15:34
        Цитата: 210окв
        Где макаревичи,ахеджаковы?А!Она стала уже не кошерной?Каждому "херою" по шконке,особо свидомым-по пуле!
        Цитата: Венд
        Это тебе не Россия, Европе ты до лампочки.

        Ахеджакова уже отметилась laughing
        Венд
  2. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 15:30
    Еще прибавит 10 кг после следующей голодовки. Может тюремных крыс ест?
    Ingvar0401
    1. 97110 (николай) Сегодня, 15:39
      Цитата: Ingvar0401
      Может тюремных крыс ест?

      Это к вопросу о пользе сыроядения.
      97110
  3. Крюков (Илья Крюков) Сегодня, 15:32
    Примечательно, что до сих пор в Европе никто из тех, кто ещё полтора года назад ходил с плакатами «Свободу Наде Савченко», слова не сказал об аресте в Киеве и о "политическом преследовании". Куда подевались правозащитники?

    Такая Савченко им не нужна.
    Крюков
  4. BNVSurgut (Николай) Сегодня, 15:32
    Запасаемся попкорном!
    BNVSurgut
  5. victorsh (Виктор) Сегодня, 15:32
    Примечательно, что до сих пор в Европе никто из тех, кто ещё полтора года назад ходил с плакатами «Свободу Наде Савченко», слова не сказал об аресте в Киеве и о "политическом преследовании". Куда подевались правозащитники?
    А почему только в Европе.Помню и такую "великую"актрису-Л.Ахеджакова.Ведь она и теперь запишет видео обращение?Или нет?
    victorsh
  6. лысова (владимир) Сегодня, 15:34
    laughing --- И где же голодовка будет вкуснее ?! А может Порошенко Чупа-Чупсов подкинет.
    лысова
  7. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 15:34
    это у неё диета такая... захотела похудеть, в тюрьму... lol
    Masya Masya
    1. den3080 Сегодня, 15:37
      и потолстела wink от переживаний наверное
      den3080
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 15:39
        Цитата: den3080
        и потолстела от переживаний наверное

        да это она с голодухи пухнет.... wink
        Masya Masya
    2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:39
      Восхищаюсь женской логикой, из всего извлекаются полезные моменты smile Марина, рад видеть! hi
      ul_vitalii
  8. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 15:34
    Савченко объявила голодовку. Где европейские правозащитники?
    Пора за Надюху нам "повоевать" wassat laughing Ну чисто так.Чтобы вообще всё окончательно запутать.Мама родная.Ух и дурдом laughingНадюха давай голодовку!По первому канали и РТР пусть наши "Надя голодает там к примеру двадцать десятый день" Чтобы вообще все обалдели laughing
    Наблюдатель2014
  9. SlavaS (Вячеслав) Сегодня, 15:36
    Русский с Американцем поспорили, у кого больше праздников. За праздник - один щелбан. Американец начал:
    - День независимости. Рождество. Пасха... - отбил десятка два и подставил лоб смело: у безбожников - какие праздники?
    Русский:
    - А вот какие: Новый год. 8 марта. 1 мая. 7 ноября... Ну и еще... День рыбака! День моряка!! День строителя!.. Отбил все профессии, и американец упал. Наш раздухарился, и ногами его:
    - Аванс! Получка! Аванс! Получка! Аванс!!! Получка!!!
    SlavaS
  10. гранат (Фомичев Андрей ) Сегодня, 15:38
    ШО ОПЯТЬ!!!????
    гранат
    1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 15:41
      а что ей? хожеными тропами... wink
      Masya Masya
  11. Арчиках (Дмитрий) Сегодня, 15:42
    Ну вообще то это свинство конечно. Могли бы камеру из туалета у неё убрать. Дайте девчонке спокойно пописать!!! am
    В наших тюряжках - нет такого. Хоть там можешь расслабиться. На незалежной всё жёстко. Но мне кажется - это Порошенко боится, что Надя там (на унитазе) по тихому будет переговариваться с Захарченко. wassat
    Арчиках
  12. rruvim (Роман) Сегодня, 15:42
    Свободу Надежде Савченко!
    rruvim
  13. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 15:43
    На трибуну в Думе плакат "Наде волю!"
    zapfen
  14. Чичиков (Дед) Сегодня, 15:43
    Кого интересует, жрет она, не жрет, бухает, не бухает? Не "Военное обозрение", а "Вселенское обсуждение"!
    Чичиков
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