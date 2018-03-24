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NI: Россия сделала ставку на Ту-160М2 и она права
Известный и не раз критикуемый российскими читателями обозреватель журнала The National Interest Дэйв Маджумдар написал статью, в которой заявил, что Россия выбрала разумный и доступный способ развития стратегической авиации, сделав ставку на модернизацию бомбардировщика Ту-160М2
Маджумдар пишет, что новые самолеты будут оснащены усовершенствованными двигателями, которые позволят увеличить максимальную дальность полета на тысячу километров. Кроме того, он указывает на полностью обновленное бортовое и радиоэлектронное оборудование Ту-160М2 и новые ракеты большой дальности.
По мнению эксперта, обновление Ту-160М2 — более экономичная и технически реализуемая программа, нежели разработка сверхзвуковых бомбардировщиков.
В итоге, заключает автор, Россия, скорее всего, сделает и стратегический бомбардировщик ПАК ДА, однако Ту-160М2 в среднесрочной перспективе ей должно быть достаточно.
Маджумдар пишет, что новые самолеты будут оснащены усовершенствованными двигателями, которые позволят увеличить максимальную дальность полета на тысячу километров. Кроме того, он указывает на полностью обновленное бортовое и радиоэлектронное оборудование Ту-160М2 и новые ракеты большой дальности.
Эта часть программы обновления стратегической авиации особенно важна, учитывая, что "Белый лебедь" — это, прежде всего, самолет-носитель крылатых ракет- отмечает автор статьи.
В отличие от американских бомбардировщиков B-2 "Спирит" или B-21 "Райдер", российские военные самолеты рассчитаны на поражение цели внутри плотно закрытого средствами ПВО воздушного пространства ракетами большой дальности. Поэтому Ту-160М2 и получат крылатые ракеты нового поколения— подчеркивает обозреватель издания.
По мнению эксперта, обновление Ту-160М2 — более экономичная и технически реализуемая программа, нежели разработка сверхзвуковых бомбардировщиков.
В итоге, заключает автор, Россия, скорее всего, сделает и стратегический бомбардировщик ПАК ДА, однако Ту-160М2 в среднесрочной перспективе ей должно быть достаточно.
Использованы фотографии: http://militaryrussia.ru/
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