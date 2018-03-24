06:58 24 марта

Из истории штурманской службы ВВС России

Штурманская служба ВВС (ВКС) России сегодня, 24 марта, отмечает свой 102-й день рождения. В этот день в разгар Первой мировой войны (24 марта 1916 года) на основании приказа начальника штаба Верховного Главнокомандующего (на тот момент – генерала от инфантерии Михаила Васильевича Алексеева) создаётся так называемая ЦАНС. Речь идёт о Центральной аэронавигационной станции, которую можно считать «прабабушкой» современной штурманской службы Военно-воздушных сил как части ВКС РФ.

Именно 24 марта и было избрано в качестве даты для профессионального праздника военных штурманов ВВС России в 2000 году. С тех пор этот праздник в календаре воинских дат - официально.

Каким был круг задач Центральной аэронавигационной службы в годы Первой мировой? На самом деле задач было немало. Это проверка и установка на самолётах приборов высокой по тем временам точности, проведение аэрологических наблюдений по анализу состояния свободной атмосферы, работа с аэрофотоаппаратами. В связи с тем, что самолёты оснащались специальными приборами появилась абсолютно новая военная профессия лётчика-наблюдателя.


Становились лётчиками-наблюдателями либо военнослужащие, окончившие военную школу по этой военной направленности, либо те, кто имел небезуспешный опыт полётов на имевших тогда в авиапарке императорской армии самолётах. Конечно же, особо приветствовалось и то, и другое.

Особое значение в тот момент придавалось лётчикам-наблюдателям, имеющих навыки аэрофотосъёмки. Возможность запечатлеть позиции противника с воздуха для последующего нанесения ударов и их корректировки многое значила и более века назад.

Кстати, первой школой лётчиков-наблюдателей в нашей стране считается открывшееся в январе 1916 года учебное заведение в Киеве. Это решение принималось Военным советом в конце 1915 года. Как видно, учебное заведение по подготовки тех, кого сегодня принято называть штурманами, открылось ещё до официальной даты рождения штурманской службы в Российской империи. Срок обучения в Киевской специализированной военной школе лётчиков-наблюдателей составлял полгода. Рассчитана она была на обучение 50 военнослужащих. И это была, нужно отдать должное, интенсивная подготовка, включая не только занятия "на паркете", но и полевые выходы.

Слушатели Киевской авиашколы. Общее фото (1916 год):

Из истории штурманской службы ВВС России


Слушатели школы во время занятия по аэрофотосъёмке (анализ отснятого материала):



Какое фотооборудование использовалось при обучении аэрофотосъёмке, а также непосредственно над зонами боевых действий? В первую очередь речь идёт об аэрофотоаппарате Потте, который представлял собой отнюдь не компактную структуру с заводными ключом, плёночной кассетой 13х18 см, рассчитанной максимально на 50 снимков, приводом и сигнализатором для перемотки, секундомером и батарейкой.



Для справки: Владимир Филлипович Потте родился в Самаре в 1866 году в семье военного топографа. Во врем обучения в пехотном училище заинтересовался теорией фотографии, в результате чего разработал собственный фотоаппарат для военных нужд. Использовался он для определения дистанций и отклонений снарядов при стрельбе из орудий морской артиллерии.

Обучение тому, как управляться с таким аэрофотоаппаратом, по признанию многих слушателей военной школы, было одним из самых сложных, но вместе с тем, захватывающих занятий.

Спуск затвора фотоаппарата В.Ф.Потте производился с помощью специальной резиновой груши, соединенной трубкой с так называемым резиновым суфле, расширяющимся под нагнетанием воздуха грушей и приводящим в действие затвор. Объектив имел фокусное расстояние 210 мм и относительное отверстие 1:4,5. Вкладывание кассеты с пленкой производилось в специальное отверстие, закрываемое дверцей. Общая масса аппарата составляла около 9 кг.

Этот же фотоаппарат с другого ракурса:



Испытывали это чудо техники, которое по тем временам было действительно чудом, на аэродроме под Петроградом. Примечательно, что технологический задел у аэрофотоаппарата (АФА) Потте был весьма внушительным, а потому и после падения Российской империи долгое время (до начала 30-х годов) использовался в Советском Союзе при создании топографических карт. Многие их тех карт впоследствии сыграли неоценимую роль в годы Великой Отечественной войны, как и, конечно же, военные штурманы.

Работа с высотомером в Киевской школе:


В связи с тем, что одним из навыков лётчика-наблюдателя в то время должен был являться навык прицельного бомбометания с учётом погодных условий и скорости аэроплана, профессия со временем была переименована в «лётчик-бомбардир».

А это аэронавигационное оборудование времён Первой мировой войны, использовавшееся российскими штурманами:


Сегодня в объединениях, соединениях и частях Воздушно-космических сил (ВКС) проходят службу более 2 тыс. штурманов различных родов авиации. Основная задача штурманской службы в наши дни – обеспечение высокой точности и надёжности воздушной навигации, а также эффективности боевого применения всех видов авиационного вооружения, средств воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Поздравляем штурманов ВВС (ВКС) и ветеранов службы с профессиональным праздником!

Использованы фотографии: Википедия, https://humus.livejournal.com
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Комментарии 2

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  1. АнтиFREEZ (Святослав) Сегодня, 05:50
    Всех причастных - с праздником! drinks
    Хоть и с "бородой", но в тему wink
    Маленькая девочка подходит к самолету, где в открытой кабине сидят пилот со штурманом, и спрашивает:
    — Дяденьки, дяденьки, а вы летчики?
    Пилот штурману:
    — Слышь, штурман, мы летчики?
    — Летчики.
    — Да, девочка, мы летчики.
    — Дяденьки летчики, а сколько будет дважды два?
    — Слышь, штурман, сколько будет дважды два? Штурман, что-то считая на штурманской линейке, отвечает: пять.
    — Слышь, девочка, пять это будет.
    — Как пять, а нам учительница говорила, что четыре.
    — Штурман, ты что совсем, ей учительница говорила, что четыре!
    — Ну так я ж с поправкой на ветер.


    АнтиFREEZ
    1. АнтиFREEZ (Святослав) Сегодня, 05:52
      И ещё один:
      -Штурман мы где?
      -В вытрезвителе, командир.
      -Зачем мне такая точность, город назови…
      АнтиFREEZ
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