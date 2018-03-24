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Трамп и Пентагон предприняли законодательную попытку "забанить" трансгендеров

Президент США Дональд Трамп всё же подписал документ, предписывающий запретить прохождение военной службы в силовых структурах Соединённых Штатов трансгендерам. Телеканал NBC сообщает о том, что, по словам Трампа, люди с диагнозом «гендерная дисфория» (расстройство гендерной идентичности) нуждаются в лечении, а потому могут представлять существенный риск для обороноспособности страны.

Трамп и Пентагон предприняли законодательную попытку "забанить" трансгендеров


Отмечается, что своё решение Трамп принимал после многочисленных консультаций с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.


Напомним, что решение о возможности трансгендеров проходить военную службу принял в своё время предыдущий президент США Барак Обама. И фактически как только Трамп оказался на президентском посту, он объявил, что эту меру отменит.

Однако попытки ограничения трансгендеров при прохождении службы в американской армии блокировались судами отдельных штатов, а потому с января 2018 года Минобороны США было вынуждено отменять свои отказы в отношении упомянутых лиц с расстройством гендерной идентичности. Подписанный Трампом документ, как отмечает, президент США, «исправит ситуацию».

При этом в документе есть пункт, который говорит о возможности прохождения трансгендерами службы в армии "в исключительных случаях".

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 19

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  1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 06:15
    Нам бы их проблемы !
    ФЕОДОР
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:18
      Для них это животрепещущая проблема.И нам такой не надо!
      Цитата: ФЕОДОР
      Нам бы их проблемы !
      210окв
      1. Vard Сегодня, 06:20
        Дошло наконец... Что эти существа ни к чему в сущности не пригодны, кроме как орать за свои права...
        Vard
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:28
          Конечно эти бойцы думают не о службе, а о самом сокровенном и себе подобным. smile Очередное место для тусовки.
          ul_vitalii
        2. Chertt (Алексей) Сегодня, 06:39
          Цитата: Vard
          Что эти существа ни к чему в сущности не пригодны

          Мутантам сказали, что они мутанты. Ну вААще не политкоректно
          Chertt
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:21
      ФЕОДОР -как говорится, не ДАЙ БОГ! !!
      Геркулесыч
      1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 06:38
        Нам и не даст ! А вот они её сами породили ! bully
        ФЕОДОР
    3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:23
      Цитата: ФЕОДОР
      Нам бы их проблемы !

      а вот этого нам не надо
      LSA57
    4. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:24
      Гендерная дисфория у женщин выражается в том, что, несмотря на набор половых органов, они чувствуют себя мужчинами и, наоборот, мужчины считают себя женщинами. Подобный диссонанс между внешностью и особенностями психики тяжело переносится человеком, вызывая постоянные беспокойства, страдание и разочарование. В итоге в армии таким не место , в армии России уж точно .
      Spartanez300
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 06:47
        Трамп всё же подписал документ,

        Рискуешь Дональд..! За такое кощунство импичмент можно схлопотать..)))) Геи тебе этого не простят ! Если что, в России беги сразу ..
        МИХАН
  2. Квадратный (Иван Максимов) Сегодня, 06:17
    Посылы правильные
    Квадратный
  3. АнтиFREEZ (Святослав) Сегодня, 06:18
    Вот тут я с Трампом согласен, ̶п̶и̶...всяким там существам непонятно какого пола в армии (да и вообще силовых структурах) делать нечего.
    АнтиFREEZ
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:20
      А может все таки надо?Непонятно кому в Army US послужить? laughing
      Цитата: АнтиFREEZ
      Вот тут я с Трампом согласен, ̶п̶и̶...всяким там существам непонятно какого пола в армии (да и вообще силовых структурах) делать нечего.
      210окв
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:21
    Хоть один нормальный закон принятый им за все время! !!
    Геркулесыч
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:31
      Видно, на примере своего окружения в Белом доме, достали hi
      ul_vitalii
  5. собаковод Сегодня, 06:37
    Учёные (по-моему, великобританские) доказали, что у трансгендеров какая-то часть мозга не в той позе находится, как у обычных людей.
    собаковод
  6. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:48
    Президент США Дональд Трамп всё же подписал документ, предписывающий запретить прохождение военной службы в силовых структурах Соединённых Штатов трансгендерам.
    А чего так? laughing Дополнительные расходы? laughing
    a.s.zzz888
  7. Папандреу (Андрей) Сегодня, 06:55
    На самом деле, если твой потенциальный враг своими действиями уменьшает свою обороноспособность, мы должны всячески ему помочь. Потому скажу :-Трамп, руки прочь от трансгендеров"
    Папандреу
  8. andrewkor Сегодня, 06:57
    Мужик сказал-мужик сделал! Молодец Трампон,поставил на место этих нелюдей ,очередь за пи...,извиняюсь,геями и лесбиянками. Куда США катится?Помните "Солдат Джейн" 1997 года, какой скандал разгорелся только по подозрению ,а всего то 20 лет прошло!
    andrewkor
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