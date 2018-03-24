Кедми объяснил, почему США проиграли войну в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о взятии Африна. Курды покинули данный район и ушли на территорию, подконтрольную правительственным войскам Сирии. При этом, турецкий президент пригрозил повернуть свои войска на Манбидж и продолжить операцию на севере Арабской Республики. США, в то же самое время, заявили, что не намерены оказывать поддержку курдам, окопавшимся в этой районе.



Как считает израильский военно-политический эксперт Яков Кедми, таким образом Эрдоган вынуждает курдов перейти под контроль Дамаска. Именно это, включая непосредственные гарантии Москвы, позволит туркам забыть о "курдской проблеме" на долгие годы, если не навсегда.



Кедми уверен, что лишив курдов поддержки, американцы дистанцировались от всего, что сейчас происходит на севере Сирии. По сути, США признали свое поражение. Ведь именно на курдов, после неудач с поддержкой "умеренной оппозиции", делали ставку американцы.











