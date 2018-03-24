07:00 24 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

"Это Путин виноват". ЕС раскололся, обсуждая высылку российских дипломатов

Британские попытки собрать антироссийскую «коалицию» сводятся на данный момент к давлению на партнёров по ЕС (из которого Соединённое королевство выходит). На фоне бездоказательных заявлений о причастности России к отравлению Скрипалей Британия фактически требует от стран Евросоюза выслать российских дипломатов по её примеру.

"Это Путин виноват". ЕС раскололся, обсуждая высылку российских дипломатов


Примечательно, что в ЕС давлению со стороны Лондона поддаются отнюдь не все, а только те государства, которые в последние годы привыкли плясать под дудку Вашингтона и Лондона, окончательно потеряв своё собственное лицо. Среди стран ЕС находятся те, в которых открыто выражают недоумение по поводу попыток Лондона выставить бездоказательные подозрения за неоспоримый факт «применения Россией химоружия на территории Британии».


На саммите ЕС в Брюсселе на данный момент отвергли требования британского премьера Терезы Мэй по высылке российских дипломатов такие страны как Венгрия, Словакия, Австрия, Греция, Финляндия, Италия, Словения.

Традиционно взяли под козырёк власти Прибалтийских республик, Болгарии, Дании. Германия, Франция и Нидерланды высказали готовности ввести «дополнительные» антироссийские меры, как и Польша с Ирландией.

Такой «расклад сил» привёл к тому, что в СМИ Евросоюза начали вновь выходить материалы о «попытках Путина расколоть единство ЕС». И здесь у них «Путин виноват»...

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 29

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Chertt (Алексей) Сегодня, 06:02
    ЕС раскололся

    Ну это нормально. Самим затеять кипишь, переругаться. и в результате обвинить Россию и Темнейшего. А вообще "расколотая" европа напоминает ту часть тела, где спина теряет свое благородное название
    Chertt
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:09
      Не прокатило у старухи всех собак спустить на Россию , радует что не у всех в ЕС отмороженные мозги .Очень горестно за болгар что они до сих пор не в той лодке сидят .
      Spartanez300
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:20
        Единственный положительный момент в этой газовой эквилибристике, это появление возможности увидеть и услышать у кого остался здравый рассудок и с кем можно общаться, а также сотрудничать.
        ul_vitalii
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:31
          Виталий hi Я все же разделяю бизнес в той же Германии и их политиков..Надеюсь.
          Цитата: ul_vitalii
          Единственный положительный момент в этой газовой эквилибристике, это появление возможности увидеть и услышать у кого остался здравый рассудок и с кем можно общаться, а также сотрудничать.
          210окв
          1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:36
            Цитата: 210окв
            Виталий hi Я все же разделяю бизнес в той же Германии и их политиков..Надеюсь.
            Цитата: ul_vitalii
            Единственный положительный момент в этой газовой эквилибристике, это появление возможности увидеть и услышать у кого остался здравый рассудок и с кем можно общаться, а также сотрудничать.

            Согласен, Дмитрий hi Нужно продолжать сотрудничество с ключевыми европейскими странами. И как говорит уважаемый МИХАН: "А этих мы возьмём на карандаш и занесем в блокнотик" laughing
            ul_vitalii
        2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 06:42
          Цитата: ul_vitalii
          Единственный положительный момент в этой газовой эквилибристике, это появление возможности увидеть и услышать у кого остался здравый рассудок и с кем можно общаться, а также сотрудничать.
          Причём тут газовая эквилибристика? Великобритания не имеет подключения к газопроводу, к тому же откалывается от ЕС через "Брекзит". Не думаю, что во имя американского интереса по срыву проекта Северный Поток-2, королева Елизавета и её подданные готовы встать в коленопреклоненную позу и взять на себя все риски и политические издержки этой авантюры с отравлением. Тут наглосаксы мутят какую то свою партию. Тереза уже поняла, что провокация сделана топорно, а посему решила заручиться поддержкой стран русофобов.
          Ныробский
          1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:55
            Цитата: Ныробский
            Цитата: ul_vitalii
            Единственный положительный момент в этой газовой эквилибристике, это появление возможности увидеть и услышать у кого остался здравый рассудок и с кем можно общаться, а также сотрудничать.
            Причём тут газовая эквилибристика? Великобритания не имеет подключения к газопроводу, к тому же откалывается от ЕС через "Брекзит". Не думаю, что во имя американского интереса по срыву проекта Северный Поток-2, королева Елизавета и её подданные готовы встать в коленопреклоненную позу и взять на себя все риски и политические издержки этой авантюры с отравлением. Тут наглосаксы мутят какую то свою партию. Тереза уже поняла, что провокация сделана топорно, а посему решила заручиться поддержкой стран русофобов.

            Про "новичок" я и Скрипалей, согласно материала, изложенного в начале статьи hi
            ul_vitalii
      2. Chertt (Алексей) Сегодня, 06:25
        Цитата: Spartanez300
        Очень горестно за болгар что они до сих пор не в той лодке сидят

        Может Россия что то не так делает. Почему все те, кого мы из дер*а вынули, отмыли на ноги поставили, потом нам в спину плюют ?
        Chertt
        1. собаковод Сегодня, 06:33
          Chertt (Алексей)
          Почему все те, кого мы из дер*а вынули, отмыли на ноги поставили, потом нам в спину плюют ?
          Ну, это как в обычной жизни - больнее бьёт тот, кому ты сделал больше добра! (И ты, Брут...(С))
          собаковод
          1. Chertt (Алексей) Сегодня, 06:38
            Цитата: собаковод
            Ну, это как в обычной жизни - больнее бьёт тот, кому ты сделал больше добра!

            Ну так может, что то в консерватории подправить ? (с)
            Chertt
            1. собаковод Сегодня, 06:42
              Не надо ничего подправлять. Нужно это осознать, сделать выводы, и двигаться дальше, по пути развала Евросоюза.
              собаковод
              1. Chertt (Алексей) Сегодня, 06:48
                Цитата: собаковод
                Не надо ничего подправлять. Нужно это осознать, сделать выводы, и двигаться дальше

                Это и значит "подправить" wink
                Цитата: собаковод
                по пути развала Евросоюза.

                Давайте у себя, лучше красиво построим. А Евросоюз нам в принципе не мешает. Только несколько стран вернем "в родную гавань"
                Chertt
        2. askort154 (Александр) Сегодня, 06:58
          Chertt.....Может Россия что то не так делает. Почему все те, кого мы из дер*а вынули, отмыли на ноги поставили, потом нам в спину плюют ?

          Мы проигрываем в информационной войне. После развала СССР, РФ осталась один на один с целым лагерем, 28 стран НАТО и десятки союзников США. Эта "стая" начала вести пропаганду против РФ по всем направлениям, делая ставку на молодые, поколения. Открыто переписывая историю последнего 100-летия в свою пользу. Старое поколение уходит, новое - полностью воспитано в духе радикального либерализма. Мы с трудом удерживаем от этого влияния, свою молодёжь. Надеюсь, за следующие 6 лет, эту ситуацию поправим.
          Оборонку "вытянули", теперь будем вытягивать "бытовуху". Мы должны рассчитывать только на себя. yes hi
          askort154
    2. Злой543 Сегодня, 06:15
      Деградация идет полным ходом, как древние винили во всем богов, так и эти во всем нас винят. Глядишь такими темпами скоро будут в честь нас жертвоприношения устраивать recourse
      Злой543
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:03
    Ну польша, понятно она как и англия -европроститутка, а вот сгнившие болгары неприятно уделяют -как быстро они влились в ряд продажных дешевок, хотя впрочем, подобное всегда стремится к подобному!
    Геркулесыч
    1. Vard Сегодня, 06:05
      Удивляться не чему.... Болгария ни когда не поддерживала Россию...все последние войны на стороне врагов...
      Vard
  3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:04
    Выслать особо озабоченным партию общевойсковых защитных комплектов!Или что там надо для защиты от "Путина"?
    210окв
  4. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 06:07
    Заразную манию преследования ничем не вылечить.
    Reptiloid
  5. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:07
    еще развернуть пару дивизионов "Искандеров" под Калининградом, может остепенятся
    LSA57
    1. Злой543 Сегодня, 06:17
      Маловато, для них нужно побольше
      Злой543
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:21
        Цитата: Злой543
        Маловато, для них нужно побольше

        аппетит приходит во время еды lol
        LSA57
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:13
    Да наплевать. Пусть делятся хоть вдоль, хоть поперёк... Работать надо, да и пора уже, заняться своим домом...
    Горный стрелок
  7. Strashila (I) Сегодня, 06:20
    Собственно все это России надо... для примера корвет ВМС Южной Кореи PCC-772 «Чхонан» затонул 26 марта 2010 года недалеко от острова Пэннёндо в Жёлтом море. Из 104 членов экипажа погибли 46 человек. Специально созданная международная следственная комиссия (США, Великобритания, Австралия, Швеция) пришла к выводу, что корвет был потоплен подводной лодкой ВМС Северной Кореи. Однако некоторые независимые эксперты, в том числе и южнокорейские, ставят под сомнение выводы комиссии. Несмотря на это и отрицание северокорейским правительством своей причастности к гибели «Чхонана», инцидент стал причиной резкого обострения отношений двух стран. 7 мая 2010 международная комиссия установила, что корвет был «уничтожен торпедой, изготовленной в Германии»... все равно Запад продолжал обвинять КНДР не допустив её специалистов до расследования... если Запад запустил шарманку, то она будет пиликать все туже одну мелодию по кругу.
    Strashila
    1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 06:54
      Цитата: Strashila
      7 мая 2010 международная комиссия установила, что корвет был «уничтожен торпедой, изготовленной в Германии»... все равно Запад продолжал обвинять КНДР не допустив её специалистов до расследования... если Запад запустил шарманку, то она будет пиликать все туже одну мелодию по кругу.

      Какое то время да, будет пиликать, но правда как и пиво найдёт свою лазейку что бы выйти на простор. С Боингом мутили, но ничего не вымутили, теперь у них добровольно принудительно "мрут" свидетели и исполнители.
      Ныробский
  8. LeonidL (Леонид) Сегодня, 06:22
    Путин - как лекарство от всего! Россия может лишь поблагодарить клоунский коллектив Британии и ЕС за бесплатнo PR Путина!!!! Еще бы - ведь Путин всемогущ! И выборы повсюду проводит, и людишек непотребных травит, и города и веси неправедно у России отторгнутые отбирает, ИГИЛ несчастный в Сирии вообще к ногтю прижал как блоху ... приходится им на Францию переключаться ... Страшно, аж жуть! Непонятно, зачем Россия до сих пор платит денежку и участвует в таких клоунских труппах как СЕ,ЕСПЧ,ОБСЕ и так далее?
    LeonidL
  9. Александр Александр (Александр Александр) Сегодня, 06:31
    Те страны кто соглашается с Англией , без доказательств в отравлении людей и винят Россию . Они все в черном списке Вашингтона - у всех у них грешок , будут перед ними стелиться , чтобы с кресла не слететь . Зачем нужны доказательства , если Америка сказала , не кто не сможет отклонится , для них это закон.
    Александр Александр
  10. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:44
    Болото начинает по-тихой высыхать, обнажая гниль и тину. angry
    a.s.zzz888
  11. рюрикович (Андрей) Сегодня, 06:49
    Кошка бросила котят - это Путин виноват.... laughing fool
    рюрикович
  12. ruivit1988 (Сергей Бакланов) Сегодня, 06:52
    Такое в впечатление, будто мы наблюдаем деградацию правящей элиты в странах ЕС.
    ruivit1988
Картина дня