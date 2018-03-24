20:48 24 марта
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В Дагестане ликвидирован боевик, связанный с ИГИЛ*

В Ботлихском районе в селе Анди республики Дагестан в ходе контртеррористической операции ликвидирован боевик, связанный с "Исламским государством"*, сообщает информцентр Национального антитеррористического комитета.

В Дагестане ликвидирован боевик, связанный с ИГИЛ*


Силами спецназа ФСБ России при поддержке Росгвардии и органов внутренних дел был блокирован дом, где укрывался бандит. Преступник, отказавшийся сложить оружие и сдаться властям, в ходе боестолкновения нейтрализован. По имеющимся оперативным данным, это находившийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, присягнувший международной террористической организации ИГИЛ* и выполнявший ее установки в качестве главаря бандгруппы, ранее действовавшей в горно-лесистой местности
- говорится в сообщении НАК


На месте происшествия обнаружены снайперская винтовка с боеприпасами, граната, радиостанция и тепловизор.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет, продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее представитель оперативного штаба НАК в республике сообщил о введении режима КТО в селе Анди Ботлихского района. По его словам, поступила информация о том, что в этом населенном пункте могут скрываться боевики.



Исламское государство* (ИГИЛ*) - террористическая организация, запрещенная в России

Использованы фотографии: nac.gov.ru
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Комментарии 10

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  1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:36
    "потерь среди личного состава сил правопорядка нет"

    В подобных новостях, первым делом, ищешь такие строки. good
    Владимирец
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:36
    Давите их гадов.."Работайте,братья"..
    210окв
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 18:46
      "Зелёнка" на подходе, прибавится работа у ребят. hi
      ul_vitalii
      1. Chertt (Алексей) Сегодня, 19:18
        Даже как то не удобно, что я сугубо гражданский
        Chertt
      2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 19:40
        Цитата: ul_vitalii
        "Зелёнка" на подходе, прибавится работа у ребят

        Точно, Виталий hi начало "зеленки" окончание чернотропа. Рай для "бородачей".
        Теренин
      3. assa67 (андрей) Сегодня, 20:45
        Виталий,приветствую....мало отработали-нашли снайперку...может это местные разборки...если террор-как в чечне:дом снесли,родню забыли(без пособий и выплат)
        assa67
  3. Идущий (Виктор) Сегодня, 18:45
    В Ботлихском районе в селе Анди республики Дагестан в ходе контртеррористической операции ликвидирован боевик, связанный с "Исламским государством"*,


    Да , головы рубят , а они опять появляются , без решения вопросов о рабочих местах это будет бесконечно.
    Идущий
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:51
      Это комплексная работа.Тут и оплата и условия.Вот например на Кубани появились рекрутеры из Москвы .Похоже работодатели остаются без дешёвой рабочей силы из Средней Азии.Требуется российское гражданство.Но на совершенно дешёвую работу..Понятно,что в Дагестане с работой плохо,ну будут рабочие места скажем в сельском хозяйстве?Думаете пойдут работать?Сомневаюсь,когда эти удоды предлагают в разы больше.
      Цитата: Идущий
      В Ботлихском районе в селе Анди республики Дагестан в ходе контртеррористической операции ликвидирован боевик, связанный с "Исламским государством"*,


      Да , головы рубят , а они опять появляются , без решения вопросов о рабочих местах это будет бесконечно.
      210окв
  4. трассер (Сергей) Сегодня, 19:21
    Колиматорный прицел стоит на ласточкином хвосте. Единственно правильном мемте для АК .
    трассер
  5. Kosmotoga Сегодня, 19:42
    потерь нет.Это радостно.
    Kosmotoga
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