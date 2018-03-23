Савченко объявила голодовку. Где европейские правозащитники?

Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня и показываю ещё раз всем неверующим, я так же, как и в российских тюрьмах, нахожусь под камерами. И только у врага есть доказательства, что я голодала 83 дня и 6 дней сухой голодовки. Теперь будут такие доказательства и в украинской власти.

Украинские СМИ публикуют свежие новости о судьбе нардепа, героя Украины, Надежды Савченко. Напомним, сегодня меру пресечения для бывшей «узницы Путина» определял уже Шевченковский суд Киева. Сообщается о том, что Савченко решила действовать в отработанной манере и объявила голодовку. Корреспондент приводит заявление нардепа ВРУ, лишённого всех должностей:По некоторым данным, во время "сухих" и прочих голодовок в России Савченко прибавила в весе не менее 10 кг.Известно, что прокурор военной прокуратуры Александр Банник подтвердил первоначальное предположение относительно того, какой итоговый срок может получить Надежда Савченко на Украине. По словам Банника, этот срок может для Савченко оказаться пожизненным, учитывая «тяжесть инкриминируемых преступлений».Примечательно, что до сих пор в Европе никто из тех, кто ещё полтора года назад ходил с плакатами «Свободу Наде Савченко», слова не сказал об аресте в Киеве и о "политическом преследовании". Куда подевались правозащитники?