Самозарядный карабин «Рашид» (Египет)



Общий вид карабина "Рашид". Фото Modernfirearms.net



Сверху вниз: шведская винтовка Ag m/42B, египетская винтовка "Хаким", карабин "Рашид". Фото Wikimedia Commons



Ствол, штык и ложа крупным планом. Фото Armslist.com



Ствольная коробка "Рашида". Фото Armslist.com



Вид с другой стороны. Фото Northwestfirearms.com



Затвор смещен для перезарядки. Фото Forums.gunboards.com



Затворная группа с кожухом, задний упор затвора и магазин. Фото Forums.gunboards.com



Подготовка оружия к стрельбе с использованием обоймы. Фото Armslist.com

По материалам сайтов:

http://modernfirearms.net/

https://militaryfactory.com/

http://smallarmsreview.com/

http://milsurps.com/

http://guns.com/

В начале пятидесятых годов Египет освоил производство ряда лицензионных копий зарубежного оружия. Одним из этих образцов была самозарядная винтовка «Хаким» – незначительно переработанная версия шведской Ag m/42B. Через несколько лет эта винтовка стала основой для нового оружия. Изучив полученные зарубежные образцы и приняв во внимание опыт заграничных конструкторов, египетские инженеры создали обновленную версию «Хакима». Это был самозарядный карабин под названием «Рашид».Следует напомнить, что проект «Хаким» имел весьма интересную историю. В его основе лежала винтовка Automatgevär m/42, созданная шведским конструктором Эриком Эклундом в начале сороковых годов. Это оружие производилось серийно и поставлялось армиям нескольких стран. В начале пятидесятых годов Швеция и Египет заключили договор о продаже лицензии на производство нескольких образцов вооружения, в том числе винтовок Ag m/42B. Египетские конструкторы доработали исходный проект в соответствии с имеющимися требованиями и условиями будущей эксплуатации. Вскоре «Хакимы» поступили в армейские арсеналы.Через несколько лет после этого Египет наладил отношения с Советским Союзом и стал развивать сотрудничество в военно-технической сфере. На вооружение египетской армии поступил советский промежуточный патрон 7,62х39 мм и несколько образцов оружия под него. Вместе с другим вооружением Египту передали некоторое количество самозарядных карабинов Симонова СКС. Египетские военные изучили это оружие и пожелали получить схожий образец собственного производства.К тому времени египетская промышленность имела определенный опыт производства стрелкового оружия, однако не располагала собственной конструкторской школой. Как следствие, желаемый карабин пришлось создавать собственными силами, но на основе одного из готовых образцов. По очевидным причинам, базой для будущего карабина должна была стать самозарядная винтовка «Хаким». Имеющуюся конструкцию предлагалось доработать в соответствии с новыми пожеланиями и с учетом опыта ее эксплуатации.Новый проект оружия получил название «Рашид». Возможно, названием карабина стал один из распространенных ближневосточных топонимов. Тем не менее, оружие могли назвать и распространенным арабским мужским именем. Разработка проекта «Рашид» на основе существующего «Хакима» осуществлялась силами предприятия Maadi Factories, выпускавшего старые винтовки.С точки зрения ряда особенностей конструкции карабин «Рашид» должен был представлять собой копию винтовки «Хаким». Одновременно с этим новый проект предусматривал ряд серьезных нововведений и доработок. Прежде всего, требовалось перевести оружие с винтовочного патрона 7,92х57 мм «Маузер» на промежуточный 7,62х39 мм. Также предлагались уменьшение габаритов оружия с изменением эргономики, добавление неотъемно-откидного штыка и т.д. Планировалось внести изменения в конструкцию автоматики, связанные как с иной мощностью патрона, так и с удобством работы стрелка.Поводом для создания проекта «Рашид» являлся советский карабин СКС, и потому новое египетское оружие должно было в значительной мере напоминать его. Карабин египетской разработки получил укороченный ствол, фурнитуру уменьшенной длины, а также несъемный штык на поворотном креплении.Изделие «Рашид» комплектовалось нарезным стволом калибром 7,62 мм с патронником под 39-мм гильзу. Ствол имел длину 520 мм (68 калибров) – заметно меньше, чем у базового «Хакима». Дульная часть ствола оснащалась простейшей стойкой мушки. Ввиду сравнительно малой мощности патрона дульный тормоз не использовался. Позади стойки находились крепления неотъемно-откидного штыка. В средней части ствола, сверху, имелось газоотводное отверстие. Над ним на стволе закреплялся блок с газовым регулятором.Как и винтовка «Хаким», карабин типа «Рашид» комплектовался газовым регулятором, призванным оптимизировать работу автоматики в сложных условиях, при наличии больших количеств пыли и песка. Ручка управления регулятором, выведенная через отверстие в деревянной накладке ствола, имела восемь положений. Одно из них отсекало газы, позволяя перезаряжать оружие вручную. Семь других меняли давление газов в трубке. Последняя находилась над стволом и доходила до передней стенки ствольной коробки.Ствольная коробка нового карабина, в целом, основывалась на конструкции существующей винтовки, но имела некоторые незначительные отличия. Собственно коробка представляла собой прямоугольный агрегат, почти полностью помещенный внутрь деревянной ложи. На ровной верхней поверхности коробки имелись направляющие для затворной рамы. Внутри коробки помещались приемник магазина и ударно-спусковой механизм. В передней ее части имелся крупный выступ для установки ствола и газовой трубки.Винтовка «Хаким» имела подвижный кожух затвора, участвовавший в процессе перезарядки. В новом проекте «Рашид» процессы подготовки к выстрелу упростили. Теперь вместо подвижного кожуха использовалась крышка схожей изогнутой формы. Сзади она удерживалась съемным блоком, выполнявшим функции задней стенки кожуха затвора.От предыдущих винтовок карабин «унаследовал» автоматику на основе газового двигателя с прямым воздействием пороховых газов и затворной рамы. Отдельный газовый поршень не использовался; его функции исполнял соответствующий элемент в передней части затворной рамы. Также были сохранены конструкция затворной группы и принципы запирания ствола.Затворная рама представляла собой крупную деталь, имевшую внутренние крепления для установки затвора. Кроме того, она являлась крышкой, закрывавшей крупное окно для доступа к магазину. В новом проекте было предложено оснастить затворную группу рукояткой взведения традиционной конструкции. Рукоятка была выведена на правый бок оружия. Ее использование позволило отказаться от необычного способа взведения винтовки «Хаким» и упростить подобные процедуры. В верхней части рамы устанавливалась возвратная пружина, задний конец которой упирался в стенку крышки.Затвор представлял собой продолговатую деталь с внутренним каналом для ударника. Как и ранее, последний состоял из двух стержней: передний отвечал за воспламенение капсюля и оснащался собственной пружиной. Позади него находился второй, отвечавший за передачу усилия с курка на боек. Запирание ствола производилось за счет качающегося затвора. При переводе затвора в крайнее переднее положение его хвостовик опускался и опирался на боевой упор ствольной коробки. Вертикальные перемещения затвора контролировались фигурными пазами внутри затворной рамы.Ударно-спусковой механизм остался прежним. Это была система куркового типа, управлявшаяся спусковым крючком традиционной конструкции. Стрельба велась только одиночными. Вместо встроенного в УСМ предохранителя использовался качающийся рычажок на заднем блоке ствольной коробки. Во включенном положении он блокировал затворную раму в заднем положении, не позволяя ей вернуться вперед и дослать патрон.Магазин для карабина основывался на существующем изделии, но отличался меньшими размерами, соответствующими патрону 7,62х39 мм. Магазин на 10 патронов помещался в нижнее окно ствольной коробки и фиксировался жесткой защелкой. Магазин следовало снимать с оружия только при обслуживании. Его снаряжение перед стрельбой или после опустошения должно было осуществляться при помощи обойм советской разработки, созданных для карабина СКС. Подаватель магазина взаимодействовал с несложной затворной задержкой: после израсходования боекомплекта затворная рама оставалась в заднем положении до появления новых патронов.Прицельные приспособления «Рашида» основывались на оснащении египетского «Хакима» и советского СКС. Над дульной частью ствола находилась нерегулируемая мушка. Выше патронника расположили открытый прицел с регулировкой по дальности до 1000 м и возможностью введения боковых поправок.Деревянная фурнитура для карабина «Рашид» тоже была похожа на оснащение других существующих образцов. Основные механизмы оружия устанавливались в деревянную ложу уменьшенной длины. За счет укороченной передней части ложа оставляла открытой значительную часть ствола. Кроме того, она имела продольную проточку для уборки штыка. Задняя ее часть представляла собой приклад винтовочного типа с пистолетным выступом. Около двух третей ствола, от казенника до средней его части, сверху прикрывалось деревянной накладкой.По всей видимости, египетские военные, ознакомившись с самозарядным карабином Симонова, одобрили идею неотъемно-откидного штыка. Позади стойки мушки находился вертикальный прилив с осью для крепления рукояти штыка. Последняя была выполнена в виде цилиндра небольшой длины, у одного из торцов которого располагалось кольцо для установки на дуло. Штык комплектовался клинком ножевого типа с двухсторонней заточкой. В боевом положении штык закреплялся при помощи шарнира и кольца, надетого на ствол. В походном клинок располагался под стволом и, частично, внутри продольной проточки ложи.Самозарядный карабин с 520-мм стволом имел длину (со сложенным штыком) 1035 мм. Штык в боевом положении добавлял к длине оружия около 220 мм. Масса оружия без патронов – 4,2 кг. Техническая скорострельность достигала 50-60 выстрелов в минуту, однако в боевой обстановке темп стрельбы был гораздо меньше в связи с необходимостью постоянного пополнения магазина. Прицел позволял обстреливать цели на дистанциях до 1000 м, однако эффективная дальность огня не превышала 300-400 м.В начале шестидесятых годов египетский вариант самозарядного карабина, разработанного на основе шведской винтовки и рассчитанного под советский патрон, прошел необходимые испытания и был рекомендован к принятию на вооружение. Также вскоре появился заказ на серийное производство нового оружия. К середине десятилетия армия Египта получила первые серийные изделия «Рашид».Серийное производство самозарядных карабинов собственной египетской разработки продолжалось в течение нескольких лет. За это время промышленность успела выпустить 8 тыс. единиц такого оружия. Карабины нового типа предназначались для перевооружения стрелковых подразделений, на вооружении которых имелись самозарядные винтовки «Хаким» или более старое оружие. Параллельно армия получала автоматы советского производства. Таким образом, стрелковые подразделения должны были осваивать автоматы и карабины, повторяя пути развития советской армии в недавнем прошлом.Поступив на вооружение в середине шестидесятых годов, карабины «Рашид» достаточно быстро смогли отправиться на фронт. В то время противостояние Израиля и арабских государств, в том числе Египта, регулярно приводило к открытым столкновениям, и потому стрелковое оружие новых типов не оставалось без дела. Самозарядные карабины собственной разработки использовались в нескольких вооруженных конфликтах, вплоть до восьмидесятых годов.Выпуск самозарядных карабинов «Рашид» был завершен к концу шестидесятых годов, почти одновременно с прекращением производства винтовок «Хаким». Причины этого были просты. По имеющимся данным, к этому времени египетская армия успела получить достаточное количество автоматов АКМ или их зарубежных копий. Такое оружие имело очевидные преимущества перед самозарядными винтовками и карабинами, в результате чего появилось понятное решение командование. В дальнейшем стрелков планировалось вооружать автоматами, отказавшись от другого оружия.Несмотря на остановку производства, карабины и винтовки собственного производства в течение некоторого времени оставались на вооружении и использовались солдатами. Согласно разным источникам, от изделий типа «Рашид» отказались только к концу восьмидесятых годов. К этому времени их удалось полностью заменить автоматическим оружием под промежуточный патрон с понятным ростом огневой мощи подразделений. Значительная часть карабинов, отправленных на хранение, позже была списана и утилизирована. Меньшему количеству оружия удалось уцелеть и попасть на гражданский рынок. В связи со сравнительно малыми объемами производства и ограниченным количеством сохранившихся образцов карабины «Рашид» представляют некоторую коллекционную ценность.Собственная оружейная отрасль Египта начала свою работу с лицензионного производства образцов зарубежной разработки. Со временем египетские оружейники получили определенный опыт, который позволил им заняться не только незначительными доработками существующих проектов, но и глубокой модернизацией имеющихся изделий. В шестидесятых годах это привело к появлению самозарядного карабина «Рашид», не успевшего вытеснить более старые винтовки, но все же оставившего след в истории египетской армии.