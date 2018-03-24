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В Дагестане ликвидирован боевик, связанный с ИГИЛ*
В Ботлихском районе в селе Анди республики Дагестан в ходе контртеррористической операции ликвидирован боевик, связанный с "Исламским государством"*, сообщает информцентр Национального антитеррористического комитета.
На месте происшествия обнаружены снайперская винтовка с боеприпасами, граната, радиостанция и тепловизор.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет, продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Ранее представитель оперативного штаба НАК в республике сообщил о введении режима КТО в селе Анди Ботлихского района. По его словам, поступила информация о том, что в этом населенном пункте могут скрываться боевики.
Исламское государство* (ИГИЛ*) - террористическая организация, запрещенная в России
Использованы фотографии: nac.gov.ru
Силами спецназа ФСБ России при поддержке Росгвардии и органов внутренних дел был блокирован дом, где укрывался бандит. Преступник, отказавшийся сложить оружие и сдаться властям, в ходе боестолкновения нейтрализован. По имеющимся оперативным данным, это находившийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, присягнувший международной террористической организации ИГИЛ* и выполнявший ее установки в качестве главаря бандгруппы, ранее действовавшей в горно-лесистой местности- говорится в сообщении НАК
На месте происшествия обнаружены снайперская винтовка с боеприпасами, граната, радиостанция и тепловизор.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет, продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Ранее представитель оперативного штаба НАК в республике сообщил о введении режима КТО в селе Анди Ботлихского района. По его словам, поступила информация о том, что в этом населенном пункте могут скрываться боевики.
Исламское государство* (ИГИЛ*) - террористическая организация, запрещенная в России
Использованы фотографии: nac.gov.ru
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