Ислямов пообещал санкции в отношении каждого, проехавшего по Крымскому мосту. Поимённо!

Если Украина пока не может остановить это движение, то по крайней мере необходимо фиксировать весь транспорт, который перемещается из России в оккупированный Крым. Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались

Ленур Ислямов, один из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) и организатор блокады Крыма заявил, что его организация намерена «сделать всё», чтобы остановить движение транспорта по Крымскому мосту.— заявил он в интервью газете «Обозреватель».На вопрос журналиста о том, будет ли организация физически препятствовать движению, он отметил, что рассмотрит такой вариант, если санкции не дадут никакого результата.Вместе с тем Ислямов отметил, что в организации используют исключительно «ненасильственные методы борьбы».Напоминаем, что автомобильное движение по Крымскому мосту в обе стороны планируется открыть уже в мае.