16:02 24 марта
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NI: Россия сделала ставку на Ту-160М2 и она права

Известный и не раз критикуемый российскими читателями обозреватель журнала The National Interest Дэйв Маджумдар написал статью, в которой заявил, что Россия выбрала разумный и доступный способ развития стратегической авиации, сделав ставку на модернизацию бомбардировщика Ту-160М2

NI: Россия сделала ставку на Ту-160М2 и она права


Маджумдар пишет, что новые самолеты будут оснащены усовершенствованными двигателями, которые позволят увеличить максимальную дальность полета на тысячу километров. Кроме того, он указывает на полностью обновленное бортовое и радиоэлектронное оборудование Ту-160М2 и новые ракеты большой дальности.


Эта часть программы обновления стратегической авиации особенно важна, учитывая, что "Белый лебедь" — это, прежде всего, самолет-носитель крылатых ракет
- отмечает автор статьи.

В отличие от американских бомбардировщиков B-2 "Спирит" или B-21 "Райдер", российские военные самолеты рассчитаны на поражение цели внутри плотно закрытого средствами ПВО воздушного пространства ракетами большой дальности. Поэтому Ту-160М2 и получат крылатые ракеты нового поколения
— подчеркивает обозреватель издания.

По мнению эксперта, обновление Ту-160М2 — более экономичная и технически реализуемая программа, нежели разработка сверхзвуковых бомбардировщиков.

В итоге, заключает автор, Россия, скорее всего, сделает и стратегический бомбардировщик ПАК ДА, однако Ту-160М2 в среднесрочной перспективе ей должно быть достаточно.

Использованы фотографии: http://militaryrussia.ru/
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Комментарии 35

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  1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 14:27
    А следующий действительно возможно увидят только в 2027-2035.
    Владыка Ситх
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 15:07
      Цитата: Владыка Ситх
      А следующий действительно возможно увидят только в 2027-2035

      Необходимо очень пристально смотреть на соотношение цена-количество. Если планируется построить 50 единиц по цене 500 млн$, не похоронит ли это другие проекты
      Chertt
    2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 15:37
      А следующий действительно возможно увидят только в 2027-2035.

      Мне кажется что следующий тяжелый ракетоносец будет слегка другой в плане своих целей и задач. Последние годы все реальней становится, разрабатывается и внедряется концепция БПЛА причем в так называемых Стаях или Роях, когда несколько сотен а возможно и тысяч дронов своей массой прорывают оборону или же наносят удары. При чем управляет всем этим делом удаленно несколько человек с помощью искусственного интеллекта.(к стати уже и наши военные и политические лидеры говорят об этом в полный голос). Причем ретрансляцию сигналов осуществляют через сппутники. Встает вопрос Как с этим бороться? Нужно будет сбивать спутники противника. Чем? Вернее с какого носителя будут осуществлять пуски ракет? Да есть у нас в разработках такие ракеты для МИГ-31 Ракета 79М6 "Контакт". Но сколько будет весить такая ракета? Факты разнятся в зависимости от дальности примерно около 5 тонн Миг-31 берет одну такую ракету на внешний подвеске? Как то маловато. Тут неизбежно встанет вопрос о тяжелом ракетоносце, что бы брал на борт больше ракет. И тот же Ту-160 возможно и подойдет, если ракету впишут в габариты его отсеков. Или же придется строить новый самолет. Так что еще все нынешние планы могут пять раз поменяться.
      Мне так кажется.
      RASKAT
      1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 16:02
        Цитата: RASKAT
        Встает вопрос Как с этим бороться?

        Почитайте https://www.ridus.ru/news/263192
        Вполне эффективное оружие против роя. Если приведенные в статье данные верны, то подрыв ракеты внутри роя выведет из строя все каналы его связи в радиусе 3,5 км.
        Кубик123
  2. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 14:28
    Трудно спорить с утверждением, что то, что есть - хорошо, а то, чего нет - плохо winked
    Донской
  3. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 14:28
    Когда находишься в окружении среди "партнеров" много хороших стратегических бомбардировщиков не бывает.
    предки с Дона
  4. федоров (Валерий) Сегодня, 14:29
    обозреватель журнала The National Interest Дэйв Маджумдар

    Ну блин прям прозрел. Иногда такую ахинею пишет, и это называется "уважаемый" журнал. Да курсант-выпускник военного училища России умнее бы мысль высказал. Они хоть водить-пилотировать умеют, и стреляли не в интернете. Точно деградирует нация США.
    федоров
    1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 15:34
      Ну пишет ведь для внутреннего употребляжа. Не знал бедолага, что на ВО попадёт laughing .
      Вот не знаю, что за журнал НИ, какая у него общая тематика. А то у нас есть например глянцевый журнал MAXIM, там есть военный раздельчик. Пишут довольно поверхностно. Ну а велик ли спрос с такого типа журнала?
      Хагалаз
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:29
    Имея такой великолепный планёр, ну грех его не использовать. Движки новые, авионика, РЭБ, системы самообороны... Ну просто красивый самолёт...
    Горный стрелок
    1. GAF Сегодня, 15:34
      Цитата: Горный стрелок
      Имея такой великолепный планёр, ну грех его не использовать. Движки новые, авионика, РЭБ, системы самообороны... Ну просто красивый самолёт..

      Вы правы. Есть какая-то мистическая связь: что красиво, то как правило и функционально.
      GAF
  6. апро (Фролов Олег) Сегодня, 14:30
    Вопрос за чем?впихивать миллиарды если мбр и дешевле и эфективнее.
    апро
    1. федоров (Валерий) Сегодня, 15:02
      Это как по Вашему ? Регулярно на орбиту запускать МБР, а потом самоликвидировать-топить боеголовки через час ,если не пригодились. ? дешевле request Речь идет о боевом дежурстве, а не оружии возмездия.
      федоров
    2. Antidote (Павел) Сегодня, 15:04
      Дешевле ли МБР - вопрос без ответа, бо никто не скажет сколько оно стоит, если даже нет точного ответа сколько стоит 1 кВт.ч с АЭС.
      Antidote
    3. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 15:08
      Цитата: апро
      впихивать миллиарды если мбр и дешевле и эфективнее.

      "Но Бетти, это же так просто..."(с) Договоры, ограничивающие к-во тех же МБР, - не слышали? И понятие "ядерная триада" как бы намекает на наличие ВСЕХ её компонентов одновременно.
      Paranoid50
    4. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 15:11
      Цитата: апро
      впихивать миллиарды если мбр и дешевле и эфективнее.

      А вы думаете разработка новой МБР дешевле? При этом,с учетом арсенала,Лебедь даже в зону ПВО противника входить не должен,скажу больше,в некоторых случаях,даже пересекать границу РФ ему ни к чему. А теперь подумайте,на количество МБР есть ограничения,а вот на КР таких ограничений нет. И тех же Х-102 в Лебедя можно запихать 12 штук,и дальность у них практически межконтинентальная...а если учесть,что КР Буревестник появилась,то вообще наблюдается картина маслом.
      НЕКСУС
    5. KCA Сегодня, 15:18
      МБР дешевле чем Х-55 или Х-102? Очень, очень сильно сомневаюсь, если вы про носитель ТУ-160М2 то насколько он дороже содержания ШПУ или ПГРК? Мобильные "Тополь-М" или "Ярс" это не большая машинка с трубой, это пусковая установка, машина боевого управления, инженерная машина, машина обеспечения, машина связи ну и конечно противодиверсионная группа со своей техникой, на боевое дежурство выходит весь этот караван, сравнимо с одним ТУ-160 с 12-ю КР? Ну и по возвращении с БД регламент всей техники и поодержание боеготовности до следующего БД или тренировки
      KCA
    6. zivXP (Игорь) Сегодня, 15:38
      Нужно развивать и другие направления.
      zivXP
    7. Старый военрук Сегодня, 15:40
      Цитата: апро
      Вопрос за чем?впихивать миллиарды если мбр и дешевле и эфективнее.

      За деревом, возможно дубом. Вы в какой школе изучали русский язык, молодой человек, так несёт фурсенковщиной?
      Старый военрук
  7. rruvim (Роман) Сегодня, 14:31
    Очень удачный бомбардировщик! Жалко, что до 2030 го будет модернизироваться парк, а не выпуск новых.
    rruvim
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 14:58
      rruvim....Очень удачный бомбардировщик! Жалко, что до 2030 го будет модернизироваться парк, а не выпуск новых.

      В 2021г. планируют начало производства Ту-160 М2 .(с 2023 г. перенесли на 2021 г). Потребность МО - 50 шт. На Казанском заводе уже готовят производственное оборудование.
      askort154
    2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 15:08
      Переулок! А в Казани мы чё, груши околачиваем?
      sabakina
  8. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 14:32
    Скорее всего ТУ-160 рассматривается как носитель гиперзвуковых ракет. На видео миг-31 его запускал, но скорее носитель- это тушка
    dr.star75
    1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 14:50
      dr.star75

      Тоже к этому склоняюсь, что Ту 160 будет носителем.. и может 22...
      NN52
      1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 15:00
        Может и 22, их у нас много, а модернизация продлит их срок эксплуатации. Они накроют "ближних" партнеров, а 160- "любимых"
        dr.star75
      2. Antidote (Павел) Сегодня, 15:05
        Не может, т.к. скорость не дотягивает до 31.
        Antidote
        1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 15:09
          Опять начался спор...
          Просмотрите ещё раз все темы здесь на ВО...
          К единому мнению никто не пришёл...
          NN52
  9. ltc35 (Алексей) Сегодня, 14:32
    Не такой уж и дремучий этот Дэйв Маджумдар, как принято о нем думать, раз понимает, что разумнее хорошую машину модернизировать, чем создавать с нуля.
    ltc35
  10. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 14:40
    Белый лебедь красавец! Жаль что украинские упыри разрезали их на металл в Прилуках с подачи американцев. Варварство натуральное, от вида которого нормального офицера тошнит.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 15:12
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Белый лебедь красавец! .

      Что есть, то есть.
      sabakina
  11. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 14:43
    ПАК ДА ждём перед следующими выборами)
    FalconD
    1. Antidote (Павел) Сегодня, 15:08
      Раньше 6го срока Путина ждать в металле не стоит, в лучшем случае к 7му.
      Antidote
  12. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 14:56
    Маджумдар пишет, что новые самолеты будут оснащены усовершенствованными двигателями, которые позволят увеличить максимальную дальность полета на тысячу километров

    Видимо все таки новый двигатель для ТУ-160М2 -это двигатель ,разработки СССР НК-74(возможно доработанный с учетом современных технологий).
    Меня озадачивает вопрос-почему не рассматривали вопрос по проекту ТУ-161 с двигателем на водороде? Возможно он был бы еще экономичнее.
    НЕКСУС
  13. Vard Сегодня, 15:57
    Лучшее враг хорошего... ТУ 160 очень хороший самолёт... Летает... А если их будет 50 штук... То это будет очень хорошо...
    Vard
    1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 16:01
      Цитата: Vard
      А если их будет 50 штук...

      Не будет. Надорвемся. Хорошо ,если штук 30 будет и то ,сомнительно. Дорог он ,и именно потому работают над созданием ПАК ДА ,который будет дешевле и в производстве проще.
      НЕКСУС
  14. Симон (Вячеслав) Сегодня, 15:59
    Спасибо Союзу, что он создал такой прекрасный самолет, как ТУ-160, который опередил свое время и после модернизации - ему нет пока равных! wink tongue good
    Симон
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