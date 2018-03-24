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Ислямов пообещал санкции в отношении каждого, проехавшего по Крымскому мосту. Поимённо!
Ленур Ислямов, один из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) и организатор блокады Крыма заявил, что его организация намерена «сделать всё», чтобы остановить движение транспорта по Крымскому мосту.
На вопрос журналиста о том, будет ли организация физически препятствовать движению, он отметил, что рассмотрит такой вариант, если санкции не дадут никакого результата.
Вместе с тем Ислямов отметил, что в организации используют исключительно «ненасильственные методы борьбы».
Напоминаем, что автомобильное движение по Крымскому мосту в обе стороны планируется открыть уже в мае.
Если Украина пока не может остановить это движение, то по крайней мере необходимо фиксировать весь транспорт, который перемещается из России в оккупированный Крым. Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались— заявил он в интервью газете «Обозреватель».
На вопрос журналиста о том, будет ли организация физически препятствовать движению, он отметил, что рассмотрит такой вариант, если санкции не дадут никакого результата.
Вместе с тем Ислямов отметил, что в организации используют исключительно «ненасильственные методы борьбы».
Напоминаем, что автомобильное движение по Крымскому мосту в обе стороны планируется открыть уже в мае.
Использованы фотографии: https://kianews24.ru/
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