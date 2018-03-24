"Это Путин виноват". ЕС раскололся, обсуждая высылку российских дипломатов

Британские попытки собрать антироссийскую «коалицию» сводятся на данный момент к давлению на партнёров по ЕС (из которого Соединённое королевство выходит). На фоне бездоказательных заявлений о причастности России к отравлению Скрипалей Британия фактически требует от стран Евросоюза выслать российских дипломатов по её примеру.Примечательно, что в ЕС давлению со стороны Лондона поддаются отнюдь не все, а только те государства, которые в последние годы привыкли плясать под дудку Вашингтона и Лондона, окончательно потеряв своё собственное лицо. Среди стран ЕС находятся те, в которых открыто выражают недоумение по поводу попыток Лондона выставить бездоказательные подозрения за неоспоримый факт «применения Россией химоружия на территории Британии».На саммите ЕС в Брюсселе на данный момент отвергли требования британского премьера Терезы Мэй по высылке российских дипломатов такие страны как Венгрия, Словакия, Австрия, Греция, Финляндия, Италия, Словения.Традиционно взяли под козырёк власти Прибалтийских республик, Болгарии, Дании. Германия, Франция и Нидерланды высказали готовности ввести «дополнительные» антироссийские меры, как и Польша с Ирландией.Такой «расклад сил» привёл к тому, что в СМИ Евросоюза начали вновь выходить материалы о «попытках Путина расколоть единство ЕС». И здесь у них «Путин виноват»...