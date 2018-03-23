19:51 23 марта

Позор американской подлодки в Арктике попал на видео

Как стало известно на днях, американская атомная подводная лодка класса "Лос-Анджелес", проводившая учения по нанесению ракетного удара по территории России, не смогла вынырнуть из под арктического льда. Согласно сценарию, две атомные субмарины должны были осуществить всплытие в заданных точках и произвести электронные пуски крылатых ракет "Томагавк".

Как заявил командующий учениями адмирал ВМС США, маневры должны были подтвердить готовность американского флота действовать в самых разных районах Мирового океана. Однако арктические льды оказались не по зубам военным США.

Данное событие представляется еще более забавным на фоне недавнего заявления председателя стратегического командования вооруженных сил США генерала Джона Хайтена о способности американских подводных лодок нанести сокрушительный удар по России в любое время и из любого места.




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Комментарии 15

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  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:58
    Как уже говорил-можно вечно смотреть на три вещи:как течет вода,как горит огонь и как матрасс ковыряет полуметровый арктический лед ломиком.
    НЕКСУС
    1. andr327 (Андрей Соколов) Сегодня, 18:24
      Но ведь пытаются, и ведь, сжигая кучу зеленых бумажек, научаться, собаки. Ну а командиры всех армий (и нашей в том числе) по докладам, рапортам и заявлениям победят всех! Такова служба.
      Весь вопрос в том какие их командование сделает из всего этого выводы, и какие после этого последуют решения. Учения на то и учения, чтобы отточить мастерство и выявить проблемы.
      andr327
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:27
        Цитата: andr327
        Ну а командиры всех армий (и нашей в том числе) по докладам, рапортам и заявлениям победят всех! Такова служба.

        Есть один момент...наши АПЛ делались двухкорпусными,а Акула,так та вообще создавалась так,что Арктика была ее домом родным и при всплытии она колола лед не хуже ледокола.А вот у матрассов с этим проблемы,тк их АПЛ однокорпусные и не очень приспособленны башкой колоть лед арктический.
        НЕКСУС
        1. andr327 (Андрей Соколов) Сегодня, 18:47
          ничего страшного 3 лярда попилят и сделают супер-пупер лазероацетиленовый топитель льда на ядерном движке и все будет пучком. Хотя наверное малую цену дал. Тут еще изыскательских работ лярдов на 10, ежегодно на 15 лет.
          andr327
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:51
            Цитата: andr327
            ничего страшного 3 лярда попилят и сделают супер-пупер лазероацетиленовый топитель льда на ядерном движке и все будет пучком.

            При желании и определенном бараньем упорстве,можно и зайца научить курить. Но я почему-то уверен,что матрассы не станут заморачиваться новым проектом АПЛ арктического класса или лазерным резаком. И все это дефиле с Лосем в Арктике больше походит на то,что американцы хотели обозначить свое присутствие в тех широтах.Но как говаривал мой старшина-это ,простите,как ....... в пустой тазик.
            НЕКСУС
            1. Терский (Виктор) Сегодня, 19:22
              Цитата: НЕКСУС
              -можно вечно смотреть на три вещи:как течет вода,как горит огонь и как матрасс ковыряет полуметровый арктический лед ломиком.

              Они её с снежком прикопают и будет, как айсберг в океане. Ну чем не стелс технологии?
              Цитата: НЕКСУС
              Но как говаривал мой старшина-это ,простите,как ....
              Примерно как то так ... Андрей, hi !
              Терский
              1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:25
                Цитата: Терский
                Они её с снежком прикопают и будет, как айсберг в океане

                Не хватает на рубке Пугачевой с песней про Айсберг.
                Цитата: Терский
                Андрей,

                Приветствую,Витя. drinks
                НЕКСУС
                1. Терский (Виктор) Сегодня, 19:43
                  Цитата: НЕКСУС
                  Не хватает на рубке Пугачевой с песней про Айсберг.

                  Она уже не та.... no , одна фанера и осталась request. Если уж посылать так Любэ, с широко известной песней про не валяй ... Под неё рубка льда "копчеными" ребятами с последующим поспешным погружением , пойдет куда как веселей... yes laughing
                  Терский
                  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:49
                    Цитата: Терский
                    Она уже не та....

                    Ты не понял.Сея мумия нашего шоу-бизнеса будет смотреться аки статуя Свободы посредине бескрайней арктической пустыни .Одну то мы им подарили(вернее цвет мет),...
                    НЕКСУС
  2. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 18:09
    Уже достали с этой новостью!Лучше бы показали наши недостроенные корабли,как они гниют в доках и на стапелях годами...
    Palagecha
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:47
      Цитата: Palagecha
      Уже достали с этой новостью!Лучше бы показали наши недостроенные корабли,как они гниют в доках и на стапелях годами...

      Еще лучше пошлите это видео и коменты на Эхо мацы. Эти э.... чужие для нашей страны э... как бы граждане с утра очень оптимистично так утверждали, что это все фейк, амерзы на своих лодках всплыли, а не застряли, а наши СМИ как всегда врут.
      Балу
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 18:19
    Вот смотрю на всё это.И как же им повезло (да и россиянам в частности )что не Я выборы выиграл wassat Я бы на их лодку эту, с транспортника цистерну жидкого азота или кислорода вылить приказал wassat Ну чтобы наверняка.Так сказать,вмёрзли до следующего юрского периода laughing
    Наблюдатель2014
    1. собаковод Сегодня, 18:32
      Дерзайте! Всё у вас впереди!
      собаковод
    2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:49
      Цитата: Наблюдатель2014
      И как же им повезло (да и россиянам в частности )что не Я выборы выиграл

      Теперь я знаю за кого буду голосовать через 6 лет. Давай Серега , учись на Президента. Экономика там, юриспунденция всякая, поступи в академию госуправления. Все, я решил, буду голосовать за тебя. drinks good
      Балу
  4. Borik (Борис) Сегодня, 19:45
    Чукчи прознали что у амеров на подлодке жрать нечего, так олений караван послали со строганиной. Хотят бартер устроить строганину на ракету.
    Borik
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