Украина закупит французские вертолеты вместо производства собственных

МИД Украины заявил, что Киев намерен подписать с Францией рамочное соглашение о закупке вертолетов, тем самым фактически признав неспособность нынешней украинской власти организовать собственное производство, хотя громкие заявления об этом звучали неоднократно.Об этом сообщил глава МИД Климкин на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом, сообщает «Апостроф». Соответствующие документы могут быть подписаны в ближайшее время.По данным МВД Украины, на которые ссылается lb.ua, речь идет о 55 вертолетах Airbus Helicopters, причем первые машины должны поступить уже в этом году. Стоимость закупки не называется, но, судя по количеству, речь идет о сотнях миллионов евро.Вертолеты предназначены в том числе для «антитеррористических и специальных миссий, охраны границы».Намерение сделать большую закупку вертолетов никак не сочетается с заявлениями Украины о планах заниматься собственным вертолетостроением.