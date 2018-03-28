Лучший друг человека. К9, или Гуманитарные сапёры

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Не имеет себе равных при выполнении подобных задач собачий нос, также иногда называемый «биосенсором». Кроме обнаружения мин, собаки широко используются и в не менее важных задачах по определению неминированных зон.С 1992 года крупнейшая в мире неправительственная организация NPA (Norwegian People's Aid - Помощь норвежского народа) проводит программу «Обнаружение взрывчатых веществ собаками», в рамках которой выращивает, дрессирует и задействует собак для очистки различных районов мира от остатков вооружений, которые могут убить или искалечить людей, в том числе и детей.Эта работа сложна и очень опасна. Кинологи и вожатые вверяют свою жизнь лапам этих животных, а точнее их носам, а за 25 лет ни одна собака из NPA не была ранена. Более 500 собак-саперов (за рубежом их называют К9) работают по всему миру, в Африке, Южной Америке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Все существующие попытки заменить эти «живые» сенсоры электронными технологиями имели ограниченный успех. Проблема состоит в том, что степень развития обоняния у собак в десятки раз выше степени обоняния у человека. Если в носу человека имеется около 6 миллионов обонятельных клеток, то у собаки их около 225 миллионов. Такие качества как нельзя лучше подходят для обнаружения взрывчатых веществ.Американский Институт Marshall Legacy Institute (MLI) в 1999 году начал программу MDDPP (Mine Detection Dog Partnership Program), в рамках которой принимаются государственные и частные пожертвования на покупку, обучение и поставку собак минно-розыскной службы (СМРС, англ. Mine Detection Dog) в организации, занимающиеся разминированием в странах, которые затронула эта проблема. В настоящее время более 900 собак-саперов работают в 24 странах, а Институт MLI пожертвовал более 200 таких собак. С момента начала программы MDDPP собаки из MLI исследовали более 45 миллионов квадратных метров минных полей.Собаки из MLI обучаются либо в Академии общей подготовки в штате Техас, либо в Центре подготовки СМРС в Боснии и Герцеговине. Обе организации покупают собаку известных заводчиков в Европе. Собаки проходят интенсивный курс обучения продолжительностью 3-5 месяцев, на которых они учатся определять запахи взрывчатых веществ, в основном содержащихся в минах.Собаки обучаются определять нужный запах и затем садиться рядом неподвижно, сигнализируя вожатому о необходимости отметить это место. Таким образом, гарантируется полное уничтожение взрывоопасных предметов в заданном районе. Обоняние и полученные навыки обнаружения, а также проворность и размеры делают собаку одним из самых универсальных и ценных партнеров в саперных подразделениях.СМРС мотивированы к своей работе, поскольку имеют тесные взаимоотношения со своими вожатыми, от которых за обнаружение мины получают награду. При обнаружении собакой мины вожатый хвалит ее и дает награду, как правило, это мячик или игрушка. Это забавляет собак и мотивирует к продолжению поисков.Шесть обученных в MLI собак недавно были переданы в трест HALO Trust, самую большую организацию по гуманитарному разминированию в поддержку инициативы Армении «Landmine Free Artsakh», которая была начата в 2002 году с целью очистки территории Нагорного Карабаха от всех мин.После многих лет переговоров прорывное соглашение по разминированию было достигнуто между правительством Колумбии и самой крупной повстанческой группировкой ФАРК (Революционные вооруженные силы Колумбии). В 2016 году колумбийский президент Хуан Сантос пообещал, что 21 миллион кв. метров колумбийской земли должен быть очищен от мин в течение пяти лет. Эту сложнейшую миссию возглавила колумбийская армия, которая в августе 2016 года сформировала бригаду по удалению и уничтожению противопехотных мин, самодельных взрывных устройств (СВУ) и неразорвавшихся боеприпасов, убивших более 11500 человек.NPA активно участвует в разминировании в Колумбии наряду с организацией HALO Trust, которая располагает в этой стране четырьмя минно-розыскными группами с СМРС. Для обнаружения мин отбираются собаки разных пород, но в основном это молодые восточноевропейские овчарки и бельгийские овчарки малинуа, которые обучались в течение полутора лет обнаружению различных типов ВВ, используемых в минах и СВУ. Образцы этих материалов поставляются колумбийской государственной компанией Indumil; для обнаружения собакам, зачастую работающим в густых джунглях или на сухой песчаной местности, необходимо всего несколько грамм вещества.Собаки могут «обнюхать» более 400 метров в день, что в 20 раз больше чем может обработать человек с ручным миноискателем; кроме того, имея небольшую опорную поверхность и небольшой вес, они с меньшей вероятностью детонируют взрывоопасный предмет. При обнаружении подобного устройства собака останавливается, садится и указывает на обнаруженный предмет до тех пор, пока не подойдет вожатый. После этого собака получает награду в виде резинового мячика. Кстати, среди вожатых много тех, кто сам потерял конечность при подрыве на мине или СВУ.Хорватский центр по разминированию Croatian Mine Action Centre (CROMAC) участвует в колумбийских проектах по разминированию с 2009 года, и в 2017 году подписал с министерством обороны Колумбии меморандум о взаимопонимании по гуманитарному разминированию, которым предусматривается также обучение СМРС.Помимо боевых операций Вооруженных сил России против Исламского государства (ИГ, запрещено в РФ) в Сирии свою работу с 2015 года делали подразделения минно-розыскной службы из российского Противоминного центра, принимая участие в гуманитарном разминировании освобожденных городов, включая Алеппо, Пальмиру и Дейр-эз-Зор. К концу 2017 года российские саперы Центра очистили более 6500 гектаров земли, 1500 километров дорог, более 17000 зданий и сооружений. Они обезвредили или уничтожили более 105 тысяч неразорвавшихся боеприпасов и СВУ.В сентябре 2017 года группа из 170 специалистов по разминированию из Международного противоминного центра были посланы в освобожденный город Дейр-эз-Зор. Специалисты очистили там более 1200 гектаров земли, 250 км дорог, более 1800 зданий и сооружений и нейтрализовали свыше 44 тысяч взрывных устройств.Несмотря на то, что у специалистов в распоряжении имеются селективные переносные индукционные миноискатели ИМП-С2, мобильные искатели проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ, переносные искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М и радиолокационные приборы подповерхностного зондирования ОКО-2, они в значительной мере полагаются на кинологические подразделения.Кинологический центр Вооруженных сил РФ регулярно проводит международный конкурс «Верный друг», который привлекают внимание специалистов из Египта, Казахстана, Беларуси, Узбекистана и России. В 2017 году пять групп кинологов, в каждой по пять вожатых с тремя немецкими и двумя бельгийскими овчарками представляли российскую сторону. Более 200 расчетов в составе 47 команд приняли участие в квалификационных этапах этого соревнования. Победителями конкурса «Верный друг» в августе 2017 года стали российские кинологи.Кинологические подразделения получают в свое распоряжение немецких, бельгийских, восточно-европейских овчарок и лабрадоров в основном из 470-го Центра собаководства российских ВС. После специального курса обучения минно-розыскному делу вожатые должны обучить собак обнаруживать неизвлекаемые устройства, различные типы ВВ и ложные СВУ. Особое внимание уделяется поведению собак в боевых условиях. В Армении кинологические расчеты обучаются в разреженном воздухе на высотах свыше 1500 метров над уровнем моря, обучение проводится днем и ночью и в любую погоду.На основе своего опыта разминирования в Сирии российские военные в относительно короткие сроки организовали обучение сирийских специалистов. Более 750 сирийских саперов прошли обучение специалистами из Международного противоминного центра ВС РФ в его филиале в сирийском городе Хомс. Об этом рассказал Анатолий Морозов, руководитель Центра по разминированию Сирийской Арабской Республике. Он добавил, что Центр был организован в феврале 2017 года в городе Алеппо, но в апреле был перебазирован в город Хомс. «Навыки, приобретенные военнослужащими во время обучения, позволяют им независимо выполнять противоминные задачи. Учебный курс с практическими упражнениями длится полтора месяца; одновременно в Центре могут обучаться до 100 человек».Свой богатый опыт по разминированию российская армия использует не только за рубежом. В октябре 2017 года саперы Южного военного округа провели очистку от неразорвавшихся боеприпасов учебно-тренировочных комплексов «Гвардеец», «Калиновский» и «Альпийский», общая площадь которых составляет более 1000 гектаров. К этим работам было привлечено более 200 человек и задействовано около 20 единиц специальной техники. Кроме того, для обнаружения взрывоопасных предметов в труднодоступных местах были задействованы кинологические расчеты с минно-розыскными собаками.В декабре 2017 года делегация ООН, возглавляемая Жан-Пьером Лакруа, посетила российский Международный противоминный центр в Нахабино Московской области. Руководитель Центра Игорь Михалик рассказал делегации о том, как методы и опыт операций разминирования в Сирии используются в учебном процессе. Саперы Центра продемонстрировали гостям свое оборудование и навыки гуманитарного разминирования.