Эта часть программы обновления стратегической авиации особенно важна, учитывая, что "Белый лебедь" — это, прежде всего, самолет-носитель крылатых ракет

В отличие от американских бомбардировщиков B-2 "Спирит" или B-21 "Райдер", российские военные самолеты рассчитаны на поражение цели внутри плотно закрытого средствами ПВО воздушного пространства ракетами большой дальности. Поэтому Ту-160М2 и получат крылатые ракеты нового поколения

Известный и не раз критикуемый российскими читателями обозреватель журнала The National Interest Дэйв Маджумдар написал статью, в которой заявил, что Россия выбрала разумный и доступный способ развития стратегической авиации, сделав ставку на модернизацию бомбардировщика Ту-160М2Маджумдар пишет, что новые самолеты будут оснащены усовершенствованными двигателями, которые позволят увеличить максимальную дальность полета на тысячу километров. Кроме того, он указывает на полностью обновленное бортовое и радиоэлектронное оборудование Ту-160М2 и новые ракеты большой дальности.- отмечает автор статьи.— подчеркивает обозреватель издания.По мнению эксперта, обновление Ту-160М2 — более экономичная и технически реализуемая программа, нежели разработка сверхзвуковых бомбардировщиков.В итоге, заключает автор, Россия, скорее всего, сделает и стратегический бомбардировщик ПАК ДА, однако Ту-160М2 в среднесрочной перспективе ей должно быть достаточно.