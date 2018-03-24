10:18 24 марта
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США: Иранские хакеры крадут у нас информацию терабайтами

В США представили доклад, в котором утверждается, что в последние годы «иранские хакеры» стали подвергать систематическим атакам сети американских правительственных институтов и компаний.

Представители Пентагона заявили, что с 2013 года с помощью кибератак было похищено более 31 терабайта данных интеллектуальной собственности из 144 университетов США и 176 университетов в других странах мира. Таких стран помимо США - 21. В американском военном ведомстве утверждают, что это одна из крупнейших хакерских программ, спонсируемых государством. При этом основные обвинения выдвинуты в адрес Ирана.

США: Иранские хакеры крадут у нас информацию терабайтами



Минфин США заявляет, что вводит финансовые санкции в отношении девяти иранцев, которые «могут быть причастны к кибератакам». Ключевая фраза «могут быть» (а значит, могут и не быть) власти США привычно не смущает, когда речь заходит о санкциях.

Заместителя генерального прокурора США Рода Розенстайна цитирует Reuters:
Если эти девять иранцев окажутся в одной из почти ста стран мира, откуда может быть осуществлена их экстрадиция в США, то они предстанут перед американским судом. Мы продолжим расследовать все враждебные антиамериканские акты тех, кто пытается извлечь выгоду из интеллектуальной собственности США, проникая в наши компьютерные сети.


Если руководствоваться заявлениями властей США, то у Вашингтона вообще не должно оставаться никакой собственной интеллектуальной информации, так как её давно "украли" иранские, китайские, северокорейские, российские и прочие хакеры. Собираются выбить десяток-другой миллиардов долларов допфинансирования "на защиту интеллектуальной собственности"? Так она же уже украдена...

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 08:20
    Ну вот США похвально, а то хим оружие ..Уже интересней ! Израиль надоумил..? laughing
    МИХАН
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:23
      На фоне всех событий США выглядят как то беспомощно , то их русские хакеры обижают то вот теперь иранцы как то уж савсем все плачевно wassat . И опять же никаких доказательств в отношении иранцев request И тут уже закономерность что виноваты всегда те страны кто показывает им свои зубы и дает отпор , кто не юлит перед ними хвостом и ботинки не лижет yes .
      Spartanez300
      1. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 08:46
        Цитата: Spartanez300
        На фоне всех событий США выглядят как то беспомощно

        Если человек, в данном случае целое государство, начинает "косить по эдиота" или применять любые другие неадекватные методы, это все говорит об одном, у такого государства проблемы, при чем большие, если уже традиционных, законных средств для их решения не хватает. Как пример Украина, и вот США тоже начинают вести себя подобным образом, можно добавить что такое государство уже слабое.
        З.ы. Гегемонин сыплется, от того истерика и такие неадекватные действия, которые лишь еще больше усугубляют положение. Психологически всегда тяжело терять исключительность, но можно это сделать благородно как СССР или психовано- капризно как это делает США.
        КОСМОС
        1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 09:49
          Цитата: КОСМОС
          З.ы. Гегемонин сыплется, от того истерика и такие неадекватные действия, которые лишь еще больше усугубляют положение.

          не даром Россия и Китай по тихому избавляются от акций госдолга фша
          Angel_and_Demon
    2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 08:25
      Израиль надоумил..?

      Думая скоро они заявят что это Российские хакеры обучили иранских, и по прежнему передают им опыт.. Ну или по прежнему действуют на пару.
      RASKAT
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 08:36
        Цитата: RASKAT
        это Российские хакеры обучили иранских,

        и ученик превзошел учителя...
        из 144 университетов США и 176 университетов в других странах мира. Таких стран помимо США - 21.

        куда бедным штатам податься? lol
        Masya Masya
    3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 08:29
      Виталий hi сша не страна, а территория, тем более преступная, с большой буквы название писать не имеет смысла! negative
      Геркулесыч
      1. собаковод Сегодня, 08:48
        Геркулесыч (Витальевич)
        Виталий сша не страна, а территория, тем более преступная, с большой буквы название писать не имеет смысла!
        Тем более, все свои секреты она сама ворует у других!
        собаковод
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 08:56
          Судя по конкретике цифр можно сделать вывод, что столько информации они и отжали, но почему-то все свалили на Иран, хотя есть более реальные и правдоподобные персонажи, требующие не меньшего к себе внимания.
          ul_vitalii
    4. askort154 (Александр) Сегодня, 10:01
      МИХАН....Ну вот США похвально, а то хим оружие ..Уже интересней ! Израиль надоумил..?

      Ни США, ни Англия, ни Израиль не имеют никакого отношения к кибератакам в 22-х странах. Они сами входят в число жертв. У них нет, и никогда не было хакеров. Они никогда не вмешиваются во внутренние дела других стран.
      Они белые и пушистые, вынуждены жить в окружении варваров. wassat
      askort154
  2. prior (Влад) Сегодня, 08:23
    Давай, давай, рыжий матрасник. Сцепись ещё с персами.
    Они тебе точно скажут - "Уволен !"
    prior
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 08:28
    Кроме Ирана, кого дальше оболгут -нас, Северную Корею? ?? fool Сами воруют по всему миру, потом удевляются, почему другие пытаются защититься от сша, или действуют аналогично, по принципу "у меня сша украли, я у сша украду "! fool
    Геркулесыч
  4. dojjdik (иван) Сегодня, 08:42
    Молодцы Иранцы-если так и в самом деле то хоть кто то что то крадет у евреев- а то все на деле все наоборот к сожалению
    dojjdik
  5. лысова (владимир) Сегодня, 08:45
    " Белые и пушистые " - все им угрожают и имеют. Гегемония сыпется изо всех щелей.
    лысова
  6. федоров (Валерий) Сегодня, 08:51
    Потанинская ул., 5, Новосибирск, Новосибирская обл., Россия, 630099
    Телефон: +7 383 222-20-74 Новосибирский технологический институт.
    Пусть туда обращаются. Эти девять Иранцев явно там уши морозили на "курсах повышения квалификации" fellow куратором Шойгу был..проездом на медведе,что б Путина не светить.
    федоров
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:55
    Протестую! Наши хакеры - самые-самые! wassat
    Горный стрелок
  8. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 08:57
    Надо в США гуманитарку отправить в виде пары вагонов молотков, что бы они свои компьютеры переколотили на зло всем хакерам. Не США, а проходной двор какой то. Хакеры табунами по их ресурсам бродят и тащат всё, что на флэшку влезет и ни какой управы на них нет. angry
    Ныробский
    1. Vard Сегодня, 09:01
      Зная менталитет... американцы продадут за деньги мать родную... Сваливание вины на мифических хакеров, попытка прикрыть собственную коммерцию...
      Vard
  9. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:01
    США: Иранские хакеры крадут у нас информацию терабайтами
    А как же Россия!!??? belay
    Наблюдатель2014
    1. федоров (Валерий) Сегодня, 09:24
      Россия перстом указывает и секретные коды раздает Корейцам, Китайцам,Иранцам..
      "Все было украдено до нас ".
      федоров
  10. Machete Сегодня, 09:10
    Однозначно, бомбить Иран!
    Machete
  11. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:45
    Представители Пентагона заявили, что с 2013 года с помощью кибератак было похищено более 31 терабайта данных интеллектуальной собственности из 144 университетов США

    А под подушку прятать не пробовали? laughing
    a.s.zzz888
  12. dison (Денис) Сегодня, 09:56
    Бедные американцы, все то их взламывают. А вот не надо было по сайтам с п__нографической информацией лазить. smile
    dison
  13. БАРХАН (СЕРГЕЙ) Сегодня, 10:17
    Какие интересные времена настали...Доказательств не надо,свидетелей не надо,да в принципе и преступлений не надо ...где надо придумают,кого надо обвинят.Нагло ,топорно,бессовестно.
    Как и всю историю человечества-кто сильней ,тот и прав.
    Вывод-надо быть сильным.
    И ,да...Иран следующий на демократизацию.
    БАРХАН
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