13:21 24 марта
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Над Африном поднят турецкий флаг

В сирийском Африне не осталось боеспособных вооружённых групп YPG/PYD/PKK. Такое заявление сегодня сделал официальный представитель генерального штаба ВС Турции. Из пресс-релиза:
Африн перешёл под полный контроль турецкой армии и сил сирийской свободной армии (ССА). Территория очищена от боеспособных группировок террористов.


При этом турецкий флаг над Африном был поднят ещё несколько дней назад. В Дамаске назвали этот шаг турецкой оккупацией.

Над Африном поднят турецкий флаг



Напомним, что террористами Турция называется курдские вооружённые отряды, включая отряды так называемого Демократического союза, поддерживаемого США.

По данным международных организаций, из Африна с начала турецкой операции «Оливковая ветвь» на севере Сирийской Арабской Республики вышли более 160 тысяч человек. Основной поток беженцев, в рядах которых оказались и отступающие вооружённые отряды курдов, пришёлся в направлении Манбиджа, близ которого находится американская военная база.

Ранее командование YPG заявило, что отряды переходят к практике партизанской войны, которая, по их словам, принесёт турецкой армии и её союзникам из ССА "неисчислимые" жертвы.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 5

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  1. армеец (Солтан Алексей) Сегодня, 13:07
    Над Африном поднят турецкий флаг

    Какая незадача (((
    армеец
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 13:09
      Ну на фото и сирийский тоже ..хе хе
      И где то в далеке русский флаг скромный такой !
      МИХАН
      1. rruvim (Роман) Сегодня, 13:11
        Правый флаг не Сирийский. Зелёного цвета на флаге Сирии нет.
        rruvim
        1. rruvim (Роман) Сегодня, 13:14
          Кроме двух звёзд. А этот флаг Туркоманов.
          rruvim
  2. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 13:11
    И колько он там провисит?
    Masya Masya
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