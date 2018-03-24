Би-Би-Си: Скрипаль в письме просил у Путина разрешения вернуться в Россию

Он написал Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы до конца его помиловать и разрешить ему вернуться в Россию, потому как там мать, брат и вообще родственники. Он вообще сожалел о произошедшем, о своей роли "двойного агента".

Британская служба "Би-Би-Си" публикует материал, в котором утверждается, что шпион Скрипаль якобы обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании и предоставлении возможности вернуться в Россию. Такую информацию "Би-Би-Си" публикует со ссылкой на школьного друга Сергея Скрипаля. Имя имя Владимир Тимошков. ТАСС приводит перевод фрагмента беседы с этим человеком:Этот материал, опубликованный самими же британскими СМИ, наносит информационный удар по обвинениям в адрес России. Какой смысл России было осуществлять покушение на Скрипаля, если тот сам просил возможности вернуться в РФ. При этом раскрывается дополнительный возможный мотив для британских спецслужб, которые не могли не знать о письме Скрипаля, если оно было. Скрипаль "слишком много знал", чтобы его "отпускать" в РФ.