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Трамп и Пентагон предприняли законодательную попытку "забанить" трансгендеров
Президент США Дональд Трамп всё же подписал документ, предписывающий запретить прохождение военной службы в силовых структурах Соединённых Штатов трансгендерам. Телеканал NBC сообщает о том, что, по словам Трампа, люди с диагнозом «гендерная дисфория» (расстройство гендерной идентичности) нуждаются в лечении, а потому могут представлять существенный риск для обороноспособности страны.
Отмечается, что своё решение Трамп принимал после многочисленных консультаций с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.
Напомним, что решение о возможности трансгендеров проходить военную службу принял в своё время предыдущий президент США Барак Обама. И фактически как только Трамп оказался на президентском посту, он объявил, что эту меру отменит.
Однако попытки ограничения трансгендеров при прохождении службы в американской армии блокировались судами отдельных штатов, а потому с января 2018 года Минобороны США было вынуждено отменять свои отказы в отношении упомянутых лиц с расстройством гендерной идентичности. Подписанный Трампом документ, как отмечает, президент США, «исправит ситуацию».
При этом в документе есть пункт, который говорит о возможности прохождения трансгендерами службы в армии "в исключительных случаях".
Отмечается, что своё решение Трамп принимал после многочисленных консультаций с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.
Напомним, что решение о возможности трансгендеров проходить военную службу принял в своё время предыдущий президент США Барак Обама. И фактически как только Трамп оказался на президентском посту, он объявил, что эту меру отменит.
Однако попытки ограничения трансгендеров при прохождении службы в американской армии блокировались судами отдельных штатов, а потому с января 2018 года Минобороны США было вынуждено отменять свои отказы в отношении упомянутых лиц с расстройством гендерной идентичности. Подписанный Трампом документ, как отмечает, президент США, «исправит ситуацию».
При этом в документе есть пункт, который говорит о возможности прохождения трансгендерами службы в армии "в исключительных случаях".
Использованы фотографии: Фейсбук
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