Над Африном поднят турецкий флаг

Африн перешёл под полный контроль турецкой армии и сил сирийской свободной армии (ССА). Территория очищена от боеспособных группировок террористов.

В сирийском Африне не осталось боеспособных вооружённых групп YPG/PYD/PKK. Такое заявление сегодня сделал официальный представитель генерального штаба ВС Турции. Из пресс-релиза:При этом турецкий флаг над Африном был поднят ещё несколько дней назад. В Дамаске назвали этот шаг турецкой оккупацией.Напомним, что террористами Турция называется курдские вооружённые отряды, включая отряды так называемого Демократического союза, поддерживаемого США.По данным международных организаций, из Африна с начала турецкой операции «Оливковая ветвь» на севере Сирийской Арабской Республики вышли более 160 тысяч человек. Основной поток беженцев, в рядах которых оказались и отступающие вооружённые отряды курдов, пришёлся в направлении Манбиджа, близ которого находится американская военная база.Ранее командование YPG заявило, что отряды переходят к практике партизанской войны, которая, по их словам, принесёт турецкой армии и её союзникам из ССА "неисчислимые" жертвы.