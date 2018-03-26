Защитят ли ВКС наш Дальний Восток? Прошлое и настоящее 11-й Краснознамённой армии Воздушно-космических сил. Ч. 1

Стартовая позиция ЗРК С-200ВМ

РЛС метрового диапазона 5Н84А (Оборона-14)

Радиовысотомер ПРВ-11

Радиовысотомер ПРВ-17

Такую окраску несли некоторые перехватчики Су-15ТМ под занавес своей карьеры

Радиолокатор подсвета цели ЗРК С-200В

Транспортно-заряжающая машина ПР-11ДА ЗРК С-75

Спутниковый снимок Gооgle Еarth: позиция ЗРС С-300ПС в окрестностях посёлка Щитовая

Низковысотный обнаружитель 5Н66М придаваемый дивизиону С-300ПС на вышке 40В6М

Спутниковый снимок Gооgle Еarth: позиция ЗРС С-300ПС на острове Русский

Спутниковый снимок Gооgle Еarth: позиция ЗРС С-400 на аэродроме «Золотая долина»

РЛС 55Ж6 («Небо»)

РЛС 59H6-E («Противник-ГЕ»)

РЛС 64Л6 «Гамма-С1»

РЛС «Каста-2Е»

Спутниковый снимок Gооgle Еarth: истребители 22-го иап на аэродроме «Центральная Угловая»

Спутниковый снимок Gооgle Еarth: позиция ЗРС С-300ПС неподалёку от села Верхняя Эконь

Истребитель Су-27СМ на аэродроме «Дзёмги» (фото автора)

Су-35С на аэродроме «Дзёмги» (фото автора)

Спутниковый снимок Gооgle Еarth: самолёты 23-го иап на аэродроме «Дзёмги»

Спутниковый снимок Gооgle Еarth: истребители МиГ-29 и Су-30М2 на аэродроме «Домна»

Истребитель МиГ-29 на аэродроме «Домна»

Су-30СМ на аэродроме «Домна»

Схема расположения позиций ЗРС С-300ПС и С-400 на Камчатке

Спутниковый снимок Gооgle Еarth: позиция ЗРС С-400 южнее аэродрома «Елизово»

Схема расположения радиолокационных постов на Камчатке

Спутниковый снимок Gооgle Еarth: перехватчики МиГ-31 на аэродроме «Елизово»

Спутниковый снимок Gооgle Еarth: позиция ЗРС С-300В в районе Хомутово

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The Military Balance 2017

Во время недавнего послания Федеральному собранию президент России В.В. Путин озвучил информацию о разработке в нашей стране ряда образцов вооружения, у которых на сегодняшний день за рубежом нет серийных аналогов. Это заявление, вызвавшее среди части населения нашей страны немалый подъём патриотических настроений, сделанное накануне президентских выборов, безусловно, усилило позиции ныне действующего главы государства в предвыборной кампании. Но судить о том, насколько анонсированные образцы вооружения повысят нашу обороноспособность, можно будет только после того, когда они пройдут весь положенный цикл испытаний и в значимых количествах начнут поступать в войска. В то же время можно отметить, что основная часть представленного перспективного вооружения предназначена для «стратегического сдерживания» нашего основного «вероятного партнёра», в чью финансовую систему мы регулярно делаем многомиллиардные вливания. Совершенно очевидно, что эти образцы неприменимы в вооруженных региональных конфликтах, так как их использование с большой долей вероятности поставит мир на грань ракетно-ядерной катастрофы. В то же время в будущем совершенно не исключён сценарий, в котором удалённые от центральной части страны районы могут подвергнуться агрессии без использования ядерного оружия. В первую очередь это касается Калининградской области, являющейся изолированным российским анклавом и наших слабозаселённых дальневосточных территорий, соединенных с центром узкой ниткой Транссиба.Как известно, в настоящее время основной ударной силой в неядерном конфликте являются средства воздушного нападения: дальние бомбардировщики, ударные самолёты тактической и палубной авиации, боевые вертолёты, разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. Как показывает опыт применения боевой авиации западных стран в операциях по «установлению демократии», бомбардировкам подвергаются не только войска, объекты оборонного назначения, транспортные коммуникации и узлы связи, но и инфраструктура обеспечивающая жизнедеятельность населения. В силу своего географического положения и климатических факторов в этом отношении особенно уязвим российский Дальний Восток. Зима на большей части Дальневосточного Федерального округа наступает рано. Так, в районе Комсомольска-на-Амуре устойчивый снежны покров формируется в конце октября – начале ноября и лежит до середины апреля. Среднее течение Амура далеко не самая северная часть Дальнего Востока, в Тынде или в Новом Ургале ещё холодней. В случае разрушения объектов энергетики в зимнее время, когда за окнами квартир бывает ниже -30 °С, основная часть городского населения будет поставлена на грань выживания. Немногочисленные объекты с автономным обогревом и дома в сельской местности просто не смогут принять всех нуждающихся. Те, кто бывал на Дальнем Востоке северней Хабаровска, не могли не заметить, насколько редко расположены населённые пункты, даже вдоль федеральных трасс, и как мало там местных жителей.Специалистам известно, что объекты электро- и теплоснабжения весьма подвержены различным техногенным авариям, ещё больше они уязвимы в случае преднамеренного нанесения авиаудара. Так для вывода из строя теплоэлектроцентрали достаточно «удачного» попадания одной крылатой ракеты или авиабомбы калибра 250-500 кг. Повреждение генерирующих мощностей одной из электростанций неизбежно вызовет сбой во всей системе. А разрушение трансформаторных подстанций приведёт к аварийному отключению высоковольтных ЛЭП завязанных в единую энергосистему. Не менее уязвимы транспортные железнодорожные узлы, нефте и газоперекачивающие станции и сооружения нефтеперерабатывающих заводов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, снабжающие регион углеводородным топливом.Нельзя сказать, что российский Дальний Восток лишен зенитного и авиационного прикрытия. Но в сравнении со временами СССР это тень былой мощи. Количество позиций зенитно-ракетных комплексов и число истребителей-перехватчиков прикрывающих дальневосточные оборонно-промышленные центры сократилось в несколько раз. К моменту распада СССР в составе 11-й Отдельной армии ПВО со штабом в Хабаровске имелось три корпуса (8-й, 23-й и 72-й) и четыре дивизии ПВО. Под прикрытием 11-й ОА ПВО находилась часть Восточной Сибири и весь Дальневосточный регион, включая Чукотку, Камчатку, Сахалин, Курильские острова, Амурскую область, Хабаровский и Приморский края.Отдельная Дальневосточная армия ПВО была создана 4 апреля 1945 года. 24 марта 1960 года вышел приказ о формировании 11-й Отдельной армией ПВО. А с 30 апреля 1975 года, 11-я армия ПВО стала Краснознамённой. Летом 1998 года в связи с объединением ВВС и ПВО наименование изменили на 11-ю отдельную Краснознамённую армию ВВС и ПВО. До 2015 года название оперативного соединения ещё несколько раз изменяли, как будто переименования могли повысить боевую мощь.В советское время штаб 8-го корпуса ПВО в Комсомольске-на-Амуре осуществлял управление действиями зенитно-ракетной бригады и двух зенитно-ракетных полков. Воздушную обстановку над Хабаровским краем контролировали две радиотехнические бригады и два радиотехнических полка. Корпусу была подчинена 28-я истребительная авиационная дивизия.В состав дивизии входил 60-й истребительный авиаполк, дислоцированный на аэродроме «Дзёмги», который к концу 80-х первым освоил перехватчики Су-27П, параллельно эксплуатируя Су-15ТМ. На аэродроме «Калинка» (10-й участок) под Хабаровском базировались МиГ-23МЛ 301-го иап и Су-27П 216-го иап. Порты Советская Гавань и Ванино защищал 308-й иап на МиГ-21бис и перехватчиках МиГ-23МЛА, с базированием на аэродроме «Постовая» неподалёку от посёлка Заветы Ильича.В составе 23-го кПВО со штабом во Владивостоке имелась зенитно-ракетная бригада и зенитно-ракетный полк, радиотехническая бригада и радиотехнический полк. Южную и центральную часть Приморья защищали: 22-й гв иап на МиГ-23МЛД с аэродрома «Центральная Угловая» и 47-й иап на Су-27П базировавшийся на аэродроме «Золотая долина». На аэродроме «Соколовка» неподалёку от села Чугуевка размещались МиГ-25ПД/ПДС и МиГ-31 530-го иап.Штаб 72-го корпуса находился в Петропавловске-Камчатском. В его составе имелась радиотехническая и зенитно-ракетная бригада, основной задачей которой была оборона базы подводных стратегических ракетоносцев в Авачинской бухте. Вокруг Петропавловска-Камчатского были развёрнуты: два зрдн С-200ВМ и одиннадцать позиций ЗРК С-75 и С-125. В конце 80-х ПВО Камчатки была усилена тремя дивизионами ЗРС С-300ПС. На аэродроме Елизово базировался 865-й иап на МиГ-31.Воздушные рубежи участка государственной границы протяженностью около 5000 км: от побережья вдоль Татарского пролива, остров Сахалин и Курильские острова являлись зоной ответственности 40-й истребительной авиационной дивизии ПВО. На вооружении 365-го иап, развернутого на аэродроме «Сокол» в 8 км южнее от города Долинска на Сахалине, стояли МиГ-31. На восточной окраине посёлка городского типа Смирных, в 360 км от Южно-Сахалинска базировался 528-й истребительный авиационный полк, летавший на Миг-23МЛ. На аэродроме «Буревестник» расположенном на острове Итуруп был дислоцирован 41-й иап, вооруженный МиГ-23МЛД.Самой северной на Дальнем Востоке была 25-я дивизия ПВО развёрнутая на Чукотке со штабом в посёлке Угольные копи. В состав дивизии входили 129-я радиотехническая бригада, 762-й зенитно-ракетный полк (три зрдн ЗРК С-75) и 171-й иап на Су-15ТМ. Штаб 29-й дивизии ПВО находился в Белогорске. В составе дивизии имелись зенитно-ракетная и радиотехнические бригады. В зоне ответственности 24-й дивизии ПВО со штабом в Хомутово (Южно-Сахалинск) находился остров Сахалин, который в 1990 году защищали два зенитно-ракетных полка, в составе которых имелось 9 зрдн С-75М3 и С-300ПС и радиотехнический полк.На момент распада СССР дальневосточные рубежи охраняло более 60 зенитно-ракетных дивизионов С-75М2/М2, С-125М/М1, С-200В/ВМ и С-300ПС. Зенитно-ракетный дивизион является подразделением способным в случае необходимости вести в течение какого-то времени боевые действия автономно, в отрыве от основных сил. В зенитно-ракетной бригаде смешанного состава могло быть от 2 до 6 целевых каналов (зрдн) ЗРК большой дальности С-200, и 10-14 зрдн С-75 и С-125. В состав зенитно-ракетных полков обычно входило три-пять зрдн средней дальности С-75 или С-300ПС. Также в войсках ПВО Сухопутных войск Дальневосточного военного округа имелись многочисленные ЗРК малой дальности полкового звена «Стрела-1», «Стрела-10» и ЗСУ-23-4 «Шилка», дивизионные ЗРК «Оса-АК/АКМ» и «Куб», а также ЗРК «Круг-М/М1» фронтового или армейского подчинения.По состоянию на 1991 год над всей территорией Дальнего Востока имелось сплошное радиолокационное поле. Постоянно действующие радиолокационные посты дублировались и перекрывали зоны покрытия. На вооружении радиотехнический частей войск ПВО страны имелись радиолокаторы: П-12М, П-14, П-18, П-19, П-35М, П-37, П-80, 5Н84А, 19Ж6, 22Ж6, 44Ж6, СТ-68УМ, а также радиовысотомеры: ПРВ-11, ПРВ-13, ПРВ-17.Обзорные радиолокаторы и высотомеры сопрягались с автоматизированными системами управления 5Н55М, 5Н53, 5Н53, 86Ж6, 5Н60, а также с истребительными АСУ «Воздух-1М», «Воздух-1П» и с АСУ зенитно-ракетных войск АСУРК-1МА и АСУРК-1П.Неподалёку от посёлка Лиан, в 30-км к северо-востоку от Комсомольска-на-Амуре, во второй половине 80-х начала функционировать передающая антенна загоризонтной РЛС «Дуга». Приёмная антенна находилась в 60 км южней, в окрестностях посёлка Большая Картель. Помимо раннего обнаружения стартующих баллистических ракет, ЗГРЛС «Дуга» могла обнаруживать самолеты, летящие на средних и больших высотах с восточного направления.На вооружении истребительных авиаполков войск ПВО СССР дислоцированных на Дальнем Востоке, без учёта самолётов Як-28П, Су-15 и МиГ-23 находившихся на хранении имелось более 300 истребителей-перехватчиков. После переучивания на новую технику, оставшиеся в строю истребители старых типов зачастую эксплуатировались параллельно. Так на аэродроме «Дземги» пилоты 60-го иап одновременно с освоением Су-27П летали на Су-15ТМ.Старые перехватчики ещё несколько лет после полного перехода на Су-27П хранились в капонирах в северной части аэродрома. Крупная база хранения истребителей-перехватчиков ПВО в советское время была расположена на аэродроме «Хурба», в 30 км к югу от Комсомольска-на-Амуре. Здесь на консервации до начала 90-х находились десятки Су-15 и Як-28П. Помимо специализированных истребителей-перехватчиков ПВО к отражению налётов вражеской авиации могли привлекаться МиГ-23МЛ/МЛД и МиГ-29 имевшиеся в составе 1-й ВА Дальневосточного военного округа. Кроме того пилоты полков вооруженных истребителями-бомбардировщиками Су-17 и МиГ-27 также отрабатывали приёмы перехвата и оборонительный воздушный бой.Таким образом, в конце 80-х годов части и подразделения 11-й Отдельной Армии ПВО представляли собой грозную хорошо организованную силу. Личный состав зенитно-ракетных и радиотехнических войск нёсший постоянное боевое дежурство имел достаточно высокую квалификацию, а техника поддерживалась в высокой степени боевой готовности. Во многом это было связано с тем, что зенитно-ракетные дивизионы и обзорные радиолокаторы, развёрнутые на побережье находились в зоне повышенного внимания базовой патрульной и разведывательной авиации США и Японии. На дальневосточном направлении до конца 80-х годов регулярно летали самолёты SR-71 Blackbird. После обнаружения приближающегося трёхмахового высотного разведчика все части ПВО, в зоне которых пролегал маршрут «Чёрного дрозда» переводились в состояние повышенной готовности. С учётом того, что эксплуатация SR-71 обходилась американскому налогоплательщику слишком дорого, под занавес своей карьеры летали они не так часто. Гораздо больше беспокойства операторам РЛС и расчётам ЗРК доставляли разведывательные RC-135V/W Rivet Joint, базовые патрульные P-3 Orion и самолёты радиотехнической разведки EP-3E Aries II способные часами висеть на границе наших территориальных вод. Однако после того как неосмотрительно приблизившейся к нашему воздушному рубежу самолёт брался на сопровождение радиолокатором подсвета цели ЗРК С-200, или в его сторону вылетали советские перехватчики воздушный шпион спешно ретировался.В конце 80-х в случае конфликта между Советским Союзом и Соединенными Штатами без использования стратегического ядерного оружия, столкнувшись только с зенитно-ракетными войсками ПВО СССР, американская боевая авиация понесла бы огромные потери. После 1991 года началась стремительная деградация системы противовоздушной обороны. Многие удалённые радиолокационные посты были ликвидированы, что отрицательно сказалось на возможностях своевременного оповещения частей ПВО, особенно это касается слабозаселённых северных территорий. К 1995 году на Дальнем Востоке были расформированы все истребительные авиаполки вооруженные истребителями МиГ-23, МиГ-25 и Су-15. Также в середине 90-х выведены из эксплуатации практически все ЗРК С-75 и С-125. Дальнобойные ЗРК С-200 продержались немного дольше – до начала 21-го века. В ходе нескольких этапов «реорганизации», «реформирования», «оптимизации» и «придания нового облика» части и соединения подверглись обвальному сокращению, и численность войск ПВО по сравнению с советскими временами уменьшилась в несколько раз. При этом были брошены и разрушены командные пункты, узлы связи, военные городки. В разы сократилось число действующих военных аэродромов, брошенные капитальные взлётно-посадочные полосы быстро пришли в упадок, значительную часть бывших военных аэродромов уже нельзя восстановить, так как бетонные плиты ВПП демонтированы.Судьба авиационной техники расформированных дальневосточных истребительных полков была печальной. В течение буквально пары лет, все «устаревшие» самолёты безжалостно разделали на металлолом. Ничуть не лучше получилось со снятыми с боевого дежурства зенитно-ракетными комплексами и радиолокаторами. Хотя основная часть ЗРК, АСУ и РЛС была передана на базы хранения, надлежащая консервация техники как правило не проводилась. Кабины и аппаратные со сложной электронной техникой хранились под открытым небом, зачастую без должной охраны. Очень скоро рядом с базами хранения открылись пункты приёма радиодеталей содержащих драгоценные металлы и в течение короткого периода времени зенитно-ракетные комплексы, радиолокаторы, аппаратура связи и управления стали абсолютно непригодны к дальнейшему использованию.Отдельно хочется сказать о том, насколько оправданным был поспешный вывод из эксплуатации зенитно-ракетных комплексов первого поколения. В 1991 году на вооружении помимо новейших на тот момент ЗРС С-300ПТ/ПС состояли ЗРК средней дальности С-75М2/М3, С-125М/М1 и С-200А/В/Д. На «семьдесятпятках» и «двухсотках» использовались ракеты с жидкостными реактивными двигателями работающими на токсичном топливе и едком и взрывоопасном окислителе. Личный состав технических дивизионов занятый подготовкой зенитных ракет к применению должен был осуществлять заправку и слив топлива с окислителем в изолирующих противогазах и специальных защитных костюмах, работая в сильную жару и в зимнюю стужу. Собственно говоря, это и было основным недостатком ЗРК С-75 и С-200. В то же время в советское время процедуры заправки, обслуживания и транспортировка ракет на жидком топливе были неплохо отработаны, и при соблюдении установленных правил и регламентов это не вызывало особых затруднений.К началу 90-х одноканальные ЗРК семейства С-75 уже не полной мере соответствовали современным требованиям. Однако последние ЗРК модификаций С-75М3/М4 были построены в середине 80-х при расчётном сроке эксплуатации 25 лет к моменту списания не отработали и 10 лет. Эти ещё совсем не старые комплексы могли спокойно служить на второстепенных направлениях или в тыловых районах до начала 21-го века или их можно было продать за рубеж. Ещё более спорным представляется поспешный отказ от дальнобойных комплексов С-200ВМ/Д. И сейчас тяжелые зенитные ракеты 5В28 и 5В28М являются непревзойдёнными по дальности (до 300 км) и высоте (40 км) поражения цели. В наших зенитно-ракетных войсках в данный момент нет серийных ракет с аналогичными или большими показателями дальности и высоты поражения. Несмотря на многочисленные обещания новая дальнобойная ЗУР 40Н6Е входящая в боекомплект ЗРС С-400 в массовом порядке в войска пока не поступает. «Двухсотки» последних версий при должном уходе, ремонте и модернизации могли бы служить до сих пор. Да, это был достаточно сложный и дорогой в эксплуатации комплекс, но часть наиболее новых дальнобойных ЗРК вполне реально было сохранить что, безусловно, заставило бы наших соседей более трепетно относиться к неприкосновенности российских воздушных границ.В данный момент очень остро стоит проблема борьбы с ударно-разведывательными БПЛА, крылатыми ракетами, боевыми вертолётами и самолетами, летящими на малой высоте. Не секрет, что современные ЗУР зенитных систем С-300/С-400 очень дороги, и не рационально массово тратить ракеты на цели которые дешевле самих ракет. Кроме того, если для защиты ЗРС С-400 от маловысотных атак предназначены мобильные артиллерийско-ракетные комплексы «Панцирь-С», то позиции ЗРК С-300П от ударов с малой высоты должны прикрываться ПЗРК и зенитными крупнокалиберными пулемётами.Данная проблема могла быть решена путём использования модернизированных маловысотных ЗРК С-125М/М1, которые могли быть развёрнуты на второстепенных направлениях и для защиты дорогостоящих комплексов большой дальности. Однако в нашей стране не озаботились сохранностью «стодвадцатьпяток» и очень удачные маловысотные ЗРК с большим модернизационным потенциалом по большей части превратились в металлолом.Сейчас российский Дальний Восток защищает 11-я Краснознамённая армия Воздушно-космических сил (11-я А ВКС) — оперативное объединение ВКС ВС РФ в составе Восточного военного округа. По сравнению с советскими временами силы и средства войск противовоздушной обороны сократились в разы.23-й кПВО прикрывавший Приморский край преобразован в 93-ю дивизии ПВО (штаб во Владивостоке). Наземные силы противовоздушной обороны развёрнутые в Приморье ужались до 1533-го гвардейского зенитно-ракетного Краснознамённого полка, 589-го гвардейского зенитно-ракетного полка и 344-го радиотехнического полка.На вооружении 1533-го зрп, защищающего Владивосток, состоят ЗРС большой дальности С-300ПС. По одному зенитно-ракетному дивизиону развёрнуто на острове Русский и неподалёку от посёлка Щитовая. Ещё один дивизион, ранее размещенный на острове Попова, постоянного боевого дежурства не несёт, и периодически разворачивается северо-западней Владивостока в треугольнике между населёнными пунктами Давыдовка, Тавричанка и Рыбачий.Позиции зенитных систем семейства С-300П сильно демаскирует низковысотный обнаружитель 5Н66М поднятый на 25 м вышке 40В6М. Заброшенные и действующие позиции зенитно-ракетных комплексов, места размещения радиолокационных постов и аэродромы истребителей-перехватчиков также прекрасно видны на спутниковых снимках Gооgle Еarth находящихся в свободном доступе, и обнаружить их может каждый желающий.На вооружении 589-го гвардейского зенитно-ракетного полка состоят: один зрдн ЗРС С-300ПС и два зрдн новейшей зенитно-ракетной системы С-400. Дивизионы 589-го зрп защищают порты Находка и Восточный, а также аэродром морской авиации рядом с посёлком «Николаевка», где базируются противолодочные вертолёты Ка-27 и противолодочно-патрульные самолёты Ил-38. Один дивизион С-400 находится на позициях южней Находки, на мысу разделяющем бухты Тунгус и Попова. Ещё два дивизиона развернуто в окрестностях аэродрома «Золотая долина».До 2007 года на сопке неподалеку от бухты Козьмина имелась позиция ЗРС С-300ПС. Однако после развёртывания под Находкой ЗРС С-400 с зенитными ракетами 48Н6 способными поражать аэродинамические цели на дальности до 250 км, устаревший С-300ПС был выведен из этого района. Дальность поражения воздушных целей ЗРС С-300ПС с ЗУР 5В55РМ составляет 90 км. В настоящее время рядом с бывшей позицией С-300ПС по прежнему функционирует стационарный радиолокационный пост в составе РЛС 5Н84А («Оборона-14») и маловысотных станций. Также на позиции имеются радиопрозрачные сферические укрытия, предназначенные для защиты радиолокаторов от ветра и осадков.Обнаружение воздушных целей и выдача целеуказания перехватчикам и зенитно-ракетным системам в Приморском крае осуществляется радиолокационными постами 344-го радиотехнический полка, штаб которого находится в городе Артём.В советские времена, на господствующих над местностью сопках были оборудованы площадки с радиопрозрачными куполами предохраняющими радиолокационную технику от воздействия метеорологических факторов. Наряду со станциями советского производства: П-18, П-19, П-37, 5Н84А, 22Ж6 и 55Ж6, 36Д6 в войсках имеются радиолокаторы: 39Н6 «Каста-2Е», 55Ж6 («Небо»), 59H6-E («Противник-ГЕ») и 64Л6 «Гамма-С1». В общей сложности на территории Приморского края имеется 11 постоянно действующих радиолокационных постов.Трехкоординатная РЛС дежурного режима метрового диапазона «Небо», предназначенная для обнаружения и выдачи координат (дальности, азимута, высоты) воздушных целей при работе в составе АСУ ПВО или автономно.Мобильная трёхкоординатная радиолокационная станция дециметрового диапазона «Противник-ГЕ», предназначена для обнаружения и сопровождения аэродинамических, баллистических воздушных объектов и обеспечения радиолокационной информацией истребительной авиации, зенитных ракетных комплексов, обеспечения безопасности полетов авиации.Трехкоординатная обзорная РЛС сантиметрового диапазона «Гамма-С1», разработанная для замены РЛС П-37 и предназначена для применения в АСУ ВВС и ПВО, а также для управления воздушным движением.Подвижная трёхкоординатная радиолокационная станция дециметрового диапазона кругового обзора «Каста-2Е» — созданная для замены мобильного радиолокатора П-19 служит для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, эшелона высоты полета и трассовых характеристик воздушных объектов, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах.Авиационное прикрытие центральной и южной части Приморского края осуществляет 22-й истребительный авиационный Халхингольский Краснознамённый полк, базирующийся под Владивостоком на аэродроме «Центральная Угловая».В отличие от многих других авиационных частей, этот истребительный полк в прошлом вооруженный однодвигательными МиГ-23МЛД не был расформирован, а его пилоты прошли переподготовку на тяжелые истребители Су-27. В 2009 году в состав полка вошли техника и личный состав 530-го истребительного авиаполка, который ранее базировался в Соколовке.В настоящий момент в составе 22-го иап две эскадрильи смешанного состава Су-27СМ, Су-30М2 и Су-35С и одна эскадрилья тяжелых перехватчиков МиГ-31 и МиГ-31БМ – в общей сложности более сорока машин. Кроме истребителей находящихся в лётном состоянии на аэродроме «Центральная Угловая» находится некоторое количество Су-27П с выработанным ресурсом и МиГ-31 ожидающие своей очереди на восстановительный ремонт и модернизацию.После ремонта взлётно-посадочной полосы жизнь вернулась на аэродром «Соколовка». Начиная с лета 2016 года, он используется в качестве резервного аэродрома истребителями 22-го иап. Восстановления инфраструктуры и ВПП аэродрома в окрестностях села Чугуевка, позволило рассредоточить эскадрильи Халхингольского Краснознамённого полка и снизить их уязвимость на земле в случае начала боевых действий.Хабаровский край и Еврейская автономная область находятся в зоне ответственности 25-й дивизии ПВО созданной на базе 8-го корпуса ПВО со штабом в Комсомольске-на-Амуре. 25-я дивизия ПВО – это достаточно мощное соединение, в составе которого три зенитно-ракетных и два радиотехнических полка. Впрочем, территория, которую должна защищать 25-я дивизия, тоже весьма обширна. Исходя из количества развёрнутых дивизионов С-300ПС, в Хабаровском крае лучше всего прикрыт город Комсомольск-на-Амуре, являющийся важнейшим оборонно-промышленным центром. В городе Юности расположены крупные предприятия авиа и судостроения, нефтеперерабатывающий завод, предприятие чёрной металлургии. В его окрестностях функционируют горнорудные добывающие мощности, а также заводы по производству боеприпасов и переработке взрывчатых веществ. Ответственность за оборону Комсомольска-на-Амуре от средств воздушного нападения возложена на 1530-й зенитно-ракетный полк, штаб которого до недавнего времени находился в ЗАТО Лиан. Этот полк был перевооружен с ЗРК первого поколения на ЗРС С-300ПС в начале 90-х. Всего в составе 1530-го полка до 2015 года числилось пять зенитных дивизионов, притом, что обычное их число в других полках два-три. При этом два дивизиона постоянного боевого дежурства не несли, их личный состав, техника и вооружение находились в месте постоянной дислокации в ЗАТО Лиан.До недавнего времени зенитные дивизионы были развёрнуты в окрестностях поселков Лиан (40 км северней Комсомольска), Большая Картель (30 км восточней города), и Верхняя Эконь( в 20 км к югу от городской набережной). Помимо города, под «зонтиком» двух последних зрдн находятся аэродромы «Хурба» и «Дзёмги». Техника зенитно-ракетного дивизиона в окрестностях посёлка Большая Картель стоит на площадке, где до 1997 года размещалась приёмная антенна ЗГРЛС «Дуга». В настоящее время 1530-й полк находится в стадии реорганизации, и по всей видимости следует ожидать, что сильно изношенные и устаревшие С-300ПС будут заменены новой техникой. В 2017 году в СМИ была опубликована информация, что зенитные системы нёсшие ранее боевое дежурство в Хабаровском крае, после восстановительного ремонта переданы союзникам по ОДКБ.Под Хабаровском в районе села Князе-Волконское дислоцирован 1529-й гвардейский зенитно-ракетный полк. До 2016 года в его составе имелось три зенитных дивизиона С-300ПС. Два зенитно-ракетных дивизиона в настоящее время развёрнуты на позициях где до начала 90-х несли боевое дежурство ЗРК большой дальности С-200ВМ. В конце 80-х для двух дивизионов С-300ПС были оборудованы позиции неподалёку от аэродрома «Калинка», сёл Нагорное и Казакеечево. Для личного состава там были возведены капитальные казармы и служебные помещения, склады и боксы для техники. В настоящее время эти сооружения заброшены, а всё построенное по большей части превратилось в руины.В составе 25-й дивизии ПВО имеется 1724-й зенитный ракетный полк двухдивизионного состава дислоцированный под Биробиджаном в ЕАО. Это единственный зрп в Хабаровском крае оснащённый ЗРС С-300В. Место постоянной дислокации зенитно-ракетного полка находится в 5 км к юго-востоку от центра Биробиджана. Зенитно-ракетные дивизионы несут боевое дежурство поочерёдно, на позиции в 1 км к югу от основного технического парка.Начиная с 2006 года зенитно-ракетные бригады ПВО сухопутных войск, в которых на вооружении состояли ЗРС большой дальности С-300В и ЗРК средней дальности «Бук» передавались в подчинение ВВС. На базе бригад формировались зенитно-ракетные полки, которые привлекали к несению боевого дежурства. Это было связано с тем, что в составе объединенного командования ВВС и ПВО, через 20 лет после развала СССР начал образовываться дефицит зенитных систем средней и большой дальности. Как известно, после 1994 года в течение следующего десятилетия в войска противовоздушной обороны страны не поставили ни одного нового ЗРС семейства С-300П, а строительство новых зенитных ракет велось в очень скромных объёмах. В 21 веке ресурс техники построенной в СССР в конце 70-х – середине 80-х стал подходить к концу, и объектовую ПВО крупных административно-промышленных и оборонных центров решили усилить за счёт ослабления войсковой противовоздушной обороны. Мера эта конечно вынужденная, войсковые комплексы и системы на гусеничном шасси, имеют лучшую проходимость по грунту, но разрушают дороги общего пользования, скорость их марша по шоссе меньше чем у колёсных С-300П. Кроме того С-300В обладающие неплохими возможностями противодействовать тактическим и оперативно-тактическим баллистическим ракета имеют меньшую огневую производительность чем С-300П и С-400 и гораздо большее время пополнения боекомплекта. Что касается ЗРК «Бук» то этот, безусловно, очень удачный комплекс не слишком подходит для несения длительного боевого дежурства.Освещение воздушной обстановки над Хабаровским краем и Сахалином осуществляется силами 343-го и 39-го радиотехнических полков. В общей сложности в зоне ответственности 25-й дивизии ПВО имеется 17 постоянно развёрнутых радиолокационных постов. Где-то с 2012 года началось масштабное обновление техники радиотехнических подразделений 25-й дивизии ПВО. Так на «Амурсталевской сопке» северней Комсомольска-на-Амуре к радиолокатору советского производства «Оборона-14» и радиовысотомеру ПРВ-13 добавились современные станции «Противник-ГЕ» и «Гамма-С1».Прикрытие Комсомольска-на-Амуре с воздуха осуществляют истребители 23-го авиационного истребительного Таллиннского полка. 23-й иап сформирован в августе 2000 года путём слияния на аэродроме «Дзёмги» 60-го иап и 404-го иап прежде базировавшегося на аэродроме Орловка Амурской области. По официальной версии это было сделано с целью повышения боеспособности и эффективности управления. Фактически же в двух полках количество исправной авиатехники не удовлетворяло штатной численности. Кроме того, взлётно-посадочная полоса и инфраструктура аэродрома Орловка нуждались в ремонте. После того как 404-й авиаполк покинул аэродром в Амурской области, он пришел в полный упадок и сейчас не раброшен. Аэродром «Дзёмги» в силу того, что он совместно с истребительным авиаполком использовался авиационным заводом, напротив, поддерживался в хорошем состоянии.23-й иап стал первым, куда начались поставки модернизированных Су-27СМ и серийных истребителей Су-35С. Во многом это объясняется близостью завода-изготовителя. При базировании в шаговой доступности, имеется возможность оперативно лечить неизбежные «детские болячки». Впрочем, это не слишком помогло с освоением нового ракетного вооружения истребителя Су-35С. В силу ряда причин, до конца декабря 2015 года не удавалось довести до ума вооружение нового истребителя, и в его боекомплекте не было ракет средней дальности. По сути, самолёт находившийся в опытной эксплуатации около 5 лет был ограниченно боеспособен и мог вести только ближний воздушный бой с использованием 30-мм авиапушки и ракет ближнего боя Р-73.Согласно информации представленной Минобороны РФ к началу 2016 года в 23-м иап имелось: 24 Су-35С, 16 Су-27СМ и 3 Су-30М2. Спарки Су-30М2 заменили учебно-боевые Су-27УБ предназначенные в основном для тренировки пилотов.Истребители Таллиннского авиаполка частые гости на авиабазе «Хурба», где также базируются фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34 277-го Млавского бомбардировочного полка. В 2015 году Су-35С и Су-30М2 из состава 23-го иап перебазировались на аэродром «Елизово» на Камчатке, где участвовали в крупных учениях.Согласно данным опубликованным в открытых источниках в состав 11-й А ВКС входит 26-я Мукденская дивизия ПВО (штаб в г. Чита). Сказать, что это соединение обладает большой боевой мощью нельзя. Постоянных позиций зенитно-ракетных систем большой дальности С-300П и С-400 на территории от Биробиджана до Иркутска нет. К тому же север Восточной Сибири имеет очень слабое радиолокационное покрытие, основная часть стационарных радиолокационных постов в этом районе была ликвидирована в 90-е годы. Силы единственного 342-го радиотехнического полка, просто не в состоянии охватить огромную территорию. В 26-й дПВО имеется один 1723-й зрп на ЗРК средней дальности «Бук» (посёлок Джида, Бурятия).На авиабазе 27 км юго-западнее города Читы базируется 120-й отдельный смешанный авиационный полк. На вооружении полка стоят истребители МиГ-29 и Су-30СМ, а также штурмовики Су-25.В настоящее время легкие истребители МиГ-29 120- го авиаполка выработали свой ресурс и подлежат списанию. После целого ряда аварий и катастроф, эксплуатация МиГ-29 в Читинской области прекращена, но истребители до сих пор находятся на аэродроме. С находящегося неподалёку Иркутского авиационного завода в 2013 году поступили первые многофункциональные истребители Су-30СМ, в составе 120-го авиаполка имеется не менее 24 таких машин..К несению боевого дежурства в «Домне» на Су-30СМ приступили в 2014 году. С сентября 2015 года личный состав и техника 12-го авиаполка применяются в боевых действиях на территории Сирии.В данный момент самыми северным дальневосточными зенитно-ракетными частями являются дивизионы ЗРС С-400 и С-300ПС развёрнутые на Камчатке. В 2015 году началось перевооружение 1532-го зенитно-ракетного полка с С-300ПС на С-400. Зенитные позиции защищают базу АПЛ в бухте Крашенинникова, город Петропавловск-Камчатский и аэродром «Елизово». По информации озвученной российским МО в составе 1532-го зрп должно быть три дивизиона С-400. Однако по состоянию на 2017 год боевое дежурство несли два зрдн С-400 и один старый С-300ПС.Освещение воздушной обстановки, наведение перехватчиков и выдача целеуказания зенитно-ракетным дивизионам возложена на радиолокационные посты 60-го радиотехнического полка. Десять радиолокационных постов оснащённых РЛС: 35Д6, П-18, П-19, П-37, 5Н84А, 22Ж6 и 55Ж6 разбросаны не только по Камчатскому полуострову, но и на Чукотке и островах Курильской гряды.В связи с суровыми климатическими условиями и сильными ветрами, около половины имеющихся радиолокаторов расположены в стационарных радиопрозрачных укрытиях возведённых в советское время. Как правило, такие укрытия строились на господствующих над местностью возвышенностях.Вопреки утверждениям некоторых «экспертов» о наличии на Курильских островах «противоракетной обороны», постоянных позиций зенитно-ракетных систем и комплексов средней и большой дальности там нет. Не было их на Курилах и в советское время. Несколько лет назад в российских СМИ муссировались слухи, что на островах разместят ЗРК средней дальности "Бук-М1", что впрочем, оказалось «уткой». Возможно, что такие планы в МО РФ и имелись, но в итоге в 2015 году противоздушную оборону 18-й пулемётно-артиллерийской дивизии усилили зенитно-ракетным дивизионом ЗРК малой дальности Тор-М2У (8 ед). До этого в составе 46-го и 49-го пулемётно-артиллерийских полков имелось по зенитному ракетно-артиллерийскому дивизиону ( 6 ЗРК «Стрела-10» и 6 ЗСУ-23-4 «Шилка»). Но причислять «Стрелы» и «Торы» к противоракетными системам, конечно же нельзя.Контроль воздушной обстановки над южной частью Курильской гряды осуществляют несколько мобильных РЛС метрового диапазона П-18. Станции советской постройки на постоянной основе функционируют на аэродроме «Буревестник», расположенном на острове Итуруп. Ещё один радиолокационный пост действует на северной оконечности острова Симушир, здесь развёрнута РЛС 22Ж6 и возможно П-37.На аэродроме «Елизово» в 12 км западней Петропавловска-Камчатского базируются перехватчики МиГ-31 865-го иап. 1 июля 1998 года полк передан из 11-й армии ПВО в состав ВВС Тихоокеанского флота. Задача полка — истребительное прикрытие развертывания подводных сил Тихоокеанского флота, прикрытие от ударов с воздуха мест базирования на Камчатке, выполнение боевых задач по защите воздушной границы России на северо-восточном направлении. Однако количество перехватчиков способных выполнять боевую задачу в «Елизово» явно не соответствует штатной численности истребительного авиаполка, так как в лётном состоянии находится максимум полтора десятка МиГ-31.В настоящее время силы противовоздушной обороны, дислоцированные на Камчатке, организационно сведены в состав 53-й дивизии ПВО. В декабре 2017 года в российских СМИ со ссылкой на Минобороны РФ была опубликована информация, что в 2018 году начнется формирование ещё одной армии ПВО. В эту структуру будут включены авиационные части, ракетные и радиотехнические подразделения 53-й дПВО. В зону ответственности нового формирования войдут Сахалин, Курильские острова, Японское и Охотское моря.Также имеются планы восстановления зенитного прикрытия острова Сахалин. В 1991 году на территории Сахалинской области имелось 9 позиций ЗРК С-75 и С-300ПС и армейский комплекс средней дальности «Круг-М1». Однако в ходе «реформирования» и «оптимизации» вооруженных сил все они были ликвидированы. Дольше всего, до 2005 года продержалась бригада вооруженная ЗРК «Круг-М1», прикрывавшая Южно-Сахалинск с юга. Сейчас на этом месте развернут дивизион С-300В. В СМИ озвучены планы строительства гарнизона для техники и личного состава вновь создаваемого зенитно-ракетного полка в районе аэродрома «Хомутово».Р.S.: Все сведения, изложенные в данной публикации, почерпнуты в открытых и общедоступных источниках, список которых приведён.