Меркель: Мэй представила определённые доказательства вины России в отравлении

Меркель в Бундестаге

Мы, Германия и Франция, были едины во мнении, что необходима реакция дополнительно к отзыву посла из России. В настоящее время страны союза обсуждают, как могут выглядеть дальнейшие меры (в отношении России). Мы сообщим о них, когда координация завершится.