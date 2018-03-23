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Украина закупит французские вертолеты вместо производства собственных
МИД Украины заявил, что Киев намерен подписать с Францией рамочное соглашение о закупке вертолетов, тем самым фактически признав неспособность нынешней украинской власти организовать собственное производство, хотя громкие заявления об этом звучали неоднократно.
Об этом сообщил глава МИД Климкин на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом, сообщает «Апостроф». Соответствующие документы могут быть подписаны в ближайшее время.
По данным МВД Украины, на которые ссылается lb.ua, речь идет о 55 вертолетах Airbus Helicopters, причем первые машины должны поступить уже в этом году. Стоимость закупки не называется, но, судя по количеству, речь идет о сотнях миллионов евро.
Вертолеты предназначены в том числе для «антитеррористических и специальных миссий, охраны границы».
Намерение сделать большую закупку вертолетов никак не сочетается с заявлениями Украины о планах заниматься собственным вертолетостроением.
Об этом сообщил глава МИД Климкин на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом, сообщает «Апостроф». Соответствующие документы могут быть подписаны в ближайшее время.
По данным МВД Украины, на которые ссылается lb.ua, речь идет о 55 вертолетах Airbus Helicopters, причем первые машины должны поступить уже в этом году. Стоимость закупки не называется, но, судя по количеству, речь идет о сотнях миллионов евро.
Вертолеты предназначены в том числе для «антитеррористических и специальных миссий, охраны границы».
Намерение сделать большую закупку вертолетов никак не сочетается с заявлениями Украины о планах заниматься собственным вертолетостроением.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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