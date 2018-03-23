19:55 23 марта
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Меркель: Мэй представила определённые доказательства вины России в отравлении

Канцлер Германии Ангела Меркель сделала заявление, в котором утверждает, что премьер-министр Британии Тереза Мэй «привела определённые доказательства по делу об отравлении Сергея Скрипаля». По словам г-жи Меркель, эти «доказательства» говорят о «причастности России к применению отравляющих веществ в Британии».

Меркель: Мэй представила определённые доказательства вины России в отравлении

Меркель в Бундестаге


Такое заявление Меркель сделала на брифинге в Брюсселе, где проходит очередная встреча политических лидеров Европейского союза. Журналисты поинтересовались, какие именно «определённые доказательства» представила Тереза Мэй. На этот вопрос Ангела Меркель так и не нашла вразумительного ответа.


Напомним, что сегодня 23 британские дипломата покинули Российскую Федерацию в рамках ответных мер МИД России на демарш Соединённого королевства.

И сегодня же британские СМИ опубликовали заявления британских медиков о том, что гражданка России, 33-летняя Юлия Скрипаль, приходила в сознание на следующие сутки после отравления, однако потом снова впала в кому. Её 66-летний отец в сознание не приходил. Напомним, что накануне в Лондоне успели объявить, будто бы у Скрипалей после отравления "могли необратимо нарушиться мыслительные процессы".

Заявление Меркель приводит ТАСС:
Мы, Германия и Франция, были едины во мнении, что необходима реакция дополнительно к отзыву посла из России. В настоящее время страны союза обсуждают, как могут выглядеть дальнейшие меры (в отношении России). Мы сообщим о них, когда координация завершится.


Это к вопросу о том, что кто-то по-прежнему верит в снятие антироссийских санкций. Повод найдут всегда: не Скрипаль, так Литвиненко, не Литвиненко, так Крым, не Крым, так права ЛГБТ, не ЛГБТ и прочие педерасты, так юрист Магнитский, не Магнитский, так "вмешательство" в выборы, не выборы, так запрет на выезд для еврейского населения и т.д.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 68

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  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:20
    Кашиёк кашиёк ...какой кашиёк? Нету у вас методов,против Кости Сопрыкина!
    НЕКСУС
    1. Венд (Анатолий) Сегодня, 18:22
      Ну тогда покажите их России и мировому сообществ.
      Венд
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:25
        Нет,тогда нам ничего не остаётся как травить этих обиженных всех подряд..Раз доказали.. bully crying
        Цитата: Венд
        Ну тогда покажите их России и мировому сообществ.
        210окв
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 18:49
          Цитата: Венд
          Ну тогда покажите их России и мировому сообществ.


          Не будет этих , тут же других придумают , нам надо искать пути как их загнать в угол.
          cniza
        2. Pirogov Сегодня, 18:50
          Цитата: 210окв
          Нет,тогда нам ничего не остаётся как травить этих обиженных всех подряд..Раз доказали.

          Давно пора . Хуже точно не будет . Хоть будем знать ,что точно виноваты. И так и так слушать этот вой.
          Pirogov
        3. Алексей 2016 (Алексей) Сегодня, 19:04
          А я знаю где можно взять альпенштоки недорого...)))) Для "хороших и честных" даром.
          Алексей 2016
        4. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 19:11
          Цитата: 210окв
          Нет,тогда нам ничего не остаётся как травить этих обиженных всех подряд..Раз доказали..

          Надо было проект Новороссия не сливать, а до этого Каддафи поддержать, а теперь ..., пока только "мультики".
          Анти-Корр.
          1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 19:32
            Цитата: Анти-Корр.
            Надо было проект Новороссия не сливать, а до этого Каддафи поддержать, а теперь ..., пока только "мультики".

            Согласен,только дополню вас для полноты картины hi А так же СССР и Югославию!
            А если серьёзно народ то скоро к нам будут подкатывать:закурить есть? yes
            Вас Влад
            1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 19:43
              Цитата: Вас Влад
              А так же СССР и Югославию!

              СССР -это наша общая боль, всё остальное следствия. hi
              Анти-Корр.
              1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 19:47
                Цитата: Анти-Корр.
                СССР -это наша общая боль, всё остальное следствия.

                Да, жаль что коммунисты слили СССР и Югославию.
                Вас Влад
      2. Chertt (Алексей) Сегодня, 18:31
        Цитата: Венд
        Ну тогда покажите их России и мировому сообществ.

        Вы что, джентльменам на слово не верите ? tongue
        Chertt
        1. KAV (Александр) Сегодня, 18:46
          По словам г-жи Меркель, эти «доказательства» говорят о «причастности России к применению отравляющих веществ в Британии».

          А вот и плата за свой очередной срок на посту. Куда мир катится... Даже Меркель растеряла свои последние бубенчики... ЕС все больше походит на "женщину с низкой социальной ответственносью".
          KAV
        2. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 18:49
          Цитата: Chertt

          Вы что, джентльменам на слово не верите ? tongue

          Тереза Мэй и Анжела Меркель как бы .. не совсем джентльмены .. Да и Макрон тоже .
          DMB_95
          1. Терский (Виктор) Сегодня, 19:07
            Цитата: DMB_95
            Тереза Мэй и Анжела Меркель как бы .. не совсем джентльмены ..

            Мало того , они ещё ни разу не леди и не фрау, .....
            Терский
            1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 19:37
              Цитата: Терский
              они ещё ни разу не леди и не фрау

              И это гораздо хуже. smile
              Владимирец
              1. Терский (Виктор) Сегодня, 19:50
                Цитата: Владимирец
                И это гораздо хуже.

                Привет, Евгений! Порой кажется, что именно на эту планету, со всей вселенной сбрасывают лишь самых отъявленных безумцев.
                (с): Мусин Алмат Жумабекович
                Терский
                1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 19:52
                  Привет, уважаемый. hi Такое ощущение, что мы последнее время находимся в параллельной реальности. what
                  Владимирец
        3. Kurare Сегодня, 19:05
          Цитата: Chertt
          Вы что, джентльменам на слово не верите ? tongue

          ...и тут у Василия Ивановича попёрла карта!.. laughing
          Kurare
        4. Beholder Сегодня, 19:18
          И вот тут мне карта и поперла tongue
          Beholder
      3. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 18:52
        Цитата: Венд
        Ну тогда покажите их России и мировому сообществ.

        По борту МН-17 до сих пор показывают......
        Как и по "вмешательству" в выборы по всему миру, кибер атаках.....
        stalkerwalker
      4. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 19:01
        Цитата: Венд
        Ну тогда покажите их России и мировому сообществ.

        Боюсь (тьфу, тьфу, тьфу) только могилки увидем, с характерной надписью-посылом, на надгробье, в адрес России. hi
        ul_vitalii
    2. Anarchist (Александр) Сегодня, 18:22
      Тереза Мэй «привела определённые доказательства по делу об отравлении Сергея Скрипаля».
      - компромат на саму Меркель сделанный американцами.
      Цитата: Венд
      Ну тогда покажите их России и мировому сообществ.
      Тогда янки останутся без Фрау и послушной Германии...
      Anarchist
    3. himRa (Rahim) Сегодня, 18:30
      Легендарный фильм!
      himRa
    4. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 18:40
      Одна бабке другой бабке у подъезда привели "определенные доказательства", а про суд то забыли старые !
      предки с Дона
      1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 18:51
        Это к вопросу о том, что кто-то по-прежнему верит в снятие антироссийских санкций. Повод найдут всегда

        Значит нужно предъявить доказательства причастности англичан к отравлению Скрипаля и перебить ложь еще большей ложью.
        dorz
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 19:05
          Надо было вмешаться всё-таки в выборы, послушались вот некоторых smile
          ul_vitalii
    5. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:30
      Цитата: НЕКСУС
      Нету у вас методов,против Кости Сопрыкина!

      А что то мне кажется, что они им и не надо. Просто Британия и ЕС НАШЛИ отличный повод остановить "Брекзит"....
      svp67
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:33
        Цитата: svp67
        Просто Британия и ЕС НАШЛИ отличный повод остановить "Брекзит"....

        Не остановят...скажу больше,грядет и Фрекзит и по Италии с Испанией тоже не все ясно. Этот процесс как каток асфальтовый-едет медленно,но закатывает очень уверенно и на долго.
        НЕКСУС
        1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 19:41
          Цитата: НЕКСУС
          Этот процесс как каток асфальтовый-едет медленно,но закатывает очень уверенно и на долго.

          Если учесть, что с сегодняшнего дня вступили в действие ограничительные пошлины на ввоз в США металлопроката из стали и алюминия (ВТО уже умерло?), а Брюсселе толковали токма о России, создаётся впечатление, что других проблем у ЕС нет от слова "вообще".
          stalkerwalker
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:46
            Цитата: stalkerwalker
            создаётся впечатление, что других проблем у ЕС нет ос лова "вообще".

            Ну это как отрубить руку...сперва от шока не больно,а потом человек либо померает от посттравматического шока,либо истекает кровью...США торгует в прибыль себе,не думая о прибыли кого-то еще.А европейцы как стадо баранов ,которые опутаны американскими банками,кредитами и не имея воли,"режут себе конечности" без анестезии.
            НЕКСУС
  2. polpot (Andru) Сегодня, 18:21
    Докозательства в стиле "одна бабка сказала" а другая бабка поверила
    polpot
  3. himRa (Rahim) Сегодня, 18:22
    Доказательства!?да есть ...
    Но мы вам их не покажем!!
    himRa
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:37
      Лучшим Рахимам сайта мое почтение! ! hi lol Давно не видал вас тут! Много дел, или мало времени? ?? hi
      Геркулесыч
      1. himRa (Rahim) Сегодня, 18:44
        Приветствую!
        Готовлюсь к ,,минусам,, laughing
        Читаю регулярно но не всегда есть желание комментировать hi
        himRa
        1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:47
          Не вам одному "накидают " wassat Но это можно и должно пережить! hi Еще раз приветствую! !! hi
          Геркулесыч
  4. Z_G_R (Алексей) Сегодня, 18:23
    Мнение Франции и Германии очень важно для нас..
    Z_G_R
    1. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 18:55
      Ну нам пенсионерам вроде и не очень,а вот патриотам имеющим счета и домики на этом загнивающем западе думаю что важны.Как потом в теремке жить если на тебя начнут косо смотреть эти дикие европейские аборигены? Так ведь и до поджога имущества не далеко!
      sapporo1959
      1. Z_G_R (Алексей) Сегодня, 18:59
        так этим патриотам и надо, домики надо на Родине строить и развивать всё у себя дома, а не за границей.
        Z_G_R
  5. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:23
    На этот вопрос Ангела Меркель так и не нашла вразумительного ответа.
    Странно, ранее хоть говорили, что сведения есть, но они НАСТОЛЬКО СЕКРЕТНЫ...а тут и на это фантазии не хватило
    svp67
  6. ПалБор (Павел) Сегодня, 18:27
    Глупцы!Они бы лучше с Россией и Китаем согласовывали совместные действия в торговой войне против США.Не-ет,что в ситуации с санкциями,что с экспортом металла политические шоры мозги отключают.
    ПалБор
    1. Azim77 (Азим) Сегодня, 18:33
      Практически все главы ЕС - ставленники США. О какой торговой войне против США может быть речь?
      Трамп назначил нового советника по нацбезопасности - Джон Болтона. И этот тип, будучи послом США при ООН, во времена Буша-младшего, заявлял: «Нет такого понятия, как ООН, есть только международное сообщество, которое может возглавлять лишь единственная в мире сверхдержава – Соединенные Штаты»
      Azim77
  7. шурави (Владимир) Сегодня, 18:28
    Профессия полученная в юности определяет весь тренд её политики.
    шурави
  8. razved (Андрей) Сегодня, 18:33
    Тереза Мэй «привела определённые доказательства по делу об отравлении Сергея Скрипаля»

    ... но мы вам их не покажем, потому как они ну оооооочень секретные...
    razved
  9. Громобой Сегодня, 18:33
    Мнение Германии и Франции это мнение всего ЕС в текущих условиях.Что ж, санкции,так санкции,лишь бы СП немцы и остальные не отвергали и не переходили на сжиженный,а то его никому больше и не продашь в таких шикарных количествах.А дипломатия пусть воюет,как уехали дипломаты,так и вернуться захотят.Но всё же интересно какие меры они предпримут дополнительно к тому что есть.
    Громобой
    1. Лександрыч (Евгений Александрович) Сегодня, 18:45
      Ну, мы же тоже можем делать сжиженный газ. Вон, даже америкосы покупают. Но от нас поставлять в ту же Европу гораздо ближе, а значит и дешевле для покупателей.
      Лександрыч
  10. Borik (Борис) Сегодня, 18:34
    Меркель: Мэй представила определённые доказательства вины России в отравлении

    Так они это доказательство использовали вместо парфюма.
    Borik
  11. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:35
    Баба у власти в Европе как подбор, интеллектом не блещут, врут не стесняясь, да и слово" красивая "к ним не применимо ! fool А канцлерша еще и двух слов связать не может! fool
    Геркулесыч
  12. тагил (сергей) Сегодня, 18:37
    Россия на примере Латвии уже сказала что ответ будет намного жестче чем высылка только дипломатов. Все эти толерантные европейцы готовы к закрытию своих НКО или многочисленных СМИ, или еще чего нибудь нужного им и ненужного нам? О какой будет кошачий вой с их стороны, как он будет приятен моим ушам!
    тагил
  13. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 18:37
    На международном уровне не вякают а отвечают за свой "базар". "Определённые" кем "доказательства"? Какие? Кто определил? Имя? Список? Причастность ещё может быть простая - обвиняют Россию в этом и причастность
    Beltasir Matyagu
  14. Троль Сегодня, 18:40
    Походу это были не доказательства, но улики требующие доказательств. Иначе они были бы опубликованы.
    В общем пока все как всегда. Одна бабка сказала..
    Троль
  15. Altona (Евгений) Сегодня, 18:40
    Ну с Ангелой наверное все очень просто было. Там целый букет "доказательств по отравлению Скрипалей", пардон, компромата на Меркель. Выбирайте на любой вкус:
    1) Развратная комсомолка-нудистка-нимфоманка-эксгибиционистка. Несколько пикантных интимных фото с парочкой горячих ямайцев.
    2) Секретный сотрудник штази, личный осведомитель Маркуса Вольфа.
    3) Тайная любовница Эриха Хоннекера и Гельмута Коля.
    4) Пьет пиво лично с Путиным.
    Какие вам еще нужны "доказательства"?
    Altona
    1. Шмель_3 Сегодня, 18:57
      Altona (Евгений) Сегодня, 18:40
      "3) Тайная любовница Эриха Хоннекера и Гельмута Коля."
      Ну я думаю, что это перебор. Не думаю, что у указанных Вами персон, такой вкус.
      Шмель_3
    2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 19:39
      Цитата: Altona
      Тайная любовница Эриха Хоннекера и Гельмута Коля.

      Да что же она там такого умеет???!!! belay
      Владимирец
  16. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 18:43
    Сделано в России" - отравитель Россия.....
    ЖЕЛЕЗНО!
    То есть....
    БМВ сбила пешехода - виновата Германия, надо так понимать полоумную бабку..........
    Denis Obukhov
  17. Kosmotoga Сегодня, 18:43
    к сожалению всё идёт к перелому однополярности.Потому что мы не отступим от своей линии.Они тоже.Дипломатия в нынешнем виде как ООН и ОБСЕ и всякие европейские суды превратились в балаган.Где уже в наглую все друг друга затыкают и обвиняют.А доказательства уже со времён войны в Ираке и пробирки с порошком уже даже не нужны.Достаточно сказать просто,что виновен.Поэтому потеря однополярной девственности у запада проходит очень тяжело .Ну ничего это по началу больно.Но если так дальше пойдёт не верится что задуманый Путиным рывок осуществится. По крайней мере во внутренней жизни страны его не произойдёт.
    Kosmotoga
  18. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 18:45
    Анекдот хороший по этому поводу придумали:
    Мужик приходит в полицию:
    - Я тут вчера спер в магазине бутылку водки, но по дороге домой разбил. Арестуйте директора магазина.
    - Шел бы ты лучше, пока сам не присел...
    - Это международная практика! Англичане у нас баллон с ядовитым газом сперли, разбили и сами перетравились, а виноват кто? Мы!
    Denis Obukhov
  19. К-50 (Алексей) Сегодня, 18:47
    Меркель: Мэй представила определённые доказательства вины России в отравлении

    Потому как отравленные есть граждане России. Вот и всё доказательство. sad fool
    К-50
  20. gippernano (Neo) Сегодня, 18:50
    А я рекомендую именно на лондане продемонстрировать новые виды вооружений, и посмотреть как среагируют. То что в ответ полетят их ракеты я не верю категорически. Они скорее всего даже сделают вид, что ничего такого не произошло. Ну улетел Лондон в космос, бывает. После этого можно уже на них санкции накладывать.
    gippernano
  21. taiga2018 (Макар) Сегодня, 18:51
    как то уже писал,но повторю ещё раз,нам надо планировать дальнейшее развитие так,будто всех этих санкционников не существует,и именно на это ориентировать правительство,сотрудничать в той мере в какой готовы эти страны...каждый раз когда кто то заявляет,что Россия всё больше "разворачивается" на Восток,тут же наши власти начинают это опровергать,не надо,надо наоборот подтверждать это и словом и делом,не стучаться в закрытые двери,а заходить туда,где нам более или менее рады...
    taiga2018
  22. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 18:54
    "У нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем..."...В эпоху поздней молодости этих европейских "леди" песня была модной.
    samarin1969
  23. Теренин (Геннадий) Сегодня, 19:08
    Это к вопросу о том, что кто-то по-прежнему верит в снятие антироссийских санкций. Повод найдут всегда: не Скрипаль, так Литвиненко, не Литвиненко, так Крым, не Крым, так права ЛГБТ, не ЛГБТ и прочие педерасты, так юрист Магнитский, не Магнитский, так "вмешательство" в выборы, не выборы, так запрет на выезд для еврейского населения и т.д.. Вспомнил анекдот. На таможне был задержан известный контрабандист. При обыске у него ничего не нашли и тогда он был оштрафован за неуважение к Таможне.
    Теренин
  24. Оператор (Андрей) Сегодня, 19:12
    "У нас есть такие приборы, но мы вам их не покажем" (С) laughing

    Британия грубо нарушила Конвенцию о запрете химического оружия, не пригласив сразу же после установления факта отравления Скрипалей экспертов из ОЗХО - соответствующий запрос в эту организацию поступил только 18 марта, т.е. спустя две недели от момента отравления. Эксперты прибыли в Британию 19 марта. До этого момента британцы могли свободно фальсифицировать все улики преступления вплоть до применения задним числом отравляющего вещества из линейки фосфорорганических соединений.

    СССР и РФ ни разу не заявляли о производстве боевого отравляющего вещества на основе фосфорорганических соединений, за исключением аналога британского/американского VX. Все отечественные разработки в этой сфере остались на уровне лабораторных образцов. Часть лабораторных разработок засветил в своей книге эмигрант Вил Мирзаянов, что позволяет любой профессиональной лаборатории их синтезировать в США, Британии, Швеции, Чехии и Словакии.

    Отследить место производства по составу отравляющего вещества возможно только в одном случае - если все профессиональные лаборатории добровольно предоставят всю линейку фосфорорганических соединений. наработанных ими до 1997 года (когда вступил в силу запрет на производство ХО). Добровольцев явным образом не будет, поэтому место производства определить будет невозможно.

    Кроме того, российского банкира Кивелиди в 1995 году отравили фосфорорганическим соединением, синтезированным в городе Шиханы профессиональным химиком Игорем Ринком в кустарных условиях (в своем гараже). Это еще более расширяет круг причастных к производству яда, которым отравили Скрипалей.

    Поэтому бред Мей с Меркель о российском следе в инциденте в Солсбери на практике невозможно подтвердить фактами.

    На лицо только один факт - Мей грубо нарушила Конвенцию, поэтому как минимум должна заткнуться, а как максимум должна стать подозреваемой в уголовном деле по отравлению российской гражданки Юлии Скрипаль (в части укрывания улик от правосудия).
    Оператор
  25. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 19:20
    На этот раз пробирка без стирального порошка. Попробуйте поверить что внутри тот самый страшный невидимый газ!
    Berkut24
  26. andrej-shironov Сегодня, 19:25
    Да уж! У Газпрома всё меньше и меньше шансов на СП-2. И даже Коля с Уренгоя не помогает! Ждём повышения тарифов на внутреннем рынке на газ!
    andrej-shironov
    1. Tarasios (Tarasios) Сегодня, 19:36
      Возможно, прикрутить вентиль и поумерить аппетиты руководства Газпрома - не так уж и плохо было бы? Ресурсы - они не бесконечны, да и самим нужнее...
      Tarasios
  27. лысова (владимир) Сегодня, 19:29
    Доказательства есть - но они настолько секретные. Нет пострадавших - нет дела. Хрен знает, кто кого травил и чем. Может вообще соседи травили тараканов, или другую какую альбионную фигню.
    лысова
  28. Tarasios (Tarasios) Сегодня, 19:35
    У Запада начисто башню снесло от безнаказанности. По хорошему - уже только за этот (очередной, к слову) откровенный наезд необходимо было наказать этих "с большой вероятностью" политиков, не дожидаясь санкций, высылки дипломатов и прочей шелухи.
    Tarasios
  29. Радио-няня (Андрей) Сегодня, 19:37
    Доказуху на стол! Нет, вот вам парабелум с 1-м патроном... ( каждому).
    Радио-няня
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