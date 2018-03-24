Военпреды получили взятку за "липовые" БМП?

Сейчас уголовные дела направлены в Уральский окружной военный суд в Екатеринбург для рассмотрения по существу. В настоящее время управлением ФСБ России по Курганской области проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности на "Курганмашзаводе.

Сообщается об окончании предварительного следствия по ранее возбужденным уголовным делам в Курганской области. Речь идёт об уголовных делах, возбужденных в отношении бывшего исполнительного директора предприятия "Курганмашзавод". Александра Клюжева, а также руководителя одного из военных представительств Минобороны РФ Евгения Сутормина и его зама, подполковника Михаила Шамбатуева, обвиняют в коррупционных преступлениях.Информационный портал Накануре.ру сообщает, что Клюжев дал взятку представителям МО РФ в сумме 80 тыс. рублей за подписание документов, согласно которым 3949 военное представительство Минобороны якобы проверило и одобрило качественное изготовление партии "БМП-3" в рамках исполнения государственного контракта.На самом же деле бронемашины ещё несколько месяцев собирались на заводе.Из материала:Информация уточняется.