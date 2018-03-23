Китай обвинил США в нарушении суверенитета

Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами в Южно-Китайском море. Очередное самовольное вторжение американского военного корабля в акваторию китайских островов в Южно-Китайском море является серьезным нарушением суверенитета и безопасности Китая, нарушением основополагающих принципов международных отношений и угрозой миру и стабильность в регионе

Министерство обороны Китая обвинило США в нарушении своего суверенитета и подрыве безопасности в связи с заходом эсминца ВМС США USS Mustin в акваторию близ спорных островов Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море.Сообщается, что эсминец ВМС США Mustin «самовольно вошел в акваторию близ островов КНР в Южно-Китайском море». Два корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая "в соответствии с международным правом и процедурами сделали ему предупреждение и выдворили из акватории".В тоже время агентство Рейтер сообщило, что ВМС США провели в пятницу операцию "по обеспечению принципа свободы судоходства в Южно-Китайском море". Эсминец Mustin прошел на расстоянии 12 морских миль (около 22 км) от рифа Мисчиф архипелага Наньша (Спратли), на который претендует Китай и еще ряд стран.— говорится в заявлении официального представителя Минобороны КНР Жэнь Гоцяна.