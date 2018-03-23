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Меркель: Мэй представила определённые доказательства вины России в отравлении
Канцлер Германии Ангела Меркель сделала заявление, в котором утверждает, что премьер-министр Британии Тереза Мэй «привела определённые доказательства по делу об отравлении Сергея Скрипаля». По словам г-жи Меркель, эти «доказательства» говорят о «причастности России к применению отравляющих веществ в Британии».
Такое заявление Меркель сделала на брифинге в Брюсселе, где проходит очередная встреча политических лидеров Европейского союза. Журналисты поинтересовались, какие именно «определённые доказательства» представила Тереза Мэй. На этот вопрос Ангела Меркель так и не нашла вразумительного ответа.
Напомним, что сегодня 23 британские дипломата покинули Российскую Федерацию в рамках ответных мер МИД России на демарш Соединённого королевства.
И сегодня же британские СМИ опубликовали заявления британских медиков о том, что гражданка России, 33-летняя Юлия Скрипаль, приходила в сознание на следующие сутки после отравления, однако потом снова впала в кому. Её 66-летний отец в сознание не приходил. Напомним, что накануне в Лондоне успели объявить, будто бы у Скрипалей после отравления "могли необратимо нарушиться мыслительные процессы".
Заявление Меркель приводит ТАСС:
Это к вопросу о том, что кто-то по-прежнему верит в снятие антироссийских санкций. Повод найдут всегда: не Скрипаль, так Литвиненко, не Литвиненко, так Крым, не Крым, так права ЛГБТ, не ЛГБТ и прочие педерасты, так юрист Магнитский, не Магнитский, так "вмешательство" в выборы, не выборы, так запрет на выезд для еврейского населения и т.д.
Меркель в Бундестаге
Такое заявление Меркель сделала на брифинге в Брюсселе, где проходит очередная встреча политических лидеров Европейского союза. Журналисты поинтересовались, какие именно «определённые доказательства» представила Тереза Мэй. На этот вопрос Ангела Меркель так и не нашла вразумительного ответа.
Напомним, что сегодня 23 британские дипломата покинули Российскую Федерацию в рамках ответных мер МИД России на демарш Соединённого королевства.
И сегодня же британские СМИ опубликовали заявления британских медиков о том, что гражданка России, 33-летняя Юлия Скрипаль, приходила в сознание на следующие сутки после отравления, однако потом снова впала в кому. Её 66-летний отец в сознание не приходил. Напомним, что накануне в Лондоне успели объявить, будто бы у Скрипалей после отравления "могли необратимо нарушиться мыслительные процессы".
Заявление Меркель приводит ТАСС:
Мы, Германия и Франция, были едины во мнении, что необходима реакция дополнительно к отзыву посла из России. В настоящее время страны союза обсуждают, как могут выглядеть дальнейшие меры (в отношении России). Мы сообщим о них, когда координация завершится.
Это к вопросу о том, что кто-то по-прежнему верит в снятие антироссийских санкций. Повод найдут всегда: не Скрипаль, так Литвиненко, не Литвиненко, так Крым, не Крым, так права ЛГБТ, не ЛГБТ и прочие педерасты, так юрист Магнитский, не Магнитский, так "вмешательство" в выборы, не выборы, так запрет на выезд для еврейского населения и т.д.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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