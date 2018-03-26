10:57 26 марта

Почему Грудинин сбрил усы, или Как нас бреет идеологический враг

Соотношение сил либерально-прозападной и государственно-патриотической прессы в России не оставляет второй никаких шансов попасть в медийный мейнстрим.

Почему Грудинин сбрил усы, или Как нас бреет идеологический враг


Есть обоснованное предположение, что так называемая ура-патриотическая пропаганда, которая сейчас наводнила Интернет, — это неглупая спецоперация врага. С целью полностью дискредитировать саму патриотическую идею и внушить читательской аудитории стойкое отвращение к пропагандируемым столь похабным образом идеям.


Вот, например, такой себе «патриотический» календарь. Только явный враг мог додуматься посадить самых известных российских государственных деятелей и главу ДНР Александра Захарченко на американский танк М-4 «Шерман» времен Второй мировой войны. К тому же нахально стыренный из американского же фильма «Ярость» с Брэдом Питтом в главной роли.



Все эти сказки про две тысячи американских спецназовцев, лихо закопанных в Восточной Гуте парой Су-57, про безнадежно застрявшие в полярных льдах американские субмарины, про то, как мы лихо рванем вулкан Йеллоустоун и про то, как Мария Захарова порвала в тряпки всю западную дипломатию, имеют, похоже, одно назначение — лишить даже видимости правдоподобия весь патриотический дискурс и выработать стойкое неприятие к нему в целом.

Надо признать, это умная и перспективная тактика. Нигде сейчас нет столько откровенной дури, пустобрёхства и некомпетентности, как на интернет-ресурсах так называемого патриотического направления. Многие из которых, похоже, и созданы в условиях полной бесконтрольности для того, чтобы «затроллить» вчистую патриотическую тему.

Любопытно, что публикуется огромное количество псевдопатриотических материалов вообще без всяких выходных данных, в том числе даже без фамилии автора! Что грубейшим образом попирает элементарные нормы цивилизованной журналистики, порождает чудовищную безответственность и в конечном счете полностью отталкивает мало-мальски вдумчивого читателя.

Которому в качестве альтернативы тут же подсовываются куда более компетентные и профессионально сделанные издания и публикации, но уже с прямо противоположным, в том числе явно антигосударственным идеологическим зарядом. Для этого у этой альтернативной прессы имеются все возможности как в плане подбора и обучения, так и достойной оплаты своего персонала.

Что позволяет указанным медиа проводить четко структурированную и тщательно продуманную во всех аспектах информационную политику, закрывая практически все потребности граждан в относительно доброкачественной информации. В таких редакциях не существует второстепенных вещей. И кадры расставлены таким образом, чтобы выжать из любого события или факта максимальный и строго выверенный пропагандистский эффект.

Особое внимание уделяется заголовкам как наиболее читаемому, основному фрагменту новостей. Именно в заголовки вкладывается вся идеологическая суть новости, ради чего не гнушаются даже её преднамеренным искажением. Это считается вполне допустимым, так как установлено, что до «тела» статьи добираются очень немногие.

Примерами таких четко акцентированных заголовков могут быть следующие:

«Непобедимых русских не бывает».

Речь идет всего лишь о неудачном выступлении нашей спортсменки на чемпионате мира. Но этот «мем», обобщивший тему "победимости" русских, несомненно достигнет своего адресата.

«Россия помешала Совету безопасности ООН обсудить права человека в Сирии».

Если почитать текст, то станет ясно, что сводить дело к "коварным проискам" России у редакторов данного издания не было никаких оснований. Потому что вместе с Россией против этого голосовали Китай, Боливия и Казахстан. А еще три члена СБ ООН воздержались. Но «опустить», видимо, требовалось именно Россию! Что и было сделано.

«Украина выгнала из страны российскую журналистку из-за выборов».

Обратите внимание на стилистику заголовка! Вместо спокойно-уравновешенного "депортировала" использовано презрительно-оскорбительное "выгнала". Вместо "киевские власти" или "режим" написано "Украина выгнала". То есть в заголовке сознательно поставлен знак равенства между всей Украиной и незаконным режимом, который не пользуется даже минимальной поддержкой народа. А задачу разжигания ненависти россиян к такой Украине успешно решает издевательское "выгнала". Вот так, капля за каплей из порабощенной Западом и его местными наемниками части нашего народа формируется образ врага. Видимо, для того, чтобы нам было комфортней уничтожать друг друга на радость закулисным хозяевам этой фабрики ненависти.

И это отнюдь не единичные случаи, но лишь иллюстрации вполне типичной для очень многих изданий крайне предвзятой, если не сказать прямо враждебной по отношению к России и русским, заголовочной стилистики.

Наряду с тщательной и, надо признать, в ряде случаев высокопрофессиональной работой по внедрению в массовое сознание «правильных заголовков», не меньшее внимание уделяется и формированию самой новостной картины дня. Которая, насколько можно судить, в целом ряде случаев ориентирована на дальнейшее оглупление аудитории и на создание в головах полного информационного хаоса. Для чего успешно используются технологии демонтажа естественной приоритетности новостного контента – от самого важного к малосущественному и его замены произвольным нагромождением и фактическим уравниванием объективно разных по значимости новостей. Новостные ленты таких изданий представляют собой вполне сознательно перемешанный «винегрет» из новостей о действительно ключевых событиях, типа заявления российского Генштаба о характере будущей войны и соседствующей с ним абсолютной чепухой про то, сбрил или не сбрил усы экс-кандидат в президенты РФ Грудинин.

Подобная мешанина является весьма эффективным средством размывания системы традиционных ценностных приоритетов в массовом сознании, что создает благоприятные условия для внедрения на эту расчищенную и разровненную площадку альтернативных ориентиров и предпочтений.

Мне могут сказать, что лучшим способом избежать подобной нежелательной индоктринации собственного сознания является отказ от использования подобных источников недоброкачественной информации. Однако не все так просто.

Как профессиональный журналист-новостник, исходя из своего многолетнего опыта, могу уверенно утверждать, что практически все достойные внимания и хотя бы относительно качественные информационные интернет-СМИ РФ, имеющие массовую аудиторию, контролируются так называемыми либерально-прозападными кругами.

В то же время государственно-патриотический сегмент представлен в основном вечно вчерашними, фатально отстающими от картины быстротекущих событий неповоротливыми ресурсами. Либо такими, которые судорожно пытаются соответствовать новостной повестке дня, но, за неимением собственных средств, черпают контент большой ложкой из того же вражеского мейнстрима. В результате чего даже терминологический ряд таких изданий практически перестает отличаться от «вокабуляра» антироссийских СМИ.

Особенно ярко это проявилось на украинском направлении. Где вроде бы антибандеровски настроенные российские издания непринужденно пользуются такими сугубо киевскими мемами, как «антитеррористическая операция», «вооруженные силы Украины», при том, что по сути это бандформирования незаконного киевского режима, «украинские общественные активисты» (это про тех бандитов, которые имеют привычку кидать бутылки с горючей смесью в окна российских дипломатических учреждений). И так далее, в том же духе. Увы, но за четыре года борьбы на Украине никто с российской стороны так и не озаботился созданием альтернативного американо-киевскому понятийного аппарата, который совершенно необходим для адекватного освещения этих событий.

Вот и получается, что в то время, когда президент России Владимир Путин совершенно справедливо говорит о переворотном, антиконституционном характере нынешней киевской власти, практически вся российская пресса использует в аналогичных случаях полностью противоположную, легитимизирующую киевских узурпаторов терминологию. Именуя таковых, причем без всяких кавычек не иначе как президентом, главой парламента, депутатами Верховной рады и так далее. Хотя даже школьнику должно быть известно, что вооруженные мятежники, силой захватившие государственную власть, не имеют никаких законных полномочий назначать и проводить любые выборы. Из чего следует, что все постпереворотные органы власти на Украине целиком и полностью нелегитимны.

Ну и, наконец, этот откровенно ущербный «патриотиотический дискурс» дополнен снизу потоком самой низкопробной, ура-патриотической «пурги», существенно приправленной целенаправленными дискредитирующими вбросами умело работающего под "своего парня" противника. И это только самое малое, что можно сказать в ответ на давно назревший вопрос о том, почему мы проигрываем информационную войну.
Автор: Юрий Селиванов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 75

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  1. лис Сегодня, 06:09
    на заставке плотницкий-"в тему"...
    а статья по делу...только это не происки госдепа,а свои дураки стараются.
    лис
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:40
      Про Плотницкого- явная диверсия. А по заголовкам - чем неправдоподобней заголовок, тем меньше полезной информации.
      Uncle Lee
      1. BecmepH (Алексей) Сегодня, 08:16
        Цитата: Uncle Lee
        А по заголовкам - чем неправдоподобней заголовок, тем меньше полезной информации.

        Забавно читать такие статьи на ВО.
        Посмотрите на заголовки "Репортёра".
        Не я один отмечал "желтушность"заголовках "Репортёра".
        BecmepH
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:34
          Кстати...На ВО в ленте зачастую проскакивают антироссийские ролики.Или с названием явно провокационным.Давайте тогда уже в "своем доме" порядок наведем.
          Цитата: BecmepH
          Цитата: Uncle Lee
          А по заголовкам - чем неправдоподобней заголовок, тем меньше полезной информации.

          Забавно читать такие статьи на ВО.
          Посмотрите на заголовки "Репортёра".
          Не я один отмечал "желтушность"заголовках "Репортёра".
          210окв
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:37
      Я бы их "дураками" не назвал.Тут скрытый подтекст.Хот я верно-играют на руку врага.
      Цитата: лис
      на заставке плотницкий-"в тему"...
      а статья по делу...только это не происки госдепа,а свои дураки стараются.
      210окв
    3. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 09:14
      Цитата: лис
      а статья по делу...только это не происки госдепа,а свои дураки стараются.

      Несомненно, такой бред нести, как тут некоторые патриотусы, исключительно за деньги - невозможно!
      Стирбьорн
    4. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:50
      Не только дураки, но и умники. Сумели же расколоть КПРФ и наладить саботаж совместной работы и Грудинина.
      NordUral
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:15
        Эт понятно, что толстопузы строят своё прекрасное капиталистическое будущее! Для них важно уничтожить всё, что может нам напоминать наше великое прошлое, Страну Советов .... не верю, что можно настроить народ на патриотизм, охаивая всё, чего достигли наши предки!
        Эт какая то химера получается ... химеры долго не живут, опять всё начнёт разваливаться!
        rocket757
      2. Семен1972 (Семен) Сегодня, 10:52
        Цитата: NordUral
        Не только дураки, но и умники. Сумели же расколоть КПРФ и наладить саботаж совместной работы и Грудинина.

        Кто расколол КПРФ...что же коммунисты такие слабые, то СССР проспали, то голоса у них воруют, то партии раскалывают...в природе слабейший должен вымереть, если либералы сильней, если ЕдРо расколоть вам не получается..то за такую партию я никогда голосовать не буду. У Вас либералы, против которых вся страна вечно вас обкрадывают и воруют..слабаки, распуститесь...Даже 30 летнему мальчику было понятно ваше место в политике))) Грудининские усы показали вашу суть!!!
        Семен1972
  2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 06:50
    а 20 млн. баксов на "поддержку" наших выборов госдеп потратил зря. Я рад, что пятая и прочие колонны не прошли.
    Балу
    1. Гардамир Сегодня, 07:27
      пятая и прочие колонны не прошли.
      , а кто по вашему в этих колоннах? Пятая колонна победила.
      Гардамир
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:53
      Как раз пятая колонна и победила. Это и есть так называемая "наша" власть. Проиграли патриоты и народ, правда это еще не дошло до многих. Но ОПГ скоро покажет зубы, руки у них теперь развязаны при таких результатах.
      NordUral
      1. freddyk (Александр) Сегодня, 10:21
        Проиграли патрилты и народ


        Патриотов в стране 11% , как же им не не проиграть. А народ наш обманываться рад, пожрать еще есть чего, и ладно.
        freddyk
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:22
        Мы просто не могли выиграть! Где эти мы? Кто несёт такую идею, а самое главное, доказывает на деле, что мы всё же есть и если нас станет много больше, мы победим?
        На старых лозунгах работать можно, но на старые дела ссылаться??? .... так доверия людей получить почти неможно, а уж желание объединиться ВСЕМ ВМЕСТЕ зародить в людях, я уж не знаю что и как сделать. Одно понятно, нужно работать, работать, работать.
        rocket757
      3. Семен1972 (Семен) Сегодня, 10:54
        Цитата: NordUral
        Как раз пятая колонна и победила

        Ух как Вы о 76% россиян...Товарищ- свалили бы в куда нибудь..на Кубу коммунизм строить, там ваше место. Мальчик 30 летний ваш рейтинг щелчком пальца указал..брейте усы теперь!
        Семен1972
  3. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 06:54
    Статья объективная, реалистичная, но чего-то в этом блюде не хватает.
    А уж календарь с Захарченко на броне американского танка? Эттто конечно повод для долгих приколов.
    На месте Захарченко я бы выкупил весь тираж и сжег.
    Балу
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:16
    Главное как озаглавить статью. Некоторые читают только заголовки и из них делают выводы. А кто старается враг или д.урак определять дело индивидуальное.
    rotmistr60
  5. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 07:17
    Статья здравая,заставляющая задуматься,так народ задумайтесь от куда уши торчат.
    Вас Влад
  6. Гардамир Сегодня, 07:33
    Статью прочитал на одном дыхании. Только скорбные умом, начали делать свои выводы. Дело не в картинке, картинка пример. Именно пятая колонна прикрывается патриотизмом. А те кто любят свою Родину, любят всю и всегда!
    Гардамир
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:45
      Цитата: Гардамир
      ... те кто любят свою Родину, любят всю и всегда!

      ... точно.
      Только вот у некоторых "любителей Родины" эта любовь какая-то... странная, ИМХО.
      Им все и вседа не так. И это их кредо: "мне недокладывают" (как тому тигру - мяса, ага).
      Что-то мне подсказывает, что, будь сейчас Союз, как он был, они кричали бы (с той же примерно интенсивностью) по поводу отсутствия колбасы.
      Вот примерно так yes
      Голован Джек
      1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:52
        Цитата: Голован Джек
        только вот у некоторых "любителей Родины" эта любовь какая-то... странная, ИМХО.

        Я бы сказал извращенная. Этим "некоторым" нравится абсолютно вся политика главы государства, особенно финансовая. Это я про вас Киса, если не догадались. wink
        П.С. Родину нужно любить всегда, а государство только тогда, когда оно этого заслуживает.
        Ингвар 72
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 08:00
          Цитата: Ингвар 72
          "некоторым" нравится абсолютно вся политика главы государства, особенно финансовая

          Политика есть искусство возможного - кто сказал, не напомните?
          Цитата: Ингвар 72
          Родину нужно любить всегда, а государство только тогда, когда оно этого заслуживает

          Евтушенко Вам в помощь... Ося yes
          Голован Джек
          1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 08:03
            Цитата: Голован Джек
            кто сказал, не напомните?

            А смысл, Киса? Я не ставлю целью загадить ВО безсмысленными комментариями, в отличии от некоторых. wink
            Цитата: Голован Джек
            Евтушенко Вам в помощь... Ося

            Вот еще один пример "высокого"интеллекта! laughing
            Вам бы у AVT поучится - он хоть и глумится в своих комментах, но в его гы-гы-гы хоть интеллект прослеживается.
            Ингвар 72
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:04
              Цитата: Ингвар 72
              А смысл

              Прямой:
              Первоисточник - интервью «железного канцлера» Пруссии (позже Германии) Отто Эдуарда Леопольда Бисмарка (1815-1898), которое он дал (август 1867) «Петербургской газете», издававшейся в Санкт-Петербурге на немецком языке.
              В оригинале: Политика есть учение о возможном. Потом «учение» превратилась в «искусство», и в таком виде фраза стала широко известной.
              Смысл выражения: политика (если это эффективная политика) имеет дело только с реальностью, с достижимыми целями, а всё то, что лежит за гранью возможного (реального), - это не политика, это благие пожелания, пустые декларации и т. д.

              Главная мысль выделена красненьким (а то снова все попутаете). А ее (мысли) окончание -
              ... всё то, что лежит за гранью возможного (реального), - это не политика, это благие пожелания, пустые декларации и т. д.
              - это прямо для Вас. повесьте на стенку в рамочку, и внимательно читайте каждый раз, перед как где-либо глупости всякие писа́ть... Ося.
              Голован Джек
      2. Гардамир Сегодня, 08:01
        Вот примерно так
        Возможно вы в чём то правы, но...Тогда бесплатная медицина и образование, детям ничего не угрожало на улицах. Строились жилые дома а не торговые центры. И самое главное, любовь к Родине, это не тоже самое, что любовь к президенту. А нам говорят, надо любить президентские игрушки, Олимпиаду, какой-то М(матерное слово) по футболу, Сирию. И никто не говорит, про марши фермеров с Краснодара и марш Дальнобойщиков, мусорные бунты.
        Есть претензии, но не к Родине, а к власти.
        Гардамир
        1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:07
          "Строились жилые дома а не торговые центры". За прошлый год в России построили 82 миллиона квадратных метров жилья.
          Вадим237
          1. Гардамир Сегодня, 10:23
            построили 82 миллиона квадратных метров жилья.
            ипотека вам в помощь.И как в Союзе люди без ипотеки жили?
            Гардамир
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:38
              Цитата: Гардамир
              как в Союзе люди без ипотеки жили?

              Нормально жили.
              Только если сейчас я могу свою квартиру продать и уехать... да куда хочу, практически, или подарить, или завещать ее... да хоть обществу анонимных алкоголиков, то при Союзе квартира была госсобственностью. Со всеми вытекающими.
              Это так, просто к примеру.
              Голован Джек
              1. Гардамир Сегодня, 10:57
                Нормально жили
                Сргласен. Родители купили старенький дом, на его месте построили дворец, потом продали уехали в другую область, надоело через два года вернулись, купили домик но не понравился купили другой. Свобода!
                А квартиры в Союзе меняли и тоже жили.
                Гардамир
        2. свой1970 (Сергей) Сегодня, 10:40
          Цитата: Гардамир
          и марш Дальнобойщиков
          -эти да, это дивные люди,истинные патриоты...За свой кусок - кому хошь в глотку вцепятся...

          наши правда за перевозку накинули молчком 30% и не жужат, хоть и не ездиют там где возможен Платоновский контроль...
          свой1970
      3. BecmepH (Алексей) Сегодня, 08:22
        Цитата: Голован Джек
        Что-то мне подсказывает, что, будь сейчас Союз, как он был, они кричали бы (с той же примерно интенсивностью) по поводу отсутствия колбасы.

        Так про отсутствие колбасы кричат "антисоветчики".
        Это главный довод против СССР.
        Зато сейчас "колбасы" завались. Почему в кавычках? Да потому что это псевдопродукт... растительный!
        Ну и главный довод "антисоветчиков"-забитые дворы машинами и отдых за границей))) Ведь там всёвключено. Тагиииил...
        BecmepH
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:15
          Цитата: BecmepH
          Зато сейчас "колбасы" завались. Почему в кавычках? Да потому что это псевдопродукт...

          Вот вольно Вам тянуть в рот всякую гадость...
          Я, примером, тушняк предпочитаю. Собственного изготовления yes
          Голован Джек
      4. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:55
        Лжете вы, дружок.
        NordUral
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:16
          Цитата: NordUral
          Лжете вы, дружок

          Сами Вы... дружок negative
          Голован Джек
  7. тасха Сегодня, 07:37
    В очередной раз удивляюсь, почему же статьи Ю.Селиванова попадают в категорию Аналитика...
    Нет ни полноценных выводов, ни разумных предложений.. Так, пошуметь...
    тасха
    1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 09:16
      главное что Грудинин и его усы, только в заголовке - а в самом тексте ни слова про это.
      Стирбьорн
      1. badens1111 (влад) Сегодня, 10:04
        Цитата: Стирбьорн
        главное что Грудинин и его усы, только в заголовке - а в самом тексте ни слова про это.

        А это прием провокации,некоторым все не сидится,ровно..Лишь бы сместить акценты.
        badens1111
      2. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 10:43
        Цитата: Стирбьорн
        главное что Грудинин и его усы, только в заголовке - а в самом тексте ни слова про это.

        Вы невнимательно читали...
        Новостные ленты таких изданий представляют собой вполне сознательно перемешанный «винегрет» из новостей о действительно ключевых событиях, типа заявления российского Генштаба о характере будущей войны и соседствующей с ним абсолютной чепухой про то, сбрил или не сбрил усы экс-кандидат в президенты РФ Грудинин.
        КОСМОС
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:56
      А может вы что-то не понимаете и в этом причина вашего удивления?
      NordUral
      1. тасха Сегодня, 10:08
        Вполне может быть, не спорю.
        Вы второе предложение моего комментария прочитали? За прошедшую неделю это уже третья статья Ю.Селиванова, которой место в категории "Мнение", я так думаю.
        тасха
  8. Greenwood Сегодня, 08:11
    Справедливости ради, Грудинин усы сбрил. Мужик сказал - мужик сделал. hi
    Greenwood
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 08:15
      Цитата: Greenwood
      Грудинин усы сбрил. Мужик сказал - мужик сделал. hi

      Пиар, чтоб еще раз привлечь к себе внимание, создание положительного образа.
      Как там с его судами, где он ответчик за отъем паев?
      Балу
      1. badens1111 (влад) Сегодня, 10:06
        Цитата: Балу
        Как там с его судами, где он ответчик за отъем паев?

        Да угомонитесь уже-все ваши филькины,как выползли перед выборами.так и сдулись после-нет у вас ничего против Грудинина,кроме слухов,сплетней и прочего.
        badens1111
      2. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 10:22
        Цитата: Балу
        Пиар, чтоб еще раз привлечь к себе внимание, создание положительного образа.
        Как там с его судами, где он ответчик за отъем паев?

        А вам действительно это интересно?Тогда не пропускайте выпуски помёт-тв.
        Анти-Корр.
    2. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 09:12
      Цитата: Greenwood
      Справедливости ради, Грудинин усы сбрил. Мужик сказал - мужик сделал. hi

      Запутинцы все равно бухтеть будут - теперь, типа ради пиара lol
      Стирбьорн
      1. Bulrumeb (Евгений) Сегодня, 09:51
        Запутинцы все равно бухтеть будут

        так ведь беспроигрышный вариант: не сбрил - балабол, сбрил - ради пиара
        Bulrumeb
      2. ML-334 Сегодня, 09:56
        Дурик!Зачем усы сбрил?-Бриллиантовая рука.Зюзя за обкомовские бобосы опустил кпрф с выдвижением человека порядочность которому не известна,на счёт мужика-если что то висит меж ног это не значит что он оным является .
        ML-334
        1. badens1111 (влад) Сегодня, 10:07
          Цитата: ML-334
          на счёт мужика-если что то висит меж ног это не значит что он оным является .

          Это вы о себе?
          Правильно вы себя охарактеризовали..только откровенно не мужик,сплетнями будет пробавляться.
          badens1111
          1. ML-334 Сегодня, 10:15
            Что есть сплетня? Тоже усы сбрил?
            ML-334
            1. badens1111 (влад) Сегодня, 10:24
              Про мифические миллиарды и обманутых пайщиков в угоду своему хозяину ученики Геббельса вещали куда охотнее, чем про задыхающихся от свалочных газов и сожженных заживо детей. Скорбим. Соболезнуем. https://vk.com/yuri_boldyrev?w=wall-19071927_3849
              05
              badens1111
              1. ML-334 Сегодня, 10:43
                Мне плевать на его миллиарды,почему он от бабки соскочил на дебатах-объяснил бы что как при всех-народ бы понял.
                ML-334
    3. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:57
      Он то - мужик! А вот мы, народ России, оказались не Гражданами, а населением, глуповатым электоратом.
      NordUral
      1. ML-334 Сегодня, 10:33
        По цифрам все россияне-глуповатый электорат, который не понимает какое счастье он упускает,не хочет превращения России в совхоз имени Ленина а может народ не хочет возвращения 90-х.
        ML-334
    4. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 10:46
      Цитата: Greenwood
      Справедливости ради, Грудинин усы сбрил. Мужик сказал - мужик сделал.

      Как все таки мало надо электорату для счастья laughing
      КОСМОС
  9. Лесс Сегодня, 08:28
    Как профессиональный журналист-новостник, исходя из своего многолетнего опыта
    позволяет себе использовать подобного рода жаргон:
    «опустить»,
    ? В "великом и могучем" недостаточно синонимов?
    Наряду с тщательной и, надо признать, в ряде случаев высокопрофессиональной работой
    К сожалению, про эту статью такого не скажешь...
    Лесс
    1. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 09:32
      Камрад Лесс, пожалуй Вы правы: автор статьи сам поступает вопреки своим требованиям.
      А посему примите+
      Цитата: Greenwood
      Справедливости ради, Грудинин усы сбрил. Мужик сказал - мужик сделал. hi

      А сколько он юлил?
      Монархист
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:59
      Если не соврешь, дружок, нанятый под выборы.
      NordUral
  10. синоби (Юрий) Сегодня, 08:40
    Эффект данной операции будет следующий,основная масса просто перестанет реагировать на любую не целевую информацию.Целевая инфа,это типа продам-куплю-поменяю.Для чего это делается-исключить из социально-политической жизни основную массу населения.К этим выборам опоздали.И да, ура-патриотизм на самом деле имеет весьма узкую аудиторию.Большинство юзеров инета даже заголовков не читают не связанных напрямую с их увлечениями.
    синоби
  11. WladWlad Сегодня, 08:49
    Тут вот меня спросили - "Какая оппозиция могла быть при Сталине".
    На что я ответил - прочитайте статью Сталина "Головокружение от успехов".
    Русский народ ТОГДА разобрался и СЕЙЧАС тоже разберется.
    WladWlad
  12. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 08:51
    Да не специально это делается, просто большинство, так называемых "патриотов"-понимают только "лубок", им недоступен даже минимальный анализ ситуации или информации-они живут "лозунгами" и "ура-кряковством"-ну нравится им так.. Это те же самые "кастрюлеголовые" как на Украине-им бесполезно говорить, что цвета имеют оттенки, а не только делятся на "белое" и "черное"....
    Monster_Fat
  13. Хорон (Харон) Сегодня, 08:57
    Статье плюс! Так и есть и хорошо что это начинает до многих доходить!
    Хорон
  14. andrej-shironov Сегодня, 09:00
    Юрий, неужели опять Госдеп? wink По моему ларчик открывается просто. В "ноль" пытаются увести патриотическую тему именно олигархи от власти. Поэтому и ставки и на Путина и на Грудинина. Олигархам от власти им главное остаться у кормушки и сманипулировать людьми. Ваша какова точка зрения Юрий?
    andrej-shironov
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:09
      Олигархи и так останутся у кормушки - ибо кормушка, это уже их собственность: добывающая, перерабатывающая и производственная.
      Вадим237
      1. andrej-shironov Сегодня, 09:16
        laughing Да да, расскажите это про Сечина и Миллера и др назначенцев в олигархи от власти, у тех кто отжал государственную собственность в 90-е. Кто гонит минералку на Запад получая за это огромные барыши и отдавая лишь жалкую часть в виде налогов. Гонят то они НАЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, ну по крайней мере они так заявляют, а жируют лишь приближённые к телу и трубе. А не, ещё кривоногие футболисты и псевдолиберальное Ухо Мацы. Господи, вот уж где воистину Оруэлл!
        andrej-shironov
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 10:02
      Госдеп, Андрей, нервно курил в сторнке, глядя на действия Кремля и околокремлеских "патиотов". Слушаю Памфилову про честнейшие выборы - слезы умиления текут ручьями.
      NordUral
  15. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 09:10
    Я уже сколько раз говорю,что репортеры давным-давно перешли на кричащие заголовки в стиле Херста. К сожалению и на нашем сайте авторы вовсю используют эффектные заголовки в стиле"желтой прессы" и после прочтения заголовков так и видеть: отличники щеголяют с новенькими АК, интересно магазины комплектуют боевыми патронами,то ещё какая-то глупость
    Монархист
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 10:05
      Тема заголовков и содержания давно уже требует разбора, как и размещение злободневных, требующих комментариев, материалах на страницах, где это или невозможно, или требуются дополнительные и нудные регистрации. Все это не так просто делается администрацией ВО.
      NordUral
  16. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 09:25
    Цитата: синоби
    Эффект данной операции будет следующий,основная масса просто перестанет реагировать на любую не целевую информацию.Целевая инфа,это типа продам-куплю-поменяю.Для чего это делается-исключить из социально-политической жизни основную массу населения.К этим выборам опоздали.И да, ура-патриотизм на самом деле имеет весьма узкую аудиторию.Большинство юзеров инета даже заголовков не читают не связанных напрямую с их увлечениями.

    т е без кричащих заголовков нам кердык? И на следующих выборах непременно победит Ксюха, а раз так все начинаем кричать. Вы своими воплями скорее достигнете подобного результатата: как раз то в " целевой инфы" продам, коплю,поменяют"без вопля не обойдется.
    А заголовки должны быть информативны и не кричащие
    Монархист
  17. Mestny (Сергей) Сегодня, 09:30
    Идёт информационная война, согласимся с автором.
    Что же он предлагает, так переживая за наш "проигрыш"?
    Да ничего необычного - навесив отвратительный ярлык "ура-патриотизм" предлагает немедленно избавится от патриотизма вообще. То есть говоря простым языком немедленно прекратить сопротивление на этом направлении.
    Читает ли автор иностранную прессу? Смотрит ли например американское кино?
    Накал патриотизма "за США" там такой, что нам бы только позавидовать.
    Такова особенность информационной войны.
    Неужели нам необходимо по мысли автора отказаться от этого со своей стороны, и писать только "правду"?
    Дураком автора я назвать не могу. Остаётся вражина обыкновенная.
    Из тех видимо, кого начинает корёжить при выражении российский патриотизм. Да и вся статья написана строго для возможности выбросить на вентилятор очередную порцию в адрес именно патриотизма, и именно нашего, российского.
    Признавая полную победу ( что само по себе его однозначно характеризует) на всех фронтах либеральных СМИ, традиционно поливает грязью СМИ патриотические.
    Это ничем не отличается от такой же тактики при поливе любой сферы жизни в России, про что бы ни шла речь - о космосе, армии, образовании. О чём угодно - у всёпропальщиков всё всегда плохо, власть всё делает не так.
    А тут - патриотизм. Естественно требуется любым способом опорочить саму идею. С чего начать? да кавк обычно, с навешивания ярлыка. Например "ура-патриотизм". Некоторые, не особо умные клоуны от себя добавляют к этой кличке "уря", разбрызгивая слюни от удовольствия.
    До них никак не дойдёт, что этот способ не сработал. Патриотизм есть. И любые кривляния недовольных борцов за свободу в его адрес немедленно переводят их в разряд клоунов той или иной степени тупости и злобы.
    Mestny
    1. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 09:37
      Патриотизм-это комфортные условия проживания в стране, справедливое распределение национального продукта, забота общества о каждом его члене, правительство служащее интересам всего народа, а не народ нужный только для удовлетворения "хотелок" правительства и пр. Вот это и есть настоящее воспитание "патриотизма", а не замена всего этого "ура-кряковством" в СМИ....
      Monster_Fat
      1. свой1970 (Сергей) Сегодня, 10:44
        Цитата: Monster_Fat
        Патриотизм-это комфортные условия проживания в стране, справедливое распределение национального продукта, забота общества о каждом его члене, правительство служащее интересам всего народа, а не народ нужный только для удовлетворения "хотелок" правительства и пр. Вот это и есть настоящее воспитание "патриотизма", а не замена всего этого "ура-кряковством" в СМИ....
        - место подскажите на Земле - где этот рай описанный вами?
        свой1970
  18. Bastinda (Михаил) Сегодня, 09:41
    Все эти сказки про две тысячи американских спецназовцев, лихо закопанных в Восточной Гуте парой Су-57, про безнадежно застрявшие в полярных льдах американские субмарины, про то, как мы лихо рванем вулкан Йеллоустоун и про то, как Мария Захарова порвала в тряпки всю западную дипломатию, имеют, похоже, одно назначение — лишить даже видимости правдоподобия весь патриотический дискурс и выработать стойкое неприятие к нему в целом.

    Вы абсолютно правы! Арсенал сказок - значительно шире. Здесь и не имеющее аналогов в мире оружие, ракеты с ядерным двигателем, переделки ТУ-160 в пассажирский, небывалый прорыв в технологиях, экономический рост, великолепная победа в Сирии, и т.д. И ура патриоты, все это радостно поддерживают! Кто то пытается сделать так, что бы при слове патриот, умные люди плевались... laughing
    Хотя даже школьнику должно быть известно, что вооруженные мятежники, силой захватившие государственную власть, не имеют никаких законных полномочий назначать и проводить любые выборы.

    А вот здесь, товарищ Ленин, с вами бы не согласился. laughing
    Bastinda
  19. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:48
    Есть обоснованное предположение, что так называемая ура-патриотическая пропаганда, которая сейчас наводнила Интернет, — это неглупая спецоперация врага. С целью полностью дискредитировать саму патриотическую идею и внушить читательской аудитории стойкое отвращение к пропагандируемым столь похабным образом идеям.

    Точно, часто хочется , читая комментарии на ВО.
    NordUral
  20. Altona (Евгений) Сегодня, 10:01
    Цитата: Голован Джек
    Им все и вседа не так. И это их кредо: "мне недокладывают" (как тому тигру - мяса, ага).
    Что-то мне подсказывает, что, будь сейчас Союз, как он был, они кричали бы (с той же примерно интенсивностью) по поводу отсутствия колбасы.

    ---------------------------------
    Представь, не докладывают. И речь кстати не о "мясе" идет. Речь идет о развитии малых городов, о чем даже Путин говорил кстати в фильме. Твоей же Каширы, например.
    Altona
  21. Romka47 (Роман) Сегодня, 10:04
    Давно обращал внимание , что что-то подобное есть, а автор грамотно разживал. ставлю + статье
    Romka47
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