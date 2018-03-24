13:23 24 марта
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Контракт с Индией на поставку С-400 будет подписан в ближайшее время

Издание Economic Times (Индия) пишет о прогрессе между Россией и Индией по вопросу заключения контракта на поставки зенитных ракетных комплексов С-400. Издание, ссылаясь на неназванный источник, утверждается, что переговоры между Москвой и Нью-Дели по поводу заключения контрактов находятся на «финальной стадии».

Сообщается о том, что контракт может быть подписан уже в ближайшее время. В частности, разговор идёт о вероятном подписании документа во время визита в российскую столицу министра обороны Индии Нирмалы Ситхараман (первая женщина на посту министра обороны Индии в истории страны).

Контракт с Индией на поставку С-400 будет подписан в ближайшее время



Визит госпожи Ситхараман намечен на апрель. Это будет первое посещение ею российской столицы с момента назначения на пост главы военного ведомства.

Также сообщается, что может, наконец-то сдвинуться фактически с мёртвой точки вопрос по совместной разработке истребителя пятого поколения FGFA.

Напомним, что в Индии в последнее время идёт спор между сторонниками кооперации с Россией по созданию новейшего военного самолёта и противниками. Противники утверждают, что вложения Индии на уровне 4 млрд долларов в проект FGFA являются слишком «большими», и что можно было бы рассмотреть вопрос приобретения самолётов, например, у США (F-35). Оппоненты такой теории напоминают, что Индии США никогда не передадут технологии производства – это во-первых, а во-вторых, у Индии, по понятным причинам, нет ни боеприпасов, ни системы обслуживания F-35, включая топливозаправщики.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 17

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  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 12:21
    что вложения Индии на уровне 4 млрд долларов в проект FGFA являются слишком «большими»,
    Конечно большое вложение .Этож можно аж два десятка Ф-35 "пустых" купить.И любоваться на них потом.Ну или по парадам в цветочках волоком таскать.
    Наблюдатель2014
    1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 12:29
      Как Я и прогнозировал, на ждёт увлекательный цикл статей про контракт с Индией! Предлагаю название для следующей: Контракт с Индией будет подписан в Самое ближайшее время, далее: Контракт с Индией совсем совсем скоро будет подписан, следующая : Уже почти подписан, Контракт с Индией...... и т.д laughing
      Охотовед 2
      1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:33
        Добавлю: Индия требует чертежи, в противном случае купит американские "Пэтриоты", Россия согласилась сделать скиду на продаваемые для Индии С-400.
        Владыка Ситх
        1. Tusv (Владимир) Сегодня, 13:08
          Цитата: Владыка Ситх
          Россия согласилась сделать скиду на продаваемые для Индии С-400.

          Почему бы не дать маленькую скидочку. Ведь первоначальная цена свыше лярда за дивизион
          Tusv
      2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 12:48
        Цитата: Охотовед 2
        ...Предлагаю название для следующей: Контракт с Индией будет подписан в Самое ближайшее время, далее: Контракт с Индией совсем совсем скоро будет подписан, следующая : Уже почти подписан, Контракт с Индией...... и т.д laughing...

        Алексей Александрович hi
        Предлагаю не заморачиваться с множеством буковок, в названии предполагаемых контрактов с индусами feel
        Можно ограничиться одним русским словом - свистопляска wassat
        Для гурманов словоблудия, можно предложить название - индийская прелюдия, танцы с бубном lol
        P.S. Танцовщица Нирмала Ситхараман, прибывает в апреле laughing
        Андрей К
      3. Tusv (Владимир) Сегодня, 13:04
        Цитата: Охотовед 2
        Предлагаю название для следующей: Контракт с Индией будет подписан в Самое ближайшее время, далее: Контракт с Индией совсем совсем скоро будет подписан, следующая : Уже почти подписан, Контракт с Индией...... и т.д laughing

        Шел седьмой год подписания контракта laughing Кстати это не шутка, а суровая правда. Тут уже ниточки пошли
        Tusv
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 12:37
      Индия конечно хороший партнер но борзеть и лезть в бутылку не стоит , не нравится пусть у америкосов покупают .
      Spartanez300
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 12:45
        Если наши С-400 яркими красками разукрасить и цветами и документацию в форме комиксов ...Думаю индусы сразу купят.. хе хе laughing
        МИХАН
    3. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 12:47
      Цитата: Наблюдатель2014
      Конечно большое вложение .Этож можно аж два десятка Ф-35 "пустых" купить.И любоваться на них потом.Ну или по парадам в цветочках волоком таскать.

      Недооценка противника - прямой путь к поражению. Был бы этот самолет так плох, не выстраивались бы за ним в очередь половина стран мира, если не считать банановые страны. А Индусы возьмут Су-57 в немного измененном виде, никуда не денутся. Даже если и не возьмут, уже не критически важно для проекта, т.к. в любом случае лет через пять его доведут до ума, а в войска пойдет еще раньше.
      Донской
  2. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 12:25
    надо же - женщина и перестала выёживаться...
    bogart047
  3. Lenivets2 (Валентин) Сегодня, 12:30
    После того как Китай купил С-400, покупка Индией только вопрос времени и цены.
    Они в любом случае купят, а поэтому нашим стоит поторговаться и не вестись на постоянное нытьё индусов о совместном производстве.
    Индусы как всегда за свои копейки хотят получить и скидку на товар и построенные заводы и технологию и ...
    Пускай вложат сотенку другую миллиардов бакинских в разработку, тогда и поговорим о совместном производстве.
    А пока, пусть обсасывают морковку.
    Lenivets2
  4. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 12:30
    Контракт с Индией на поставку С-400 будет подписан в ближайшее время

    Вот это "будет подписан в ближайшее время" уже давно не смешно. Чего только в ближайшее время с Индией не подпишут! Скорее всего ничего...
    Jovanni
  5. APASUS (Pavo) Сегодня, 12:32
    Вопрос только во времени:
    1 Как скоро пройдут испытания в Индии С-400 ,где индусы заявят о полном провале и превосходстве американских систем ? При этом они не откажутся от закупки,просто попросят понизить цену .
    2 Сколько понадобиться американцам время что бы получить из Индии полную информацию по С-400 ?
    APASUS
    1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 12:53
      Цитата: APASUS
      Сколько понадобиться американцам время что бы получить из Индии полную информацию по С-400 ?

      Времени понадобится чуть меньше, чем получить эту же информацию из Турции или Саудовской Аравии. А захотят получить сразу, купят напрямую у России, Чемезов уже дал добро wink
      Донской
  6. Rotmistr (Дмитрий Панченко) Сегодня, 12:54
    Да, всем комплекс продаем
    Так ли необходимо
    Имею в виду не деньги а вопрос национальной безопасности
    Rotmistr
  7. askort154 (Александр) Сегодня, 13:12
    Самая махровая коррупция в международной торговле - это торговля вооружениями. Индия лидер. Она превзошла арабов. Может "кинуть" на любом этапе договора. Но мы не можем игнорировать такой большой "базар".
    askort154
  8. kunstkammer Сегодня, 13:16
    Цитата: Rotmistr
    Да, всем комплекс продаем
    Так ли необходимо
    Имею в виду не деньги а вопрос национальной безопасности

    хохлобандиты вовсю готовятся воевать с нами нашими же С-300
    Деньги не пахнут
    kunstkammer
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