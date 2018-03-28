Самая дальнобойная винтовка Дикого Запада

Так уж получилось, что в США стрелковое оружие разрабатывали очень многие. Тот же Браунинг сделал самодельное ружье еще будучи мальчишкой, а уж что тогда говорить о взрослых? И кого-то ожидал успех, а кого-то и нет. Но тем не менее, люди старались создать что-то свое, усовершенствовать работы предшественников. Вот и Кристиан Шарп запатентовал свое первое ружье еще в 1849 году, и конструкция его оказалась настолько совершенной, что практически сразу его начали производить. Прежде всего, нужно сказать, что это была винтовка с вертикально скользящим в пазах ствольной коробки затвором, управляемым находящимся внизу рычагом или «скобой Спенсера».Винтовка Шарпа 1859 г.Патрон к ней сначала был бумажным, а воспламенение осуществлялось с помощью капсюля. Но Шарп все так удачно сконструировал, что скорострельность ее значительно возросла, а удобство пользования увеличилось. Верхняя часть затвора имела клиновидную форму и – после того, как патрон был вставлен в ствол, и сам затвор поднимался вверх, – она срезала у него донышко, открывая доступ раскаленных газов от капсюля к пороховому заряду. Сам капсюль надевался на брандтрубку на затворе вручную. От нее к стволу шел Г-образный канал, по которому газы попадали точно в центральную часть ствола. Впрочем, были известны и попытки автоматизировать и ускорить этот процесс – а частности, на ствольную коробку устанавливали емкость для капсюльной ленты, которая автоматически подавалась наружу автоматически, и накладывалась на отверстие брандтрубки при взведении курка. Таким был, например, его карабин 1848 года, который весил 3,5 кг, и имел калибр 13,2 мм.Винтовка Шарпа под бердановский патрон 1874 г.В 1882 году компания, созданная Шарпом, прекратила свою деятельность, но винтовки и карабины его системы потом еще долго оставались на руках у людей и активно ими использовались. За все время производства оружия Шарп сумел продать 80512 карабинов и 9141 винтовку.Винтовка Шарпа 1863 г.Как только появились унитарные патроны, карабины и винтовки Шарпа были переделаны под них. Теперь при опускании затвор открывал зарядную камору, куда вставлялся унитарный металлический патрон, тогда как курок бил по его закраине, в которой находился инициирующий состав.Винтовка Шарпа с граненым стволом.К 1861 году именно винтовка Шарпа оказалась наиболее скорострельным оружием кавалерии и пехоты юнионистов, то есть северян, и активно применялась на полях сражений гражданской войны в США. В частности, винтовкой были вооружены так называемые «Стрелки Соединенных Штатов» и снайперы. Карабин популярен у первопроходцев и переселенцев в эпоху покорения «Дикого Запада». В отличие от обычных пехотных полков Севера солдат в эту бригаду набирали не из одного штата, а по всей стране, и они были единственным армейским подразделением северян, носившим темно-зеленую униформу. Главным критерием отбора являлось умение метко стрелять. Строгое правило, по которому отбирали волонтеров, звучало так: «ни один человек, который не может попасть в мишень с дистанции 200 ярдов 10 последовательными выстрелами так, чтобы ни одно из этих попаданий не было удалено от «яблочка» более, чем на 5 дюймов, не будет принят в ряды бригады». «Шарпами» вооружали также и других отборных стрелков гражданской войны — снайперов.Винтовка Шарпа со снайперским прицелом войны 1861-1865 гг.Их оружие обычно снабжалось телескопическими прицелами, которые были такой же длины, как и ствол, на котором они крепились. Снайперы вели прицельный огонь, имея своей главной целью офицеров и генералов противника. Действовали они с обеих сторон и при этом им иногда удавалось подстрелить очень «крупную дичь». Например, в сражении при Геттисберге пуля снайпера-южанина сразила командира 1-го корпуса Потомакской армии генерала Рейнольдcа. Правда, снайперы-южане пользовались другим оружием, а именно английскими винтовками Энфильд со сверловкой Джозефа Уитворт. Однако простые солдаты с обеих сторон считали снайперов профессиональными убийцами и опять же в обеих армиях ненавидели их лютой ненавистью. Один солдат-северянин писал, например, что один только вид убитого снайпера — неважно конфедерат он или федерал, а узнать их было легко по трубке снайперского прицела на винтовке, — всегда вызывал у него бурную радость.Образцы популярного стрелкового оружия на рынке США после гражданской войны – сверху вниз: винтовка Шарпа, карабин Ремингтона, карабин Спрингфилд.Причем винтовки Шарпа отличались большой дальнобойностью. Известно, что в 1874 году именно из винтовки Шарпа некто Билл Диксон попал в воина-индейца с расстояния 1538 ярдов (около 1406 м), что для того времени было самым настоящим рекордом дальности стрельбы.Устройство винтовки Шарпа, модели 1859 г. Острая кромка затвора срезала заднюю часть патрона, а вот защиту от прорыва газов обеспечивало вращающееся платиновое кольцо особой формы, которое при выстреле газы распирали, так что прорыв их наружу исключался.Однако, несмотря на успех, в начале 1860-х годов Шарп закрыл свою фирму и, вступив в партнерство с Уильямом Хэнкинсом, начал вместе с ним выпускать и малокалиберные четырехствольные пистолеты, и, опять-таки пользовавшиеся спросом, казнозарядные винтовки и карабины. Правда, в 1866 году партнерство их распалось, и тогда Шарп вновь основал свое собственное предприятие и продолжил производство оружия. Интересно, что после его смерти созданная им компания начала производство мощных винтовок, которые были названы его именем. В их число входила и знаменитая винтовка калибра .50, известная как «Биг Фифти».Называлась так она из-за калибра .50. Пуля в патроне этого калибра имела диаметр 13-мм, так что можно представить себе ее убойную силу. На фото – винтовка «Биг Фифти» и рядом с ней ее патроны.А вот еще одна фотография патронов для сравнения: слева направо - 30-06 Спрингфилд (7,62×63 мм), .45-70 Правительственный (11,6-мм), .50-90 Шарп (12,7×63R). Дульная энергия заряда из черного пороха равнялась 2,210-2,691 Джоулей. В патроне с бездымным порохом дульная энергия пули может достигать 3,472-4,053 Джоулей.Точность стрельбы и большое останавливающее действие пуль крупнокалиберных винтовок Шарпа превратились в легенду, а смертельный выстрел из них вполне можно было сделать на расстояние до 900 метров. Интересно, что и в ХХ веке их производство продолжалось, а с 1970-х годов много копий винтовок Шарпа было изготовлено в… Италии.Современная копия «шарпа» с диоптрическим прицелом и граненым стволом.Таким образом, например, появилась модель Шарпа-Борхардта 1878 – ружье, разработанное Хьюго Борхардтом и изготовленное компанией Sharps Rifle Manufacturing Company. Она была очень похожа на более старые винтовки Шарпа, но в основе ее конструкции лежал патент Хьюго Борчардта от 1877 года. Это была последняя из однозарядных винтовок Шарпа и Борхардт, но продавалась она не очень хорошо. Согласно данным компании, всего с 1877 года было выпущено 22 500 винтовок, а в 1881 году компания уже была закрыта. Причина заключалась в том, что просчитана она была под патроны с черным дымным порохом.Вид на затворную раму справа.Вид на затворную раму слева.Было выпущено несколько вариантов: «Карабин», «Военный», «Короткий радиус действия», «Средний радиус действия», «Дальний радиус действия», «Охотник», «Бизнес», «Спортинг» и «Экспресс». Военная винтовка Шарпа-Борхарда была изготовлена с 32-дюймовыми круглыми стволами куплена ополченцами штатов Мичиган, Северная Каролина и Массачусетс. Другие модели были изготовлены различных калибрах, с гранеными стволами, имели гравировку и т. д. Вариант для охотников был, конечно, самым доступным.«Шарп» с открытым затвором. Хорошо виден второй спусковой крючок со шнеллером и расположенный между крючками болт настройки шнеллера.Затвор, извлеченный из рамы.Несмотря на отсутствие коммерческого успеха эта винтовка восхищает своей силой и точностью: она считается одним из сильнейших, если не самым сильным видом оружия, когда-либо созданным до начала 20-го века. Ружье было революционным в свое время, поскольку в нем стали использоваться витые пружины, а не плоские. Дошедшие до наших дней, эти винтовки высоко ценятся коллекционерами, особенно не модифицированные экземпляры, предназначенные для тяжелых патронов большого размера .45 и .50 калибра.Сегодня можно купить не только точную копию винтовки Шарпа, но и купить ее с персонально для вас выполненной гравировкой металлических деталей…