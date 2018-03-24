Из истории штурманской службы ВВС России

Штурманская служба ВВС (ВКС) России сегодня, 24 марта, отмечает свой 102-й день рождения. В этот день в разгар Первой мировой войны (24 марта 1916 года) на основании приказа начальника штаба Верховного Главнокомандующего (на тот момент – генерала от инфантерии Михаила Васильевича Алексеева) создаётся так называемая ЦАНС. Речь идёт о Центральной аэронавигационной станции, которую можно считать «прабабушкой» современной штурманской службы Военно-воздушных сил как части ВКС РФ.Именно 24 марта и было избрано в качестве даты для профессионального праздника военных штурманов ВВС России в 2000 году. С тех пор этот праздник в календаре воинских дат - официально.Каким был круг задач Центральной аэронавигационной службы в годы Первой мировой? На самом деле задач было немало. Это проверка и установка на самолётах приборов высокой по тем временам точности, проведение аэрологических наблюдений по анализу состояния свободной атмосферы, работа с аэрофотоаппаратами. В связи с тем, что самолёты оснащались специальными приборами появилась абсолютно новая военная профессия лётчика-наблюдателя.Становились лётчиками-наблюдателями либо военнослужащие, окончившие военную школу по этой военной направленности, либо те, кто имел небезуспешный опыт полётов на имевших тогда в авиапарке императорской армии самолётах. Конечно же, особо приветствовалось и то, и другое.Особое значение в тот момент придавалось лётчикам-наблюдателям, имеющих навыки аэрофотосъёмки. Возможность запечатлеть позиции противника с воздуха для последующего нанесения ударов и их корректировки многое значила и более века назад.Кстати, первой школой лётчиков-наблюдателей в нашей стране считается открывшееся в январе 1916 года учебное заведение в Киеве. Это решение принималось Военным советом в конце 1915 года. Как видно, учебное заведение по подготовки тех, кого сегодня принято называть штурманами, открылось ещё до официальной даты рождения штурманской службы в Российской империи. Срок обучения в Киевской специализированной военной школе лётчиков-наблюдателей составлял полгода. Рассчитана она была на обучение 50 военнослужащих. И это была, нужно отдать должное, интенсивная подготовка, включая не только занятия "на паркете", но и полевые выходы.Слушатели Киевской авиашколы. Общее фото (1916 год):Слушатели школы во время занятия по аэрофотосъёмке (анализ отснятого материала):Какое фотооборудование использовалось при обучении аэрофотосъёмке, а также непосредственно над зонами боевых действий? В первую очередь речь идёт об аэрофотоаппарате Потте, который представлял собой отнюдь не компактную структуру с заводными ключом, плёночной кассетой 13х18 см, рассчитанной максимально на 50 снимков, приводом и сигнализатором для перемотки, секундомером и батарейкой.Для справки: Владимир Филлипович Потте родился в Самаре в 1866 году в семье военного топографа. Во врем обучения в пехотном училище заинтересовался теорией фотографии, в результате чего разработал собственный фотоаппарат для военных нужд. Использовался он для определения дистанций и отклонений снарядов при стрельбе из орудий морской артиллерии.Обучение тому, как управляться с таким аэрофотоаппаратом, по признанию многих слушателей военной школы, было одним из самых сложных, но вместе с тем, захватывающих занятий.Спуск затвора фотоаппарата В.Ф.Потте производился с помощью специальной резиновой груши, соединенной трубкой с так называемым резиновым суфле, расширяющимся под нагнетанием воздуха грушей и приводящим в действие затвор. Объектив имел фокусное расстояние 210 мм и относительное отверстие 1:4,5. Вкладывание кассеты с пленкой производилось в специальное отверстие, закрываемое дверцей. Общая масса аппарата составляла около 9 кг.Этот же фотоаппарат с другого ракурса:Испытывали это чудо техники, которое по тем временам было действительно чудом, на аэродроме под Петроградом. Примечательно, что технологический задел у аэрофотоаппарата (АФА) Потте был весьма внушительным, а потому и после падения Российской империи долгое время (до начала 30-х годов) использовался в Советском Союзе при создании топографических карт. Многие их тех карт впоследствии сыграли неоценимую роль в годы Великой Отечественной войны, как и, конечно же, военные штурманы.Работа с высотомером в Киевской школе:В связи с тем, что одним из навыков лётчика-наблюдателя в то время должен был являться навык прицельного бомбометания с учётом погодных условий и скорости аэроплана, профессия со временем была переименована в «лётчик-бомбардир».А это аэронавигационное оборудование времён Первой мировой войны, использовавшееся российскими штурманами:Сегодня в объединениях, соединениях и частях Воздушно-космических сил (ВКС) проходят службу более 2 тыс. штурманов различных родов авиации. Основная задача штурманской службы в наши дни – обеспечение высокой точности и надёжности воздушной навигации, а также эффективности боевого применения всех видов авиационного вооружения, средств воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы.