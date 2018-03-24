США: Иранские хакеры крадут у нас информацию терабайтами

Если эти девять иранцев окажутся в одной из почти ста стран мира, откуда может быть осуществлена их экстрадиция в США, то они предстанут перед американским судом. Мы продолжим расследовать все враждебные антиамериканские акты тех, кто пытается извлечь выгоду из интеллектуальной собственности США, проникая в наши компьютерные сети.

В США представили доклад, в котором утверждается, что в последние годы «иранские хакеры» стали подвергать систематическим атакам сети американских правительственных институтов и компаний.Представители Пентагона заявили, что с 2013 года с помощью кибератак было похищено более 31 терабайта данных интеллектуальной собственности из 144 университетов США и 176 университетов в других странах мира. Таких стран помимо США - 21. В американском военном ведомстве утверждают, что это одна из крупнейших хакерских программ, спонсируемых государством. При этом основные обвинения выдвинуты в адрес Ирана.Минфин США заявляет, что вводит финансовые санкции в отношении девяти иранцев, которые «могут быть причастны к кибератакам». Ключевая фраза «могут быть» (а значит, могут и не быть) власти США привычно не смущает, когда речь заходит о санкциях.Заместителя генерального прокурора США Рода Розенстайна цитирует Reuters Если руководствоваться заявлениями властей США, то у Вашингтона вообще не должно оставаться никакой собственной интеллектуальной информации, так как её давно "украли" иранские, китайские, северокорейские, российские и прочие хакеры. Собираются выбить десяток-другой миллиардов долларов допфинансирования "на защиту интеллектуальной собственности"? Так она же уже украдена...