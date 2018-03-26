10:58 26 марта

Виноваты всегда русские

Что бросается в глаза в отравлении экс-сотрудника ГРУ Скрипаля и его дочери якобы ОВ «Новичок» 4 марта в Солсбери? Английский премьер Тереза Мэй и Борис Джонсон сразу назначили виновной в этом инциденте Россию, даже не дождавшись каких-либо приличествующих инциденту результатов следствия. И начали переводить стрелки на президента России Владимира Путина, причём роль следователя взял на себя глава МИД Борис Джонсон, вдруг узревший, что решение о покушении, скорее всего, принял президент России. Именно Борис является, по сути, главой следствия по «делу Скрипаля», потому что собственно следствие ничего по существу дела не говорит. О чём это говорит?



Борис спешил раскрутить «дело Скрипаля» к президентским выборам в России 18 марта. Неужели так спешил помочь Путину с явкой избирателей? Наверное, это следствие «непредсказуемости России» для Бориса. Его задача была - делегитимизировать выборы президента России, об этом говорят последовавшие затем усилия Англии по «не поздравлению» с победой на выборах Владимира Путина.


Кстати, в этом Англию незамедлительно поддержал сам сенатор Джон Маккейн, с больничной, можно сказать, койки, обрушившийся на президента Трампа за поздравление Путина с победой на выборах. Это говорит в пользу того, что отравление в Солсбери было спецоперацией финансово-олигархической мировой верхушки, Англия - только её исполнитель, Борис Джонсон – громкоговоритель.

Что из этого следует? Россия не может доверять английскому следствию, поскольку оно назначило виновного до того, как началось. Россия может не признать результатов английского следствия, поскольку Англия нарушило Конвенцию ОЗХО, обязывавшую страну, в которой произошёл инцидент, в течение 10 дней предоставить предполагаемой стране-участнице этого инцидента образец отравляющего вещества. Англия поставила себя вне Конвенции, поэтому может рассматриваться Россией, с высокой долей вероятности, причастной к отравлению в Солсбери.

Бездоказательные английские обвинения России стали поводом для некоторых западных лидеров не поздравлять Владимира Путина с победой на выборах. В том числе для главы Европейского совета Дональда Туска. Хотя лидер оппозиции в Англии Джереми Корбин призывает даже Англию не бежать впереди доказательств. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер направил Путину поздравительную телеграмму. Президент США Дональд Трамп поздравил Путина, и вообще не упомянул «дело Скрипаля», за что подвергся особенной травле в мировых фейк-СМИ.

Почему Трамп поздравил Путина с победой на выборах? Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан поспешил навести тень на плетень: «У Путина на Трампа что-то есть». Есть более простое объяснение: это результат визита глав российских спецслужб в Вашингтон, состоявшийся совсем недавно. Может быть, они предупредили Трампа и директора ЦРУ Майка Помпео о готовящейся в Англии провокации? Не поэтому ли Трамп дистанцируется сегодня от «фальшивых обезумевших СМИ»?

Визит глав наших спецслужб в Вашингтон – это неординарное событие, и мы видим неординарное поведение Трампа, уволившего госсекретаря Рекса Тиллерсона, поддавшегося на английскую провокацию, а потом поздравившего Путина, и не упомянувшего при этом об английской провокации. Майк Помпео получает новое назначение на освободившуюся должность госсекретаря.

Если агент английских спецслужб Кристофер Стил сфальсифицировал досье на Трампа, почему же Англия не сфальсифицирует «дело Скрипаля» против России? Российские спецслужбы могли что-то узнать об этой английской провокации на стадии подготовки, и сообщили об этом Трампу с Помпео.

Несмотря на английскую «высокую долю вероятности вины России», и проявленную Евросоюзом солидарность с Англией, налицо раскол коллективного Запада по «делу Скрипаля». Этот раскол сам по себе усиливает истерику глобалистской финансовой верхушки Запада, но что же лежит в его основании?

Владимир Путин говорит свою уже знаменитую речь о новейших российских стратегических вооружениях 1 марта, за три дня до отравления Скрипаля и его дочери. 4 марта глобалисты руками английских спецслужб ответили на речь Путина. Ответили также и политически, и оказалось, что с такой политикой далеко не все на Западе согласны. В Солсбери произошло преднамеренное нападение на российских граждан, так как Скрипаль имел двойное гражданство, оно «срежиссированно» к российским выборам, – дал российскую политическую оценку инциденту в Солсбери представитель МИД Владимир Ермаков.

Борис Джонсон между тем выступает уже в качестве провидца: «Путин будет использовать ЧМ 2018 как в своё время Гитлер использовал Олимпиаду – 1936». Джонсон сошёл с ума, бредит? Что это вообще такое? Это – логика войны. На войне в отношении врага любая ложь позволительна, любые обвинения – допускаются. И это ещё одно косвенное подтверждение отравления Скрипаля и его дочери западными спецслужбами. Вообще, у Англии очень плохая репутация: в этой стране постоянно гибнут российские граждане, причём имеющие связи с английскими спецслужбами. Они тамошним спецслужбам консультации дают, лекции читают, а потом странным образом гибнут. Скрипаль не первый и, видимо, не последний в их ряду.

Последний довод глобалистов в попытке делегитимизировать российские выборы: «Россия – не демократия, Россия диктатура и автократия!» - кричат мировые «демократические» СМИ. Если критика выборов идёт с таких высот «демократии», то чего же стоит западная демократия?

Пора сказать, что на Западе нет демократии, вообще, как многие её представляют якобы «властью народа». А есть коррумпированная власть олигархической финансовой верхушки, которая покупает себе по сходной цене в странах-сателлитах демократический фасад и демагогов, вроде Бориса Джонсона, и меняет этих демагогов как перчатки по мере надобности. Борис это понимает и хлопает дверью погромче, чтобы хотя бы влипнуть в историю.

Финансово-олигархическая верхушка Запада поддерживает сейчас националистов на Украине, в Польше, в Прибалтике и натравливает их на Россию, как в своё время она же поддерживала и натравливала на советскую Россию ультранационалиста Гитлера.
Автор: Виктор Каменев

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 14

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  1. Vard Сегодня, 06:10
    Это уже было... политика умиротворения агрессора ни к чему хорошему ещё ни когда не приводила...
    Vard
    1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 06:26
      Наши предатели в ту наглию спешат, как мотыльки на огонь.
      Reptiloid
      1. kirgiz58 (Борис) Сегодня, 06:48
        Цитата: Reptiloid
        как мотыльки на огонь.

        Там и сгорят яки мотыльки.
        kirgiz58
        1. Татьяна Сегодня, 08:32
          Статья очень хорошая - интересная! Особенно понравилась фраза автора о делегитимизации российских выборов:
          Последний довод глобалистов в попытке делегитимизировать российские выборы: «Россия – не демократия, Россия диктатура и автократия!» - кричат мировые «демократические» СМИ. Если критика выборов идёт с таких высот «демократии», то чего же стоит западная демократия?

          Однако критикуя западную "демократию", очень не хотелось бы, чтобы Россия сама впала бы в её полную эклектическую противоположность - полную безхребетную толерантность власть имущих к внутренним врагам России! А именно, например, я говорю о Собчак.

          В том, что Собчак вышла на 4-е место по набору голосов избирателей (1,5%), нужно учесть, что среди них полно именно тех, кто предал Россию и благополучно с семьями проживает за рубежом. Кроме того, нужно понимать, откуда Собчак получила средства на ведение свой избирательной компании, включая её поездку перед выборами в США на встречу с Трампом.

          ИТОГО. Мне, например, непонятны слухи о том, зачем ВВП предложил русофобке-оппозиционерке Собчак продолжить политическую карьеру в РФ в виде:
          1) либо стать членом СФ РФ по президентской квоте;
          2) либо - по примеру Никиты Белых - возглавить не самый успешный регион
          страны,           чтобы на деле показать свои возможности.
          При этом "недалёкая" умом и образованностью либерал-русофобка Собчак обдумывает предложения. Надо полагать вместе со своей русофобствующей мамашкой и антисталинистской Нарусовой.
          См. http://www.sportsalo.com.ua/kakie-dolzhnosti-prez
          ident-putin-predlozhil-ksenii-sobchak-i-pavlu-gru
          dininu.html

          О предложениях Путина Ксении Собчак и Павлу Грудинину высоких государственных постов. Опубликовано: 20 мар. 2018 г.
          Татьяна
          1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:15
            Цитата: Татьяна
            ИТОГО. Мне, например, непонятны слухи о том, зачем ВВП предложил русофобке-оппозиционерке Собчак продолжить политическую карьеру в РФ в виде:
            1) либо стать членом СФ РФ по президентской квоте;
            2) либо - по примеру Никиты Белых - возглавить не самый успешный регион страны, чтобы на деле показать свои возможности.
            100 к 1 она выберет СФ РФ и будет как мама делать выхлопы против Сталина и СССР за 480 тыс. рублей в месяц. Её абсолютно не устроит вариант предусматривающий то, что ей придётся отвечать перед избирателем на отдельно взятой территории за свои предвыборные обещания. В ходе избирательной компании она сделала несколько заявлений в части Крыма и политики России, которые как минимум тянут на беседу со следователем и уж точно, должны поставить крест на её карьере в политике.
            Ныробский
  2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:31
    В Солсбери произошло преднамеренное нападение на российских граждан,
    вот и пусть наглосаксы отвечают за нападение, а не сваливают свою вину на Россию и лично Путина !
    Uncle Lee
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:23
      Владимир,доброе утро.Почему наши власти не ставят в позу КУ англичан в связи с отравлением нервнопаралитическим газом гражданки России на территории Великобритании?
      Цитата: Uncle Lee
      В Солсбери произошло преднамеренное нападение на российских граждан,
      вот и пусть наглосаксы отвечают за нападение, а не сваливают свою вину на Россию и лично Путина !
      210окв
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:26
        Так и я про то же ! Дима, привет ! hi
        Uncle Lee
  3. К0щей Сегодня, 06:34
    Борис спешил раскрутить «дело Скрипаля» к президентским выборам в России 18 марта. Неужели так спешил помочь Путину с явкой избирателей? Наверное, это следствие «непредсказуемости России» для Бориса.

    им не хватает мозгов понять (и наверное никогда не хватит), что чем сильнее внешнее давление на Россию, тем жестче мы сопротивляемся. бараны в общем.
    К0щей
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:28
    Английские политики, по моему мнению, со временем пожалеют, что загнали себя в эту ловушку. И расхлебывать внутренние помои, которые пока только забрызгали их, а потом окатят с головой придется тоже им.
    rotmistr60
    1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 09:59
      Глупые, глупые людишки... Надо было его мельдонием травить, что бы снять даже теоретические вопросы.
      MoJloT
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 07:30
    В долгую партию они проиграют , в короткую - извлекут что то нужное Посмотрим-сыграем....надеюсь...
    КВУ-НСвД
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:50
      Привет soldier
      Если предположить, что для поддержания "наката" на Россию, они ещё, что то аналогичное или новенькое сотворят? Процесс может продлиться долго.
      Просто нас хотят убедить, ткнуть носом в тот факт, что мы одни в мире, а западный мир един!
      Неприятно такое услышать, хотя и понимаешь, шо эт всего лишь их хотелки!
      Будут повторять ... шо там в Лондоне, больше притравить некого? Выбор большой.
      Надо всегда наготове держать такой большой наш кукиш и сразу, если что, в нос им его выставлять.
      Пока можно и так, иначе придётся конкретно в глаз давать! не хотелось бы, но если надо ....!
      rocket757
  6. Челдон (Алексей) Сегодня, 08:42
    Это промашка нашего агента,ведь говорили же ему,что буденовку с красной звездой и парашют Д-1 оставить у скамейки,а он,по привычке, все закапал. lol
    Челдон
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