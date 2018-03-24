13:23 24 марта
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Би-Би-Си: Скрипаль в письме просил у Путина разрешения вернуться в Россию

Британская служба "Би-Би-Си" публикует материал, в котором утверждается, что шпион Скрипаль якобы обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании и предоставлении возможности вернуться в Россию. Такую информацию "Би-Би-Си" публикует со ссылкой на школьного друга Сергея Скрипаля. Имя имя Владимир Тимошков.

ТАСС приводит перевод фрагмента беседы с этим человеком:
Он написал Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы до конца его помиловать и разрешить ему вернуться в Россию, потому как там мать, брат и вообще родственники. Он вообще сожалел о произошедшем, о своей роли "двойного агента".


Би-Би-Си: Скрипаль в письме просил у Путина разрешения вернуться в Россию



Этот материал, опубликованный самими же британскими СМИ, наносит информационный удар по обвинениям в адрес России. Какой смысл России было осуществлять покушение на Скрипаля, если тот сам просил возможности вернуться в РФ. При этом раскрывается дополнительный возможный мотив для британских спецслужб, которые не могли не знать о письме Скрипаля, если оно было. Скрипаль "слишком много знал", чтобы его "отпускать" в РФ.

Использованы фотографии: Фейсбук
28

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Комментарии 79

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  1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 11:18
    Березовский просил из ада..? lol

    У нас предателям прощения нет и не будет.. soldier

    МИХАН
    1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 11:28
      Би-Би-Си: Скрипаль в письме просил у Путина разрешения вернуться в Россию

      Неясно одно: письмо дошло до Путина или нет? Если дошло, то почему наш президент молчит? А если это письмо было и оно не дошло до адресата - значит именно за это Скрипаля и отравили! И дочь его попала под отравление потому, что именно она могла это письмо доставить в Россию.
      СРЦ П-15
      1. karish (Александр) Сегодня, 11:32
        Цитата: СРЦ П-15
        Неясно одно: письмо дошло до Путина или нет? Если дошло, то почему наш президент молчит?

        да никто не молчит
        Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль просил у Владимира Путина разрешения вернуться в Россию. "Нет. Это не так", — сказал Песков.
        karish
        1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 11:36
          Цитата: karish
          да никто не молчит
          Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль просил у Владимира Путина разрешения вернуться в Россию. "Нет. Это не так", — сказал Песков.

          Мы, зная Путина, можем предполагать, что наш президент специально скрывает известие о получении письма для того, чтобы дать "птичке" - то бишь Терезе Мэй, увязнуть поглубже вместе с её сторонниками. Если конечно это письмо существует на самом деле.
          СРЦ П-15
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 11:40
            Теперь весь ЕС лезет в эту петлю , а вернее их туда США пихают.
            cniza
          2. karish (Александр) Сегодня, 11:40
            Цитата: СРЦ П-15
            Мы, зная Путина, можем предполагать, что наш президент специально скрывает известие о получении письма для того, чтобы дать "птичке" - т.е. Терезе Мэй, увязнуть поглубже вместе с её сторонниками.

            Ну конечно , кругом же сплошные ЛОХи и письмо laughing , было доставлено ВВП лично в руки , голубиной почтой лично от Скрипаля.
            Самое интересное , то БИ БИ СИ об этом вроде как знает , а Мэй вообще не курсах.
            belay - по моему в это можете верить только Вы.
            Кстати , у иеня вопрос ( по знанию Путина ) -- если Вы его так хорошо знаете -- какие изменения после выборов будут ? wink
            Стало известно, что Владимир Путин предложил, как минимум, двум бывшим соперникам на выборах президента продолжить политическую карьеру.

            Подобное предложение от президента получили Ксения Собчак и Павел Грудинин, сообщает «Аргументы недели».

            Ксении Собчак предложено стать членом Совета Федерации по квоте президента или возглавить не самый успешный регион страны, чтобы продемонстрировать свои возможности руководителя.

            wink
            karish
            1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 11:54
              Цитата: karish
              Ну конечно , кругом же сплошные ЛОХи и письмо , было доставлено ВВП лично в руки , голубиной почтой лично от Скрипаля.

              "Заметьте, это не мы сказали..."
              Если уж британские СМИ так истошно раздули и поддержали тему "Накажем Россию на всех направлениях!", то согласитесь, что главным моментом остаётся не гипотетическая возможность получения этого письма Путиным, а то, что и сами британцы понимают, что "дело Скрипаля" слишком плохо пахнет. И, прежде всего, для самой Британии....
              Цитата: karish
              Самое интересное , то БИ БИ СИ об этом вроде как знает , а Мэй вообще не курсах.
              - по моему в это можете верить только Вы.

              Ваш скепсис превышает допустимый уровень - вы сами умнее всех умников из MI6?
              stalkerwalker
              1. karish (Александр) Сегодня, 12:00
                Цитата: stalkerwalker
                Если уж британские СМИ так истошно раздули и поддержали тему "Накажем Россию на всех направлениях!", то согласитесь, что главным моментом остаётся не гипотетическая возможность получения этого письма Путиным, а то, что и сами британцы понимают, что "дело Скрипаля" слишком плохо пахнет.

                разумеется плохо пахнет.
                Новичком оно пахнет.
                Применение боевого отравляющего вещества на территории суверенного государства.
                Цитата: stalkerwalker
                И, прежде всего, для самой Британии....

                И чем ?
                Цитата: stalkerwalker
                Ваш скепсис превышает допустимый уровень - вы сами умнее всех умников из MI6?

                а по теме конкретно есть что сказать ?
                karish
                1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 12:04
                  Цитата: karish
                  Новичком оно пахнет.
                  Применение боевого отравляющего вещества на территории суверенного государства.

                  Да вы, никак, сами нюхали? Как тот полицейский, на приснопамятном фото, с улыбочкой?
                  Цитата: karish
                  а по теме конкретно есть что сказать ?

                  Вы б читали ВСЕ комменты, кроме конкретных. Или вы как таиландцы "Больше 2-х вопросов не задавать - в ступор впадают"...
                  wassat
                  stalkerwalker
                  1. karish (Александр) Сегодня, 12:08
                    Цитата: stalkerwalker
                    Да вы, никак, сами нюхали?

                    Я - нет , а вы ?
                    Цитата: stalkerwalker
                    Вы б читали ВСЕ комменты, кроме конкретных

                    у вас их 7500 , так прям все и читать ?

                    Цитата: stalkerwalker
                    Или вы как таиландцы "Больше 2-х вопросов не задавать - в ступор впадают"...

                    а Вы общались с таиландцами ? На каком языке ?
                    karish
                    1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 12:10
                      Цитата: karish
                      а Вы общались с таиландцами ? На каком языке ?

                      Ну, уж, точно не на идишь....
                      Вы уж поверьте.... Или сами слетайте.... А то как у Драгунского "Почемучка"....
                      wassat
                      Цитата: karish
                      у вас ирпх 7500 , так прям все и читать ?

                      Не ленитесь....
                      lol

                      Признайтесь - это фотошоп : парочка в костюмах Высшей защиты, ещё пара - в костюмах классом пониже, и простой аглицкий пожарник....
                      laughing
                      stalkerwalker
                      1. karish (Александр) Сегодня, 12:16
                        Цитата: stalkerwalker
                        Ну, уж, точно не на идишь.

                        а на каком ? так что бы понять , каким и в какой степени языком владеете , кроме великого и могучего
                        Цитата: stalkerwalker
                        Вы уж поверьте.... Или сами слетайте...

                        Надо постараться , что бы найти израильтянина не побывавшего в Таиланде
                        Цитата: stalkerwalker
                        А то как у Драгунского "Почемучка".

                        Потому что там был , потому и спрашиваю. или вы как
                        Цитата: stalkerwalker
                        таиландцы "Больше 2-х вопросов не задавать - в ступор впадают"...


                        Цитата: stalkerwalker
                        Не ленитесь...

                        пусть лошадь читает , у неё голова большая.
                        karish
                      2. karish (Александр) Сегодня, 13:09
                        Цитата: stalkerwalker
                        Признайтесь - это фотошоп : парочка в костюмах Высшей защиты, ещё пара - в костюмах классом пониже, и простой аглицкий пожарник..

                        народ вообще любопытен и считает что ограждение в виде ленточки защищает ну просто от всего.
                        Не далее как 3 года назад при пробое шинных сборок на 160кВ в токопроводе с элегазом SF6 - когда образуется так называемая *белая пыль * - продукт разложения газа - очень концерогенное вещество.
                        Так вот бригада работающая на открытии и очистке трубы с токопроводами была именно в примерно такой защите - спецкомбинезон , изолированные дыхательные приборы , спецперчатки и обувь.
                        Место было ограждено таким же образом -- натянутая лента.
                        При этом приехав туда для инспекции я охренел , увидев стоящих точно так же около ленты электормонтажников( работавших не подалёку и прибежавших посмотреть ) . да же без респираторов , курящих и с вытаращенными глазами смотрящик на ходящих в 7-8 метрах от них приведения в скафандрах.
                        request
                        ото ж.
                        karish
                2. Dart2027 Сегодня, 12:37
                  Цитата: karish
                  Применение боевого отравляющего вещества на территории суверенного государства

                  А до этого был полоний. Вы действительно верите в этот бред? Это в голливудских фильмах занимаются такой ерундой, а в жизни убивают гораздо менее эффектно, но гораздо более эффективно и просто. Как дети малые, в сказки верят.
                  Dart2027
                  1. karish (Александр) Сегодня, 12:51
                    Цитата: Dart2027
                    А до этого был полоний. Вы действительно верите в этот бред?

                    Это ни бред ( если вы про полоний ) - следствие закончено , виновные определены.

                    Цитата: Dart2027
                    Это в голливудских фильмах занимаются такой ерундой, а в жизни убивают гораздо менее эффектно

                    вот и я про то , это в голливуде шпионы- супермены без страха и упрёка , а вжизни -- это всего лишь люди со всеми присущими им недостатками.

                    Цитата: Dart2027
                    а в жизни убивают гораздо менее эффектно, но гораздо более эффективно и просто

                    разумеется и поэтому огромное количество смертей проскакивает и не определяется как убийство -- с тем же Литвиненко.
                    Проверку на ридиоактивность провели абсолютно случайно и настолько поздно , что пришлось пол больницы дезактивировать и половину персонала лечить.
                    у кого вообще в мозгу могло уложиться, что применят такое вещество.
                    Поэтому и проверок не проводилось , на это и был расчёт.
                    Но , увы , не пролетело , тк ни все


                    Цитата: Dart2027
                    Как дети малые, в сказки верят
                    karish
            2. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 11:57
              Цитата: karish
              Кстати , у иеня вопрос ( по знанию Путина ) -- если Вы его так хорошо знаете -- какие изменения после выборов будут ?

              А Вам то что до наших изменений?
              СРЦ П-15
              1. karish (Александр) Сегодня, 12:05
                Цитата: СРЦ П-15
                Цитата: karish
                Кстати , у иеня вопрос ( по знанию Путина ) -- если Вы его так хорошо знаете -- какие изменения после выборов будут ?

                А Вам то что до наших изменений?

                как гражданин России , хотел бы узнать мнение с места , так сказать глас народа.
                Просто думаю квартиру в Питере купить( езжу раз- два в год ) чего бы и нет , вдруг Вы знаете ,что то такое - чего не знаю я ?
                karish
                1. SOF (Александр) Сегодня, 12:29
                  Цитата: karish
                  как гражданин России

                  ...вы такой же "гражданин" как и приснопамятный господин Скрипаль.
                  Вообще, давно пора эту ересь с двойным гражданством в унитаз истории спустить.
                  Достали "сограждане"... россияне перенедоделанные...
                  SOF
                  1. karish (Александр) Сегодня, 12:31
                    Цитата: SOF
                    .вы такой же "гражданин" как и приснопамятный господин Скрипал

                    и как вы.
                    wink
                    Цитата: SOF
                    Вообще, давно пора эту ересь с двойным гражданством в унитаз истории спустить.

                    а с тройным ? laughing
                    karish
                    1. Астория (Dirk Astor) Сегодня, 12:47
                      а с тройным ?
                      - еще и хохол ? good
                      Астория
                      1. karish (Александр) Сегодня, 12:53
                        Цитата: Астория
                        а с тройным ?
                        - еще и хохол ? good

                        нет , взял бы украинское -- было бы 4-е.
                        karish
            3. Астория (Dirk Astor) Сегодня, 12:45
              Ну конечно , кругом же сплошные ЛОХи
              - ну почему кругом, пока только Вы нарисовались laughing
              Астория
            4. loginovich Сегодня, 13:03
              Все тайное становится явным.
              loginovich
          3. alexsipin (AlexSipin) Сегодня, 13:21
            Цитата: СРЦ П-15
            Мы, зная Путина, можем предполагать, что наш президент специально скрывает известие о получении письма для того, чтобы дать "птичке" - то бишь Терезе Мэй, увязнуть поглубже вместе с её сторонниками. Если конечно это письмо существует на самом деле.

            Получается, что Путин, словами своего пресс-секретаря, судя по вашему сообщению, говорит неправду? Это как такое может быть?
            alexsipin
        2. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 12:01
          Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль просил у Владимира Путина разрешения вернуться в Россию. "Нет. Это не так", — сказал Песков.


          "Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" " – ..... Путин. laughing
          Monster_Fat
      2. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 11:37
        Цитата: СРЦ П-15
        Би-Би-Си: Скрипаль в письме просил у Путина разрешения вернуться в Россию

        Неясно одно: письмо дошло до Путина или нет? Если дошло, то почему наш президент молчит? А если это письмо было и оно не дошло до адресата - значит именно за это Скрипаля и отравили! И дочь его могла попасть под отравление потому, что именно она могла это письмо доставить в Россию.

        Скорее это фейк, причем довольно тупой. Нам бросили наживку, что бы получить подтверждение о существовании такого письма, а после этого сообщить о том, что это была выдумка БиБиСи и это подтверждает, что Скрипалей траванул лично Путин. БиБиСи правительственное агентство и против Британского правительства воевать не станет.
        Плюс к прочему, Скрипаль уже помилован, иначе не было бы оснований для его выпуска из заключения, и формально он не имел никаких ограничений на возвращение в Россию в любой момент.
        Капитан Пушкин
        1. Tusv (Владимир) Сегодня, 11:56
          Цитата: Капитан Пушкин
          Плюс к прочему, Скрипаль уже помилован, иначе не было бы оснований для его выпуска из заключения, и формально он не имел никаких ограничений на возвращение в Россию в любой момент.

          Так то он был обменян, следовательно является агентом МИ-6 и путь в Россию заказан.
          Tusv
        2. karish (Александр) Сегодня, 12:13
          Цитата: Капитан Пушкин
          Плюс к прочему, Скрипаль уже помилован, иначе не было бы оснований для его выпуска из заключения

          он был обменен
          Цитата: Капитан Пушкин
          и формально он не имел никаких ограничений на возвращение в Россию в любой момент.

          формально - конечно.. laughing
          karish
      3. сибиралт (Олег) Сегодня, 12:50
        Сейчас главное не факты, а провод для СМИ вбросить интригу. Тут важно то, что появился некий "свидетель" Тимошов. А это уже головная для для англосаксонских русофобов. winked
        сибиралт
      4. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 12:52
        Цитата: СРЦ П-15
        Би-Би-Си: Скрипаль в письме просил у Путина разрешения вернуться в Россию

        Неясно одно: письмо дошло до Путина или нет? Если дошло, то почему наш президент молчит? А если это письмо было и оно не дошло до адресата - значит именно за это Скрипаля и отравили! И дочь его попала под отравление потому, что именно она могла это письмо доставить в Россию.
        История вообще мутная. Скрипаля и его дочуру так и не показали, как это было с Литвиненко. Сейчас ещё вот такой скрин в нете гуляет. Отравили 4 марта, а доча 7 марта заходила в соц.сети.
        Ныробский
        1. karish (Александр) Сегодня, 12:57
          Цитата: Ныробский
          Цитата: СРЦ П-15
          Би-Би-Си: Скрипаль в письме просил у Путина разрешения вернуться в Россию

          Неясно одно: письмо дошло до Путина или нет? Если дошло, то почему наш президент молчит? А если это письмо было и оно не дошло до адресата - значит именно за это Скрипаля и отравили! И дочь его попала под отравление потому, что именно она могла это письмо доставить в Россию.
          История вообще мутная. Скрипаля и его дочуру так и не показали, как это было с Литвиненко. Сейчас ещё вот такой скрин в нете гуляет. Отравили 4 марта, а доча 7 марта заходила в соц.сети.

          странно , это она по приезду в Лондон так изменилась ?
          как то мало похожа на верхнюю фотографию.
          Цитата: Ныробский
          Отравили 4 марта, а доча 7 марта заходила в соц.сети.

          Ну да же если это и её страница -- как вы считаете , следователи не зайдут на личную страницу ? Как ВЫ считаете ?
          karish
          1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 13:04
            Цитата: karish
            странно , это она по приезду в Лондон так изменилась ?
            как то мало похожа на верхнюю фотографию.

            Тётки вообще склонны постить фото из юности безмятежной, либо вообще пользоваться чужим, симпатичным образом.
            Цитата: karish
            Ну да же если это и её страница -- как вы считаете , следователи не зайдут на личную страницу ? Как ВЫ считаете ?
            Могут конечно, но почему только через три дня после того как поднялась шумиха? Мне другое интересно, кто на представленном фото отражается на заднем плане в зеркале и фотографирует папу с дочкой? Может этот крендель и сыпанул им чего то непотребного в бокалы?
            Ныробский
    2. лысова (владимир) Сегодня, 11:30
      Привет Виталий. Если раз предал, возникнет ситуация - предаст по новой, вопрос цены. Отработанный материал, продал Родину и не важно какая она.
      лысова
      1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 11:40
        Просил или нет, но на чужбине хлебушек то не сладок...Головой раньше думать надо было, а теперь валяйся в коме, благодаря своим английским кураторам. yes
        Подрезчик
        1. karish (Александр) Сегодня, 11:45
          Цитата: Подрезчик
          Просил или нет, но на чужбине хлебушек то не сладок.

          Судя по фотографии в статье и количеству россиян и детей известных россиян живущих в Лондоне - ваше утверждение спорно.
          Конечно Лондонский хлеб однозначно проигрывает Белорусскому wink - но как говрится
          --Ни хлебом единым - жив человек.
          karish
          1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 11:54
            Ни хлебом единым - жив человек.

            То-то и оно, когда в России остаются родственники, друзья (не дай Бог родители!, или их могилы), и ты не можешь их повидать...Скрипаль мог приехать, если не ошибаюсь он свое отсидел, я больше говорю о прочих, Калугиных и т.д.
            А белорусский хлеб действительно очень вкусный! good
            Подрезчик
            1. ism_ek (Илья) Сегодня, 12:07
              Цитата: Подрезчик
              Скрипаль мог приехать, если не ошибаюсь он свое отсидел

              Скрипаль многих подставил в ГРУ, многим сломал карьеры. Последние годы он был бизнесменом и доступа к тайнам не имел. Секреты он выведывал у бывших сослуживцев на пьянках в бане, используя друзей в "темную". От них он просил защиты.
              ism_ek
        2. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 11:57
          Цитата: Подрезчик
          Просил или нет, но на чужбине хлебушек то не сладок...Головой раньше думать надо было, а теперь валяйся в коме, благодаря своим английским кураторам.

          В британии проживает около 350 тысяч наших сограждан.
          Анти-Корр.
          1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 12:10
            В британии проживает около 350 тысяч наших сограждан.

            И все бывшие шпионы? Бизнес, учеба и т.д., но главное...не СТЫДНО приехать на Родину!!! Наверное эти 350 тыс. разрешения у Президента РФ приехать домой не спрашивают.
            Подрезчик
    3. Heinrich Ruppert (Heinrich Ruppert) Сегодня, 11:54
      Цитата: МИХАН
      У нас предателям прощения нет и не будет..

      Типичный случай умалишонного. Если Английский крупнейший канал дал такую инфомацию, и она является правдой. То этот индивидум орёт. Врёш это мы его завалили. С головой дружиш михан. Или мозгов совсем нет.
      Heinrich Ruppert
      1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 12:28
        Цитата: Heinrich Ruppert
        Врёш это мы его завалили. С головой дружиш михан.

        'это не его конёк lol
        Анти-Корр.
    4. iouris (iouris) Сегодня, 12:42
      Цитата: МИХАН
      У нас предателям прощения нет и не будет..

      Вовремя предать - значит предвидеть.
      iouris
    5. Rakti-Kali Сегодня, 13:13
      Цитата: МИХАН
      У нас предателям прощения нет и не будет..

      Вот только казнить СВОИХ предателей Россия будет сама. Британцы не имеют на это никаких прав, так что убийство британскими спецслужбами Береховского, Литвиненко и прочих, покушение на Скрипаля - это нападения на граждан России за которые Британия должна ответить, а не реализация тезиса "У нас предателям прощения нет и не будет".
      Rakti-Kali
  2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 11:18
    Скрипач не нужен!
    Владыка Ситх
    1. собаковод Сегодня, 11:21
      Владыка Ситх (Сергей)
      Скрипач не нужен!
      Ну да! По-этому и отравил!
      собаковод
  3. prior (Влад) Сегодня, 11:20
    Вот это поворот !
    Так кто кого предал и кто кого травил ? Кто кого обвинять должен ? А наглосаксы ?
    prior
  4. Пеший (Виталий) Сегодня, 11:22
    Вот и причина отравления.
    Пеший
  5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:23
    Британская служба "Би-Би-Си" публикует материал,

    А МОЖНО ЛИ верить этой фейковой шараге? request Получается наглы сами себя изобличают?
    a.s.zzz888
    1. karish (Александр) Сегодня, 11:26
      Цитата: a.s.zzz888
      Британская служба "Би-Би-Си" публикует материал,

      А МОЖНО ЛИ верить этой фейковой шараге? request Получается наглы сами себя изобличают?

      У меня вопрос к автору статьи , можно ссылочку на оригинал ?
      Я тут погуглил и ничего не нашёл.
      Кроме этого
      Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль просил у Владимира Путина разрешения вернуться в Россию. "Нет. Это не так", — сказал Песков..
      karish
    2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 11:46
      Цитата: a.s.zzz888
      А МОЖНО ЛИ верить этой фейковой шараге?

      Ну местный пипл хавает и верит... Для них и инфа к размышлению. Нам то и так все ясно...
      helmi8
  6. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:26
    вот всё и срослось,Березовский просил и его тут же убрали,мол нечего из "свободной и цивилизованной" Англии просится обратно в "варварскую" Россию...Скрипаля отправили уже проторенной дорожкой,но его ещё и решили напоследок использовать,чтобы до конца отработал подданство её величества...
    taiga2018
  7. изя топ (Андрей) Сегодня, 11:27
    -------------------------------------------------
    -----------------------------
    изя топ
  8. bubalik (Сергей) Сегодня, 11:29
    материал, опубликованный самими же британскими СМИ, наносит информационный удар по обвинениям в адрес России. Какой смысл России было осуществлять покушение


    Холмс, ну и кто виноват в отравлении русского перебежчика?
    - Русские.
    - Почему?
    - Видите ли, Ватсон, если бы не было русских, то и нам не надо было никого травить.. laughing
    bubalik
  9. Влад Морозов (Влад Морозов) Сегодня, 11:35
    Попросил разрешения, а Путин взял и отравил, как Березовского. Бриты, неужели вы думаете, что в России Бетховен - это собака?! Поражаете своей безграмотностью!
    Влад Морозов
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 11:46
      Мне кажется, они Путина всемогущим божеством считают. Он лично пробирки спортсменам меняет, каждому хакеру персонально задание дает, руководил операцией по отравлению Скрипаля, непосредственный участник любого мало-мальски значимого события в мире. Пора в европе храмы открывать, внутри портрет Президента))))
      Сергей985
  10. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 11:44
    На фото отравления Скрипаля видно,что Путин не при чём
    Yak28
    1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 11:47
      Yak28 (Алексей )
      laughing good drinks wassat А-А-А-ха ха ха
      Наблюдатель2014
  11. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 11:53
    Британская служба "Би-Би-Си"- Везде то были.Везде то побывали bully
    Наблюдатель2014
  12. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 11:54
    CNN не тот источник, которому можно безоговорочно верить. Пишут, что дочка очухалась, если подтвердит, или само письмо всплывет... тогда -да. Но бомба была бы знатная, с удовольствием бы посмотрел, как ее будут "спускать на тормозах".
    алекс-сп
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 12:02
      Заранее же объявили, что в результате отравления, они умом повредились. Просто объявят сумашедшими.
      Сергей985
      1. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 12:26
        "могла" и "повредилась" - две большие разницы, еще надо в суде доказать. А английский суд еще то заведение..они и отказать могут.
        алекс-сп
  13. APASUS (Pavo) Сегодня, 12:09
    Просто анекдот с этим Скрипалем и роли Мэй в этом скандале
    APASUS
  14. Геннадий Бережнов (Геннадий Бережнов) Сегодня, 12:11
    Как и Березовский - чем и подписал себе смертный приговор!
    Геннадий Бережнов
  15. Вечно так (евгений) Сегодня, 12:28
    Там вон вроде 9 тополей предлагают на утилизацию?? может скинемся выкупим и утилизируем на лондон??
    Вечно так
  16. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 12:29
    что бы на ,вас, не крайне плохо смотрели бы здесь... пусть лучше, вас, отравят там ...
    Masya Masya
  17. mavrus (Андрей) Сегодня, 12:31
    Цитата: karish
    Цитата: stalkerwalker
    Если уж британские СМИ так истошно раздули и поддержали тему "Накажем Россию на всех направлениях!", то согласитесь, что главным моментом остаётся не гипотетическая возможность получения этого письма Путиным, а то, что и сами британцы понимают, что "дело Скрипаля" слишком плохо пахнет.

    разумеется плохо пахнет.
    Новичком оно пахнет.
    Применение боевого отравляющего вещества на территории суверенного государства.
    Цитата: stalkerwalker
    И, прежде всего, для самой Британии....

    И чем ?
    Цитата: stalkerwalker
    Ваш скепсис превышает допустимый уровень - вы сами умнее всех умников из MI6?

    а по теме конкретно есть что сказать ?

    Бриты всё-таки радственники пиндocaм, а посему они считают, что им тоже можно применять и боевые ОВ, и радиоактивные изотопы на любой территории, а уж у себя-то на острове и подавно
    mavrus
    1. karish (Александр) Сегодня, 12:32
      Цитата: mavrus
      Бриты всё-таки радственники пиндocaм

      а вы украинцам и полякам.--- как минимум
      Цитата: mavrus
      а посему они считают, что им тоже можно применять и боевые ОВ, и радиоактивные изотопы на любой территории, а уж у себя-то на острове и подавно

      какая глубина аналитики.
      Хочется Вам поаплодировать стоя !!! hi
      karish
  18. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 12:34
    Цитата: karish
    Цитата: СРЦ П-15
    Мы, зная Путина, можем предполагать, что наш президент специально скрывает известие о получении письма для того, чтобы дать "птичке" - т.е. Терезе Мэй, увязнуть поглубже вместе с её сторонниками.

    Ну конечно , кругом же сплошные ЛОХи и письмо laughing , было доставлено ВВП лично в руки , голубиной почтой лично от Скрипаля.
    Самое интересное , то БИ БИ СИ об этом вроде как знает , а Мэй вообще не курсах.
    belay - по моему в это можете верить только Вы.
    Кстати , у иеня вопрос ( по знанию Путина ) -- если Вы его так хорошо знаете -- какие изменения после выборов будут ? wink
    Стало известно, что Владимир Путин предложил, как минимум, двум бывшим соперникам на выборах президента продолжить политическую карьеру.

    Подобное предложение от президента получили Ксения Собчак и Павел Грудинин, сообщает «Аргументы недели».

    Ксении Собчак предложено стать членом Совета Федерации по квоте президента или возглавить не самый успешный регион страны, чтобы продемонстрировать свои возможности руководителя.

    wink

    Тебе то это зачем?
    Ураган70
  19. Пленник (Айрат) Сегодня, 12:34
    Мог и накатать. Тогда получается почуял иуда, что хозяева его слить собираются.
    Пленник
  20. bmv04636 (Баженов Максим Валерьевич ) Сегодня, 12:37
    Говорящие усы (который по высказыванию ВВП иногда несет такую пургу) сказал, что письма не получали. Видать ми6 из ящика изъяли
    bmv04636
  21. Щелчок (Иван) Сегодня, 12:38
    Да уж неисповедимы дела господни no отравили,чтоб сеть агентурную не сдал! yes
    Щелчок
  22. iouris (iouris) Сегодня, 12:49
    Застрелиться - это да. Здесь, конечно, очень любят предателей, но сам офицер должен понимать, что есть же точка невозврата. Написать такое письмо и не застрелиться - это дно нравственного падения. Будем считать, что эта информация не подтверждена.
    iouris
    1. karish (Александр) Сегодня, 13:00
      Цитата: iouris
      . Написать такое письмо и не застрелиться - это дно нравственного падения

      конечно предать Родину ( будучи офицером СВР ) - это вроде по вашему меньшее дно нравственного падения
      ну а уж если хочется застрелиться , нафига письмо писать ?
      karish
      1. iouris (iouris) Сегодня, 13:14
        "Думал, что достиг дна, но тут снизу постучали".
        Лично я не имею представления о том, какую страну Скрипаль считал своей Родиной "будучи офицером СВР". И Вы тоже. Дело в том, что он родился в Киеве.
        Я не утверждаю, что Скрипалю "хочется застрелиться", и полагаю, что письмо он не писал.
        Я вообще считаю, что Скрипалей могли отравить СБУ или англичане, либо наднациональные структуры, у которых был мотив. Однако я не Меркель и не располагаю доказательствами, подтверждающими сам факт отравления.
        iouris
  23. konstantin68 (Константин) Сегодня, 12:52
    Цитата: cniza
    Теперь весь ЕС лезет в эту петлю , а вернее их туда США пихают.

    Да какая там петля! Вы реально не понимаете,что ли? Они сказали,как им надо,объяснениями и доказательствами не обременяют себя и всех окружающих. Уже настолько ошалели от безнаказанности вседозволенности,что "лепят" явную чернуху беззастенчиво и нагло. Это как если Вас останавливает ГАИшник с Росгвардией и внаглую кидает в багажник или салон пакетик с дурью.
    Как ломать эту ситуацию?
    konstantin68
  24. Астория (Dirk Astor) Сегодня, 13:00
    karish,
    нет , взял бы украинское -- было бы 4-е.
    взял бы или взял бы назад ? wink
    А третье наверное Канада ? Нет, а то часто встречающийся набор. wink
    Астория
  25. dgonni (Dgon) Сегодня, 13:03
    Глупый вброс! Если бы такое обращение быо, то оно бы было опубликованно моментально. Не нужно делать телодвидений в местах где они являются прозрачными!
    dgonni
  26. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:06
    Версили две. Первая - МИ-5 освобождала строчку в платежной ведомости, одновременно добавляя "перчику" в густую похлебку русофобии, вторая - боловавшийся со скуки наркотой Скрипаль соорудил крутой коктейльчик, и дочку угостил... Но что то пошло не так...
    Горный стрелок
  27. mavrus (Андрей) Сегодня, 13:11
    Вообще-то глупость какая-то. О каком помиловании идёт речь, если Путин подписал его 9 июля 2010 года. "Они что на Би-Би-Си, газет не читают?"
    mavrus
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