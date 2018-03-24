16:05 24 марта
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Ислямов пообещал санкции в отношении каждого, проехавшего по Крымскому мосту. Поимённо!

Ленур Ислямов, один из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) и организатор блокады Крыма заявил, что его организация намерена «сделать всё», чтобы остановить движение транспорта по Крымскому мосту.

Ислямов пообещал санкции в отношении каждого, проехавшего по Крымскому мосту. Поимённо!


Если Украина пока не может остановить это движение, то по крайней мере необходимо фиксировать весь транспорт, который перемещается из России в оккупированный Крым. Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались
— заявил он в интервью газете «Обозреватель».


На вопрос журналиста о том, будет ли организация физически препятствовать движению, он отметил, что рассмотрит такой вариант, если санкции не дадут никакого результата.

Вместе с тем Ислямов отметил, что в организации используют исключительно «ненасильственные методы борьбы».

Напоминаем, что автомобильное движение по Крымскому мосту в обе стороны планируется открыть уже в мае.

Использованы фотографии: https://kianews24.ru/
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Комментарии 53

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:20
    Этого удода надо приковать к арке что бы он там всех фиксировал..А по другому как ВСЕХ вычислить..Ну,или на худой случай,если ничего не поможет положить его поперек в качестве "лежачего полицейского" fool crying
    210окв
    1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:25
      ...Ислямов пообещал санкции в отношении каждого, проехавшего Крымским мостом. Поимённо!...

      Готов лично показать ему свой паспорт, при въезде на мост lol
      Это последнее, что он увидит laughing
      Андрей К
      1. Logall (Александр) Сегодня, 15:28
        Андрей, значит летом увидимся. Я под Анапой привык отдыхать, но ради такого поеду в Крым!
        Logall
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:35
          Александр hi Ислямову по щам надавать.. laughing Так там его не будет,это только бред бессильного дурачка..А по мосту поехать согласен.К июню должны открыть.Я кстати в Витязево езжу.
          Цитата: Logall
          Андрей, значит летом увидимся. Я под Анапой привык отдыхать, но ради такого поеду в Крым!
          210окв
          1. Logall (Александр) Сегодня, 15:50
            Дмитрий, hi , тоже Витязево предпочитаю! Но проехать по мосту - в этом удовольствии я себе отказать не могу. Хотя бы туда и обратно...
            Logall
        2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:40
          Цитата: Logall
          ...значит летом увидимся...

          Саш, так у меня однополчанин в Джанкое живёт. Не виделись давно. Условились, что летом на своём авто по мосту в гости приеду. Вполне вероятно, что и увидимся yes
          Андрей К
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:31
        Я бы даже не показывал..А этим паспортом отходил по наглой роже.Жаль только документ будет испачкан..
        Цитата: Андрей К
        ...Ислямов пообещал санкции в отношении каждого, проехавшего Крымским мостом. Поимённо!...

        Готов лично показать ему свой паспорт, при въезде на мост lol
        Это последнее, что он увидит laughing
        210окв
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:44
          Цитата: 210окв
          ...Я бы даже не показывал. А этим паспортом отходил по наглой роже. Жаль только документ будет испачкан...

          Дим, я ж написал - только показать.
          Не хватало, об эту морду, паспорт пачкать.
          Для этого долбоящера, в лечебных целях - исключительно витаминные плюхи и волшебные пендели laughing
          Андрей К
        2. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 15:53
          Цитата: 210окв
          Я бы даже не показывал..А этим паспортом отходил по наглой роже.Жаль только документ будет испачкан..
          Цитата: Андрей К
          ...Ислямов пообещал санкции в отношении каждого, проехавшего Крымским мостом. Поимённо!...

          Готов лично показать ему свой паспорт, при въезде на мост lol
          Это последнее, что он увидит laughing

          Поленом. На котором написать всё, что ему нужно.
          Вкд Двк
      3. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 15:43
        Цитата: Андрей К
        Это последнее, что он увидит

        Как он собирается чего-то фиксировать,если мост российский ,Крым- территория РФ...или он полагает,что ему на мыло будут российские службы скидывать инфу про всех проехавших по мосту?
        НЕКСУС
      4. Злой543 Сегодня, 15:57
        Цитата: Андрей К
        ...Ислямов пообещал санкции в отношении каждого, проехавшего Крымским мостом. Поимённо!...

        Готов лично показать ему свой паспорт, при въезде на мост lol
        Это последнее, что он увидит laughing


        А Вы милейший очередь на Ислямова занимали?Вас здесь не стояло, за мной будете.
        Злой543
    2. ИНТЕР Сегодня, 15:25
      Вот интересно, как он собирается всех фиксировать, что по всему мосту камер понаставит?))))))
      Так не лучше ли на Мосфильм санкции наложить?
      ИНТЕР
      1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 15:37
        В Крыму много недовольных крымских татар . Наркотой торговать не разрешают . Выращивать ,как прежде в лесах дурь не дают ... Да и заставляют жить по законам госудурства ,а не меджлиса . Типа -Где хочу там живу ,торгую ,плевал на всех ,платить налоги не собираюсь . Так ,что соглядатеи -стукачи найдутся ..... А если деньгой запахнет !!!!! Будут барабанить ,как Там- Там .
        30 вис
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:39
          И?...Что дальше?Недовольные выстроятся на под'езде к мосту?
          Цитата: 30 вис
          В Крыму много недовольных крымских татар . Наркотой торговать не разрешают . Выращивать ,как прежде в лесах дурь не дают ... Да и заставляют жить по законам госудурства ,а не меджлиса . Типа -Где хочу там живу ,торгую ,плевал на всех ,платить налоги не собираюсь . Так ,что соглядатеи -стукачи найдутся ..... А если деньгой запахнет !!!!! Будут барабанить ,как Там- Там .
          210окв
          1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 15:42
            Мне сиё не ведомо! Я , их психологию плохо понимаю . Да и не хочу .
            30 вис
        2. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 15:54
          Цитата: 30 вис
          В Крыму много недовольных крымских татар . Наркотой торговать не разрешают . Выращивать ,как прежде в лесах дурь не дают ... Да и заставляют жить по законам госудурства ,а не меджлиса . Типа -Где хочу там живу ,торгую ,плевал на всех ,платить налоги не собираюсь . Так ,что соглядатеи -стукачи найдутся ..... А если деньгой запахнет !!!!! Будут барабанить ,как Там- Там .

          Этим быстро проявятся. И соответствующее благословение получат, и не только от государства.....
          Вкд Двк
        3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:58
          Цитата: 30 вис
          ...В Крыму много недовольных крымских татар...

          При внимательном, пристальном взгляде - недовольство испаряется yes
          Андрей К
    3. APASUS (Pavo) Сегодня, 15:35
      Цитата: 210окв
      Этого удода надо приковать к арке что бы он там всех фиксировал..А по другому как ВСЕХ вычислить.

      Зачем?
      Украина страна чудеса и не известно где окажется Ислямов если в квартире его найдут склад с оружием,буденновку и портрет Путина..............
      APASUS
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:41
        Нет,это не Надя.Он на власть бандеровскую не катит.Так что этот карманный "активист" ещё попортит воздух
        Цитата: APASUS
        Цитата: 210окв
        Этого удода надо приковать к арке что бы он там всех фиксировал..А по другому как ВСЕХ вычислить.

        Зачем?
        Украина страна чудеса и не известно где окажется Ислямов если в квартире его найдут склад с оружием,буденновку и портрет Путина..............
        210окв
        1. APASUS (Pavo) Сегодня, 15:43
          Цитата: 210окв
          Нет,это не Надя.Он на власть бандеровским не катит

          Там кто не с нами ,тот и виноват,а по этому еще не известно как развернется судьба
          APASUS
    4. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 15:38
      Мозги лопнут всех поименно запоминать. fool
      RASKAT
      1. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 15:47
        Мозги могут лопнуть у тех у кого они есть, к таким как Ислямов это не относится.
        Ретвизан 8
      2. volodya (владимир) Сегодня, 15:47
        Пугают, значит надо ехать!
        volodya
  2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 15:22
    Если Украина пока не может остановить это движение, то по крайней мере необходимо фиксировать весь транспорт, который перемещается из России в оккупированный Крым. Фиксировать всех людей. Поименно.

    Как говорил попугай из анекдота-пусть мне свернут голову,но я хочу это видеть.
    НЕКСУС
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 15:49
      да зачем на это смотреть ?
      надо просто в психушку позвонить и сказать что их клиент хочет переписывать людей с моста который нарисовали в Мосфильме .
      просто экспл
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 15:50
        Цитата: просто экспл
        да зачем на это смотреть ?

        А я в цирке 100 лет не был...а тут такое,да еще бесплатно.
        НЕКСУС
  3. Невский_ЗУ (Вячеслав) Сегодня, 15:23
    Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались


    А почему пассажиры паромной переправы не удостоились этой чести? Они что, не люди sad
    Невский_ЗУ
    1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 15:28
      то по крайней мере необходимо фиксировать весь транспорт, который перемещается из России в оккупированный Крым. Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались

      Интересно, а если белорусы поедут в Крым через мост-он нас тоже фиксировать будет? Поименно???? И санкции вводить??? fool
      Подрезчик
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:45
        Ему остаётся тут только одно...Ржу не могу wassat Принять российское гражданство...И каяться,каяться...Тогда может быть в следующей жизни он поступит в структуру околомвдэшную которая занимается камерами видеофиксации.Вот тут и только тогда он развернется..
        Цитата: Подрезчик
        то по крайней мере необходимо фиксировать весь транспорт, который перемещается из России в оккупированный Крым. Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались

        Интересно, а если белорусы поедут в Крым через мост-он нас тоже фиксировать будет? Поименно???? И санкции вводить??? fool
        210окв
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 15:52
          Цитата: 210окв
          Принять российское гражданство..

          И сразу прописаться в Кащенко,в одной палате с Наполеонами и Гитлерами. Там он найдет свою аудиторию.
          НЕКСУС
        2. Подрезчик (Александр) Сегодня, 15:53
          Ему остаётся тут только одно..

          hi Пусть вешаются, они больные и несут всякую ересь! Этож надо додуматся, попытаться фиксировать каждого... fool
          Подрезчик
        3. Невский_ЗУ (Вячеслав) Сегодня, 15:58
          Цитата: 210окв
          Ему остаётся тут только одно...Ржу не могу wassat Принять российское гражданство...И каяться,каяться...Тогда может быть в следующей жизни он поступит в структуру околомвдэшную которая занимается камерами видеофиксации.Вот тут и только тогда он развернется..
          Цитата: Подрезчик
          то по крайней мере необходимо фиксировать весь транспорт, который перемещается из России в оккупированный Крым. Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались

          Интересно, а если белорусы поедут в Крым через мост-он нас тоже фиксировать будет? Поименно???? И санкции вводить??? fool

          Так у Ислямова есть российского гражданство, еще даже до Крымской Весны. Просто его поперли из власти Крыма, он и подался на Украину.
          Невский_ЗУ
  4. senima56 (Николай) Сегодня, 15:26
    А как они будут "Фиксировать всех людей. Поименно"? Станут на въезде (выезде) на мост и будут фамилии спрашивать у проезжающих?
    senima56
  5. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 15:29
    Запиши меня.. , далее слова Лаврова
    Berkut154
  6. Околоточный (Алексей) Сегодня, 15:29
    Так моста же нет? Это же декорации Мосфильма?
    Околоточный
  7. Vard Сегодня, 15:31
    У них... Которые на Украине ... Похоже болезнь ... Словесный понос появилась... Как кто чего скажет... Нормальному человеку понять не возможно...
    Vard
  8. Волька Сегодня, 15:32
    это чучело просто смешон в своих угрозах...
    Волька
  9. АлеБорС (Алексей) Сегодня, 15:35
    Еду в июне. Жду встречи!
    АлеБорС
    1. Злой543 Сегодня, 16:01
      Ааа.... Блин дождь меня может не дожить, до конца июля...
      Злой543
  10. alexbg2 (Александр) Сегодня, 15:39
    Это дискриминация в чистом виде, я два раза ездил на машине в Крым через паром, и чем я хуже тех, кто поедет по мосту?
    alexbg2
  11. К-50 (Алексей) Сегодня, 15:41
    Да он скоро собственной желчью захлебнётся.
    К-50
  12. Сергей Аверченков (Сергей Аверченков) Сегодня, 15:42
    Я собрался поближе к осени... Ну и что он мне сделает? Клоун.
    Сергей Аверченков
  13. LASVEGAS (Tihonov Yury) Сегодня, 15:42
    Цитата: Подрезчик
    то по крайней мере необходимо фиксировать весь транспорт, который перемещается из России в оккупированный Крым. Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались

    Интересно, а если белорусы поедут в Крым через мост-он нас тоже фиксировать будет? Поименно???? И санкции вводить??? fool

    Всех - значит всех :) Паспорта то он не будет проверять, так что готовьтесь к санкциям :)
    LASVEGAS
  14. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 15:43
    Этого недоношенного ещё кто-то всерьёз воспринимает?
    Ретвизан 8
  15. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 15:46
    Ислямов пообещал санкции в отношении каждого, проехавшего по Крымскому мосту. Поимённо!
    У этого Ислямова гузло не треснет от желающих ему лично паспорт в моду тыкнуть laughing
    Наблюдатель2014
  16. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 15:46
    В бессильной злобе... Это как раз про него сказано... Ничего он не зафиксирует. Разве что случайным образом...
    Горный стрелок
  17. Товарищ Берия Сегодня, 15:51
    Все-таки жаль, что я не настоящий Лаврентий Павлович. sad
    И нет у меня в подчинении Павла Судоплатова.

    Берия - это если применить формулу Фам. И. О. то у меня получается Бер. И. Я. hi
    И ведь нашелся человек, который это увидел, так за мной это прозвище и закрепилось. Сначала я обижался, потом рукой махнул. Не такой уж Л.П. и конченный мерзавец, каким его выставила хрущевская пропаганда.
    Товарищ Берия
  18. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 15:54
    Вода в конце июля в Алуште- плюс11 .Лучше в Геленджик.
    Сергей Д_2
  19. Хаос (Иван) Сегодня, 15:56
    Ислямов пообещал санкции в отношении каждого, проехавшего по Крымскому мосту. Поимённо!
    Каждый, проехавший по Крымскому мосту пообещал дать в ухо ислямову ! Эти ислямовы только силу понимают. По другому уже нельзя, слишком много гадостей говорят.
    Хаос
  20. Стас Снежин (Станислав) Сегодня, 15:57
    Ислямов пообещал санкции в отношении каждого, проехавшего по Крымскому мосту. Поимённо!

    Обязательно поеду! ))
    Стас Снежин
  21. Олег Козлов (Олег Козлов) Сегодня, 15:59
    ...исключительно «ненасильственные методы борьбы». Оригинал этот Ислямов. Каждого зафиксирует, введёт против него санкции и ненасильственно будет бороться. Наверное госдеповских экстрасенсов и злейших какловских колдунов-скакунов наймёт и всё. Чуфырь чуфырь. Всех зафиксирует и наведёт порчу. Я уже боюсь... Поеду в Крым с осиновым колом в багажнике и серебряными шариками к рогатке... Чтобы противостоять санкциям....
    Олег Козлов
  22. Razvedka_Boem Сегодня, 16:00
    Пупок у него развяжется ведь..
    А это вредно для здоровья..
    Razvedka_Boem
  23. Симон (Вячеслав) Сегодня, 16:02
    Ислямов, ты fool Как бы сам не получил negative
    Симон
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