Лучший друг человека. К9, или Гуманитарные сапёры
Собака минно-розыскной службы из Marshall Legacy Institute вместе со своим вожатым помогает очищать землю Азербайджана от мин
Известно более 700 типов мин. Они изготавливаются из различных материалов: дерева, металла, пластика, бакелита и даже стекла. Они легкие и тяжелые, крупные и небольшие, плоские и толстые, круглые, угловатые, асимметричные, да к тому же еще разных цветов. Единственное, что их объединяет - заряд взрывчатого вещества внутри, что делает его обнаружение одним из самых важных этапов разминирования.
Не имеет себе равных при выполнении подобных задач собачий нос, также иногда называемый «биосенсором». Кроме обнаружения мин, собаки широко используются и в не менее важных задачах по определению неминированных зон.
С 1992 года крупнейшая в мире неправительственная организация NPA (Norwegian People's Aid - Помощь норвежского народа) проводит программу «Обнаружение взрывчатых веществ собаками», в рамках которой выращивает, дрессирует и задействует собак для очистки различных районов мира от остатков вооружений, которые могут убить или искалечить людей, в том числе и детей.
Собака из HALO Trust проходит обучение в рамках программы правительства Колумбии по очистке страны от мин к 2027 году
Собаки номер один
Эта работа сложна и очень опасна. Кинологи и вожатые вверяют свою жизнь лапам этих животных, а точнее их носам, а за 25 лет ни одна собака из NPA не была ранена. Более 500 собак-саперов (за рубежом их называют К9) работают по всему миру, в Африке, Южной Америке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Все существующие попытки заменить эти «живые» сенсоры электронными технологиями имели ограниченный успех. Проблема состоит в том, что степень развития обоняния у собак в десятки раз выше степени обоняния у человека. Если в носу человека имеется около 6 миллионов обонятельных клеток, то у собаки их около 225 миллионов. Такие качества как нельзя лучше подходят для обнаружения взрывчатых веществ.
Американский Институт Marshall Legacy Institute (MLI) в 1999 году начал программу MDDPP (Mine Detection Dog Partnership Program), в рамках которой принимаются государственные и частные пожертвования на покупку, обучение и поставку собак минно-розыскной службы (СМРС, англ. Mine Detection Dog) в организации, занимающиеся разминированием в странах, которые затронула эта проблема. В настоящее время более 900 собак-саперов работают в 24 странах, а Институт MLI пожертвовал более 200 таких собак. С момента начала программы MDDPP собаки из MLI исследовали более 45 миллионов квадратных метров минных полей.
Собаки из MLI обучаются либо в Академии общей подготовки в штате Техас, либо в Центре подготовки СМРС в Боснии и Герцеговине. Обе организации покупают собаку известных заводчиков в Европе. Собаки проходят интенсивный курс обучения продолжительностью 3-5 месяцев, на которых они учатся определять запахи взрывчатых веществ, в основном содержащихся в минах.
Собаки обучаются определять нужный запах и затем садиться рядом неподвижно, сигнализируя вожатому о необходимости отметить это место. Таким образом, гарантируется полное уничтожение взрывоопасных предметов в заданном районе. Обоняние и полученные навыки обнаружения, а также проворность и размеры делают собаку одним из самых универсальных и ценных партнеров в саперных подразделениях.
Немецкая овчарка из российского противоминного центра на работе в сирийском городе Алеппо
Собаки минно-розыскной службы
СМРС мотивированы к своей работе, поскольку имеют тесные взаимоотношения со своими вожатыми, от которых за обнаружение мины получают награду. При обнаружении собакой мины вожатый хвалит ее и дает награду, как правило, это мячик или игрушка. Это забавляет собак и мотивирует к продолжению поисков.
Шесть обученных в MLI собак недавно были переданы в трест HALO Trust, самую большую организацию по гуманитарному разминированию в поддержку инициативы Армении «Landmine Free Artsakh», которая была начата в 2002 году с целью очистки территории Нагорного Карабаха от всех мин.
После многих лет переговоров прорывное соглашение по разминированию было достигнуто между правительством Колумбии и самой крупной повстанческой группировкой ФАРК (Революционные вооруженные силы Колумбии). В 2016 году колумбийский президент Хуан Сантос пообещал, что 21 миллион кв. метров колумбийской земли должен быть очищен от мин в течение пяти лет. Эту сложнейшую миссию возглавила колумбийская армия, которая в августе 2016 года сформировала бригаду по удалению и уничтожению противопехотных мин, самодельных взрывных устройств (СВУ) и неразорвавшихся боеприпасов, убивших более 11500 человек.
NPA активно участвует в разминировании в Колумбии наряду с организацией HALO Trust, которая располагает в этой стране четырьмя минно-розыскными группами с СМРС. Для обнаружения мин отбираются собаки разных пород, но в основном это молодые восточноевропейские овчарки и бельгийские овчарки малинуа, которые обучались в течение полутора лет обнаружению различных типов ВВ, используемых в минах и СВУ. Образцы этих материалов поставляются колумбийской государственной компанией Indumil; для обнаружения собакам, зачастую работающим в густых джунглях или на сухой песчаной местности, необходимо всего несколько грамм вещества.
Собаки могут «обнюхать» более 400 метров в день, что в 20 раз больше чем может обработать человек с ручным миноискателем; кроме того, имея небольшую опорную поверхность и небольшой вес, они с меньшей вероятностью детонируют взрывоопасный предмет. При обнаружении подобного устройства собака останавливается, садится и указывает на обнаруженный предмет до тех пор, пока не подойдет вожатый. После этого собака получает награду в виде резинового мячика. Кстати, среди вожатых много тех, кто сам потерял конечность при подрыве на мине или СВУ.
Российские саперы в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2-02 работают с собаками, очищая от мин историческую часть сирийского города Пальмира
От Хорватии до Колумбии и Сирии
Хорватский центр по разминированию Croatian Mine Action Centre (CROMAC) участвует в колумбийских проектах по разминированию с 2009 года, и в 2017 году подписал с министерством обороны Колумбии меморандум о взаимопонимании по гуманитарному разминированию, которым предусматривается также обучение СМРС.
Помимо боевых операций Вооруженных сил России против Исламского государства (ИГ, запрещено в РФ) в Сирии свою работу с 2015 года делали подразделения минно-розыскной службы из российского Противоминного центра, принимая участие в гуманитарном разминировании освобожденных городов, включая Алеппо, Пальмиру и Дейр-эз-Зор. К концу 2017 года российские саперы Центра очистили более 6500 гектаров земли, 1500 километров дорог, более 17000 зданий и сооружений. Они обезвредили или уничтожили более 105 тысяч неразорвавшихся боеприпасов и СВУ.
В сентябре 2017 года группа из 170 специалистов по разминированию из Международного противоминного центра были посланы в освобожденный город Дейр-эз-Зор. Специалисты очистили там более 1200 гектаров земли, 250 км дорог, более 1800 зданий и сооружений и нейтрализовали свыше 44 тысяч взрывных устройств.
Конкуренция К9
Несмотря на то, что у специалистов в распоряжении имеются селективные переносные индукционные миноискатели ИМП-С2, мобильные искатели проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ, переносные искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М и радиолокационные приборы подповерхностного зондирования ОКО-2, они в значительной мере полагаются на кинологические подразделения.
Кинологический центр Вооруженных сил РФ регулярно проводит международный конкурс «Верный друг», который привлекают внимание специалистов из Египта, Казахстана, Беларуси, Узбекистана и России. В 2017 году пять групп кинологов, в каждой по пять вожатых с тремя немецкими и двумя бельгийскими овчарками представляли российскую сторону. Более 200 расчетов в составе 47 команд приняли участие в квалификационных этапах этого соревнования. Победителями конкурса «Верный друг» в августе 2017 года стали российские кинологи.
Российская группа по разминированию среди развалин сирийского города Алеппо
Кинологические подразделения получают в свое распоряжение немецких, бельгийских, восточно-европейских овчарок и лабрадоров в основном из 470-го Центра собаководства российских ВС. После специального курса обучения минно-розыскному делу вожатые должны обучить собак обнаруживать неизвлекаемые устройства, различные типы ВВ и ложные СВУ. Особое внимание уделяется поведению собак в боевых условиях. В Армении кинологические расчеты обучаются в разреженном воздухе на высотах свыше 1500 метров над уровнем моря, обучение проводится днем и ночью и в любую погоду.
На основе своего опыта разминирования в Сирии российские военные в относительно короткие сроки организовали обучение сирийских специалистов. Более 750 сирийских саперов прошли обучение специалистами из Международного противоминного центра ВС РФ в его филиале в сирийском городе Хомс. Об этом рассказал Анатолий Морозов, руководитель Центра по разминированию Сирийской Арабской Республике. Он добавил, что Центр был организован в феврале 2017 года в городе Алеппо, но в апреле был перебазирован в город Хомс. «Навыки, приобретенные военнослужащими во время обучения, позволяют им независимо выполнять противоминные задачи. Учебный курс с практическими упражнениями длится полтора месяца; одновременно в Центре могут обучаться до 100 человек».
Российский расчет минно-розыскной службы и кинологический расчет проводят разминирование на опустевших улицах Пальмиры
Свой богатый опыт по разминированию российская армия использует не только за рубежом. В октябре 2017 года саперы Южного военного округа провели очистку от неразорвавшихся боеприпасов учебно-тренировочных комплексов «Гвардеец», «Калиновский» и «Альпийский», общая площадь которых составляет более 1000 гектаров. К этим работам было привлечено более 200 человек и задействовано около 20 единиц специальной техники. Кроме того, для обнаружения взрывоопасных предметов в труднодоступных местах были задействованы кинологические расчеты с минно-розыскными собаками.
В декабре 2017 года делегация ООН, возглавляемая Жан-Пьером Лакруа, посетила российский Международный противоминный центр в Нахабино Московской области. Руководитель Центра Игорь Михалик рассказал делегации о том, как методы и опыт операций разминирования в Сирии используются в учебном процессе. Саперы Центра продемонстрировали гостям свое оборудование и навыки гуманитарного разминирования.
По материалам сайтов:
www.nationaldefensemagazine.org
marshall-legacy.org
www.npaid.org
stat.mil.ru
voinskayachast.net
www.structure.mil.ru
pinterest.com
www.wikipedia.org
Автор: Николай Антонов
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