13:23 24 марта
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Военпреды получили взятку за "липовые" БМП?

Сообщается об окончании предварительного следствия по ранее возбужденным уголовным делам в Курганской области. Речь идёт об уголовных делах, возбужденных в отношении бывшего исполнительного директора предприятия "Курганмашзавод". Александра Клюжева, а также руководителя одного из военных представительств Минобороны РФ Евгения Сутормина и его зама, подполковника Михаила Шамбатуева, обвиняют в коррупционных преступлениях.

Информационный портал Накануре.ру сообщает, что Клюжев дал взятку представителям МО РФ в сумме 80 тыс. рублей за подписание документов, согласно которым 3949 военное представительство Минобороны якобы проверило и одобрило качественное изготовление партии "БМП-3" в рамках исполнения государственного контракта.




На самом же деле бронемашины ещё несколько месяцев собирались на заводе.

Из материала:
Сейчас уголовные дела направлены в Уральский окружной военный суд в Екатеринбург для рассмотрения по существу. В настоящее время управлением ФСБ России по Курганской области проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности на "Курганмашзаводе.


Информация уточняется.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 57

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  1. ДэнСабака (Дэн Собака) Сегодня, 10:56
    80 тыс.руб?.... серьёзно?.... так фсё подешевело?.....
    да, мельчает народ....
    ДэнСабака
    1. poquello (poquello) Сегодня, 11:02
      Цитата: ДэнСабака
      80 тыс.руб?.... серьёзно?.... так фсё подешевело?.....
      да, мельчает народ....

      что и вызывает сомнения, 80 тыр ну ни о чём
      poquello
      1. Logall (Александр) Сегодня, 11:13
        Никто не станет мараться из-за столь малой суммы!
        Может обвиняемые дали взятку, дабы уменьшить инкриминируемую сумму взятки? В это поверю, но не в сумму 80000₽!
        Logall
        1. poquello (poquello) Сегодня, 11:17
          Цитата: Logall
          Никто не станет мараться из-за столь малой суммы! Может обвиняемые дали взятку, дабы уменьшить инкриминируемую сумму взятки? В это поверю, но не в сумму 80000₽!

          может какие чаевые перехватили, а тк в УК нет понятия "чаевые" в новости как взятка звучит
          poquello
          1. Logall (Александр) Сегодня, 11:20
            Цитата: poquello
            чаевые перехватили

            Чаевые за лояльность и обыкновенная халатность... Может пьяные принимали... Может под чем ещё... А может это был последний транш, коих было минимум сто...
            Logall
            1. Например Сегодня, 12:19
              На самом же деле бронемашины ещё несколько месяцев собирались на заводе.

              Вот это интересно. Что там за бухгалтерия на заводе? Это как можно собирать то, что уже отгружено.
              И вся эта опрерацЫя Ы организована за 80тыс. рублей.
              Да на кошках можно больше заработать. wink
              Смотрите классику товарищи воришки.
              Какая то херня в этой заметке написано.
              Слышал звон, да не знаю где он.
              Например
        2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 13:03
          Цитата: Logall
          ...Никто не станет мараться из-за столь малой суммы!...

          Подозреваю, что это "выхлоп" на устроенную компанейщину с единым днём приёмки.
          Скорее всего завод затянул по каким-то причинам, с выпуском партии техники по государственному контракту. Решили прикрыться бумагами и подписать акт у военного представителя.
          За что, поделом и получили.
          Андрей К
        3. Стилет_71 Сегодня, 13:19
          Цитата: Logall
          Никто не станет мараться из-за столь малой суммы!

          А что по факту им инкриминируют? Завод не успевал с выполнением Госконтракта. Военпред подмахнул документы о принятии машин, которые доделывали еще пару месяцев. Фактически ничего не украдено, кроме времени. По этому принципу надо пересажать весь Департамент обеспечения ГОЗ МО РФ, уж сколько там времени просе...т при заключении Госконтрактов negative
          Стилет_71
      2. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 11:16
        А Вы уверены, что на военпреда не оказывалось давления?
        Лопатов
        1. poquello (poquello) Сегодня, 11:38
          Цитата: Лопатов
          А Вы уверены, что на военпреда не оказывалось давления?

          свечку не держал, какая тут может быть уверенность в чём-либо, одна сторона принимает-одна сторона сдаёт, сроки вероятно предусматривают (ИМХО необоснованно) высокие санкции вот утрясали, формальное событие на обороноспособность и чего ещё не влияющее
          poquello
      3. ДэнСабака (Дэн Собака) Сегодня, 11:17
        но, надеюсь, дадут то как за нормальную взятку, по факту, а не за сумму..... и не плохо бы сюда ещё и измену родине подшить....
        ДэнСабака
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 11:21
          Цитата: ДэнСабака
          и не плохо бы сюда ещё и измену родине подшить....

          Отличное предложение. Только измену Родине надо пришить не этому конкретному военпреду, а "возродителям" института военных представителей. Начиная с Шойгу. Ну и заодно всем авторам-журналистам, которые по этому поводу чепчики в воздух бросали.

          Капитализм и институт военных представителей- штука несовместимая по умолчанию.
          Лопатов
          1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:32
            В Америке отлично работает. Без всяких взяток. Все абсолютно фирмы - частные. А принимают технику военные из Пентагона. Взятка "бакшиш" - в принципе, восточное явление. Россия ее взяла у татаро-монгол. За Запад проникло, но чуть-чуть относительно востока.
            voyaka uh
            1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 11:39
              Цитата: voyaka uh
              В Америке отлично работает.

              Как может "отлично работать" то, чего нет?
              Лопатов
            2. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 12:12
              Цитата: voyaka uh
              В Америке отлично работает. Без всяких взяток. Все абсолютно фирмы - частные. А принимают технику военные из Пентагона. Взятка "бакшиш" - в принципе, восточное явление. Россия ее взяла у татаро-монгол. За Запад проникло, но чуть-чуть относительно востока.

              Просвещённая Европа, а за ней- Штаты , стесняясь такого позорного явления, окультурили его и назвали лоббированием интересов. Переведя из бытового этажа на государственный.
              Вкд Двк
            3. APASUS (Pavo) Сегодня, 12:25
              Цитата: voyaka uh
              В Америке отлично работает. Без всяких взяток. Все абсолютно фирмы - частные. А принимают технику военные из Пентагона. Взятка "бакшиш" - в принципе, восточное явление. Россия ее взяла у татаро-монгол. За Запад проникло, но чуть-чуть относительно востока.

              Я даже не знаю как Вам возразить ,что бы не обидеть.
              Рисуя тут рыцарей в белых плащах из Пентагона перебираете,Вам знакомо такое понятие как американский лоббизм и чем он конкретно отличается от взятки? Какие скандалы с периодичностью возникают в США ,где за деньги можно встретиться с Президентом страны,но это называется пролоббировать встречу.
              Не помните "дело Боинга с унитазами в самолетах" ? Где установка унитаза в Боинг для ВВС по моему была в три раза дороже гражданской версии самолета и Пентагон принимал и даже оплачивал.
              APASUS
              1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 12:33
                Цитата: APASUS
                Я даже не знаю как Вам возразить ,что бы не обидеть

                Батенька! Как можно подозревать "цивилизованный Запад" и граждан "земли обетованной" в таком грязном деле как взятка?
                feel
                Цитата: APASUS
                Вам знакомо такое понятие как американский лоббизм и чем он конкретно отличается от взятки?

                Да вы шо? Всё политкорректно - переименовать термин взятка в "поддержку производителя" и придать статус закона...
                Это мы, лапотные, по привычке в карман суём.... Ёжиков с голодухи едим, в инет "по талонам" заходим.... То ли дело - тама - сплошная демократия.... lol
                И во всём, заметьте, опять-таки татары с монголами виноваты....
                laughing
                stalkerwalker
                1. APASUS (Pavo) Сегодня, 12:43
                  Цитата: stalkerwalker
                  Батенька! Как можно подозревать "цивилизованный Запад" и граждан "земли обетованной" в таком грязном деле как взятка

                  Что Вы,что Вы.Это я от незнания,ведь люди то с земли обетованной дышат не воздухом ,а чистым кислородом! Ходят земли не касаясь что Иисус ,а взятки обличены в правильное слово
                  Цитата: stalkerwalker
                  Да вы шо? Всё политкорректно - переименовать термин взятка в "поддержку производителя" и придать статус закона...

                  Да,вот тут им равных нет!
                  Прийти в кабак и напоить партнера перед подписанием договора ,а в налоговой декларации эта графа звучит как представительские расходы.Все чисто по закону, борзых щенков не предлагали! laughing
                  APASUS
          2. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 12:09
            Цитата: Лопатов
            Цитата: ДэнСабака
            и не плохо бы сюда ещё и измену родине подшить....

            Отличное предложение. Только измену Родине надо пришить не этому конкретному военпреду, а "возродителям" института военных представителей. Начиная с Шойгу. Ну и заодно всем авторам-журналистам, которые по этому поводу чепчики в воздух бросали.

            Капитализм и институт военных представителей- штука несовместимая по умолчанию.

            Лепишь глупость на глупость. Видимо, в роддоме откуда тебя привезли, отсутствовали представители заказчика. Так официально называются военпреды.
            И тебя выпустили некомплектным- мозги забыли вставить.

            Ты где нашёл капитализм в сугубо государственном оборонпроме? Ты где нашёл отрицательные признаки в возобновлении военной приёмки? да она же есть везде, в том числе и в тех самых США. Она выглядит там не так, но она есть.
            Вкд Двк
            1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 12:22
              Цитата: Вкд Двк
              Лепишь глупость на глупость. Видимо, в роддоме откуда тебя привезли, отсутствовали представители заказчика. Так официально называются военпреды.
              И тебя выпустили некомплектным- мозги забыли вставить.

              Аргументы- просто блеск 8))))))))))))))))))))))))))))))))))))
              С такими защитниками Шойгу и противников не надо 8))))))))))))))))))))

              Цитата: Вкд Двк
              Ты где нашёл капитализм в сугубо государственном оборонпроме?

              Дитё, учи матчасть... 8)))))))))))))))))
              Где ты в России "сугубо государственный оборонпром" умудрился разглядеть?
              Или тот же "Курганмашзавод" в твоей альтернативной реальности является не ОАО, а государственным унитарным предприятием?
              Всё участие государства в его деятельности- съём дохода посредством Внешэкономбанка. Причём почему-то через Нидерланды.
              Лопатов
            2. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 13:06
              Какой вы грозный однако winked а главное умный lol
              Цитата: Вкд Двк
              И тебя выпустили некомплектным- мозги забыли вставить.

              А какими оборотами речи владеете - блеск! Не пробовали в журнал Мурзилка свои сочинения отправлять, явно бы оценили laughing
              Если вы просто после пятничного застолья еще не отошли, то лягте, поспите, не нужно кидаться на людей как бешеный пес negative
              Донской
        2. kirgiz58 (Борис) Сегодня, 11:35
          Все гораздо проще чем вы думаете. Громкий заголовок и выдутый слон из мухи. Статью читали внимательно. БМП то в конце концов армия получила, просто с опозданием в месяцы. Я не оправдываю военпредов, но скорее всего горел план у заводчиков, накрывались премии, вот и попросили подписать до, ну и соответственно тоже премию выписали. Все равно конечные приемщики это войска. Пока они прибудут для приемки, после доклада о готовности контракта, проходит не один месяц. Вот за это время заводчики и завершили бы изготовление. Но прокурорским выгоднее раздуть "взятку", а не "отодрать" руководство заводчиков за срыв сроков. Военпредов жалко, поддались на уговоры манагеров о якобы "подумайте о простых работягах". Короче дело не стоит выеденного яйца.
          kirgiz58
          1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 11:57
            Цитата: kirgiz58
            Все равно конечные приемщики это войска.

            Это так. Работа военпреда не заключается в приемке каждого экземпляра техники или вооружения. Осмотрел один, нашел недостатки - бракуется ВСЯ партия. И директора заводов это знают и с военпредами всегда стараются очень хорошо дружить. А что касается сроков изготовления и поставки - так это головная боль директора, а не военпреда...
            helmi8
        3. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 11:44
          и не плохо бы сюда ещё и измену родине подшить....
          и Вам в догонку то же самое пришить...ибо в данном случае Родина пишется с большой буквы! Или родина у Вас другая????
          Да и логика у Вах хромает...по Вашему разумению можно за любое преступления измену пришивать!
          FalconD
          1. ДэнСабака (Дэн Собака) Сегодня, 12:07
            любое-не любое, а в сфере ГОЗ, измену Родине можно и нужно к делу подшивать....
            ДэнСабака
      4. nesvobodnye (Игорь) Сегодня, 11:23
        80 тыр ну ни о чём

        Так и документы были "ни о чём", только по срокам сдвижка - план горел видать или штрафы грозили заводу.
        nesvobodnye
      5. сибиралт (Олег) Сегодня, 13:11
        Таки у них такие деньги вообще за взятку не считаются. А для кого-то это пенсия за год. winked
        сибиралт
    2. Hanokem (Ханокем) Сегодня, 11:08
      Не верю . Распил и откат происходит в Америке и на Украине, но не в России
      Hanokem
      1. poquello (poquello) Сегодня, 11:13
        Цитата: Hanokem
        Не верю . Распил и откат происходит в Америке и на Украине, но не в России

        шестерёнку подкрутите прежде чем иронизировать, очень маленькая сумма
        poquello
        1. Перейра (Михаил) Сегодня, 11:17
          Сумма настолько мелкая, что возникает подозрение в фабрикации дела. Реально ничего не смогли предъявить. Осталась только стоимость сувенирной продукции.
          Перейра
      2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 11:17
        Цитата: Hanokem
        Не верю . Распил и откат происходит в Америке и на Украине, но не в России

        А в Израиле типо все по честному..? хе хе...
        Наших воров много у вас скрывается..И все схемы вы разрабатываете..!
        А если серьезно расстрелять их обоих из этих же БМП , перед строем солдат !
        МИХАН
        1. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 11:49
          А если серьезно расстрелять их обоих из этих же БМП , перед строем солдат !

          Виталий, в силу возможной некачественной сборки (повода для взятки), БМП может не выстрелить..,тогда позору ещё больше будет...
          Да и не гуманно как-то...Или перед Вами уже расстреливали людей их крупного калибра??? Тогда на спуск предлагается нажимать Вам лично!
          FalconD
      3. nesvobodnye (Игорь) Сегодня, 11:25
        Да нет... у нас очень много коррупции, её чистят, но пока недостаточно быстро. Хотя отменные результаты уже есть - как раньше взятку врачу, мелкому чиновнику или гаишнику, контролёру в электричке уже не дашть. Но деньги всё также притягательны, поэтому когда есть кажущаяся возможность поживиться, ещё пытаются брать. Поэтому мы сильно завидуем Китаю и органиы работают. Молодцы.
        А вам - спасибо что за нас переживаете, из нечужого нам Израиля.
        nesvobodnye
      4. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 11:34
        Цитата: Hanokem
        Не верю . Распил и откат происходит в Америке и на Украине,

        Вы не поняли. Удивление вызвал не сам факт отката, а сумма - 80 тыс. руб. Кто-то захотел купить...айфон. wassat Вот так. Так что, воруют везде и всегда, - Биби соврать не даст. yes Если его посадят - голосуйте за Ципи Ливни, приятную во всех отношениях женщину.
        Paranoid50
      5. kirgiz58 (Борис) Сегодня, 11:40
        Цитата: Hanokem
        Не верю . Распил и откат происходит в Америке и на Украине, но не в России

        А где распил и откат? БМП в войсках и по первоначальной стоимости.
        kirgiz58
    3. Щелчок (Иван) Сегодня, 11:40
      Чем сильнее государство борется с коррупцией,тем больше взятки wink по сумме взятки можно понять как с ней (коррупцией)борятся hi
      Щелчок
      1. poquello (poquello) Сегодня, 11:54
        Цитата: Щелчок
        Чем сильнее государство борется с коррупцией,тем больше взятки wink по сумме взятки можно понять как с ней (коррупцией)борятся hi

        очень глубокомысленная глупость
        poquello
      2. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 12:39
        Цитата: Щелчок
        Чем сильнее государство борется с коррупцией,тем больше взятки

        Типа, за риск ? Ну, тогда,допустим, в Китае должны откатывать триллионы. fellow
        Paranoid50
    4. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 12:07
      Цитата: ДэнСабака
      80 тыс.руб?.... серьёзно?.... так фсё подешевело?.....
      да, мельчает народ....

      Да, на это до Лондона не доедут...
      Jovanni
  2. собаковод Сегодня, 10:56
    Вредительство! Расстрелять!!!
    собаковод
    1. san4es Сегодня, 10:59
      Цитата: собаковод
      Вредительство! Расстрелять!!!

      soldier ...из БМП-3
      san4es
  3. Курсант (дмитрий) Сегодня, 10:59
    Зачем расстреливать , просто на вечное поселение вместе с родными в Курганскую область в п.Кособродск , или Ягодная и всё сам отдаст .
    Курсант
  4. лысова (владимир) Сегодня, 11:23
    Не так важна сумма, как подписание липовых документов. Потом можно и брак впарить. Поделом подследственным.
    лысова
    1. kirgiz58 (Борис) Сегодня, 11:46
      Цитата: лысова
      Потом можно и брак впарить.

      Брак не впаришь. Приедут приемщики из войск и заводчики переделают сто раз, пока не устранят недостатки. Даже те которые сами приемщики "организовывают".
      kirgiz58
      1. лысова (владимир) Сегодня, 12:23
        Конкретно работал и сдавал военным заказчикам. К сожалению специалист впарить может. Одна из причин в комплектации. При сдаче - прокатит, а в экстремальной эксплуатации всплывёт.
        лысова
  5. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:32
    Никакой пощады коррупционным-вредителям!!!
    Ratmir_Ryazan
  6. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 11:36
    Что-то продешевили...фактически за одну зарплату попались...
    FalconD
  7. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 11:40
    дал взятку представителям МО РФ в сумме 80 тыс. рублей за подписание документов,
    Я дальше читать не буду.
    Наблюдатель2014
  8. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 11:52
    Новость как в советском "Фетиле"...мелочная..,но надо её делать показаной!! Зачем? Она касается столь малого круга лиц, что даже не интересно!
    FalconD
  9. Zomanus (Алексей) Сегодня, 12:01
    Вот как-то напрягает такая информация в наше нелегкое время...
    Zomanus
  10. gukoyan (Igor) Сегодня, 12:07
    А что так мало дали???)))
    Дали бы больше, никто не узнал об этой махинации))))
    А я уж подумал что лишний нолик пропустили...
    gukoyan
  11. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 12:18
    Помнится после войны маршала авиации и его родича -министра авиастроения посадили примерно за такое же действо.Ничо- отсидели вышли Правда их потом жертвами сталинизма объявили.
    нафанаил
  12. Strashila (I) Сегодня, 12:22
    80 000... так у него месячная зарплата в разы больше... туфта какая то, может за каждый день... за 31, за 32, за 33 и так далее. И если документы были подписаны... то почему техника не была востребована и отправлена в войска... что хранилась не сколько месяцев на заводе по документам...???
    Strashila
  13. sib.ataman Сегодня, 12:29
    За коррупцию в ВПК карать как за измену Родине! Жалко нет в УК каторжных работ.
    sib.ataman
  14. Пленник (Айрат) Сегодня, 12:30
    Подешевела нынче офицерская честь у некоторых. На поле бы таких сволочей, позорящих погоны.
    Пленник
  15. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 12:34
    Ничего в российской армии не меняется...только количество крестящихся растёт...которые Бога не боятся и берут взятки..
    Palagecha
  16. Mengad (Алекс) Сегодня, 13:12
    Цитата: ДэнСабака
    80 тыс.руб?.... серьёзно?.... так фсё подешевело?.....
    да, мельчает народ....

    Совесть продают за 500 рублей...а вы говорите о 80 кк wink
    Mengad
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