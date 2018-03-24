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Контракт с Индией на поставку С-400 будет подписан в ближайшее время
Издание Economic Times (Индия) пишет о прогрессе между Россией и Индией по вопросу заключения контракта на поставки зенитных ракетных комплексов С-400. Издание, ссылаясь на неназванный источник, утверждается, что переговоры между Москвой и Нью-Дели по поводу заключения контрактов находятся на «финальной стадии».
Сообщается о том, что контракт может быть подписан уже в ближайшее время. В частности, разговор идёт о вероятном подписании документа во время визита в российскую столицу министра обороны Индии Нирмалы Ситхараман (первая женщина на посту министра обороны Индии в истории страны).
Визит госпожи Ситхараман намечен на апрель. Это будет первое посещение ею российской столицы с момента назначения на пост главы военного ведомства.
Также сообщается, что может, наконец-то сдвинуться фактически с мёртвой точки вопрос по совместной разработке истребителя пятого поколения FGFA.
Напомним, что в Индии в последнее время идёт спор между сторонниками кооперации с Россией по созданию новейшего военного самолёта и противниками. Противники утверждают, что вложения Индии на уровне 4 млрд долларов в проект FGFA являются слишком «большими», и что можно было бы рассмотреть вопрос приобретения самолётов, например, у США (F-35). Оппоненты такой теории напоминают, что Индии США никогда не передадут технологии производства – это во-первых, а во-вторых, у Индии, по понятным причинам, нет ни боеприпасов, ни системы обслуживания F-35, включая топливозаправщики.
Сообщается о том, что контракт может быть подписан уже в ближайшее время. В частности, разговор идёт о вероятном подписании документа во время визита в российскую столицу министра обороны Индии Нирмалы Ситхараман (первая женщина на посту министра обороны Индии в истории страны).
Визит госпожи Ситхараман намечен на апрель. Это будет первое посещение ею российской столицы с момента назначения на пост главы военного ведомства.
Также сообщается, что может, наконец-то сдвинуться фактически с мёртвой точки вопрос по совместной разработке истребителя пятого поколения FGFA.
Напомним, что в Индии в последнее время идёт спор между сторонниками кооперации с Россией по созданию новейшего военного самолёта и противниками. Противники утверждают, что вложения Индии на уровне 4 млрд долларов в проект FGFA являются слишком «большими», и что можно было бы рассмотреть вопрос приобретения самолётов, например, у США (F-35). Оппоненты такой теории напоминают, что Индии США никогда не передадут технологии производства – это во-первых, а во-вторых, у Индии, по понятным причинам, нет ни боеприпасов, ни системы обслуживания F-35, включая топливозаправщики.
Использованы фотографии: МО РФ
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