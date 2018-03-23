19:52 23 марта
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Украина закупит французские вертолеты вместо производства собственных

МИД Украины заявил, что Киев намерен подписать с Францией рамочное соглашение о закупке вертолетов, тем самым фактически признав неспособность нынешней украинской власти организовать собственное производство, хотя громкие заявления об этом звучали неоднократно.

Украина закупит французские вертолеты вместо производства собственных


Об этом сообщил глава МИД Климкин на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом, сообщает «Апостроф». Соответствующие документы могут быть подписаны в ближайшее время.


По данным МВД Украины, на которые ссылается lb.ua, речь идет о 55 вертолетах Airbus Helicopters, причем первые машины должны поступить уже в этом году. Стоимость закупки не называется, но, судя по количеству, речь идет о сотнях миллионов евро.

Вертолеты предназначены в том числе для «антитеррористических и специальных миссий, охраны границы».

Намерение сделать большую закупку вертолетов никак не сочетается с заявлениями Украины о планах заниматься собственным вертолетостроением.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 42

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  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:36
    Закупит или выпросит? Два вопроса-на какие деньги(или у атамана золотого запасу прибавилось?),и второй-за чей счет обслуживание будет? Вообще ,я интересуюсь-за чей счет банкет и кем он будет оплачен?
    НЕКСУС
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:40
      Ну зачем разглашать тайну wassat -естественно, выгавкает, если французы дадут! Хотя, те могут сплавить барыгам из киева какое-то старье, эпохи новейшего средневековья! wassat
      Геркулесыч
      1. Например Сегодня, 19:33
        Медным тазом накрылась украина.
        Хохлы до сих пор считают, что они кормят всю Россию? laughing
        Они когда нибудь поймут, что их как лохов развели? Поймут, что для англосаксов нет украины? Есть часть земель которые они (англоговрящие твари) отрезали от России.
        А называть себя люди живущие там могут как угодно хоть украинцами, хоть лунатиками. Важно было оторвать от России и убить промышленность.

        А следующими будут немцы. Бабка доиграется в демократию. Загнут англичане раком немцев и весь ЕС в их лице.
        Например
    2. Тралл Сегодня, 18:41
      Расчитаются Джавелинами smile
      Тралл
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:42
        Цитата: Тралл
        Расчитаются Джавелинами smile

        Как я уже говорил-предлагаю выслать гум.помощь украинским ВС в виде нескольких фур с чупа-чупсами...пусть насосут себе на новое оружие.
        НЕКСУС
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:52
          Ага..И Чупа-чупсы эти из магазина с товарами для взрослых.. wassat
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: Тралл
          Расчитаются Джавелинами smile

          Как я уже говорил-предлагаю выслать гум.помощь украинским ВС в виде нескольких фур с чупа-чупсами...пусть насосут себе на новое оружие.
          210окв
          1. Звездочка (Александр) Сегодня, 19:28
            Расплачиваться будут органами.
            Звездочка
        2. ПалБор (Павел) Сегодня, 19:27
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: Тралл
          Расчитаются Джавелинами smile

          Как я уже говорил-предлагаю выслать гум.помощь украинским ВС в виде нескольких фур с чупа-чупсами...пусть насосут себе на новое оружие.

          Намёк на Ляшко?
          ПалБор
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:28
            Цитата: ПалБор
            Намёк на Ляшко?

            Тому самый большой чупа-чупс. Тогда его стараниями,Украина станет ядерной державой.
            НЕКСУС
    3. Chertt (Алексей) Сегодня, 18:42
      Главное, что верным путем идет товарищ барыга. И укРуину ведет "прямым шляхом" в болото. Раньше сдохнет, раньше на трупике новые цветочки прорастут
      Chertt
      1. Rusland (Виталий) Сегодня, 18:49
        И называются летуны гордо: геликоптерщики. smile
        Rusland
        1. himRa (Rahim) Сегодня, 19:15
          Цитата: Rusland
          геликоптерщики

          Такс....гелио....каптерщики ага...знакомое слово!!подходящее
          http://news.meta.ua/archive/26.10.17/cluster:5674
          0435-Segodnia-den-pamiati-vsemirno-izvestnogo-ukr
          aintsa-Igoria-Sikorskogo/
          Осенью 2015 г. сертификаты одобрения производства вертолетов получили ПАО "Мотор Сич" и специально учрежденное им предприятие – ООО "Вертолеты Мотор Сич".
          РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/columnist/20160421/1008782082
          .html

          wassat
          himRa
    4. Kars (Запорожье) Сегодня, 19:01
      Это расплата за поддержку гос переворота.должна же Франция что то поиметь,так же само покупают у США локомотивы и уголь.
      Kars
    5. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 19:09
      Цитата: НЕКСУС
      Вообще ,я интересуюсь-за чей счет банкет и кем он будет оплачен?

      Ну ты, Андрей, наи-и-и-и-и-вный..... lol
      Бандеростан - это рынок... Рынок сбыта... Для чего рЭволюцЫя гИдности затевалась?
      А гроши - друзья в долг подкинут.... lol
      stalkerwalker
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:12
        Цитата: stalkerwalker
        Бандеростан - это рынок...

        Нет,это не рынок,а помойка...понимаешь разницу? Причем с довольно не хилым человеческим ресурсом ,и очень дешевым. Парашка не торговец,а лишь посредник и смотрящий за всем хозяйством,которое сооружают там европейские семьи,матрассовские. То есть,он тупо дворецкий. Ну и под шумок для себя кое что наторговывает. Как без этого.Заметь,в этом уравнении нет понятия народ Украины.
        НЕКСУС
        1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 19:14
          Цитата: НЕКСУС
          Как без этого.Заметь,в этом уравнении нет понятия народ Украины.

          Это стало заметно ещё в Одессе 02.05.2014...
          Цитата: НЕКСУС
          Нет,это не рынок,а помойка...понимаешь разницу?

          Ну надо ж как-то за безвиз платить...
          lol
          stalkerwalker
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:16
            Цитата: stalkerwalker
            Ну надо ж как-то за безвиз платить...

            Это даже не кредит,а кобола. Не хватает лишь на каждого украинца цепи с гирями нацепить для наглядности и понимания.
            НЕКСУС
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:38
    Стоимость закупки не называется, но, судя по количеству, речь идет о сотнях миллионов евро.
    Так понимаю на деньги "Газпрома"?
    svp67
    1. himRa (Rahim) Сегодня, 18:41
      Цитата: svp67
      Стоимость закупки не называется, но, судя по количеству, речь идет о сотнях миллионов евро.
      Так понимаю на деньги "Газпрома"?

      Неужели на те самые!!?
      Но их еще подождать надо будет wassat
      himRa
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:48
        Цитата: himRa
        Но их еще подождать надо будет

        ну они же уже заявили, что удержали уже где то 130 млн долларов. Думаю, что этих денег хватит... Может быть
        svp67
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:55
          Насколько я понимаю что арестовали они "пустышки"...Хотя возможно возьмут в кредит с будущих штрафов с "Газпрома"Но деньги они найдут,не сомневаюсь.
          Цитата: svp67
          Цитата: himRa
          Но их еще подождать надо будет

          ну они же уже заявили, что удержали уже где то 130 млн долларов. Думаю, что этих денег хватит... Может быть
          210окв
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:57
            Цитата: 210окв
            Насколько я понимаю что арестовали они "пустышки"...

            А вот главное, что объявили...что у них есть деньги.
            Цитата: 210окв
            Хотя возможно возьмут в кредит с будущих штрафов с "Газпрома"Но деньги они найдут,не сомневаюсь.

            Посмотрим...вертолеты "Белл" они уже покупали.
            svp67
        2. himRa (Rahim) Сегодня, 18:59
          Цитата: svp67
          удержали уже где то 130 млн

          Позволю заметить,недвижимости lol
          Пока окончательного вердикта стокгольмского суда нет они даже продать ее не могут belay

          Цитата: svp67
          Может быть

          Да я тоже просто уверен.....
          скоро
          himRa
      2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:50
        Рахим hi -сейчас окажется, что станок для печати евро изготовлен вна укроине wassat и подлежит немедленному возврату домой, вместе с деньгами на нем отпечатанными! !! wassat
        Геркулесыч
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:43
      Франция им обязана выдать невозврощаемый кридит, так на пару миллиардов евро, вот его разворуют, а что-то пойдет на закупки техники б/у! wassat Если только французы вообще неблизкого ума люди. ..
      Геркулесыч
      1. himRa (Rahim) Сегодня, 18:49
        Цитата: Геркулесыч
        Если только французы вообще неблизкого ума люди. ..

        Близкого,близкого но в хоре сольную не затянешь!по носу щелкнуть могут!
        himRa
  3. Арчиках (Дмитрий) Сегодня, 18:40
    Так денег же вроде бы нет?! Ну а если объективно - на Украине и не производили вертолёты ни когда. Да "Мотор-Сич" делал двигатели для вертолётов, а ни конструкторской школы ни заводов у них не было. Только самолётостроение. А это согласитесь, как говорят в Одессе: - Две большие разницы. hi
    Арчиках
    1. KCA Сегодня, 18:48
      Они-же показывали супер боевой вертолёт собственного производства на основе новейшего МИ-2 :-))
      KCA
    2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 19:00
      Есть у них Конотопский АРЗ, может там чего хотят замутить, с них станется...
      А из Ми-2 поляки делали боевой, после того, как им продали лицензию на их производство...
      helmi8
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:44
    Что у них кроме гонору и наглости еще своего осталось? ?? belay
    Геркулесыч
  5. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 18:47
    эт они мечтали на базе ми-2 укролет чтоли производить ? помнится как то проскакивала статейка на эту тему
    Не либероид Русский
  6. Kosmotoga Сегодня, 18:51
    откуда деньги? а внешний долг? а люди? аааа шутка забейте.....гуляйте хлопцi.Дети расплатятся и дети их детей.
    Kosmotoga
  7. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 18:52
    Российский флаг на буржуйском вертолете? belay
    Генерал Песчаных Карьеров
  8. bk316 (Владимир) Сегодня, 18:53
    мотор сич почил в бозе?
    bk316
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 19:35
      Цитата: bk316
      мотор сич почил в бозе?

      На одном двигателе неудобно летать. wink
      Владимирец
  9. faiver (Андрей) Сегодня, 18:54
    а какие вертолеты они собирались выпускать и где?
    faiver
  10. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:58
    Хамеры помнится закупали, теперь вертушки (чтобы драпать)))..хе хе Теперь уж НАШИ не ошибутся в выборе цели !
    МИХАН
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 19:29
      Тезка, привет hi По буржуйской технике как-то сподручнее работать, а вражеские Мили невольно вызывают сочувствие. smile
      ul_vitalii
  11. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 19:00
    Ничего другого и не может быть. На Украине нет своих полных циклов производства высокотехнологичной продукции. Все работало только в кооперации с Россией (наследие СССР). Украинские обрубки высокотехнологичных отраслей никому не нужны и полностью умрут в ближайшее десятилетие. Одни раньше, другие позже. Именно такова цель США и ЕС.
    Denis Obukhov
  12. Комментарий был удален.
  13. лысова (владимир) Сегодня, 19:22
    Это на бабло выделенные ЕС ? А пять десятков, лётчиков профи, найдётся ?, или наёмники будут летать ?
    лысова
  14. РУСС (Максим) Сегодня, 19:35
    Нормальная практика для большинства стран, мы до недавнего времени покупали за бугром вооружение , как пример итальянские броневики Ивеко, израильские беспилотники, различное стрелковое оружие , фрагцузкие Мистрали -правда их нам не продали...
    Сейчас закупаем китайские двигатели для кораблей ВМФ, для спецслужб закупаем высокоточное стрелковое оружие, итд...
    РУСС
  15. Грац (Грац) Сегодня, 19:37
    поляки помнится тоже грозились купить французские, в итоге им пришлось американские купить, французы обиделись, шкадаль помнится был
    Грац
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