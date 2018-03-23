17:46 23 марта
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Китай обвинил США в нарушении суверенитета

Министерство обороны Китая обвинило США в нарушении своего суверенитета и подрыве безопасности в связи с заходом эсминца ВМС США USS Mustin в акваторию близ спорных островов Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море.

Китай обвинил США в нарушении суверенитета


Сообщается, что эсминец ВМС США Mustin «самовольно вошел в акваторию близ островов КНР в Южно-Китайском море». Два корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая "в соответствии с международным правом и процедурами сделали ему предупреждение и выдворили из акватории".


В тоже время агентство Рейтер сообщило, что ВМС США провели в пятницу операцию "по обеспечению принципа свободы судоходства в Южно-Китайском море". Эсминец Mustin прошел на расстоянии 12 морских миль (около 22 км) от рифа Мисчиф архипелага Наньша (Спратли), на который претендует Китай и еще ряд стран.

Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами в Южно-Китайском море. Очередное самовольное вторжение американского военного корабля в акваторию китайских островов в Южно-Китайском море является серьезным нарушением суверенитета и безопасности Китая, нарушением основополагающих принципов международных отношений и угрозой миру и стабильность в регионе
— говорится в заявлении официального представителя Минобороны КНР Жэнь Гоцяна.

Использованы фотографии: : U.S. Navy / Sarah Myers
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Комментарии 14

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  1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:29
    Китай как всегда жестко реагирует и прямым текстом правду матку в лицо говорит , рвет все попытки США ..Россия поддержит , если что!
    МИХАН
    1. Anarchist (Александр) Сегодня, 17:33
      Зачем визжать, як девки? - топите эсминец... Или вы не держава, а так - "посмотреть, да покурить подошли"?
      Как бы кто не говорил про нашу беззубую политику (я - в том числе), но американские суда в нашу акваторию не заходят. Даже к Крыму, который не признаётся российским...
      Anarchist
      1. Громобой Сегодня, 17:39
        Цитата: Anarchist
        Как бы кто не говорил про нашу беззубую политику (я - в том числе), но американские суда в нашу акваторию не заходят.

        Так и к китайцам не прошёл(...Эсминец Mustin прошел на расстоянии 12 морских миль (около 22 км) от рифа Мисчиф ...).Эсминец правильно понимает настроение китайцев и помнит чем кончались вторжения амер.самолётов разведчиков в Китай.Их сбивали как вонючих койотов.
        Громобой
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:42
      Цитата: МИХАН
      Китай как всегда жестко реагирует и прямым текстом правду матку в лицо говорит , рвет все попытки США

      Знаете, пока они не повторят НАШ "черноморский навал", то американцы и будут шнырять около этих островов. Тем более, что летчики КНР более смелы и агрессивны, в вопросе защиты своей Родины, а вот у моряков видимо "слабо"....
      был даже случай тарана американского разведывательного самолёта. При этом китайский пилот погиб, а американский вынужденно сел на китайской территории....чем очень порадовали китайских разведчиков, которые очень пристально ознакомились с начинкой этого самолета
      Цитата: МИХАН
      Россия поддержит , если что!

      Ага...поддержим, воздержавшись на СовБезе ООН.... "Долг - платежом красен"
      svp67
    3. Венд (Анатолий) Сегодня, 17:44
      Цитата: МИХАН
      Китай как всегда жестко реагирует и прямым текстом правду матку в лицо говорит , рвет все попытки США ..Россия поддержит , если что!

      США продолжают действовать по шаблону, проверяют, кто -нибудь их еще боится. Тут дашь слабину, сожрут.
      Венд
  2. Rusland (Виталий) Сегодня, 17:30
    Ну вот и Китай под раздачу попадает, много к нему негативного внимания в последнее время.
    Rusland
  3. Комментарий был удален.
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:33
      Александр hi Суверинитет-это серьезно,и фразами при этом не разбрасываются.Или заявление искажено.Это как доставши
      210окв
      1. Комментарий был удален.
    2. Yrec (Юрий) Сегодня, 17:37
      Никто никого топить не будет, без веских причин. Даже если бы америкосы высадились на острове и качучу сплясали. Утопление эсминца - гарантия войны, причём термоядерной. У Китая ЯО на порядок слабее.
      Yrec
      1. Комментарий был удален.
        1. Yrec (Юрий) Сегодня, 17:44
          Наши таранили, потому что корабли прочные. А китайцы боятся - вдруг матрасный крепче окажется?
          Yrec
  4. Громобой Сегодня, 17:34
    Вот зачем Китай так стремительно перевооружает свой флот---хочет продемонстрировать морское кунг-фу.Успехов ,товарищи!
    Громобой
  5. Чичиков (Дед) Сегодня, 17:37
    С каждым днем новости, как фронтовые сводки... или такая мода на выдачу информации, или действительно, все идет к возникновению глобального конфликта!
    Чичиков
  6. tanit (Вадим) Сегодня, 17:38
    Ой-ой, Китай проглотил.. Не, то есть, гордо ответил. Ой-ой, плевок в лицо утер. Не, с Китаем шутки плохи. wassat
    А вот Россия все терпит...Да-да, а в ее территориальные воды вторжение было? laughing
    Долой антикитайских китайских коммунистов! Компродоры, понимашь. laughing
    tanit
  7. Borik (Борис) Сегодня, 17:39
    Матрасники считают себя пупом земли, прощупывают китайцев. Но в ближайшее время поостерегутся близко приближаться к побережью Китая. Поглядите с какой скоростью он строит свой флот.
    Borik
    1. tanit (Вадим) Сегодня, 17:44
      Цитата: Borik
      Поглядите с какой скоростью он строит свой флот.

      Это понятно, количеством целей КНР пытается превысить количество средств поражения. Скорость - оно, конечно...А вот что там у КНР с АПЛ? hi
      tanit
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