Позор американской подлодки в Арктике попал на видео

Как стало известно на днях, американская атомная подводная лодка класса "Лос-Анджелес", проводившая учения по нанесению ракетного удара по территории России, не смогла вынырнуть из под арктического льда. Согласно сценарию, две атомные субмарины должны были осуществить всплытие в заданных точках и произвести электронные пуски крылатых ракет "Томагавк".



Как заявил командующий учениями адмирал ВМС США, маневры должны были подтвердить готовность американского флота действовать в самых разных районах Мирового океана. Однако арктические льды оказались не по зубам военным США.



Данное событие представляется еще более забавным на фоне недавнего заявления председателя стратегического командования вооруженных сил США генерала Джона Хайтена о способности американских подводных лодок нанести сокрушительный удар по России в любое время и из любого места.











